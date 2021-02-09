  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
Риу Аве
2:1
Конец матча

Стадион:
Тондела
0'
5' Желтая карточка
Боревкович Тони
10' Желтая карточка
Медиуб Абдель
0:1
32' Гол
Мурильо Джон
39' Желтая карточка
Сантос Адерлан
1:1
59' Гол
Мане Карлуш
2:1
64' Гол
Камашу Рафаэл
82' Желтая карточка
Агра Салвадор
87' Желтая карточка
Пеле Мамаду
88' Желтая карточка
Желсон Дала
90'+7
1
Кишек
Павел
25
Пинту
Иву
6
Боревкович
Тони
33
Сантос
Адерлан
17
Коэнтрау
Фабиу
18
Пеле
Мамаду
5
Филипе
Аугусто
11
Шику
Жеральдес
16
Родригеш
Гонсалу
64
Камашу
Рафаэл
7
Желсон
Дала
99
Ниассе
Бабакар
2
Бибито
28
Медиуб
Абдель
21
Enzo
Martinez3
20
Феррейра
Филипе
10
Мурильо
Джон
14
Грау
Хауме
6
Аугусто
Педро
80
Telmo
Arcanjo
70
Барбоза
Рафаэл
II
8
Педру
Жоау
II
Риу Аве
4-1-3-2
Тондела
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Риу Аве
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мане Карлуш 3 0.17
2. Ryotaro Meshino 3 0.17
3. Пиазон Лукас 2 (1) 0.11
4. Диего Лопес III 1 0.06
5. Желсон Дала 1 0.06
6. Пеле Мамаду 1 (1) 0.06
7. Сантос Адерлан 1 0.06
8. Камашу Рафаэл 1 0.06
9. Шику Жеральдес 0 0
Тондела
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гонсалес Марио 5 0.28
2. Барбоза Рафаэл II 3 0.17
3. Агра Салвадор 3 0.17
4. Педру Жоау II 2 (1) 0.11
5. Мурильо Джон 1 0.06
6. Аугусто Педро 1 0.06
7. Феррейра Филипе 1 0.06
8. Рикарду Алвеш II 1 0.06
9. Бибито 0 0
10. Штркаль Томислав 0 0
11. Медиуб Абдель 0 0
12. Enzo Martinez3 0 0

Карточки

Риу Аве
# Игрок      
1. Боревкович Тони 5 0
2. Пеле Мамаду 4 0
3. Сантос Адерлан 4 0
4. Тарантини Рикардо 3 0
5. Пинту Иву 3 0
6. Ронан 3 0
7. Коэнтрау Фабиу 2 0
8. Филипе Аугусто 2 0
9. Амарал Педру 2 0
10. Габриэльзиньо 2 0
11. Силва Леандро 1 0
12. Диего Лопес III 1 0
13. Мане Карлуш 1 0
14. Шику Жеральдес 1 0
15. Ямбор Никола 1 0
16. Родригеш Гонсалу 1 0
17. Перейра Андре 1 0
18. Желсон Дала 1 0
Тондела
# Игрок      
1. Бибито 6 1
2. Аугусто Педро 7 0
3. Enzo Martinez3 5 0
4. Агра Салвадор 3 1
5. Педру Жоау II 3 1
6. Мурильо Джон 4 0
7. Грау Хауме 4 0
8. Naoufel Khacef 2 1
9. Ниассе Бабакар 1 1
10. Медиуб Абдель 2 0
11. Таварес Йоан 1 0
12. Феррейра Филипе 1 0
13. Барбоза Рафаэл II 1 0
14. Жаките Жоау 1 0
15. Штркаль Томислав 1 0
16. Joao Pedro Moreira Mendes2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Риу Аве 15.38% (2) 15.38% (2) 0 23.08% (3) 15.38% (2) 30.77% (4)
 Тондела 5.88% (1) 5.88% (1) 35.29% (6) 23.53% (4) 17.65% (3) 11.76% (2)

Предыдущие игры

Риу Аве Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Риу Аве 0:0 Насьонал Мадейра Порту 2:0 Риу Аве Риу Аве 1:2 Санта-Клара Спортинг Л 1:1 Риу Аве
Риу Аве 1:2 Эшторил Риу Аве 3:0 Портимоненсе Пасуш де Феррейра 2:0 Риу Аве Риу Аве 1:3 Маритиму Брага 3:0 Риу Аве Риу Аве 2:1 Фамаликан Риу Аве 0:0 Боавишта Жил Висенте 2:0 Риу Аве Moncao 1:2 Риу Аве Белененсеш 0:0 Риу Аве Риу Аве 2:0 Морейренсе Фаренсе 0:1 Риу Аве Риу Аве 0:3 Бенфика Фамаликан 1:1 Риу Аве Риу Аве 2:2 Милан Риу Аве 0:0 Витория Гимарайнш
Тондела Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Пасуш де Феррейра 2:1 Тондела Тондела 2:0 Фаренсе Белененсеш 2:0 Тондела Тондела 3:1 Боавишта
Бенфика 2:0 Тондела Тондела 1:0 Фамаликан Насьонал Мадейра 2:0 Тондела Тондела 0:0 Морейренсе Порту 2:1 Тондела Порту 4:3 Тондела Тондела 0:2 Витория Гимарайнш Фелгейраш 1932 0:1 Тондела Тондела 2:0 Санта-Клара Спортинг Л 4:0 Тондела Тондела 1:0 Портимоненсе Жил Висенте 1:1 Тондела Тондела 0:4 Брага Маритиму 2:1 Тондела Тондела 1:1 Риу Аве Морейренсе 1:2 Тондела

Последние игры между собой

Риу Аве: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
Тондела: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
Тондела 1:1 Риу Аве Примейра-лига Тондела 1:2 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:4 Тондела Примейра-лига Риу Аве 2:2 Тондела Примейра-лига
Тондела 1:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:1 Тондела Примейра-лига Тондела 1:3 Риу Аве Примейра-лига Тондела 2:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 3:1 Тондела Примейра-лига Тондела 1:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:3 Тондела Примейра-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 17 14 3 0 36 - 9 45
2. Порту Заявка 18 12 4 2 41 - 19 40
3. Брага Заявка 18 12 1 5 32 - 18 37
4. Бенфика Заявка 18 11 4 3 32 - 16 37
5. Пасуш де Феррейра Заявка 18 10 5 3 26 - 14 35
6. Витория Гимарайнш Заявка 17 9 4 4 21 - 14 31
7. Санта-Клара Заявка 18 7 4 7 20 - 21 25
8. Морейренсе Заявка 18 6 6 6 17 - 22 24
9. Насьонал Мадейра 1:0 Заявка 18 5 6 7 16 - 21 21
10. Риу Аве Заявка 18 4 7 7 13 - 21 19
11. Тондела Заявка 18 5 3 10 17 - 29 18
12. Маритиму Заявка 18 5 2 11 17 - 26 17
13. Белененсеш Заявка 18 3 8 7 9 - 15 17
14. Жил Висенте Заявка 17 4 4 9 13 - 20 16
15. Портимоненсе Заявка 18 4 4 10 14 - 23 16
16. Фамаликан Заявка 18 3 5 10 17 - 32 14
17. Боавишта 0:1 Заявка 18 2 8 8 17 - 30 14
18. Фаренсе Заявка 17 3 4 10 17 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 10 7 2 1 18 - 8 23
2. Порту Заявка 9 7 1 1 21 - 9 22
3. Брага Заявка 9 7 1 1 14 - 6 22
4. Спортинг Л Заявка 8 6 2 0 16 - 5 20
5. Пасуш де Феррейра Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
6. Тондела Заявка 9 5 2 2 10 - 8 17
7. Морейренсе Заявка 9 3 4 2 11 - 12 13
8. Витория Гимарайнш Заявка 8 4 0 4 8 - 10 12
9. Риу Аве Заявка 9 3 3 3 9 - 9 12
10. Насьонал Мадейра 1:0 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
11. Фаренсе Заявка 10 3 3 4 14 - 13 12
12. Портимоненсе Заявка 8 3 2 3 7 - 7 11
13. Белененсеш Заявка 10 2 5 3 8 - 9 11
14. Жил Висенте Заявка 8 2 2 4 6 - 8 8
15. Санта-Клара Заявка 8 2 2 4 7 - 10 8
16. Маритиму Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
17. Фамаликан Заявка 9 1 3 5 9 - 19 6
18. Боавишта 0:1 Заявка 9 1 2 6 6 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 9 8 1 0 20 - 4 25
2. Витория Гимарайнш Заявка 9 5 4 0 13 - 4 19
3. Порту Заявка 9 5 3 1 20 - 10 18
4. Санта-Клара Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
5. Брага Заявка 9 5 0 4 18 - 12 15
6. Пасуш де Феррейра Заявка 9 4 3 2 12 - 7 15
7. Бенфика Заявка 8 4 2 2 14 - 8 14
8. Морейренсе Заявка 9 3 2 4 6 - 10 11
9. Маритиму Заявка 9 3 0 6 11 - 14 9
10. Насьонал Мадейра 1:0 Заявка 9 2 3 4 5 - 9 9
11. Боавишта 0:1 Заявка 9 1 6 2 11 - 14 9
12. Жил Висенте Заявка 9 2 2 5 7 - 12 8
13. Фамаликан Заявка 9 2 2 5 8 - 13 8
14. Риу Аве Заявка 9 1 4 4 4 - 12 7
15. Белененсеш Заявка 8 1 3 4 1 - 6 6
16. Портимоненсе Заявка 10 1 2 7 7 - 16 5
17. Фаренсе Заявка 7 0 1 6 3 - 12 1
18. Тондела Заявка 9 0 1 8 7 - 21 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
  • — Вылет во Вторую лигу
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Сантос Адерлан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Мурильо Джон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    10'
    Медиуб Абдель получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Боревкович Тони получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio dos Arcos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Риу Аве 69.9% (100)
X 25.9% (37)
Тондела 4.2% (6)
Все прогнозы
1.99 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.87 3.50 4.30
Бонус: 10 000 ₽ 1.88 3.30 4.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.85 3.45 4.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.14 5.90 32.00
  2.75 2.05 5.14

Самый высокий коэффициент на матч «Риу Аве» – «Тондела» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Риу Аве» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тондела» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Риу Аве» – «Тондела», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.20 1.07 2.85 1.39 2.17 1.64 1.63 2.19 1.23 3.95 1.07 7.40
7.60 1.05 6.40 1.09 2.82 1.41 2.17 1.69 1.68 2.31 1.31 3.45 1.22 4.20 1.06 7.50 1.04 7.90
6.00 1.10 4.50 1.18 3.30 1.30 1.90 1.85 1.82 1.99 1.40 2.80 1.11 5.80 1.72 2.05 1.18 4.50 1.10 6.25 0.00 12.50 0.00 13.00 0.00 19.00
2.87 1.45 2.27 1.68 3.18 1.38 2.51 1.56 1.88 2.00 2.51 1.56 2.07 1.81 1.61 2.39 1.40 3.05 1.58 2.46 1.35 3.34
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.55 1.48 1.67 2.12 1.32 3.20 1.06 7.80
2.62 1.49 1.72 2.12 1.34 3.26 1.09 7.50 1.06 8.90
1.92 1.82 1.25 3.75 1.14 5.20 1.02 11.00 1.01 12.60
1.77 2.10 1.47 2.74 1.18 5.04 1.43 2.90 1.21 4.48 1.11 7.11
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.31 1.57 1.55 2.36 1.13 5.40
3.32 1.33 2.22 1.66 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 6.00
2.18 1.64 1.57 2.46 1.21 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.02 1.74
1.76 2.00
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
4.10 1.21
Где смотреть матч Риу Аве 2:1 Тондела онлайн

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Прогнозы на матч Риу Аве 2:1 Тондела

Исход игры
Риу Аве
69.9% (100)
Ничья
25.9% (37)
Тондела
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
21.99% (31)
Меньше
78.01% (110)
Обе команды забьют
Да
43.97% (62)
Нет
56.03% (79)
Популярный счёт
1:0 Риу Аве
44.8% (64)
1:1 Ничья
21.7% (31)
2:1 Риу Аве
15.4% (22)
2:0 Риу Аве
7% (10)
1:2 Тондела
2.1% (3)
0:1 Тондела
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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