Риу Аве
2:1
Конец матча
Стадион: Эштадиу ду Риу Аве
Тондела
5' Желтая карточкаБоревкович Тони
10' Желтая карточкаМедиуб Абдель
0:1
32' ГолМурильо Джон
39' Желтая карточкаСантос Адерлан
1:1
59' ГолМане Карлуш
2:1
64' ГолКамашу Рафаэл
82' Желтая карточкаАгра Салвадор
87' Желтая карточкаПеле Мамаду
88' Желтая карточкаЖелсон Дала
25
Пинту
Иву
18
Пеле
Мамаду
2
Бибито
10
Мурильо
Джон
14
Грау
Хауме
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Пеле МамадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лео ЛеонардоВратарь
-
20 КоштиньяЗащитник
- Защитник
-
21 Мане КарлушЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ПедруПолузащитник
-
19 РонанНападающий
-
-
Главный тренер: Кардосо Мигель
- Основной состав
- Вратарь
-
2 БибитоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Мурильо ДжонПолузащитник
-
14 Грау ХаумеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Анн СулейманНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Айестаран Пако
Ход матча
10'
32'
0:1
39'
59'
1:1
64'
2:1
73'
82'
87'
88'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мане Карлуш
|3
|0.17
|2.
|Ryotaro Meshino
|3
|0.17
|3.
|Пиазон Лукас
|2 (1)
|0.11
|4.
|Диего Лопес III
|1
|0.06
|5.
|Желсон Дала
|1
|0.06
|6.
|Пеле Мамаду
|1 (1)
|0.06
|7.
|Сантос Адерлан
|1
|0.06
|8.
|Камашу Рафаэл
|1
|0.06
|9.
|Шику Жеральдес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гонсалес Марио
|5
|0.28
|2.
|Барбоза Рафаэл II
|3
|0.17
|3.
|Агра Салвадор
|3
|0.17
|4.
|Педру Жоау II
|2 (1)
|0.11
|5.
|Мурильо Джон
|1
|0.06
|6.
|Аугусто Педро
|1
|0.06
|7.
|Феррейра Филипе
|1
|0.06
|8.
|Рикарду Алвеш II
|1
|0.06
|9.
|Бибито
|0
|0
|10.
|Штркаль Томислав
|0
|0
|11.
|Медиуб Абдель
|0
|0
|12.
|Enzo Martinez3
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Боревкович Тони
|5
|0
|2.
|Пеле Мамаду
|4
|0
|3.
|Сантос Адерлан
|4
|0
|4.
|Тарантини Рикардо
|3
|0
|5.
|Пинту Иву
|3
|0
|6.
|Ронан
|3
|0
|7.
|Коэнтрау Фабиу
|2
|0
|8.
|Филипе Аугусто
|2
|0
|9.
|Амарал Педру
|2
|0
|10.
|Габриэльзиньо
|2
|0
|11.
|Силва Леандро
|1
|0
|12.
|Диего Лопес III
|1
|0
|13.
|Мане Карлуш
|1
|0
|14.
|Шику Жеральдес
|1
|0
|15.
|Ямбор Никола
|1
|0
|16.
|Родригеш Гонсалу
|1
|0
|17.
|Перейра Андре
|1
|0
|18.
|Желсон Дала
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бибито
|6
|1
|2.
|Аугусто Педро
|7
|0
|3.
|Enzo Martinez3
|5
|0
|4.
|Агра Салвадор
|3
|1
|5.
|Педру Жоау II
|3
|1
|6.
|Мурильо Джон
|4
|0
|7.
|Грау Хауме
|4
|0
|8.
|Naoufel Khacef
|2
|1
|9.
|Ниассе Бабакар
|1
|1
|10.
|Медиуб Абдель
|2
|0
|11.
|Таварес Йоан
|1
|0
|12.
|Феррейра Филипе
|1
|0
|13.
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0
|14.
|Жаките Жоау
|1
|0
|15.
|Штркаль Томислав
|1
|0
|16.
|Joao Pedro Moreira Mendes2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Риу Аве
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|0
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|Тондела
|5.88% (1)
|5.88% (1)
|35.29% (6)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
Предыдущие игры
Риу Аве Последние 20 матчей: +5 =6 -9Риу Аве 0:0 Насьонал Мадейра Порту 2:0 Риу Аве Риу Аве 1:2 Санта-Клара Спортинг Л 1:1 Риу Аве
Риу Аве 1:2 Эшторил Риу Аве 3:0 Портимоненсе Пасуш де Феррейра 2:0 Риу Аве Риу Аве 1:3 Маритиму Брага 3:0 Риу Аве Риу Аве 2:1 Фамаликан Риу Аве 0:0 Боавишта Жил Висенте 2:0 Риу Аве Moncao 1:2 Риу Аве Белененсеш 0:0 Риу Аве Риу Аве 2:0 Морейренсе Фаренсе 0:1 Риу Аве Риу Аве 0:3 Бенфика Фамаликан 1:1 Риу Аве Риу Аве 2:2 Милан Риу Аве 0:0 Витория Гимарайнш
Тондела Последние 20 матчей: +7 =3 -10Пасуш де Феррейра 2:1 Тондела Тондела 2:0 Фаренсе Белененсеш 2:0 Тондела Тондела 3:1 Боавишта
Бенфика 2:0 Тондела Тондела 1:0 Фамаликан Насьонал Мадейра 2:0 Тондела Тондела 0:0 Морейренсе Порту 2:1 Тондела Порту 4:3 Тондела Тондела 0:2 Витория Гимарайнш Фелгейраш 1932 0:1 Тондела Тондела 2:0 Санта-Клара Спортинг Л 4:0 Тондела Тондела 1:0 Портимоненсе Жил Висенте 1:1 Тондела Тондела 0:4 Брага Маритиму 2:1 Тондела Тондела 1:1 Риу Аве Морейренсе 1:2 Тондела
Последние игры между собой
Риу Аве: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
Тондела: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|36 - 9
|45
|2.
|Порту
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|41 - 19
|40
|3.
|Брага
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|32 - 18
|37
|4.
|Бенфика
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|32 - 16
|37
|5.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|26 - 14
|35
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|21 - 14
|31
|7.
|Санта-Клара
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|20 - 21
|25
|8.
|Морейренсе
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|17 - 22
|24
|9.
|Насьонал Мадейра
|1:0 Заявка
|18
|5
|6
|7
|16 - 21
|21
|10.
|Риу Аве
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|13 - 21
|19
|11.
|Тондела
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|17 - 29
|18
|12.
|Маритиму
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|17 - 26
|17
|13.
|Белененсеш
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|9 - 15
|17
|14.
|Жил Висенте
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 20
|16
|15.
|Портимоненсе
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|14 - 23
|16
|16.
|Фамаликан
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|17 - 32
|14
|17.
|Боавишта
|0:1 Заявка
|18
|2
|8
|8
|17 - 30
|14
|18.
|Фаренсе
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|17 - 25
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 8
|23
|2.
|Порту
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 9
|22
|3.
|Брага
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|14 - 6
|22
|4.
|Спортинг Л
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|16 - 5
|20
|5.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|6.
|Тондела
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 8
|17
|7.
|Морейренсе
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 12
|13
|8.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|8 - 10
|12
|9.
|Риу Аве
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|10.
|Насьонал Мадейра
|1:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|11.
|Фаренсе
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|12.
|Портимоненсе
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|13.
|Белененсеш
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|8 - 9
|11
|14.
|Жил Висенте
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 8
|8
|15.
|Санта-Клара
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|16.
|Маритиму
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|17.
|Фамаликан
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 19
|6
|18.
|Боавишта
|0:1 Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|20 - 4
|25
|2.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|13 - 4
|19
|3.
|Порту
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|4.
|Санта-Клара
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|5.
|Брага
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|18 - 12
|15
|6.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|7.
|Бенфика
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 8
|14
|8.
|Морейренсе
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|9.
|Маритиму
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|11 - 14
|9
|10.
|Насьонал Мадейра
|1:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|5 - 9
|9
|11.
|Боавишта
|0:1 Заявка
|9
|1
|6
|2
|11 - 14
|9
|12.
|Жил Висенте
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 12
|8
|13.
|Фамаликан
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|14.
|Риу Аве
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 12
|7
|15.
|Белененсеш
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|1 - 6
|6
|16.
|Портимоненсе
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 16
|5
|17.
|Фаренсе
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 12
|1
|18.
|Тондела
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|7 - 21
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
- — Вылет во Вторую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Риу Аве» – «Тондела» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Риу Аве» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тондела» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Риу Аве» – «Тондела», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Риу Аве 2:1 Тондела
Исход игры
Риу Аве
69.9% (100)
Ничья
25.9% (37)
Тондела
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
21.99% (31)
Меньше
78.01% (110)
Обе команды забьют
Да
43.97% (62)
Нет
56.03% (79)
Популярный счёт
1:0 Риу Аве
44.8% (64)
1:1 Ничья
21.7% (31)
2:1 Риу Аве
15.4% (22)
2:0 Риу Аве
7% (10)
1:2 Тондела
2.1% (3)
0:1 Тондела
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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