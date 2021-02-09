Боавишта
0:1
Перерыв
Стадион: Бесса
Насьонал Мадейра
35' Желтая карточкаPedro Henrique3
0:1
43' Гол в свои воротаСантуш Нуну III
20
Леонардо
VI
11
Нжие
Юсуфа
17
Элис
Альберт
22
Калинди
33
Коррея
Руй
17
Вигариу
Жоау
11
Горре
Кенджи
55
Nuno
Borges2
45
Тиль
Венсан
35
Bryan
Rochez
- Основной состав
-
20 Леонардо VIВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Нжие ЮсуфаНападающий
-
17 Элис АльбертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Хамаче ЯнисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Сантос НатанЗащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Феррейра Жезуалду
- Основной состав
- Вратарь
-
22 КалиндиЗащитник
- Защитник
-
33 Коррея РуйЗащитник
-
17 Вигариу ЖоауЗащитник
-
11 Горре КенджиПолузащитник
-
55 Nuno Borges2Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Тиль ВенсанПолузащитник
-
35 Bryan RochezНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Сезар ЖулиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Мендеш ПедруНападающий
-
-
Главный тренер: Luis Freire
Ход матча
35'
43'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Элис Альберт
|3
|0.17
|2.
|Гомес Анхель
|3 (1)
|0.17
|3.
|Хамаче Янис
|2
|0.11
|4.
|Зауэр Густаво
|2
|0.11
|5.
|Мангаш Рикарду
|2
|0.11
|6.
|Паулиньо Жозе
|1
|0.06
|7.
|Гарсия Хави
|1
|0.06
|8.
|Сантуш Нуну III
|1
|0.06
|9.
|Девениш Кристиан
|1
|0.06
|10.
|Бенгуче Хорхе
|0
|0
|11.
|Кафумана Шоу
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Bryan Rochez
|3
|0.17
|2.
|Горре Кенджи
|2
|0.11
|3.
|Микаэл Рубен
|1
|0.06
|4.
|Рамуш Франсишку
|1
|0.06
|5.
|Nuno Borges2
|1
|0.06
|6.
|Азуни Ларри
|0
|0
|7.
|Вигариу Жоау
|0
|0
|8.
|Вити Витиньеш
|0
|0
|9.
|Тиль Венсан
|0
|0
|10.
|Альхассан Абдуллахи
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гарсия Хави
|5
|1
|2.
|Авазьем Чидозье
|5
|1
|3.
|Паулиньо Жозе
|5
|0
|4.
|Гомес Анхель
|5
|0
|5.
|Элис Альберт
|2
|0
|6.
|Кэннон Реджи
|2
|0
|7.
|Сантуш Нуну III
|2
|0
|8.
|Девениш Кристиан
|0
|1
|9.
|Рами Адиль
|1
|0
|10.
|Бракалли Рафаэл
|1
|0
|11.
|Леонардо VI
|1
|0
|12.
|Зауэр Густаво
|1
|0
|13.
|Бенгуче Хорхе
|1
|0
|14.
|Мангаш Рикарду
|1
|0
|15.
|Рейзиньо Мигель
|1
|0
|16.
|Кафумана Шоу
|1
|0
|17.
|Хамаче Янис
|1
|0
|18.
|Сантос Натан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Азуни Ларри
|7
|0
|2.
|Pedro Henrique3
|6
|0
|3.
|Микаэл Рубен
|4
|0
|4.
|Горре Кенджи
|4
|0
|5.
|Nuno Borges2
|4
|0
|6.
|Сезар Жулио
|1
|1
|7.
|Lucas Kal
|2
|0
|8.
|Пискителли Риккардо
|2
|0
|9.
|Жоао Виктор
|1
|0
|10.
|Камачу Жоау
|1
|0
|11.
|Риаскос Брайан
|1
|0
|12.
|Рамуш Франсишку
|1
|0
|13.
|Альхассан Абдуллахи
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боавишта
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|25% (4)
|12.5% (2)
|31.25% (5)
|6.25% (1)
|Насьонал Мадейра
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|50% (6)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
Предыдущие игры
Боавишта Последние 20 матчей: +3 =8 -9Боавишта 1:2 Жил Висенте Портимоненсе 1:2 Боавишта Боавишта 0:2 Спортинг Л Тондела 3:1 Боавишта
Боавишта 1:1 Санта-Клара Маритиму 0:0 Боавишта Боавишта 1:4 Брага Пасуш де Феррейра 1:1 Боавишта Эшторил 2:1 Боавишта Риу Аве 0:0 Боавишта Боавишта 0:0 Белененсеш Визела 0:1 Боавишта Фаренсе 3:1 Боавишта Боавишта 3:0 Бенфика Фамаликан 2:2 Боавишта Боавишта 0:1 Витория Гимарайнш Морейренсе 1:1 Боавишта Боавишта 0:5 Порту Насьонал Мадейра 3:3 Боавишта Ангренсе 1:0 Боавишта
Насьонал Мадейра Последние 20 матчей: +6 =6 -8Риу Аве 0:0 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 2:1 Фамаликан Бенфика 1:1 Насьонал Мадейра Витория Гимарайнш 3:1 Насьонал Мадейра
Насьонал Мадейра 0:1 Морейренсе Насьонал Мадейра 2:4 Порту Насьонал Мадейра 0:2 Спортинг Л Насьонал Мадейра 2:0 Тондела Насьонал Мадейра 3:1 Лейшоэш Порту 2:0 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 1:3 Санта-Клара Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра Каса Пиа 2:3 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 2:1 Жил Висенте Маритиму 0:0 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 1:1 Пасуш де Феррейра Брага 2:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 0:0 Белененсеш Фаренсе 0:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 3:3 Боавишта
Последние игры между собой
Боавишта: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Насьонал Мадейра: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Насьонал Мадейра 0:1 Боавишта Товарищеские матчи Боавишта 2:2 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 0:2 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:1 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 0:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:1 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 2:1 Боавишта Примейра-лига Боавишта 1:0 Насьонал Мадейра Примейра-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|36 - 9
|45
|2.
|Порту
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|41 - 19
|40
|3.
|Брага
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|32 - 18
|37
|4.
|Бенфика
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|32 - 16
|37
|5.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|26 - 14
|35
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|21 - 14
|31
|7.
|Санта-Клара
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|20 - 21
|25
|8.
|Морейренсе
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|17 - 22
|24
|9.
|Насьонал Мадейра
|1:0 Заявка
|18
|5
|6
|7
|16 - 21
|21
|10.
|Риу Аве
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|13 - 21
|19
|11.
|Тондела
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|17 - 29
|18
|12.
|Маритиму
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|17 - 26
|17
|13.
|Белененсеш
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|9 - 15
|17
|14.
|Жил Висенте
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 20
|16
|15.
|Портимоненсе
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|14 - 23
|16
|16.
|Фамаликан
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|17 - 32
|14
|17.
|Боавишта
|0:1 Заявка
|18
|2
|8
|8
|17 - 30
|14
|18.
|Фаренсе
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|17 - 25
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 8
|23
|2.
|Порту
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 9
|22
|3.
|Брага
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|14 - 6
|22
|4.
|Спортинг Л
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|16 - 5
|20
|5.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|6.
|Тондела
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 8
|17
|7.
|Морейренсе
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 12
|13
|8.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|8 - 10
|12
|9.
|Риу Аве
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|10.
|Насьонал Мадейра
|1:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|11.
|Фаренсе
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|12.
|Портимоненсе
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|13.
|Белененсеш
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|8 - 9
|11
|14.
|Жил Висенте
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 8
|8
|15.
|Санта-Клара
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|16.
|Маритиму
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|17.
|Фамаликан
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 19
|6
|18.
|Боавишта
|0:1 Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|20 - 4
|25
|2.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|13 - 4
|19
|3.
|Порту
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|4.
|Санта-Клара
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|5.
|Брага
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|18 - 12
|15
|6.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|7.
|Бенфика
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 8
|14
|8.
|Морейренсе
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|9.
|Маритиму
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|11 - 14
|9
|10.
|Насьонал Мадейра
|1:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|5 - 9
|9
|11.
|Боавишта
|0:1 Заявка
|9
|1
|6
|2
|11 - 14
|9
|12.
|Жил Висенте
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 12
|8
|13.
|Фамаликан
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|14.
|Риу Аве
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 12
|7
|15.
|Белененсеш
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|1 - 6
|6
|16.
|Портимоненсе
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 16
|5
|17.
|Фаренсе
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 12
|1
|18.
|Тондела
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|7 - 21
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
- — Вылет во Вторую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Боавишта» – «Насьонал Мадейра» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боавишта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Насьонал Мадейра» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боавишта» – «Насьонал Мадейра», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Боавишта 0:1 Насьонал Мадейра
Исход игры
Боавишта
59.3% (86)
Ничья
29.7% (43)
Насьонал Мадейра
11% (16)
Тотал 2.5
Больше
22.38% (32)
Меньше
77.62% (111)
Обе команды забьют
Да
48.25% (69)
Нет
51.75% (74)
Популярный счёт
1:0 Боавишта
33.8% (49)
1:1 Ничья
25.5% (37)
2:1 Боавишта
17.9% (26)
2:0 Боавишта
6.9% (10)
0:1 Насьонал Мадейра
5.5% (8)
1:2 Насьонал Мадейра
3.4% (5)
0:0 Ничья
3.4% (5)
0:2 Насьонал Мадейра
1.4% (2)
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