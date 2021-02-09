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Омония
2:0
Конец матча
Неа Саламина
0'
1:0
14' Гол
Щепович Марко
2:0
37' Гол
Щепович Марко
69' Желтая карточка
Осей Барнс
84' Желтая карточка
Гомес Хорди
90'+3
Омония
Неа Саламина

Бомбардиры внутри турнира

Омония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Папулис Фотис 7 (1) 0.29
2. Асанте Эрнест 6 0.25
3. Щепович Марко 4 0.17
4. Ционис Маринос 4 0.17
5. Ботеак Эрик 4 (2) 0.17
6. Кусулос Янис 3 0.13
7. Дюриш Михал 2 0.08
8. Сантос Тьяго III 2 0.08
9. Кику Франсишку 1 0.04
10. Люфтнер Михаэл 1 0.04
11. Какулис Андроникос 1 0.04
12. Лойзу Лойзос 1 0.04
13. Сене Кали 1 0.04
Неа Саламина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вагнер Томаш 8 0.33
2. Данило Сирино 8 (2) 0.33
3. Осей Барнс 3 0.13
4. Креэн Винсент 1 0.04
5. Nico Varela 1 0.04
6. Брено Лорран 1 0.04
7. Камиссоко Мамаду 1 0.04
8. Thomas Nikolaou 1 0.04

Карточки

Омония
# Игрок      
1. Гомес Хорди 7 0
2. Ланг Адам 3 1
3. Лекьякс Ян 4 0
4. Абдуллахи Шеху 4 0
5. Губочан Томаш 3 0
6. Асанте Эрнест 2 0
7. Кику Франсишку 2 0
8. Харис Мавриас 2 0
9. Кусулос Янис 2 0
10. Дюриш Михал 1 0
11. Папулис Фотис 1 0
12. Щепович Марко 1 0
13. Люфтнер Михаэл 1 0
14. Ционис Маринос 1 0
15. Какулис Андроникос 1 0
16. Лойзу Лойзос 1 0
17. Харалампус Харалампос 1 0
18. Konstantinos Venizelos 1 0
Неа Саламина
# Игрок      
1. Данило Сирино 7 0
2. Осей Барнс 7 0
3. Конфес Алуа 5 1
4. Кипрос Христофору 4 0
5. Theodosis Siathas 2 1
6. Nico Varela 3 0
7. Винисиус XXII 3 0
8. Мюстивар Сони 2 0
9. Санко Баиссама 2 0
10. Чмовш Павел 2 0
11. Adamos Andreou 2 0
12. Брено Лорран 2 0
13. Thomas Nikolaou 2 0
14. Кукалаш Ставрош 2 0
15. Вагнер Томаш 1 0
16. Дювентрю Дилан 1 0
17. Andreas Lemesios 1 0
18. Herve Bodiong 1 0
19. Камиссоко Мамаду 1 0
20. Konstrantinos Serghiou 1 0
21. Iasonas Pikis 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Омония 18.92% (7) 16.22% (6) 18.92% (7) 13.51% (5) 8.11% (3) 24.32% (9)
 Неа Саламина 8.33% (2) 16.67% (4) 20.83% (5) 8.33% (2) 20.83% (5) 25% (6)

Предыдущие игры

Омония Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Докса Катокопия 0:3 Омония Омония 1:1 Олимпиакос Никосия Эносис 0:1 Омония Омония 2:0 Этникос Ахна
Аполлон 0:0 Омония АЕЛ Лимаcсол 1:1 Омония Омония 2:1 Аполлон АЕК Ларнака 0:3 Омония Омония 3:0 Анортосис Кармиотисса 1:5 Омония Омония 2:1 Пафос ПСВ 4:0 Омония АПОЭЛ 0:3 Омония Омония 2:1 ПАОК Омония 0:0 Эрмис Арадиппу Гранада 2:1 Омония Неа Саламина 2:1 Омония Омония 0:0 Докса Катокопия Омония 0:2 Гранада Олимпиакос Никосия 1:0 Омония
Неа Саламина Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Неа Саламина 1:2 Олимпиакос Никосия Этникос Ахна 1:1 Неа Саламина Неа Саламина 1:1 Аполлон Анортосис 2:0 Неа Саламина
Неа Саламина 2:0 Пафос Эрмис Арадиппу 1:2 Неа Саламина Неа Саламина 4:3 Докса Катокопия Эносис 1:3 Неа Саламина Неа Саламина 1:1 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:0 Неа Саламина Кармиотисса 0:1 Неа Саламина Неа Саламина 0:3 АПОЭЛ Эрмис Арадиппу 1:2 Неа Саламина Неа Саламина 2:1 Омония Олимпиакос Никосия 0:0 Неа Саламина Неа Саламина 1:1 Этникос Ахна Неа Саламина 0:1 Эрмис Арадиппу Аполлон 3:0 Неа Саламина Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина Неа Саламина 1:4 Анортосис

Последние игры между собой

Омония: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Неа Саламина: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Неа Саламина 2:1 Омония Первый дивизион Неа Саламина 0:0 Омония Товарищеские матчи Неа Саламина 0:3 Омония Первый дивизион Омония 2:0 Неа Саламина Первый дивизион
Неа Саламина 5:2 Омония Первый дивизион Омония 0:0 Неа Саламина Первый дивизион Омония 3:1 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 1:0 Омония Первый дивизион Омония 5:1 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 1:3 Омония Первый дивизион Омония 3:0 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 1:1 Омония Первый дивизион Омония 2:0 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 1:2 Омония Первый дивизион Неа Саламина 0:2 Омония Первый дивизион Омония 5:3 Неа Саламина Первый дивизион Омония 3:0 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 1:1 Омония Первый дивизион Неа Саламина 0:1 Омония Товарищеские матчи Неа Саламина 0:1 Омония Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Омония 24 14 8 2 40 - 13 50
2. АЕЛ Лимаcсол 23 15 3 5 41 - 21 48
3. Аполлон 23 14 6 3 46 - 19 48
4. Анортосис 23 13 5 5 34 - 20 44
5. АЕК Ларнака 23 11 5 7 33 - 20 38
6. Докса Катокопия 24 7 8 9 24 - 31 29
7. Олимпиакос Никосия 23 8 4 11 21 - 35 28
8. Неа Саламина 24 7 5 12 24 - 35 26
9. Пафос 23 6 7 10 25 - 25 25
10. АПОЭЛ 23 6 6 11 21 - 27 24
11. Эносис 23 6 6 11 19 - 33 24
12. Эрмис Арадиппу 24 5 9 10 17 - 33 24
13. Этникос Ахна 23 4 7 12 19 - 37 19
14. Кармиотисса 23 3 9 11 21 - 36 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕЛ Лимаcсол 12 11 1 0 30 - 7 34
2. Анортосис 11 9 1 1 20 - 8 28
3. Омония 12 8 4 0 18 - 4 28
4. Аполлон 11 7 2 2 19 - 9 23
5. АЕК Ларнака 12 7 2 3 18 - 9 23
6. Докса Катокопия 12 5 4 3 14 - 13 19
7. Пафос 11 5 3 3 20 - 13 18
8. Неа Саламина 12 4 3 5 16 - 19 15
9. АПОЭЛ 12 3 4 5 12 - 14 13
10. Эносис 12 3 4 5 9 - 16 13
11. Кармиотисса 12 2 6 4 8 - 13 12
12. Эрмис Арадиппу 12 2 6 4 10 - 17 12
13. Олимпиакос Никосия 11 3 2 6 9 - 14 11
14. Этникос Ахна 11 2 2 7 8 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 12 7 4 1 27 - 10 25
2. Омония 12 6 4 2 22 - 9 22
3. Олимпиакос Никосия 12 5 2 5 12 - 21 17
4. Анортосис 12 4 4 4 14 - 12 16
5. АЕК Ларнака 11 4 3 4 15 - 11 15
6. АЕЛ Лимаcсол 11 4 2 5 11 - 14 14
7. Эрмис Арадиппу 12 3 3 6 7 - 16 12
8. АПОЭЛ 11 3 2 6 9 - 13 11
9. Эносис 11 3 2 6 10 - 17 11
10. Неа Саламина 12 3 2 7 8 - 16 11
11. Этникос Ахна 12 2 5 5 11 - 19 11
12. Докса Катокопия 12 2 4 6 10 - 18 10
13. Пафос 12 1 4 7 5 - 12 7
14. Кармиотисса 11 1 3 7 13 - 23 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Щепович Марко бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Щепович Марко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.30 5.20 9.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.28 5.25 9.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.10 6.34 21.70
  1.08 9.91 29.33

Самый высокий коэффициент на матч «Омония» – «Неа Саламина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Омония» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Неа Саламина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Омония» – «Неа Саламина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.20 1.20 2.18 1.64 1.72 2.04 1.47 2.55 1.18 4.50 1.06 8.00
11.25 1.00 10.25 1.01 4.10 1.19 3.20 1.32 2.16 1.73 1.66 2.14 1.41 2.69 1.19 4.10 1.14 4.80 1.03 8.30 1.03 8.60
14.50 0.00 9.50 1.03 5.34 1.13 3.25 1.32 1.65 2.16 1.91 1.89 1.68 2.18 1.09 6.74 1.21 4.20 1.07 7.22 1.05 8.40 1.04 9.10 0.00 14.00
4.25 1.23 2.45 1.55 1.48 2.63 1.26 3.71 1.56 2.43 1.35 3.13 1.78 2.05 1.54 2.46 1.31 3.39 1.17 5.19
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.30 1.30 2.24 1.60 1.53 2.41 1.13 5.40
3.26 1.31 2.19 1.63 1.51 2.45
2.18 1.68 1.38 2.90 1.16 4.90 1.03 10.18
3.17 1.34 2.62 1.48 2.06 1.76 1.63 2.25 1.93 1.88 1.58 2.35 1.24 3.83 1.19 4.46
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.60 1.17 1.88 1.86 1.25 3.65
3.04 1.35 1.81 1.93 1.36 2.99
3.15 1.31 1.83 1.91 1.38 2.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.06 1.71
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
4.90 1.16
7.43 1.07
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
3.90 1.23
Где смотреть матч Омония 2:0 Неа Саламина онлайн

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