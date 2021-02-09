Омония
2:0
Конец матча
Неа Саламина
1:0
14' ГолЩепович Марко
2:0
37' ГолЩепович Марко
69' Желтая карточкаОсей Барнс
84' Желтая карточкаГомес Хорди
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Кусулос ЯнисЗащитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Гомес ХордиПолузащитник
- Полузащитник
-
75 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дюриш МихалНападающий
- Нападающий
-
11 Ботеак ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Осей БарнсПолузащитник
-
27 Конфес АлуаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Вагнер ТомашНападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Savvas Damianou
Ход матча
14'
1:0
37'
2:0
69'
84'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Папулис Фотис
|7 (1)
|0.29
|2.
|Асанте Эрнест
|6
|0.25
|3.
|Щепович Марко
|4
|0.17
|4.
|Ционис Маринос
|4
|0.17
|5.
|Ботеак Эрик
|4 (2)
|0.17
|6.
|Кусулос Янис
|3
|0.13
|7.
|Дюриш Михал
|2
|0.08
|8.
|Сантос Тьяго III
|2
|0.08
|9.
|Кику Франсишку
|1
|0.04
|10.
|Люфтнер Михаэл
|1
|0.04
|11.
|Какулис Андроникос
|1
|0.04
|12.
|Лойзу Лойзос
|1
|0.04
|13.
|Сене Кали
|1
|0.04
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вагнер Томаш
|8
|0.33
|2.
|Данило Сирино
|8 (2)
|0.33
|3.
|Осей Барнс
|3
|0.13
|4.
|Креэн Винсент
|1
|0.04
|5.
|Nico Varela
|1
|0.04
|6.
|Брено Лорран
|1
|0.04
|7.
|Камиссоко Мамаду
|1
|0.04
|8.
|Thomas Nikolaou
|1
|0.04
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гомес Хорди
|7
|0
|2.
|Ланг Адам
|3
|1
|3.
|Лекьякс Ян
|4
|0
|4.
|Абдуллахи Шеху
|4
|0
|5.
|Губочан Томаш
|3
|0
|6.
|Асанте Эрнест
|2
|0
|7.
|Кику Франсишку
|2
|0
|8.
|Харис Мавриас
|2
|0
|9.
|Кусулос Янис
|2
|0
|10.
|Дюриш Михал
|1
|0
|11.
|Папулис Фотис
|1
|0
|12.
|Щепович Марко
|1
|0
|13.
|Люфтнер Михаэл
|1
|0
|14.
|Ционис Маринос
|1
|0
|15.
|Какулис Андроникос
|1
|0
|16.
|Лойзу Лойзос
|1
|0
|17.
|Харалампус Харалампос
|1
|0
|18.
|Konstantinos Venizelos
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Данило Сирино
|7
|0
|2.
|Осей Барнс
|7
|0
|3.
|Конфес Алуа
|5
|1
|4.
|Кипрос Христофору
|4
|0
|5.
|Theodosis Siathas
|2
|1
|6.
|Nico Varela
|3
|0
|7.
|Винисиус XXII
|3
|0
|8.
|Мюстивар Сони
|2
|0
|9.
|Санко Баиссама
|2
|0
|10.
|Чмовш Павел
|2
|0
|11.
|Adamos Andreou
|2
|0
|12.
|Брено Лорран
|2
|0
|13.
|Thomas Nikolaou
|2
|0
|14.
|Кукалаш Ставрош
|2
|0
|15.
|Вагнер Томаш
|1
|0
|16.
|Дювентрю Дилан
|1
|0
|17.
|Andreas Lemesios
|1
|0
|18.
|Herve Bodiong
|1
|0
|19.
|Камиссоко Мамаду
|1
|0
|20.
|Konstrantinos Serghiou
|1
|0
|21.
|Iasonas Pikis
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Омония
|18.92% (7)
|16.22% (6)
|18.92% (7)
|13.51% (5)
|8.11% (3)
|24.32% (9)
|Неа Саламина
|8.33% (2)
|16.67% (4)
|20.83% (5)
|8.33% (2)
|20.83% (5)
|25% (6)
Предыдущие игры
Омония Последние 20 матчей: +10 =5 -5Докса Катокопия 0:3 Омония Омония 1:1 Олимпиакос Никосия Эносис 0:1 Омония Омония 2:0 Этникос Ахна
Аполлон 0:0 Омония АЕЛ Лимаcсол 1:1 Омония Омония 2:1 Аполлон АЕК Ларнака 0:3 Омония Омония 3:0 Анортосис Кармиотисса 1:5 Омония Омония 2:1 Пафос ПСВ 4:0 Омония АПОЭЛ 0:3 Омония Омония 2:1 ПАОК Омония 0:0 Эрмис Арадиппу Гранада 2:1 Омония Неа Саламина 2:1 Омония Омония 0:0 Докса Катокопия Омония 0:2 Гранада Олимпиакос Никосия 1:0 Омония
Неа Саламина Последние 20 матчей: +7 =5 -8Неа Саламина 1:2 Олимпиакос Никосия Этникос Ахна 1:1 Неа Саламина Неа Саламина 1:1 Аполлон Анортосис 2:0 Неа Саламина
Неа Саламина 2:0 Пафос Эрмис Арадиппу 1:2 Неа Саламина Неа Саламина 4:3 Докса Катокопия Эносис 1:3 Неа Саламина Неа Саламина 1:1 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:0 Неа Саламина Кармиотисса 0:1 Неа Саламина Неа Саламина 0:3 АПОЭЛ Эрмис Арадиппу 1:2 Неа Саламина Неа Саламина 2:1 Омония Олимпиакос Никосия 0:0 Неа Саламина Неа Саламина 1:1 Этникос Ахна Неа Саламина 0:1 Эрмис Арадиппу Аполлон 3:0 Неа Саламина Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина Неа Саламина 1:4 Анортосис
Последние игры между собой
Омония: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Неа Саламина: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Неа Саламина 5:2 Омония Первый дивизион Омония 0:0 Неа Саламина Первый дивизион Омония 3:1 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 1:0 Омония Первый дивизион Омония 5:1 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 1:3 Омония Первый дивизион Омония 3:0 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 1:1 Омония Первый дивизион Омония 2:0 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 1:2 Омония Первый дивизион Неа Саламина 0:2 Омония Первый дивизион Омония 5:3 Неа Саламина Первый дивизион Омония 3:0 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 1:1 Омония Первый дивизион Неа Саламина 0:1 Омония Товарищеские матчи Неа Саламина 0:1 Омония Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Омония
|24
|14
|8
|2
|40 - 13
|50
|2.
|АЕЛ Лимаcсол
|23
|15
|3
|5
|41 - 21
|48
|3.
|Аполлон
|23
|14
|6
|3
|46 - 19
|48
|4.
|Анортосис
|23
|13
|5
|5
|34 - 20
|44
|5.
|АЕК Ларнака
|23
|11
|5
|7
|33 - 20
|38
|6.
|Докса Катокопия
|24
|7
|8
|9
|24 - 31
|29
|7.
|Олимпиакос Никосия
|23
|8
|4
|11
|21 - 35
|28
|8.
|Неа Саламина
|24
|7
|5
|12
|24 - 35
|26
|9.
|Пафос
|23
|6
|7
|10
|25 - 25
|25
|10.
|АПОЭЛ
|23
|6
|6
|11
|21 - 27
|24
|11.
|Эносис
|23
|6
|6
|11
|19 - 33
|24
|12.
|Эрмис Арадиппу
|24
|5
|9
|10
|17 - 33
|24
|13.
|Этникос Ахна
|23
|4
|7
|12
|19 - 37
|19
|14.
|Кармиотисса
|23
|3
|9
|11
|21 - 36
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕЛ Лимаcсол
|12
|11
|1
|0
|30 - 7
|34
|2.
|Анортосис
|11
|9
|1
|1
|20 - 8
|28
|3.
|Омония
|12
|8
|4
|0
|18 - 4
|28
|4.
|Аполлон
|11
|7
|2
|2
|19 - 9
|23
|5.
|АЕК Ларнака
|12
|7
|2
|3
|18 - 9
|23
|6.
|Докса Катокопия
|12
|5
|4
|3
|14 - 13
|19
|7.
|Пафос
|11
|5
|3
|3
|20 - 13
|18
|8.
|Неа Саламина
|12
|4
|3
|5
|16 - 19
|15
|9.
|АПОЭЛ
|12
|3
|4
|5
|12 - 14
|13
|10.
|Эносис
|12
|3
|4
|5
|9 - 16
|13
|11.
|Кармиотисса
|12
|2
|6
|4
|8 - 13
|12
|12.
|Эрмис Арадиппу
|12
|2
|6
|4
|10 - 17
|12
|13.
|Олимпиакос Никосия
|11
|3
|2
|6
|9 - 14
|11
|14.
|Этникос Ахна
|11
|2
|2
|7
|8 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|12
|7
|4
|1
|27 - 10
|25
|2.
|Омония
|12
|6
|4
|2
|22 - 9
|22
|3.
|Олимпиакос Никосия
|12
|5
|2
|5
|12 - 21
|17
|4.
|Анортосис
|12
|4
|4
|4
|14 - 12
|16
|5.
|АЕК Ларнака
|11
|4
|3
|4
|15 - 11
|15
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|11
|4
|2
|5
|11 - 14
|14
|7.
|Эрмис Арадиппу
|12
|3
|3
|6
|7 - 16
|12
|8.
|АПОЭЛ
|11
|3
|2
|6
|9 - 13
|11
|9.
|Эносис
|11
|3
|2
|6
|10 - 17
|11
|10.
|Неа Саламина
|12
|3
|2
|7
|8 - 16
|11
|11.
|Этникос Ахна
|12
|2
|5
|5
|11 - 19
|11
|12.
|Докса Катокопия
|12
|2
|4
|6
|10 - 18
|10
|13.
|Пафос
|12
|1
|4
|7
|5 - 12
|7
|14.
|Кармиотисса
|11
|1
|3
|7
|13 - 23
|6
Победитель
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