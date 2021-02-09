Аполлон
3:0
Конец матча
АЕК Ларнака
1:0
12' ГолБисесвар Диего
34' Желтая карточкаЯнну Томас
35' Желтая карточкаЮсте Эктор
55' Желтая карточкаБисесвар Диего
2:0
66' ГолМатей Флорентин
3:0
68' ГолПиттас Яннис
90' Красная карточкаGiorgios Malekkides
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Педру ЖоауЗащитник
- Защитник
-
44 Юсте ЭкторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Дигин НиколяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Дабо БагалиНападающий
-
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
- Основной состав
-
77 Малл ДжоэлВратарь
-
19 Янну ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Гарсия НандоПолузащитник
-
12 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Наранхо ХосеНападающий
-
- Запасные игроки
-
13 Тенкен ЙенсВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Августи Софронис
Ход матча
12'
1:0
34'
35'
55'
66'
2:0
68'
3:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Питтас Яннис
|12
|0.5
|2.
|Дигин Николя
|12 (2)
|0.5
|3.
|Матей Флорентин
|6 (2)
|0.25
|4.
|Бенсоп Чарлисон
|5 (1)
|0.21
|5.
|Янниотас Яннис
|3
|0.13
|6.
|Дабо Багали
|3
|0.13
|7.
|Салаи Аттила
|2
|0.08
|8.
|Ларссон Даниэль
|1
|0.04
|9.
|Бисесвар Диего
|1
|0.04
|10.
|Маркович Саша
|1
|0.04
|11.
|Агирре Диего
|1
|0.04
|12.
|Педру Жоау
|1
|0.04
|13.
|Денич Джордже
|1
|0.04
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тричковски Иван
|9 (1)
|0.38
|2.
|Наранхо Хосе
|5 (1)
|0.21
|3.
|Акоран Баррера
|4
|0.17
|4.
|Макрис Андреас
|4
|0.17
|5.
|Толемесс Флориан
|4 (1)
|0.17
|6.
|Абраам Гонсалес
|2
|0.08
|7.
|Гарсия Нандо
|2
|0.08
|8.
|Хэйтли Том
|1
|0.04
|9.
|Спировски Стефан
|1
|0.04
|10.
|Труйольс Хоан
|1
|0.04
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Василиу Гиоргос
|7
|1
|2.
|Сакетти Эстебан
|4
|0
|3.
|Юсте Эктор
|4
|0
|4.
|Янниотас Яннис
|3
|0
|5.
|Матей Флорентин
|3
|0
|6.
|Кириаку Хараламбос
|3
|0
|7.
|Салаи Аттила
|3
|0
|8.
|Дигин Николя
|2
|0
|9.
|Бенсоп Чарлисон
|2
|0
|10.
|Роберж Валентин
|2
|0
|11.
|Маркович Саша
|2
|0
|12.
|Педру Жоау
|2
|0
|13.
|Питтас Яннис
|2
|0
|14.
|Денич Джордже
|2
|0
|15.
|Бисесвар Диего
|1
|0
|16.
|Дабо Багали
|1
|0
|17.
|Агирре Диего
|1
|0
|18.
|Кателарис Фанос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хэйтли Том
|6
|0
|2.
|Янну Томас
|6
|0
|3.
|Спировски Стефан
|5
|0
|4.
|Шполярич Матья
|5
|0
|5.
|Акоран Баррера
|4
|0
|6.
|Труйольс Хоан
|4
|0
|7.
|Мойсов Даниэль
|3
|0
|8.
|Толемесс Флориан
|3
|0
|9.
|Наранхо Хосе
|3
|0
|10.
|Jose Fernandez2
|3
|0
|11.
|Схоутерден Нильс
|2
|0
|12.
|Гарсия Нандо
|2
|0
|13.
|Микель Гонсалес
|1
|0
|14.
|Лафранс Кевин
|1
|0
|15.
|Тенкен Йенс
|1
|0
|16.
|Константину Константинос
|1
|0
|17.
|Танди Симранджит
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аполлон
|10.2% (5)
|10.2% (5)
|22.45% (11)
|20.41% (10)
|16.33% (8)
|20.41% (10)
|АЕК Ларнака
|12.12% (4)
|18.18% (6)
|12.12% (4)
|21.21% (7)
|21.21% (7)
|15.15% (5)
Предыдущие игры
Аполлон Последние 20 матчей: +11 =5 -4Кармиотисса 1:1 Аполлон Аполлон 1:0 АПОЭЛ Неа Саламина 1:1 Аполлон АПОЭЛ 2:1 Аполлон
Аполлон 2:1 Олимпиакос Никосия Аполлон 0:0 Омония Этникос Ахна 1:4 Аполлон Омония 2:1 Аполлон Аполлон 3:2 Анортосис Пафос 1:1 Аполлон Аполлон 4:0 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 0:1 Аполлон Эносис 1:5 Аполлон Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:2 Аполлон Аполлон 1:2 Кармиотисса АПОЭЛ 1:1 Аполлон Аполлон 3:0 Неа Саламина Олимпиакос Никосия 0:1 Аполлон Аполлон 2:1 Этникос Ахна
АЕК Ларнака Последние 20 матчей: +9 =4 -7АЕК Ларнака 0:0 Анортосис Пафос 1:4 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:1 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 0:0 АЕК Ларнака
АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:2 Эносис АЕЛ Лимаcсол 3:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 0:3 Омония АЕК Ларнака 1:0 Кармиотисса АЕК Ларнака 1:0 Неа Саламина АЕК Ларнака 0:0 Пафос АЕК Ларнака 4:0 Олимпиакос Никосия Этникос Ахна 0:3 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:2 Аполлон Анортосис 1:0 АЕК Ларнака Эрмис Арадиппу 0:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:0 Докса Катокопия Эносис 2:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:1 АЕЛ Лимаcсол
Последние игры между собой
Аполлон: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
АЕК Ларнака: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Аполлон 1:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:1 Аполлон Первый дивизион АЕК Ларнака 0:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:3 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:1 Аполлон Кубок Аполлон 3:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 3:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:1 Аполлон Первый дивизион АЕК Ларнака 1:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:3 Аполлон Первый дивизион Аполлон 0:1 АЕК Ларнака Первый дивизион Аполлон 2:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:2 Аполлон Первый дивизион АЕК Ларнака 6:1 Аполлон Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|24
|15
|6
|3
|49 - 19
|51
|2.
|Омония
|24
|14
|8
|2
|40 - 13
|50
|3.
|АЕЛ Лимаcсол
|23
|15
|3
|5
|41 - 21
|48
|4.
|Анортосис
|23
|13
|5
|5
|34 - 20
|44
|5.
|АЕК Ларнака
|24
|11
|5
|8
|33 - 23
|38
|6.
|Докса Катокопия
|24
|7
|8
|9
|24 - 31
|29
|7.
|Олимпиакос Никосия
|23
|8
|4
|11
|21 - 35
|28
|8.
|Неа Саламина
|24
|7
|5
|12
|24 - 35
|26
|9.
|Пафос
|23
|6
|7
|10
|25 - 25
|25
|10.
|АПОЭЛ
|23
|6
|6
|11
|21 - 27
|24
|11.
|Эносис
|23
|6
|6
|11
|19 - 33
|24
|12.
|Эрмис Арадиппу
|24
|5
|9
|10
|17 - 33
|24
|13.
|Этникос Ахна
|23
|4
|7
|12
|19 - 37
|19
|14.
|Кармиотисса
|23
|3
|9
|11
|21 - 36
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕЛ Лимаcсол
|12
|11
|1
|0
|30 - 7
|34
|2.
|Анортосис
|11
|9
|1
|1
|20 - 8
|28
|3.
|Омония
|12
|8
|4
|0
|18 - 4
|28
|4.
|Аполлон
|12
|8
|2
|2
|22 - 9
|26
|5.
|АЕК Ларнака
|12
|7
|2
|3
|18 - 9
|23
|6.
|Докса Катокопия
|12
|5
|4
|3
|14 - 13
|19
|7.
|Пафос
|11
|5
|3
|3
|20 - 13
|18
|8.
|Неа Саламина
|12
|4
|3
|5
|16 - 19
|15
|9.
|АПОЭЛ
|12
|3
|4
|5
|12 - 14
|13
|10.
|Эносис
|12
|3
|4
|5
|9 - 16
|13
|11.
|Кармиотисса
|12
|2
|6
|4
|8 - 13
|12
|12.
|Эрмис Арадиппу
|12
|2
|6
|4
|10 - 17
|12
|13.
|Олимпиакос Никосия
|11
|3
|2
|6
|9 - 14
|11
|14.
|Этникос Ахна
|11
|2
|2
|7
|8 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|12
|7
|4
|1
|27 - 10
|25
|2.
|Омония
|12
|6
|4
|2
|22 - 9
|22
|3.
|Олимпиакос Никосия
|12
|5
|2
|5
|12 - 21
|17
|4.
|Анортосис
|12
|4
|4
|4
|14 - 12
|16
|5.
|АЕК Ларнака
|12
|4
|3
|5
|15 - 14
|15
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|11
|4
|2
|5
|11 - 14
|14
|7.
|Эрмис Арадиппу
|12
|3
|3
|6
|7 - 16
|12
|8.
|АПОЭЛ
|11
|3
|2
|6
|9 - 13
|11
|9.
|Эносис
|11
|3
|2
|6
|10 - 17
|11
|10.
|Неа Саламина
|12
|3
|2
|7
|8 - 16
|11
|11.
|Этникос Ахна
|12
|2
|5
|5
|11 - 19
|11
|12.
|Докса Катокопия
|12
|2
|4
|6
|10 - 18
|10
|13.
|Пафос
|12
|1
|4
|7
|5 - 12
|7
|14.
|Кармиотисса
|11
|1
|3
|7
|13 - 23
|6
Победитель
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