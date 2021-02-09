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Аполлон
3:0
Конец матча
АЕК Ларнака
0'
1:0
12' Гол
Бисесвар Диего
34' Желтая карточка
Янну Томас
35' Желтая карточка
Юсте Эктор
55' Желтая карточка
Бисесвар Диего
2:0
66' Гол
Матей Флорентин
3:0
68' Гол
Питтас Яннис
90' Красная карточка
Giorgios Malekkides
90'+6
Аполлон
АЕК Ларнака

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Питтас Яннис 12 0.5
2. Дигин Николя 12 (2) 0.5
3. Матей Флорентин 6 (2) 0.25
4. Бенсоп Чарлисон 5 (1) 0.21
5. Янниотас Яннис 3 0.13
6. Дабо Багали 3 0.13
7. Салаи Аттила 2 0.08
8. Ларссон Даниэль 1 0.04
9. Бисесвар Диего 1 0.04
10. Маркович Саша 1 0.04
11. Агирре Диего 1 0.04
12. Педру Жоау 1 0.04
13. Денич Джордже 1 0.04
АЕК Ларнака
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тричковски Иван 9 (1) 0.38
2. Наранхо Хосе 5 (1) 0.21
3. Акоран Баррера 4 0.17
4. Макрис Андреас 4 0.17
5. Толемесс Флориан 4 (1) 0.17
6. Абраам Гонсалес 2 0.08
7. Гарсия Нандо 2 0.08
8. Хэйтли Том 1 0.04
9. Спировски Стефан 1 0.04
10. Труйольс Хоан 1 0.04

Карточки

Аполлон
# Игрок      
1. Василиу Гиоргос 7 1
2. Сакетти Эстебан 4 0
3. Юсте Эктор 4 0
4. Янниотас Яннис 3 0
5. Матей Флорентин 3 0
6. Кириаку Хараламбос 3 0
7. Салаи Аттила 3 0
8. Дигин Николя 2 0
9. Бенсоп Чарлисон 2 0
10. Роберж Валентин 2 0
11. Маркович Саша 2 0
12. Педру Жоау 2 0
13. Питтас Яннис 2 0
14. Денич Джордже 2 0
15. Бисесвар Диего 1 0
16. Дабо Багали 1 0
17. Агирре Диего 1 0
18. Кателарис Фанос 1 0
АЕК Ларнака
# Игрок      
1. Хэйтли Том 6 0
2. Янну Томас 6 0
3. Спировски Стефан 5 0
4. Шполярич Матья 5 0
5. Акоран Баррера 4 0
6. Труйольс Хоан 4 0
7. Мойсов Даниэль 3 0
8. Толемесс Флориан 3 0
9. Наранхо Хосе 3 0
10. Jose Fernandez2 3 0
11. Схоутерден Нильс 2 0
12. Гарсия Нандо 2 0
13. Микель Гонсалес 1 0
14. Лафранс Кевин 1 0
15. Тенкен Йенс 1 0
16. Константину Константинос 1 0
17. Танди Симранджит 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аполлон 10.2% (5) 10.2% (5) 22.45% (11) 20.41% (10) 16.33% (8) 20.41% (10)
 АЕК Ларнака 12.12% (4) 18.18% (6) 12.12% (4) 21.21% (7) 21.21% (7) 15.15% (5)

Предыдущие игры

Аполлон Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Кармиотисса 1:1 Аполлон Аполлон 1:0 АПОЭЛ Неа Саламина 1:1 Аполлон АПОЭЛ 2:1 Аполлон
Аполлон 2:1 Олимпиакос Никосия Аполлон 0:0 Омония Этникос Ахна 1:4 Аполлон Омония 2:1 Аполлон Аполлон 3:2 Анортосис Пафос 1:1 Аполлон Аполлон 4:0 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 0:1 Аполлон Эносис 1:5 Аполлон Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:2 Аполлон Аполлон 1:2 Кармиотисса АПОЭЛ 1:1 Аполлон Аполлон 3:0 Неа Саламина Олимпиакос Никосия 0:1 Аполлон Аполлон 2:1 Этникос Ахна
АЕК Ларнака Последние 20 матчей: +9 =4 -7
АЕК Ларнака 0:0 Анортосис Пафос 1:4 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:1 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 0:0 АЕК Ларнака
АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:2 Эносис АЕЛ Лимаcсол 3:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 0:3 Омония АЕК Ларнака 1:0 Кармиотисса АЕК Ларнака 1:0 Неа Саламина АЕК Ларнака 0:0 Пафос АЕК Ларнака 4:0 Олимпиакос Никосия Этникос Ахна 0:3 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:2 Аполлон Анортосис 1:0 АЕК Ларнака Эрмис Арадиппу 0:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:0 Докса Катокопия Эносис 2:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:1 АЕЛ Лимаcсол

Последние игры между собой

Аполлон: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
АЕК Ларнака: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
АЕК Ларнака 1:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:0 АЕК Ларнака Товарищеские матчи Аполлон 3:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 0:0 Аполлон Первый дивизион
Аполлон 1:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:1 Аполлон Первый дивизион АЕК Ларнака 0:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:3 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:1 Аполлон Кубок Аполлон 3:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 3:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:1 Аполлон Первый дивизион АЕК Ларнака 1:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:3 Аполлон Первый дивизион Аполлон 0:1 АЕК Ларнака Первый дивизион Аполлон 2:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:2 Аполлон Первый дивизион АЕК Ларнака 6:1 Аполлон Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 24 15 6 3 49 - 19 51
2. Омония 24 14 8 2 40 - 13 50
3. АЕЛ Лимаcсол 23 15 3 5 41 - 21 48
4. Анортосис 23 13 5 5 34 - 20 44
5. АЕК Ларнака 24 11 5 8 33 - 23 38
6. Докса Катокопия 24 7 8 9 24 - 31 29
7. Олимпиакос Никосия 23 8 4 11 21 - 35 28
8. Неа Саламина 24 7 5 12 24 - 35 26
9. Пафос 23 6 7 10 25 - 25 25
10. АПОЭЛ 23 6 6 11 21 - 27 24
11. Эносис 23 6 6 11 19 - 33 24
12. Эрмис Арадиппу 24 5 9 10 17 - 33 24
13. Этникос Ахна 23 4 7 12 19 - 37 19
14. Кармиотисса 23 3 9 11 21 - 36 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕЛ Лимаcсол 12 11 1 0 30 - 7 34
2. Анортосис 11 9 1 1 20 - 8 28
3. Омония 12 8 4 0 18 - 4 28
4. Аполлон 12 8 2 2 22 - 9 26
5. АЕК Ларнака 12 7 2 3 18 - 9 23
6. Докса Катокопия 12 5 4 3 14 - 13 19
7. Пафос 11 5 3 3 20 - 13 18
8. Неа Саламина 12 4 3 5 16 - 19 15
9. АПОЭЛ 12 3 4 5 12 - 14 13
10. Эносис 12 3 4 5 9 - 16 13
11. Кармиотисса 12 2 6 4 8 - 13 12
12. Эрмис Арадиппу 12 2 6 4 10 - 17 12
13. Олимпиакос Никосия 11 3 2 6 9 - 14 11
14. Этникос Ахна 11 2 2 7 8 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 12 7 4 1 27 - 10 25
2. Омония 12 6 4 2 22 - 9 22
3. Олимпиакос Никосия 12 5 2 5 12 - 21 17
4. Анортосис 12 4 4 4 14 - 12 16
5. АЕК Ларнака 12 4 3 5 15 - 14 15
6. АЕЛ Лимаcсол 11 4 2 5 11 - 14 14
7. Эрмис Арадиппу 12 3 3 6 7 - 16 12
8. АПОЭЛ 11 3 2 6 9 - 13 11
9. Эносис 11 3 2 6 10 - 17 11
10. Неа Саламина 12 3 2 7 8 - 16 11
11. Этникос Ахна 12 2 5 5 11 - 19 11
12. Докса Катокопия 12 2 4 6 10 - 18 10
13. Пафос 12 1 4 7 5 - 12 7
14. Кармиотисса 11 1 3 7 13 - 23 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Юсте Эктор получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Янну Томас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Бисесвар Диего бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.91 3.20 4.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.91 3.48 3.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.20 4.30 15.00
  2.08 3.23 3.92

Самый высокий коэффициент на матч «Аполлон» – «АЕК Ларнака» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аполлон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АЕК Ларнака» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аполлон» – «АЕК Ларнака», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.80 1.06 3.25 1.31 2.48 1.50 1.76 2.00 1.42 2.75 1.29 3.35 1.09 6.40
9.30 1.02 8.00 1.04 3.34 1.28 2.60 1.46 1.89 1.95 1.46 2.60 1.30 3.20 1.11 5.35 1.08 6.05 1.00 11.25
11.00 1.02 8.10 1.06 3.05 1.35 2.08 1.70 2.10 1.74 1.47 2.55 1.15 5.00 1.85 1.90 1.22 4.00 1.12 5.55 1.07 7.50 1.05 8.50 0.00 17.00
3.65 1.28 2.91 1.41 2.78 1.45 2.19 1.69 1.89 1.94 1.68 2.20 1.49 2.66 1.33 3.32 1.11 6.74
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 1.82 1.92 1.38 2.90 1.08 6.80
2.90 1.38 1.91 1.83 1.41 2.77
1.90 1.90 2.08 1.70 1.04 9.00 1.20 4.20
3.04 1.39 2.50 1.54 1.95 1.88 1.58 2.41 1.41 2.93
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.65 1.25 2.55 1.48 1.63 2.18 1.16 4.80
2.60 1.46 1.65 2.16 1.26 3.62
2.65 1.45 1.66 2.14 1.27 3.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.84 1.90
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
3.35 1.30
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