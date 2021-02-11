  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Флуминенсе
0:0
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
82' Желтая карточка
Аллан Соуза
90'+8
1
Маркос
Дос
Сантос
31
Calegari
3
Matheus
Ferraz
4
Luccas
Claro
6
Эжидио
Перейра
38
Мартинелли
Габриэл
20
Yago
I
34
Энрике
Луис
77
Нене
Андерсон
7
Lucca
9
Fred
II
31
Everson
2
Guga3
4
Ревер
Умберто
3
Алонсо
Хуниор
13
Арана
Гильерме
21
Франко
Алан
29
Аллан
Соуза
70
Саварино
Джефферсон
20
Hyoran
10
Варгас
Эдуардо
18
Саша
Эдуардо
Флуминенсе
4-2-3-1
Атлетико Минейро
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нене Андерсон 8 (4) 0.23
2. Fred II 4 0.11
3. Веллингтон Силва 4 (1) 0.11
4. Marcos Paulo2 3 0.09
5. Caio Paulista 3 0.09
6. Huan Nino2 3 0.09
7. Lucca 2 0.06
8. Luccas Claro 2 0.06
9. Yago I 2 0.06
10. Digao II 2 0.06
11. Мартинелли Габриэл 2 0.06
12. Эванилсон 2 0.06
13. Wánderson do Carmo2 2 0.06
14. Danilo IV 1 0.03
15. Гансо Пауло 1 (1) 0.03
16. Джон Кеннеди 1 0.03
17. Douglas XV 1 0.03
18. Michel Araujo 1 0.03
19. Эжидио Перейра 0 0
20. Igor Juliao 0 0
21. Hudson1 0 0
22. Маркос Дос Сантос 0 0
Атлетико Минейро
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Keno 10 (4) 0.29
2. Hyoran 8 (2) 0.23
3. Саварино Джефферсон 7 0.2
4. Саша Эдуардо 7 0.2
5. Арана Гильерме 4 0.11
6. Marrony 4 (1) 0.11
7. Натан Аллан 3 0.09
8. Франко Алан 3 0.09
9. Варгас Эдуардо 2 0.06
10. Jair II 2 0.06
11. Алонсо Хуниор 1 0.03
12. Ревер Умберто 1 0.03
13. Igor Rabello 1 0.03
14. Guga3 1 (1) 0.03
15. Сарачо Федерико 1 0.03
16. Everson 0 0
17. Феррейра Мариано 0 0
18. Marquinhos vi 0 0

Карточки

Флуминенсе
# Игрок      
1. Hudson1 5 1
2. Веллингтон Силва 6 0
3. Fred II 6 0
4. Yago I 6 0
5. Igor Juliao 5 0
6. Michel Araujo 5 0
7. Гансо Пауло 4 0
8. Digao II 4 0
9. Yuri Oliveira Lima 4 0
10. Huan Nino2 4 0
11. Douglas XV 3 0
12. Эванилсон 3 0
13. Wánderson do Carmo2 3 0
14. Caio Paulista 1 1
15. Андре 2 0
16. Нене Андерсон 2 0
17. Эжидио Перейра 2 0
18. Matheus Ferraz 2 0
19. Calegari 2 0
20. Мартинелли Габриэл 2 0
21. Fernando Pacheco2 2 0
22. Lucas Barcellos 0 1
23. Энрике Луис 1 0
24. Lucca 1 0
Атлетико Минейро
# Игрок      
1. Jair II 9 0
2. Аллан Соуза 7 1
3. Алонсо Хуниор 7 0
4. Арана Гильерме 4 0
5. Keno 4 0
6. Dylan Borrero 2 1
7. Ревер Умберто 3 0
8. Саварино Джефферсон 3 0
9. Феррейра Мариано 2 0
10. Hyoran 2 0
11. Gabriel Paulista XVI 2 0
12. Igor Rabello 2 0
13. Guga3 2 0
14. Рафаэл Пирес 0 1
15. Варгас Эдуардо 1 0
16. Саша Эдуардо 1 0
17. Буэно Веллингтон 1 0
18. Victor IV 1 0
19. Франко Алан 1 0
20. Marrony 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Флуминенсе 15.22% (7) 10.87% (5) 13.04% (6) 13.04% (6) 19.57% (9) 28.26% (13)
 Атлетико Минейро 9.09% (5) 12.73% (7) 20% (11) 20% (11) 20% (11) 18.18% (10)

Предыдущие игры

Флуминенсе Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Байя 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 3:0 Гойяс Флуминенсе 2:0 Ботафого Рибейрао Куритиба 3:3 Флуминенсе
Флуминенсе 1:0 Спорт Ресифи Коринтианс 5:0 Флуминенсе Фламенго 1:2 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Атлетико Гойяненсе 2:1 Флуминенсе Васко да Гама 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе Флуминенсе 0:0 Брагантино Интернасьональ 1:2 Флуминенсе Палмейрас 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Гремио Форталеза 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 3:1 Сантос Флуминенсе 2:2 Сеара Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Байя
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Гойяс 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Форталеза Атлетико Минейро 2:0 Сантос Васко да Гама 3:2 Атлетико Минейро
Гремио 1:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Гойяненсе Брагантино 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Куритиба Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао Сеара 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Палмейрас 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:0 Спорт Ресифи Байя 3:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе

Последние игры между собой

Флуминенсе: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Атлетико Минейро: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:0 Атлетико Минейро Серия A
Атлетико Минейро 5:2 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:2 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 4:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 4:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 2:2 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:2 Флуминенсе Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 3:2 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:0 Атлетико Минейро Серия A Флуминенсе 0:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 5:1 Атлетико Минейро Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 35 19 9 7 58 - 33 66
2. Фламенго 35 19 8 8 63 - 44 65
3. Атлетико Минейро 35 18 7 10 58 - 42 61
4. Сан-Паулу 34 16 11 7 54 - 37 59
5. Флуминенсе 35 16 9 10 49 - 40 57
6. Гремио 35 13 17 5 51 - 37 56
7. Палмейрас 33 14 11 8 46 - 32 53
8. Коринтианс 34 13 10 11 44 - 42 49
9. Брагантино 35 12 12 11 49 - 40 48
10. Сантос 34 12 11 11 48 - 48 47
11. Атлетико Паранаэнсе 35 13 8 14 34 - 34 47
12. Сеара 35 12 10 13 49 - 47 46
13. Атлетико Гойяненсе 35 11 13 11 35 - 41 46
14. Спорт Ресифи 35 12 5 18 29 - 45 41
15. Форталеза 35 10 11 14 34 - 35 41
16. Байя 35 10 7 18 41 - 58 37
17. Васко да Гама 35 9 10 16 34 - 52 37
18. Гойяс 35 8 9 18 37 - 60 33
19. Куритиба 34 6 10 18 29 - 47 28
20. Ботафого Рибейрао 35 4 12 19 30 - 58 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 17 13 3 1 38 - 12 42
2. Интернасьональ 18 12 4 2 34 - 17 40
3. Флуминенсе 18 10 5 3 29 - 14 35
4. Сан-Паулу 17 9 6 2 26 - 14 33
5. Гремио 17 9 6 2 32 - 21 33
6. Брагантино 18 9 5 4 33 - 19 32
7. Фламенго 17 9 4 4 31 - 21 31
8. Палмейрас 17 8 7 2 29 - 15 31
9. Форталеза 18 8 6 4 20 - 11 30
10. Коринтианс 18 8 6 4 29 - 23 30
11. Сантос 16 7 6 3 31 - 22 27
12. Атлетико Паранаэнсе 17 7 5 5 16 - 12 26
13. Байя 18 8 2 8 25 - 26 26
14. Спорт Ресифи 17 8 1 8 17 - 20 25
15. Атлетико Гойяненсе 18 5 9 4 21 - 20 24
16. Васко да Гама 17 6 5 6 18 - 17 23
17. Сеара 17 6 5 6 19 - 21 23
18. Гойяс 17 5 4 8 17 - 28 19
19. Куритиба 17 3 6 8 12 - 17 15
20. Ботафого Рибейрао 18 2 5 11 15 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 18 10 4 4 32 - 23 34
2. Интернасьональ 17 7 5 5 24 - 16 26
3. Сан-Паулу 17 7 5 5 28 - 23 26
4. Сеара 18 6 5 7 30 - 26 23
5. Гремио 18 4 11 3 19 - 16 23
6. Палмейрас 16 6 4 6 17 - 17 22
7. Флуминенсе 17 6 4 7 20 - 26 22
8. Атлетико Гойяненсе 17 6 4 7 14 - 21 22
9. Атлетико Паранаэнсе 18 6 3 9 18 - 22 21
10. Сантос 18 5 5 8 17 - 26 20
11. Коринтианс 16 5 4 7 15 - 19 19
12. Атлетико Минейро 18 5 4 9 20 - 30 19
13. Брагантино 17 3 7 7 16 - 21 16
14. Спорт Ресифи 18 4 4 10 12 - 25 16
15. Гойяс 18 3 5 10 20 - 32 14
16. Васко да Гама 18 3 5 10 16 - 35 14
17. Куритиба 17 3 4 10 17 - 30 13
18. Ботафого Рибейрао 17 2 7 8 15 - 28 13
19. Форталеза 17 2 5 10 14 - 24 11
20. Байя 17 2 5 10 16 - 32 11
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 11.50 1.20 7.40
Бонус: 10 000 ₽ 3.55 3.25 2.08
Бонус: 5 000 ₽ 3.50 3.12 2.25
Бонус: 5 000 ₽ 13.00 1.12 9.00
  5.94 1.62 3.70

Самый высокий коэффициент на матч «Флуминенсе» – «Атлетико Минейро» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Флуминенсе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико Минейро» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Флуминенсе» – «Атлетико Минейро», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.20 1.05 3.35 1.29 2.60 1.46 1.81 1.94 1.45 2.65 1.31 3.25 1.10 6.00
7.40 1.05 6.50 1.08 3.14 1.34 2.43 1.56 1.80 2.12 1.42 2.88 1.28 3.50 1.10 5.95 1.07 6.50 1.00 11.00
1.12 5.55 1.20 4.20 1.11 5.80 1.18 4.50 2.00 1.81 1.12 5.55 1.71 2.14 1.02 11.00 1.01 12.60 1.02 11.00 1.02 11.00 1.01 11.50 1.01 12.50 0.00 18.00
1.75 2.13 1.45 2.80 1.16 5.41 1.56 2.49 1.40 3.04 1.35 3.27 1.45 2.80 1.77 2.10 1.59 2.41 1.56 2.52 1.47 2.78 1.27 3.88 1.10 7.67
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.41 1.85 1.89 1.39 2.85 1.09 6.80
2.59 1.50 1.78 2.04 1.39 3.00 1.11 6.50 1.08 7.90
1.62 2.20 1.13 5.40 1.07 7.50 1.08 7.00 1.05 8.50
1.41 2.93 1.22 4.25 1.48 2.67 1.32 3.41 1.36 3.29
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.80 1.24 2.65 1.44 1.67 2.12 1.18 4.60
3.64 1.28 2.50 1.53 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.05
2.46 1.51 1.61 2.23 1.23 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.76 1.99
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
3.45 1.28
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