Флуминенсе
0:0
Конец матча
Атлетико Минейро
82' Желтая карточкаАллан Соуза
31
Calegari
20
Yago
I
34
Энрике
Луис
7
Lucca
9
Fred
II
31
Everson
2
Guga3
21
Франко
Алан
29
Аллан
Соуза
20
Hyoran
18
Саша
Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
-
31 CalegariЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Yago IПолузащитник
-
34 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
7 LuccaПолузащитник
-
9 Fred IIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Igor JuliaoЗащитник
-
35 АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Джон КеннедиНападающий
-
-
13 Frazan
-
-
-
14 Danilo IV
-
25 Hudson1
-
-
Главный тренер: Marcao
- Основной состав
-
31 EversonВратарь
-
2 Guga3Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Франко АланПолузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
-
20 HyoranПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
33 SavioПолузащитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
- Нападающий
-
38 Marrony
-
-
-
32 Рафаэл Пирес
-
26 Calebe
-
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
Ход матча
46'
71'
77'
82'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нене Андерсон
|8 (4)
|0.23
|2.
|Fred II
|4
|0.11
|3.
|Веллингтон Силва
|4 (1)
|0.11
|4.
|Marcos Paulo2
|3
|0.09
|5.
|Caio Paulista
|3
|0.09
|6.
|Huan Nino2
|3
|0.09
|7.
|Lucca
|2
|0.06
|8.
|Luccas Claro
|2
|0.06
|9.
|Yago I
|2
|0.06
|10.
|Digao II
|2
|0.06
|11.
|Мартинелли Габриэл
|2
|0.06
|12.
|Эванилсон
|2
|0.06
|13.
|Wánderson do Carmo2
|2
|0.06
|14.
|Danilo IV
|1
|0.03
|15.
|Гансо Пауло
|1 (1)
|0.03
|16.
|Джон Кеннеди
|1
|0.03
|17.
|Douglas XV
|1
|0.03
|18.
|Michel Araujo
|1
|0.03
|19.
|Эжидио Перейра
|0
|0
|20.
|Igor Juliao
|0
|0
|21.
|Hudson1
|0
|0
|22.
|Маркос Дос Сантос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Keno
|10 (4)
|0.29
|2.
|Hyoran
|8 (2)
|0.23
|3.
|Саварино Джефферсон
|7
|0.2
|4.
|Саша Эдуардо
|7
|0.2
|5.
|Арана Гильерме
|4
|0.11
|6.
|Marrony
|4 (1)
|0.11
|7.
|Натан Аллан
|3
|0.09
|8.
|Франко Алан
|3
|0.09
|9.
|Варгас Эдуардо
|2
|0.06
|10.
|Jair II
|2
|0.06
|11.
|Алонсо Хуниор
|1
|0.03
|12.
|Ревер Умберто
|1
|0.03
|13.
|Igor Rabello
|1
|0.03
|14.
|Guga3
|1 (1)
|0.03
|15.
|Сарачо Федерико
|1
|0.03
|16.
|Everson
|0
|0
|17.
|Феррейра Мариано
|0
|0
|18.
|Marquinhos vi
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Hudson1
|5
|1
|2.
|Веллингтон Силва
|6
|0
|3.
|Fred II
|6
|0
|4.
|Yago I
|6
|0
|5.
|Igor Juliao
|5
|0
|6.
|Michel Araujo
|5
|0
|7.
|Гансо Пауло
|4
|0
|8.
|Digao II
|4
|0
|9.
|Yuri Oliveira Lima
|4
|0
|10.
|Huan Nino2
|4
|0
|11.
|Douglas XV
|3
|0
|12.
|Эванилсон
|3
|0
|13.
|Wánderson do Carmo2
|3
|0
|14.
|Caio Paulista
|1
|1
|15.
|Андре
|2
|0
|16.
|Нене Андерсон
|2
|0
|17.
|Эжидио Перейра
|2
|0
|18.
|Matheus Ferraz
|2
|0
|19.
|Calegari
|2
|0
|20.
|Мартинелли Габриэл
|2
|0
|21.
|Fernando Pacheco2
|2
|0
|22.
|Lucas Barcellos
|0
|1
|23.
|Энрике Луис
|1
|0
|24.
|Lucca
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Jair II
|9
|0
|2.
|Аллан Соуза
|7
|1
|3.
|Алонсо Хуниор
|7
|0
|4.
|Арана Гильерме
|4
|0
|5.
|Keno
|4
|0
|6.
|Dylan Borrero
|2
|1
|7.
|Ревер Умберто
|3
|0
|8.
|Саварино Джефферсон
|3
|0
|9.
|Феррейра Мариано
|2
|0
|10.
|Hyoran
|2
|0
|11.
|Gabriel Paulista XVI
|2
|0
|12.
|Igor Rabello
|2
|0
|13.
|Guga3
|2
|0
|14.
|Рафаэл Пирес
|0
|1
|15.
|Варгас Эдуардо
|1
|0
|16.
|Саша Эдуардо
|1
|0
|17.
|Буэно Веллингтон
|1
|0
|18.
|Victor IV
|1
|0
|19.
|Франко Алан
|1
|0
|20.
|Marrony
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Флуминенсе
|15.22% (7)
|10.87% (5)
|13.04% (6)
|13.04% (6)
|19.57% (9)
|28.26% (13)
|Атлетико Минейро
|9.09% (5)
|12.73% (7)
|20% (11)
|20% (11)
|20% (11)
|18.18% (10)
Предыдущие игры
Флуминенсе Последние 20 матчей: +10 =5 -5Байя 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 3:0 Гойяс Флуминенсе 2:0 Ботафого Рибейрао Куритиба 3:3 Флуминенсе
Флуминенсе 1:0 Спорт Ресифи Коринтианс 5:0 Флуминенсе Фламенго 1:2 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Атлетико Гойяненсе 2:1 Флуминенсе Васко да Гама 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе Флуминенсе 0:0 Брагантино Интернасьональ 1:2 Флуминенсе Палмейрас 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Гремио Форталеза 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 3:1 Сантос Флуминенсе 2:2 Сеара Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Байя
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +8 =6 -6Гойяс 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Форталеза Атлетико Минейро 2:0 Сантос Васко да Гама 3:2 Атлетико Минейро
Гремио 1:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Гойяненсе Брагантино 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Куритиба Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао Сеара 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Палмейрас 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:0 Спорт Ресифи Байя 3:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе
Последние игры между собой
Флуминенсе: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Атлетико Минейро: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Атлетико Минейро 5:2 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:2 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 4:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 4:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 2:2 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:2 Флуминенсе Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 3:2 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:0 Атлетико Минейро Серия A Флуминенсе 0:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 5:1 Атлетико Минейро Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|35
|19
|9
|7
|58 - 33
|66
|2.
|Фламенго
|35
|19
|8
|8
|63 - 44
|65
|3.
|Атлетико Минейро
|35
|18
|7
|10
|58 - 42
|61
|4.
|Сан-Паулу
|34
|16
|11
|7
|54 - 37
|59
|5.
|Флуминенсе
|35
|16
|9
|10
|49 - 40
|57
|6.
|Гремио
|35
|13
|17
|5
|51 - 37
|56
|7.
|Палмейрас
|33
|14
|11
|8
|46 - 32
|53
|8.
|Коринтианс
|34
|13
|10
|11
|44 - 42
|49
|9.
|Брагантино
|35
|12
|12
|11
|49 - 40
|48
|10.
|Сантос
|34
|12
|11
|11
|48 - 48
|47
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|35
|13
|8
|14
|34 - 34
|47
|12.
|Сеара
|35
|12
|10
|13
|49 - 47
|46
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|35
|11
|13
|11
|35 - 41
|46
|14.
|Спорт Ресифи
|35
|12
|5
|18
|29 - 45
|41
|15.
|Форталеза
|35
|10
|11
|14
|34 - 35
|41
|16.
|Байя
|35
|10
|7
|18
|41 - 58
|37
|17.
|Васко да Гама
|35
|9
|10
|16
|34 - 52
|37
|18.
|Гойяс
|35
|8
|9
|18
|37 - 60
|33
|19.
|Куритиба
|34
|6
|10
|18
|29 - 47
|28
|20.
|Ботафого Рибейрао
|35
|4
|12
|19
|30 - 58
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|17
|13
|3
|1
|38 - 12
|42
|2.
|Интернасьональ
|18
|12
|4
|2
|34 - 17
|40
|3.
|Флуминенсе
|18
|10
|5
|3
|29 - 14
|35
|4.
|Сан-Паулу
|17
|9
|6
|2
|26 - 14
|33
|5.
|Гремио
|17
|9
|6
|2
|32 - 21
|33
|6.
|Брагантино
|18
|9
|5
|4
|33 - 19
|32
|7.
|Фламенго
|17
|9
|4
|4
|31 - 21
|31
|8.
|Палмейрас
|17
|8
|7
|2
|29 - 15
|31
|9.
|Форталеза
|18
|8
|6
|4
|20 - 11
|30
|10.
|Коринтианс
|18
|8
|6
|4
|29 - 23
|30
|11.
|Сантос
|16
|7
|6
|3
|31 - 22
|27
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|7
|5
|5
|16 - 12
|26
|13.
|Байя
|18
|8
|2
|8
|25 - 26
|26
|14.
|Спорт Ресифи
|17
|8
|1
|8
|17 - 20
|25
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|5
|9
|4
|21 - 20
|24
|16.
|Васко да Гама
|17
|6
|5
|6
|18 - 17
|23
|17.
|Сеара
|17
|6
|5
|6
|19 - 21
|23
|18.
|Гойяс
|17
|5
|4
|8
|17 - 28
|19
|19.
|Куритиба
|17
|3
|6
|8
|12 - 17
|15
|20.
|Ботафого Рибейрао
|18
|2
|5
|11
|15 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|18
|10
|4
|4
|32 - 23
|34
|2.
|Интернасьональ
|17
|7
|5
|5
|24 - 16
|26
|3.
|Сан-Паулу
|17
|7
|5
|5
|28 - 23
|26
|4.
|Сеара
|18
|6
|5
|7
|30 - 26
|23
|5.
|Гремио
|18
|4
|11
|3
|19 - 16
|23
|6.
|Палмейрас
|16
|6
|4
|6
|17 - 17
|22
|7.
|Флуминенсе
|17
|6
|4
|7
|20 - 26
|22
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|6
|4
|7
|14 - 21
|22
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|6
|3
|9
|18 - 22
|21
|10.
|Сантос
|18
|5
|5
|8
|17 - 26
|20
|11.
|Коринтианс
|16
|5
|4
|7
|15 - 19
|19
|12.
|Атлетико Минейро
|18
|5
|4
|9
|20 - 30
|19
|13.
|Брагантино
|17
|3
|7
|7
|16 - 21
|16
|14.
|Спорт Ресифи
|18
|4
|4
|10
|12 - 25
|16
|15.
|Гойяс
|18
|3
|5
|10
|20 - 32
|14
|16.
|Васко да Гама
|18
|3
|5
|10
|16 - 35
|14
|17.
|Куритиба
|17
|3
|4
|10
|17 - 30
|13
|18.
|Ботафого Рибейрао
|17
|2
|7
|8
|15 - 28
|13
|19.
|Форталеза
|17
|2
|5
|10
|14 - 24
|11
|20.
|Байя
|17
|2
|5
|10
|16 - 32
|11
Победитель
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