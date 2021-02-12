  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
Арджеш
1:0
Конец матча

Стадион:
Вииторул Констанца
0'
54' Желтая карточка
Малеле Сефас
1:0
71' Гол
Турда Григоре
90'+4
12
Греаб
Александру
19
Де
Йонге
Джимми
5
Турда
Григоре
26
Марич
Лука
30
Мушат
Николае
4
Меца
Давид
8
Сербан
Ионут
II
23
Барбу
Каталин
21
Палич
Антун
7
Думитру
Кристиан
28
Малеле
Сефас
12
Кожокару
Валентин
6
Бензар
Ромарио
5
Младен
Себастьян
21
Добросавлевичи
Алин
77
Раду
Бобок
13
Матей
Космин
18
Артян
Андрей
17
Чобану
Андрей
30
Грэдинару
Рэзван
7
Ганя
Джордже
11
Жоалиссон
Сантос
Арджеш
Вииторул Констанца

Бомбардиры внутри турнира

Арджеш
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Малеле Сефас 7 (2) 0.32
2. Сербан Ионут II 3 (2) 0.14
3. Греку Роберт 2 0.09
4. Десланд Сильвен 2 0.09
5. Меца Давид 1 0.05
6. Палич Антун 1 0.05
7. Нэстэсие Йонуц 1 0.05
8. Марич Лука 1 0.05
9. Мас Александр 1 0.05
10. Хонциу Георгиан 1 0.05
11. Турда Григоре 1 0.05
12. Дяк Габриэл 1 (1) 0.05
13. Тофан Костинел 0 0
14. Препелицэ Андрей 0 0
15. Ндиайе Медиоп 0 0
Вииторул Констанца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукассен Кевин 9 0.41
2. Янку Габриэль 4 (1) 0.18
3. Чобану Андрей 4 (2) 0.18
4. Добросавлевичи Алин 3 0.14
5. Мэцан Александру 1 0.05
6. Эли Лопес 1 0.05
7. Ганя Джордже 1 0.05
8. Гастаньяга Йон 1 0.05
9. Касап Карло 1 0.05
10. Артян Андрей 1 0.05
11. Матей Космин 1 (1) 0.05
12. Дюссо Дамьен 0 0
13. Де Нойер Брадлей 0 0
14. Раду Бобок 0 0

Карточки

Арджеш
# Игрок      
1. Матей Габриэль 3 2
2. Меца Давид 5 0
3. Дрэгичи Стефан 3 1
4. Тофан Костинел 4 0
5. Препелицэ Андрей 3 0
6. Мушат Николае 3 0
7. Лека Михай 3 0
8. Малеле Сефас 3 0
9. Нэстэсие Йонуц 2 0
10. Сербан Ионут II 2 0
11. Дяк Габриэл 2 0
12. Греаб Александру 2 0
13. Думитру Кристиан 2 0
14. Хонциу Георгиан 2 0
15. Турда Григоре 2 0
16. Марич Лука 1 0
17. Десланд Сильвен 1 0
18. Греку Роберт 1 0
19. Ндиайе Медиоп 1 0
20. Барбу Каталин 1 0
21. Сербаника Даниел 1 0
22. Блейдеа Андрей 1 0
Вииторул Констанца
# Игрок      
1. Артян Андрей 4 1
2. Гастаньяга Йон 5 0
3. Кожокару Валентин 3 1
4. Дюссо Дамьен 4 0
5. Младен Себастьян 4 0
6. Чобану Андрей 4 0
7. Гицэ Вирджил 2 1
8. Янку Габриэль 3 0
9. Бензар Ромарио 3 0
10. Добросавлевичи Алин 3 0
11. Матей Космин 2 0
12. Лукассен Кевин 2 0
13. Мэцан Александру 2 0
14. Раду Бобок 2 0
15. Ганя Джордже 2 0
16. Бабунски Давид 1 0
17. Кицу Аурелиан 1 0
18. Кастанеда Хосе 1 0
19. Де Нойер Брадлей 1 0
20. Тордой Арпад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Арджеш 4.55% (1) 0 13.64% (3) 13.64% (3) 27.27% (6) 40.91% (9)
 Вииторул Констанца 19.23% (5) 7.69% (2) 23.08% (6) 19.23% (5) 11.54% (3) 19.23% (5)

Предыдущие игры

Арджеш Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Астра 0:2 Арджеш Университатя Крайова 1:1 Арджеш Арджеш 0:0 ФКСБ УТА Арад 1:2 Арджеш
Арджеш 1:1 Газ-Метан Медиаш Ботошани 0:1 Арджеш Киндия Тырговиште 2:2 Арджеш Арджеш 2:2 Германнштадт Академика Клинчени 1:0 Арджеш Арджеш 0:1 Динамо Бухарест Политехника Яссы 1:1 Арджеш Арджеш 0:2 ЧФР Клуж Арджеш 2:1 Волунтари Вииторул Констанца 2:2 Арджеш Арджеш 1:0 Астра Сепси 1:0 Арджеш Арджеш 1:2 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 Арджеш Арджеш 1:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 2:0 Арджеш
Вииторул Констанца Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Вииторул Констанца 0:1 Волунтари ЧФР Клуж 2:1 Вииторул Констанца Астра 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 3:3 Сепси
Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:2 ФКСБ УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:1 Германнштадт Газ-Метан Медиаш 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:2 Ботошани Киндия Тырговиште 1:1 Вииторул Констанца Академика Клинчени 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:1 Динамо Бухарест Вииторул Констанца 2:2 Арджеш Волунтари 0:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж Вииторул Констанца 4:1 Астра Сепси 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:4 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 Вииторул Констанца

Последние игры между собой

Арджеш: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Вииторул Констанца: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Вииторул Констанца 2:2 Арджеш Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 22 15 3 4 48 - 20 48
2. ЧФР Клуж Заявка 22 14 5 3 30 - 12 47
3. Университатя Крайова Заявка 22 12 7 3 27 - 13 43
4. Сепси Заявка 21 8 10 3 36 - 23 34
5. Ботошани Заявка 22 9 6 7 33 - 28 33
6. Академика Клинчени Заявка 22 8 9 5 22 - 20 33
7. Газ-Метан Медиаш Заявка 22 8 4 10 28 - 32 28
8. Киндия Тырговиште Заявка 22 7 7 8 19 - 20 28
9. УТА Арад Заявка 22 7 7 8 21 - 30 28
10. Арджеш Заявка 22 6 8 8 22 - 27 26
11. Динамо Бухарест Заявка 22 7 4 11 23 - 26 25
12. Астра Заявка 22 5 7 10 28 - 34 22
13. Вииторул Констанца Заявка 22 4 10 8 27 - 32 22
14. Волунтари Заявка 22 5 5 12 26 - 36 20
15. Германнштадт Заявка 22 3 10 9 21 - 32 19
16. Политехника Яссы Заявка 21 4 4 13 22 - 48 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 11 9 1 1 30 - 7 28
2. ЧФР Клуж Заявка 11 5 4 2 12 - 7 19
3. Университатя Крайова Заявка 11 5 3 3 11 - 8 18
4. Академика Клинчени Заявка 11 5 3 3 10 - 9 18
5. Газ-Метан Медиаш Заявка 11 5 2 4 14 - 14 17
6. Сепси Заявка 11 4 5 2 19 - 12 17
7. Ботошани Заявка 11 4 4 3 15 - 9 16
8. Вииторул Констанца Заявка 11 3 5 3 19 - 19 14
9. Арджеш Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
10. Динамо Бухарест Заявка 11 3 3 5 12 - 11 12
11. Киндия Тырговиште Заявка 11 3 3 5 12 - 16 12
12. Волунтари Заявка 11 3 2 6 14 - 17 11
13. Астра Заявка 11 2 4 5 13 - 16 10
14. Германнштадт Заявка 11 2 4 5 11 - 16 10
15. Политехника Яссы Заявка 10 2 2 6 11 - 20 8
16. УТА Арад Заявка 11 1 4 6 7 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж Заявка 11 9 1 1 18 - 5 28
2. Университатя Крайова Заявка 11 7 4 0 16 - 5 25
3. УТА Арад Заявка 11 6 3 2 14 - 12 21
4. ФКСБ Заявка 11 6 2 3 18 - 13 20
5. Сепси Заявка 10 4 5 1 17 - 11 17
6. Ботошани Заявка 11 5 2 4 18 - 19 17
7. Киндия Тырговиште Заявка 11 4 4 3 7 - 4 16
8. Академика Клинчени Заявка 11 3 6 2 12 - 11 15
9. Динамо Бухарест Заявка 11 4 1 6 11 - 15 13
10. Арджеш Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
11. Астра Заявка 11 3 3 5 15 - 18 12
12. Газ-Метан Медиаш Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
13. Волунтари Заявка 11 2 3 6 12 - 19 9
14. Германнштадт Заявка 11 1 6 4 10 - 16 9
15. Политехника Яссы Заявка 11 2 2 7 11 - 28 8
16. Вииторул Констанца Заявка 11 1 5 5 8 - 13 8
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Nicolae Dobrin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.22 4.60 31.00
Бонус: 10 000 ₽ 3.60 3.20 2.05
Бонус: 5 000 ₽ 3.50 3.16 2.19
Бонус: 5 000 ₽ 1.22 4.10 20.00

Самый высокий коэффициент на матч «Арджеш» – «Вииторул Констанца» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арджеш» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вииторул Констанца» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арджеш» – «Вииторул Констанца», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.80 1.06 3.15 1.33 2.39 1.54 1.72 2.04 1.27 3.50 1.09 6.60
7.60 1.05 5.35 1.12 2.51 1.49 1.91 1.87 1.55 2.58 1.23 4.10 1.16 4.85 1.03 9.00 1.02 9.40
2.15 1.65 1.44 2.65 1.52 2.42 2.21 1.66 1.09 6.50 1.68 2.20 1.05 8.50 1.07 7.50 1.05 8.50 1.04 9.10 1.03 9.80 1.01 15.50 0.00 16.00 0.00 21.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.44 1.76 1.99 1.36 3.00 1.07 7.20
2.44 1.54 1.59 2.33 1.28 3.56
1.32 3.20 1.23 3.90 1.13 5.40 1.05 8.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.65 1.26 2.50 1.49 1.62 2.22 1.16 4.90
3.04 1.37 2.00 1.79 1.45 2.71 1.22 4.20
2.02 1.74 1.45 2.65 1.14 5.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.84 1.90
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.50 1.27
4.10 1.20
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