Арджеш
1:0
Конец матча
Стадион: Stadionul Nicolae Dobrin
Вииторул Констанца
54' Желтая карточкаМалеле Сефас
1:0
71' ГолТурда Григоре
26
Марич
Лука
21
Палич
Антун
28
Малеле
Сефас
77
Раду
Бобок
13
Матей
Космин
18
Артян
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Марич ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Палич АнтунПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Малеле СефасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Болдор ДеянЗащитник
-
14 Лека МихайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Греку РобертПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Mihaita Ianovschi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Раду БобокЗащитник
-
13 Матей КосминПолузащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Питу АлексиНападающий
-
Главный тренер: Catalin Anghel
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
Ход матча
54'
71'
1:0
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Малеле Сефас
|7 (2)
|0.32
|2.
|Сербан Ионут II
|3 (2)
|0.14
|3.
|Греку Роберт
|2
|0.09
|4.
|Десланд Сильвен
|2
|0.09
|5.
|Меца Давид
|1
|0.05
|6.
|Палич Антун
|1
|0.05
|7.
|Нэстэсие Йонуц
|1
|0.05
|8.
|Марич Лука
|1
|0.05
|9.
|Мас Александр
|1
|0.05
|10.
|Хонциу Георгиан
|1
|0.05
|11.
|Турда Григоре
|1
|0.05
|12.
|Дяк Габриэл
|1 (1)
|0.05
|13.
|Тофан Костинел
|0
|0
|14.
|Препелицэ Андрей
|0
|0
|15.
|Ндиайе Медиоп
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукассен Кевин
|9
|0.41
|2.
|Янку Габриэль
|4 (1)
|0.18
|3.
|Чобану Андрей
|4 (2)
|0.18
|4.
|Добросавлевичи Алин
|3
|0.14
|5.
|Мэцан Александру
|1
|0.05
|6.
|Эли Лопес
|1
|0.05
|7.
|Ганя Джордже
|1
|0.05
|8.
|Гастаньяга Йон
|1
|0.05
|9.
|Касап Карло
|1
|0.05
|10.
|Артян Андрей
|1
|0.05
|11.
|Матей Космин
|1 (1)
|0.05
|12.
|Дюссо Дамьен
|0
|0
|13.
|Де Нойер Брадлей
|0
|0
|14.
|Раду Бобок
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Матей Габриэль
|3
|2
|2.
|Меца Давид
|5
|0
|3.
|Дрэгичи Стефан
|3
|1
|4.
|Тофан Костинел
|4
|0
|5.
|Препелицэ Андрей
|3
|0
|6.
|Мушат Николае
|3
|0
|7.
|Лека Михай
|3
|0
|8.
|Малеле Сефас
|3
|0
|9.
|Нэстэсие Йонуц
|2
|0
|10.
|Сербан Ионут II
|2
|0
|11.
|Дяк Габриэл
|2
|0
|12.
|Греаб Александру
|2
|0
|13.
|Думитру Кристиан
|2
|0
|14.
|Хонциу Георгиан
|2
|0
|15.
|Турда Григоре
|2
|0
|16.
|Марич Лука
|1
|0
|17.
|Десланд Сильвен
|1
|0
|18.
|Греку Роберт
|1
|0
|19.
|Ндиайе Медиоп
|1
|0
|20.
|Барбу Каталин
|1
|0
|21.
|Сербаника Даниел
|1
|0
|22.
|Блейдеа Андрей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Артян Андрей
|4
|1
|2.
|Гастаньяга Йон
|5
|0
|3.
|Кожокару Валентин
|3
|1
|4.
|Дюссо Дамьен
|4
|0
|5.
|Младен Себастьян
|4
|0
|6.
|Чобану Андрей
|4
|0
|7.
|Гицэ Вирджил
|2
|1
|8.
|Янку Габриэль
|3
|0
|9.
|Бензар Ромарио
|3
|0
|10.
|Добросавлевичи Алин
|3
|0
|11.
|Матей Космин
|2
|0
|12.
|Лукассен Кевин
|2
|0
|13.
|Мэцан Александру
|2
|0
|14.
|Раду Бобок
|2
|0
|15.
|Ганя Джордже
|2
|0
|16.
|Бабунски Давид
|1
|0
|17.
|Кицу Аурелиан
|1
|0
|18.
|Кастанеда Хосе
|1
|0
|19.
|Де Нойер Брадлей
|1
|0
|20.
|Тордой Арпад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арджеш
|4.55% (1)
|0
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|27.27% (6)
|40.91% (9)
|Вииторул Констанца
|19.23% (5)
|7.69% (2)
|23.08% (6)
|19.23% (5)
|11.54% (3)
|19.23% (5)
Предыдущие игры
Арджеш Последние 20 матчей: +5 =8 -7Астра 0:2 Арджеш Университатя Крайова 1:1 Арджеш Арджеш 0:0 ФКСБ УТА Арад 1:2 Арджеш
Арджеш 1:1 Газ-Метан Медиаш Ботошани 0:1 Арджеш Киндия Тырговиште 2:2 Арджеш Арджеш 2:2 Германнштадт Академика Клинчени 1:0 Арджеш Арджеш 0:1 Динамо Бухарест Политехника Яссы 1:1 Арджеш Арджеш 0:2 ЧФР Клуж Арджеш 2:1 Волунтари Вииторул Констанца 2:2 Арджеш Арджеш 1:0 Астра Сепси 1:0 Арджеш Арджеш 1:2 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 Арджеш Арджеш 1:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 2:0 Арджеш
Вииторул Констанца Последние 20 матчей: +4 =9 -7Вииторул Констанца 0:1 Волунтари ЧФР Клуж 2:1 Вииторул Констанца Астра 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 3:3 Сепси
Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:2 ФКСБ УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:1 Германнштадт Газ-Метан Медиаш 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:2 Ботошани Киндия Тырговиште 1:1 Вииторул Констанца Академика Клинчени 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:1 Динамо Бухарест Вииторул Констанца 2:2 Арджеш Волунтари 0:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж Вииторул Констанца 4:1 Астра Сепси 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:4 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 Вииторул Констанца
Последние игры между собой
Арджеш: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Вииторул Констанца: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|22
|15
|3
|4
|48 - 20
|48
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|22
|14
|5
|3
|30 - 12
|47
|3.
|Университатя Крайова
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|27 - 13
|43
|4.
|Сепси
|Заявка
|21
|8
|10
|3
|36 - 23
|34
|5.
|Ботошани
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|33 - 28
|33
|6.
|Академика Клинчени
|Заявка
|22
|8
|9
|5
|22 - 20
|33
|7.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|28 - 32
|28
|8.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|19 - 20
|28
|9.
|УТА Арад
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|21 - 30
|28
|10.
|Арджеш
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|22 - 27
|26
|11.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|23 - 26
|25
|12.
|Астра
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|28 - 34
|22
|13.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|22
|4
|10
|8
|27 - 32
|22
|14.
|Волунтари
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|26 - 36
|20
|15.
|Германнштадт
|Заявка
|22
|3
|10
|9
|21 - 32
|19
|16.
|Политехника Яссы
|Заявка
|21
|4
|4
|13
|22 - 48
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 7
|28
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|12 - 7
|19
|3.
|Университатя Крайова
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|11 - 8
|18
|4.
|Академика Клинчени
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|10 - 9
|18
|5.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|6.
|Сепси
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|19 - 12
|17
|7.
|Ботошани
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 9
|16
|8.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|19 - 19
|14
|9.
|Арджеш
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|10.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 11
|12
|11.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 16
|12
|12.
|Волунтари
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 17
|11
|13.
|Астра
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 16
|10
|14.
|Германнштадт
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 16
|10
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 20
|8
|16.
|УТА Арад
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|18 - 5
|28
|2.
|Университатя Крайова
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|16 - 5
|25
|3.
|УТА Арад
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|14 - 12
|21
|4.
|ФКСБ
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|5.
|Сепси
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|17 - 11
|17
|6.
|Ботошани
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 19
|17
|7.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|7 - 4
|16
|8.
|Академика Клинчени
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 11
|15
|9.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|10.
|Арджеш
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|11.
|Астра
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 18
|12
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|13.
|Волунтари
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 19
|9
|14.
|Германнштадт
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 16
|9
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 28
|8
|16.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 13
|8
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Арджеш» – «Вииторул Констанца» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арджеш» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вииторул Констанца» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арджеш» – «Вииторул Констанца», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров