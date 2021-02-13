  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
Порту
0:1
Первый тайм: 43'

Стадион:
Боавишта
0'
0:1
8' Гол
Поросо Джаксон
18' Желтая карточка
Паулиньо Жозе
29' Желтая карточка
Мариу Жоау III
43'
1
Марчесин
Агустин
18
Манафа
Вилсон
3
Пепе
Кеплер
4
Лейте
Диогу
32
Сарр
Маланг
23
Мариу
Жоау
III
27
Оливейра
Сержиу
50
Виейра
Фабиу
17
Корона
Хесус
11
Марега
Мусса
9
Тареми
Мехди
20
Леонардо
VI
2
Кэннон
Реджи
42
Девениш
Кристиан
3
Рами
Адиль
21
Поросо
Джаксон
30
Паулиньо
Жозе
8
Зауэр
Густаво
7
Сантуш
Нуну
III
19
Мангаш
Рикарду
17
Элис
Альберт
10
Гомес
Анхель
Порту
4-4-2
Боавишта
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Порту
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оливейра Сержиу 8 (5) 0.42
2. Тареми Мехди 8 0.42
3. Марега Мусса 6 0.32
4. Диас Луис 4 0.21
5. Эванилсон 3 0.16
6. Корона Хесус 2 0.11
7. Отавио Эдмилсон 2 0.11
8. Теллес Алекс 2 (2) 0.11
9. Урибе Матеус 1 0.05
10. Занузи Зайду 1 0.05
11. Пепе Кеплер 1 0.05
12. М'Бемба Шансель 1 0.05
13. Мариу Жоау III 1 0.05
14. Мартинес Антонио III 1 0.05
15. Манафа Вилсон 0 0
16. Накацзима Шоя 0 0
Боавишта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Элис Альберт 3 0.16
2. Гомес Анхель 3 (1) 0.16
3. Хамаче Янис 2 0.11
4. Зауэр Густаво 2 0.11
5. Мангаш Рикарду 2 0.11
6. Паулиньо Жозе 1 0.05
7. Гарсия Хави 1 0.05
8. Сантуш Нуну III 1 0.05
9. Поросо Джаксон 1 0.05
10. Девениш Кристиан 1 0.05
11. Бенгуче Хорхе 0 0
12. Кафумана Шоу 0 0

Карточки

Порту
# Игрок      
1. Корона Хесус 5 1
2. Урибе Матеус 4 1
3. Занузи Зайду 2 1
4. Пепе Кеплер 3 0
5. Оливейра Сержиу 3 0
6. М'Бемба Шансель 3 0
7. Отавио Эдмилсон 2 0
8. Марчесин Агустин 2 0
9. Марега Мусса 2 0
10. Тареми Мехди 0 1
11. Накацзима Шоя 1 0
12. Груйич Марко 1 0
13. Мариу Жоау III 1 0
14. Мартинес Антонио III 1 0
15. Ромариу 1 0
16. Эванилсон 1 0
Боавишта
# Игрок      
1. Гарсия Хави 6 2
2. Авазьем Чидозье 5 1
3. Паулиньо Жозе 6 0
4. Гомес Анхель 5 0
5. Элис Альберт 2 0
6. Кэннон Реджи 2 0
7. Сантуш Нуну III 2 0
8. Девениш Кристиан 0 1
9. Рами Адиль 1 0
10. Бракалли Рафаэл 1 0
11. Леонардо VI 1 0
12. Зауэр Густаво 1 0
13. Бенгуче Хорхе 1 0
14. Мангаш Рикарду 1 0
15. Рейзиньо Мигель 1 0
16. Кафумана Шоу 1 0
17. Хамаче Янис 1 0
18. Сантос Натан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Порту 7.32% (3) 9.76% (4) 34.15% (14) 17.07% (7) 9.76% (4) 21.95% (9)
 Боавишта 6.25% (1) 18.75% (3) 25% (4) 12.5% (2) 31.25% (5) 6.25% (1)

Предыдущие игры

Порту Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Брага 1:1 Порту Брага 2:2 Порту Белененсеш 0:0 Порту Порту 2:0 Риу Аве
Жил Висенте 0:2 Порту Фаренсе 0:1 Порту Спортинг Л 2:1 Порту Порту 1:1 Бенфика Насьонал Мадейра 2:4 Порту Фамаликан 1:4 Порту Порту 3:0 Морейренсе Витория Гимарайнш 2:3 Порту Порту 2:0 Бенфика Порту 2:0 Насьонал Мадейра Порту 2:1 Пасуш де Феррейра Порту 2:1 Тондела Олимпиакос 0:2 Порту Порту 4:3 Тондела Порту 0:0 Манчестер Сити Санта-Клара 0:1 Порту
Боавишта Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Боавишта 0:1 Насьонал Мадейра Боавишта 1:2 Жил Висенте Портимоненсе 1:2 Боавишта Боавишта 0:2 Спортинг Л
Тондела 3:1 Боавишта Боавишта 1:1 Санта-Клара Маритиму 0:0 Боавишта Боавишта 1:4 Брага Пасуш де Феррейра 1:1 Боавишта Эшторил 2:1 Боавишта Риу Аве 0:0 Боавишта Боавишта 0:0 Белененсеш Визела 0:1 Боавишта Фаренсе 3:1 Боавишта Боавишта 3:0 Бенфика Фамаликан 2:2 Боавишта Боавишта 0:1 Витория Гимарайнш Морейренсе 1:1 Боавишта Боавишта 0:5 Порту Насьонал Мадейра 3:3 Боавишта

Последние игры между собой

Порту: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 0
Боавишта: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 13
Боавишта 0:5 Порту Примейра-лига Порту 4:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:1 Порту Примейра-лига Порту 2:0 Боавишта Примейра-лига
Боавишта 0:1 Порту Примейра-лига Порту 2:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:3 Порту Примейра-лига Боавишта 0:1 Порту Примейра-лига Порту 3:1 Боавишта Примейра-лига Порту 4:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:1 Порту Кубок Боавишта 0:5 Порту Примейра-лига Боавишта 0:2 Порту Примейра-лига Порту 0:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:0 Порту Примейра-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 18 15 3 0 38 - 10 48
2. Порту 0:1 Заявка 19 12 4 3 41 - 20 40
3. Брага Заявка 18 12 1 5 32 - 18 37
4. Бенфика Заявка 18 11 4 3 32 - 16 37
5. Пасуш де Феррейра Заявка 18 10 5 3 26 - 14 35
6. Витория Гимарайнш Заявка 18 9 4 5 22 - 17 31
7. Санта-Клара Заявка 18 7 4 7 20 - 21 25
8. Морейренсе Заявка 18 6 6 6 17 - 22 24
9. Риу Аве Заявка 19 5 7 7 16 - 22 22
10. Насьонал Мадейра Заявка 19 5 6 8 18 - 24 21
11. Тондела Заявка 18 5 3 10 17 - 29 18
12. Белененсеш Заявка 19 3 9 7 9 - 15 18
13. Маритиму Заявка 18 5 2 11 17 - 26 17
14. Боавишта 1:0 Заявка 19 3 8 8 18 - 30 17
15. Фаренсе Заявка 18 4 4 10 20 - 27 16
16. Жил Висенте Заявка 18 4 4 10 14 - 22 16
17. Портимоненсе Заявка 18 4 4 10 14 - 23 16
18. Фамаликан Заявка 19 3 6 10 17 - 32 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 10 7 2 1 18 - 8 23
2. Брага Заявка 9 7 1 1 14 - 6 22
3. Порту 0:1 Заявка 10 7 1 2 21 - 10 22
4. Спортинг Л Заявка 8 6 2 0 16 - 5 20
5. Пасуш де Феррейра Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
6. Тондела Заявка 9 5 2 2 10 - 8 17
7. Морейренсе Заявка 9 3 4 2 11 - 12 13
8. Витория Гимарайнш Заявка 9 4 0 5 9 - 13 12
9. Риу Аве Заявка 9 3 3 3 9 - 9 12
10. Фаренсе Заявка 10 3 3 4 14 - 13 12
11. Насьонал Мадейра Заявка 10 3 3 4 13 - 15 12
12. Портимоненсе Заявка 8 3 2 3 7 - 7 11
13. Белененсеш Заявка 10 2 5 3 8 - 9 11
14. Санта-Клара Заявка 8 2 2 4 7 - 10 8
15. Жил Висенте Заявка 9 2 2 5 7 - 10 8
16. Маритиму Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
17. Фамаликан Заявка 10 1 4 5 9 - 19 7
18. Боавишта 1:0 Заявка 9 1 2 6 6 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 10 9 1 0 22 - 5 28
2. Витория Гимарайнш Заявка 9 5 4 0 13 - 4 19
3. Порту 0:1 Заявка 9 5 3 1 20 - 10 18
4. Санта-Клара Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
5. Брага Заявка 9 5 0 4 18 - 12 15
6. Пасуш де Феррейра Заявка 9 4 3 2 12 - 7 15
7. Бенфика Заявка 8 4 2 2 14 - 8 14
8. Боавишта 1:0 Заявка 10 2 6 2 12 - 14 12
9. Морейренсе Заявка 9 3 2 4 6 - 10 11
10. Риу Аве Заявка 10 2 4 4 7 - 13 10
11. Маритиму Заявка 9 3 0 6 11 - 14 9
12. Насьонал Мадейра Заявка 9 2 3 4 5 - 9 9
13. Фамаликан Заявка 9 2 2 5 8 - 13 8
14. Жил Висенте Заявка 9 2 2 5 7 - 12 8
15. Белененсеш Заявка 9 1 4 4 1 - 6 7
16. Портимоненсе Заявка 10 1 2 7 7 - 16 5
17. Фаренсе Заявка 8 1 1 6 6 - 14 4
18. Тондела Заявка 9 0 1 8 7 - 21 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    29'
    Мариу Жоау III получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Paulinho получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Поросо Джаксон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Dragao. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 146
Порту 98.6% (144)
X 0.7% (1)
Боавишта 0.7% (1)
Все прогнозы
1.66 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Порту
Ничья
Боавишта
2.14
5.70
4.10
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.90 3.75 3.85
Бонус: 5 000 ₽ 1.27 5.70 11.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.92 3.50 4.10
  2.14 3.47 3.44

Самый высокий коэффициент на матч «Порту» – «Боавишта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Порту» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боавишта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Порту» – «Боавишта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.75 1.00 10.75 1.02 4.20 1.21 3.38 1.32 2.23 1.73 1.71 2.14 1.45 2.67 1.20 4.05 1.14 4.65 1.04 8.00
15.00 0.00 9.80 1.03 7.80 1.05 6.58 1.08 3.05 1.37 1.95 1.85 2.33 1.60 1.70 2.15 1.35 3.15 1.25 3.90 1.09 7.20 1.08 7.77 0.00 13.50
4.43 1.23 3.06 1.40 2.35 1.63 2.88 1.45 2.47 1.58 2.05 1.83 1.72 2.20 1.54 2.56 1.15 5.98
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.38 1.32 2.26 1.64 1.53 2.48 1.18 4.65 1.13 5.85
3.25 1.33 2.22 1.65 2.00 1.80 1.31 3.35 1.17 4.90
2.98 1.41 2.45 1.57 1.92 1.94 1.56 2.48 1.68 2.25 1.40 3.02 1.13 6.12
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.55 1.20 3.20 1.35 1.86 1.94 1.39 3.00 1.25 3.95
4.41 1.17 3.11 1.30 1.90 1.85 1.42 2.75 1.27 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.11 6.50
Букмекер Да Нет
2.04 1.77
Букмекер Да Нет
4.75 1.25
Где смотреть матч Порту 0:1 Боавишта онлайн

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Прогнозы на матч Порту 0:1 Боавишта

Исход игры
Порту
98.6% (144)
Ничья
0.7% (1)
Боавишта
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
30.77% (44)
Меньше
69.23% (99)
Обе команды забьют
Да
21.68% (31)
Нет
78.32% (112)
Популярный счёт
2:0 Порту
56.8% (83)
2:1 Порту
11% (16)
3:1 Порту
9.6% (14)
1:0 Порту
9.6% (14)
3:0 Порту
8.9% (13)
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