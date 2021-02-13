0:1
8' ГолПоросо Джаксон
18' Желтая карточкаПаулиньо Жозе
29' Желтая карточкаМариу Жоау III
32
Сарр
Маланг
50
Виейра
Фабиу
17
Корона
Хесус
11
Марега
Мусса
20
Леонардо
VI
17
Элис
Альберт
10
Гомес
Анхель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Сарр МалангЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Виейра ФабиуПолузащитник
-
17 Корона ХесусПолузащитник
-
11 Марега МуссаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Груйич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Основной состав
-
20 Леонардо VIВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Элис АльбертНападающий
-
10 Гомес АнхельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Хамаче ЯнисЗащитник
-
22 Сантос НатанЗащитник
- Защитник
-
23 Кафумана ШоуПолузащитник
- Нападающий
-
11 Нжие ЮсуфаНападающий
-
73 Мораиш ТиагуНападающий
-
-
Главный тренер: Феррейра Жезуалду
Ход матча
8'
0:1
18'
29'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оливейра Сержиу
|8 (5)
|0.42
|2.
|Тареми Мехди
|8
|0.42
|3.
|Марега Мусса
|6
|0.32
|4.
|Диас Луис
|4
|0.21
|5.
|Эванилсон
|3
|0.16
|6.
|Корона Хесус
|2
|0.11
|7.
|Отавио Эдмилсон
|2
|0.11
|8.
|Теллес Алекс
|2 (2)
|0.11
|9.
|Урибе Матеус
|1
|0.05
|10.
|Занузи Зайду
|1
|0.05
|11.
|Пепе Кеплер
|1
|0.05
|12.
|М'Бемба Шансель
|1
|0.05
|13.
|Мариу Жоау III
|1
|0.05
|14.
|Мартинес Антонио III
|1
|0.05
|15.
|Манафа Вилсон
|0
|0
|16.
|Накацзима Шоя
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Элис Альберт
|3
|0.16
|2.
|Гомес Анхель
|3 (1)
|0.16
|3.
|Хамаче Янис
|2
|0.11
|4.
|Зауэр Густаво
|2
|0.11
|5.
|Мангаш Рикарду
|2
|0.11
|6.
|Паулиньо Жозе
|1
|0.05
|7.
|Гарсия Хави
|1
|0.05
|8.
|Сантуш Нуну III
|1
|0.05
|9.
|Поросо Джаксон
|1
|0.05
|10.
|Девениш Кристиан
|1
|0.05
|11.
|Бенгуче Хорхе
|0
|0
|12.
|Кафумана Шоу
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Корона Хесус
|5
|1
|2.
|Урибе Матеус
|4
|1
|3.
|Занузи Зайду
|2
|1
|4.
|Пепе Кеплер
|3
|0
|5.
|Оливейра Сержиу
|3
|0
|6.
|М'Бемба Шансель
|3
|0
|7.
|Отавио Эдмилсон
|2
|0
|8.
|Марчесин Агустин
|2
|0
|9.
|Марега Мусса
|2
|0
|10.
|Тареми Мехди
|0
|1
|11.
|Накацзима Шоя
|1
|0
|12.
|Груйич Марко
|1
|0
|13.
|Мариу Жоау III
|1
|0
|14.
|Мартинес Антонио III
|1
|0
|15.
|Ромариу
|1
|0
|16.
|Эванилсон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гарсия Хави
|6
|2
|2.
|Авазьем Чидозье
|5
|1
|3.
|Паулиньо Жозе
|6
|0
|4.
|Гомес Анхель
|5
|0
|5.
|Элис Альберт
|2
|0
|6.
|Кэннон Реджи
|2
|0
|7.
|Сантуш Нуну III
|2
|0
|8.
|Девениш Кристиан
|0
|1
|9.
|Рами Адиль
|1
|0
|10.
|Бракалли Рафаэл
|1
|0
|11.
|Леонардо VI
|1
|0
|12.
|Зауэр Густаво
|1
|0
|13.
|Бенгуче Хорхе
|1
|0
|14.
|Мангаш Рикарду
|1
|0
|15.
|Рейзиньо Мигель
|1
|0
|16.
|Кафумана Шоу
|1
|0
|17.
|Хамаче Янис
|1
|0
|18.
|Сантос Натан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Порту
|7.32% (3)
|9.76% (4)
|34.15% (14)
|17.07% (7)
|9.76% (4)
|21.95% (9)
|Боавишта
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|25% (4)
|12.5% (2)
|31.25% (5)
|6.25% (1)
Предыдущие игры
Порту Последние 20 матчей: +14 =5 -1Брага 1:1 Порту Брага 2:2 Порту Белененсеш 0:0 Порту Порту 2:0 Риу Аве
Жил Висенте 0:2 Порту Фаренсе 0:1 Порту Спортинг Л 2:1 Порту Порту 1:1 Бенфика Насьонал Мадейра 2:4 Порту Фамаликан 1:4 Порту Порту 3:0 Морейренсе Витория Гимарайнш 2:3 Порту Порту 2:0 Бенфика Порту 2:0 Насьонал Мадейра Порту 2:1 Пасуш де Феррейра Порту 2:1 Тондела Олимпиакос 0:2 Порту Порту 4:3 Тондела Порту 0:0 Манчестер Сити Санта-Клара 0:1 Порту
Боавишта Последние 20 матчей: +3 =8 -9Боавишта 0:1 Насьонал Мадейра Боавишта 1:2 Жил Висенте Портимоненсе 1:2 Боавишта Боавишта 0:2 Спортинг Л
Тондела 3:1 Боавишта Боавишта 1:1 Санта-Клара Маритиму 0:0 Боавишта Боавишта 1:4 Брага Пасуш де Феррейра 1:1 Боавишта Эшторил 2:1 Боавишта Риу Аве 0:0 Боавишта Боавишта 0:0 Белененсеш Визела 0:1 Боавишта Фаренсе 3:1 Боавишта Боавишта 3:0 Бенфика Фамаликан 2:2 Боавишта Боавишта 0:1 Витория Гимарайнш Морейренсе 1:1 Боавишта Боавишта 0:5 Порту Насьонал Мадейра 3:3 Боавишта
Последние игры между собой
Порту: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 0
Боавишта: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 13
Боавишта 0:1 Порту Примейра-лига Порту 2:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:3 Порту Примейра-лига Боавишта 0:1 Порту Примейра-лига Порту 3:1 Боавишта Примейра-лига Порту 4:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:1 Порту Кубок Боавишта 0:5 Порту Примейра-лига Боавишта 0:2 Порту Примейра-лига Порту 0:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:0 Порту Примейра-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|38 - 10
|48
|2.
|Порту
|0:1 Заявка
|19
|12
|4
|3
|41 - 20
|40
|3.
|Брага
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|32 - 18
|37
|4.
|Бенфика
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|32 - 16
|37
|5.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|26 - 14
|35
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|22 - 17
|31
|7.
|Санта-Клара
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|20 - 21
|25
|8.
|Морейренсе
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|17 - 22
|24
|9.
|Риу Аве
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|16 - 22
|22
|10.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|18 - 24
|21
|11.
|Тондела
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|17 - 29
|18
|12.
|Белененсеш
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|9 - 15
|18
|13.
|Маритиму
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|17 - 26
|17
|14.
|Боавишта
|1:0 Заявка
|19
|3
|8
|8
|18 - 30
|17
|15.
|Фаренсе
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|20 - 27
|16
|16.
|Жил Висенте
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|14 - 22
|16
|17.
|Портимоненсе
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|14 - 23
|16
|18.
|Фамаликан
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|17 - 32
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 8
|23
|2.
|Брага
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|14 - 6
|22
|3.
|Порту
|0:1 Заявка
|10
|7
|1
|2
|21 - 10
|22
|4.
|Спортинг Л
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|16 - 5
|20
|5.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|6.
|Тондела
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 8
|17
|7.
|Морейренсе
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 12
|13
|8.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|9 - 13
|12
|9.
|Риу Аве
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|10.
|Фаренсе
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|11.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 15
|12
|12.
|Портимоненсе
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|13.
|Белененсеш
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|8 - 9
|11
|14.
|Санта-Клара
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|15.
|Жил Висенте
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|16.
|Маритиму
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|17.
|Фамаликан
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 19
|7
|18.
|Боавишта
|1:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|22 - 5
|28
|2.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|13 - 4
|19
|3.
|Порту
|0:1 Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|4.
|Санта-Клара
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|5.
|Брага
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|18 - 12
|15
|6.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|7.
|Бенфика
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 8
|14
|8.
|Боавишта
|1:0 Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 14
|12
|9.
|Морейренсе
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|10.
|Риу Аве
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|7 - 13
|10
|11.
|Маритиму
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|11 - 14
|9
|12.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|5 - 9
|9
|13.
|Фамаликан
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|14.
|Жил Висенте
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 12
|8
|15.
|Белененсеш
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|1 - 6
|7
|16.
|Портимоненсе
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 16
|5
|17.
|Фаренсе
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 14
|4
|18.
|Тондела
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|7 - 21
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
- — Вылет во Вторую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Порту» – «Боавишта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Порту» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боавишта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Порту» – «Боавишта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Порту 0:1 Боавишта
Исход игры
Порту
98.6% (144)
Ничья
0.7% (1)
Боавишта
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
30.77% (44)
Меньше
69.23% (99)
Обе команды забьют
Да
21.68% (31)
Нет
78.32% (112)
Популярный счёт
2:0 Порту
56.8% (83)
2:1 Порту
11% (16)
3:1 Порту
9.6% (14)
1:0 Порту
9.6% (14)
3:0 Порту
8.9% (13)
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