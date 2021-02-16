Тондела
0:0
Первый тайм: 19'
Стадион: Жоау Кардошу
Маритиму
16' Желтая карточкаСёдерстрём Тим
2
Бибито
14
Грау
Хауме
10
Мурильо
Джон
22
Кайо
Секко
46
Каро
Андреас
6
Джин
23
Маседу
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
-
2 БибитоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Грау ХаумеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Мурильо ДжонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Анн СулейманНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Айестаран Пако
- Основной состав
-
22 Кайо СеккоВратарь
- Защитник
-
46 Каро АндреасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 ДжинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Маседу РубенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Кошта ЭдгарПолузащитник
- Нападающий
-
17 МилсонНападающий
-
31 Sassa II
-
Главный тренер: Milton Mendes
Ход матча
16'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гонсалес Марио
|5
|0.26
|2.
|Барбоза Рафаэл II
|3
|0.16
|3.
|Агра Салвадор
|3
|0.16
|4.
|Педру Жоау II
|2 (1)
|0.11
|5.
|Мурильо Джон
|1
|0.05
|6.
|Аугусто Педро
|1
|0.05
|7.
|Феррейра Филипе
|1
|0.05
|8.
|Рикарду Алвеш II
|1
|0.05
|9.
|Бибито
|0
|0
|10.
|Штркаль Томислав
|0
|0
|11.
|Медиуб Абдель
|0
|0
|12.
|Enzo Martinez3
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пиньо Родриго
|7 (1)
|0.37
|2.
|Дьедеррик Жоэль
|5 (1)
|0.26
|3.
|Marcelo Hermes
|1
|0.05
|4.
|Милсон
|1
|0.05
|5.
|Зайнадин Джуниор
|1
|0.05
|6.
|Нану Гомеш
|1
|0.05
|7.
|Африко Лукас
|1
|0.05
|8.
|Винк Клаудио
|0
|0
|9.
|Корреа Хорхе
|0
|0
|10.
|Маседу Рубен
|0
|0
|11.
|Чина Фабиу
|0
|0
|12.
|Гитан Рафик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бибито
|6
|1
|2.
|Аугусто Педро
|7
|0
|3.
|Enzo Martinez3
|5
|0
|4.
|Агра Салвадор
|3
|1
|5.
|Педру Жоау II
|3
|1
|6.
|Мурильо Джон
|4
|0
|7.
|Грау Хауме
|4
|0
|8.
|Naoufel Khacef
|2
|1
|9.
|Ниассе Бабакар
|1
|1
|10.
|Медиуб Абдель
|2
|0
|11.
|Таварес Йоан
|1
|0
|12.
|Феррейра Филипе
|1
|0
|13.
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0
|14.
|Жаките Жоау
|1
|0
|15.
|Штркаль Томислав
|1
|0
|16.
|Joao Pedro Moreira Mendes2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джин
|6
|1
|2.
|Рене
|4
|0
|3.
|Винк Клаудио
|4
|0
|4.
|Бамбок Франк-Ив
|4
|0
|5.
|Кошта Эдгар
|3
|0
|6.
|Силва Леонардо
|3
|0
|7.
|Зайнадин Джуниор
|3
|0
|8.
|Marcelo Hermes
|3
|0
|9.
|Пиньо Родриго
|3
|0
|10.
|Милсон
|1
|1
|11.
|Корреа Хорхе
|2
|0
|12.
|Жефферсон
|2
|0
|13.
|Тамюзо Франсуа-Ксавье
|2
|0
|14.
|Маседу Рубен
|2
|0
|15.
|Пеладжио Педро
|2
|0
|16.
|Чина Фабиу
|0
|1
|17.
|Сёдерстрём Тим
|1
|0
|18.
|Клебер Жан
|1
|0
|19.
|Гитан Рафик
|1
|0
|20.
|Африко Лукас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тондела
|5.88% (1)
|5.88% (1)
|35.29% (6)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|Маритиму
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|29.41% (5)
Предыдущие игры
Тондела Последние 20 матчей: +6 =3 -11Риу Аве 2:1 Тондела Пасуш де Феррейра 2:1 Тондела Тондела 2:0 Фаренсе Белененсеш 2:0 Тондела
Тондела 3:1 Боавишта Бенфика 2:0 Тондела Тондела 1:0 Фамаликан Насьонал Мадейра 2:0 Тондела Тондела 0:0 Морейренсе Порту 2:1 Тондела Порту 4:3 Тондела Тондела 0:2 Витория Гимарайнш Фелгейраш 1932 0:1 Тондела Тондела 2:0 Санта-Клара Спортинг Л 4:0 Тондела Тондела 1:0 Портимоненсе Жил Висенте 1:1 Тондела Тондела 0:4 Брага Маритиму 2:1 Тондела Тондела 1:1 Риу Аве
Маритиму Последние 20 матчей: +7 =2 -11Маритиму 1:2 Санта-Клара Маритиму 0:2 Спортинг Л Витория Гимарайнш 1:0 Маритиму Маритиму 1:3 Эшторил
Маритиму 0:3 Пасуш де Феррейра Жил Висенте 0:1 Маритиму Маритиму 2:0 Спортинг Л Брага 2:1 Маритиму Маритиму 0:0 Боавишта Риу Аве 1:3 Маритиму Маритиму 2:1 Салгейруш Маритиму 1:0 Белененсеш Фаренсе 2:1 Маритиму Маритиму 1:2 Бенфика Пенафьел 2:3 Маритиму Фамаликан 2:1 Маритиму Маритиму 0:0 Насьонал Мадейра Морейренсе 2:1 Маритиму Маритиму 1:2 Портимоненсе Порту 2:3 Маритиму
Последние игры между собой
Тондела: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
Маритиму: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|19
|16
|3
|0
|40 - 10
|51
|2.
|Порту
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|43 - 21
|41
|3.
|Брага
|Заявка
|19
|13
|1
|5
|33 - 18
|40
|4.
|Бенфика
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|33 - 17
|38
|5.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|26 - 16
|35
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|22 - 17
|31
|7.
|Санта-Клара
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|20 - 22
|25
|8.
|Морейренсе
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|18 - 23
|25
|9.
|Риу Аве
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|16 - 22
|22
|10.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|18 - 24
|21
|11.
|Портимоненсе
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|18 - 24
|19
|12.
|Тондела
|0:0 Заявка
|19
|5
|4
|10
|17 - 29
|19
|13.
|Маритиму
|0:0 Заявка
|19
|5
|3
|11
|17 - 26
|18
|14.
|Белененсеш
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|9 - 15
|18
|15.
|Фаренсе
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|20 - 27
|16
|16.
|Жил Висенте
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|15 - 26
|16
|17.
|Фамаликан
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|17 - 32
|15
|18.
|Боавишта
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|19 - 32
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|18 - 5
|23
|2.
|Порту
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|23 - 11
|23
|3.
|Бенфика
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 8
|23
|4.
|Брага
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|14 - 6
|22
|5.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|6.
|Тондела
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|10 - 8
|18
|7.
|Портимоненсе
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|8.
|Морейренсе
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 13
|14
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|9 - 13
|12
|10.
|Риу Аве
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|11.
|Фаренсе
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|12.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 15
|12
|13.
|Белененсеш
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|8 - 9
|11
|14.
|Жил Висенте
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|15.
|Санта-Клара
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 11
|8
|16.
|Маритиму
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|17.
|Фамаликан
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 19
|7
|18.
|Боавишта
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|22 - 5
|28
|2.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|13 - 4
|19
|3.
|Порту
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|4.
|Брага
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|19 - 12
|18
|5.
|Санта-Клара
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|6.
|Бенфика
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|7.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|8.
|Морейренсе
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|9.
|Маритиму
|0:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 14
|10
|10.
|Риу Аве
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|7 - 13
|10
|11.
|Боавишта
|Заявка
|10
|1
|7
|2
|13 - 16
|10
|12.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|5 - 9
|9
|13.
|Фамаликан
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|14.
|Жил Висенте
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 16
|8
|15.
|Белененсеш
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|1 - 6
|7
|16.
|Портимоненсе
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 16
|5
|17.
|Фаренсе
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 14
|4
|18.
|Тондела
|0:0 Заявка
|9
|0
|1
|8
|7 - 21
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
- — Вылет во Вторую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Тондела» – «Маритиму» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тондела» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Маритиму» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тондела» – «Маритиму», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Тондела 0:0 Маритиму
Исход игры
Тондела
40.3% (60)
Ничья
45.6% (68)
Маритиму
14.1% (21)
Тотал 2.5
Больше
20.55% (30)
Меньше
79.45% (116)
Обе команды забьют
Да
61.64% (90)
Нет
38.36% (56)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.3% (60)
1:0 Тондела
26.2% (39)
2:1 Тондела
12.1% (18)
0:1 Маритиму
7.4% (11)
1:2 Маритиму
5.4% (8)
2:2 Ничья
2% (3)
2:0 Тондела
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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