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  2. Матчи
  3. Португалия
Тондела
2:1
Конец матча

Стадион:
Маритиму
0'
16' Желтая карточка
Сёдерстрём Тим
1:0
22' Гол
Мурильо Джон
27' Желтая карточка
Гитан Рафик
30' Желтая карточка
Грау Хауме
1:1
45' Гол
Дьедеррик Жоэль
2:1
52' Гол
Гонсалес Марио
70' Желтая карточка
Африко Лукас
73' Желтая карточка
Sassa II
77' Желтая карточка
Олабе Роберто
87' Желтая карточка
Кошта Эдгар
87' Желтая карточка
Аугусто Педро
90' Желтая карточка
Тригейра Педру
90'+7
88
Тригейра
Педру
2
Бибито
28
Медиуб
Абдель
21
Enzo
Martinez3
20
Феррейра
Филипе
7
Агра
Салвадор
8
Педру
Жоау
II
14
Грау
Хауме
18
Олабе
Роберто
17
Гонсалес
Марио
10
Мурильо
Джон
22
Кайо
Секко
27
Сёдерстрём
Тим
46
Каро
Андреас
5
Зайнадин
Джуниор
4
Африко
Лукас
2
Винк
Клаудио
6
Джин
18
Бамбок
Франк-Ив
7
Гитан
Рафик
95
Дьедеррик
Жоэль
23
Маседу
Рубен
Тондела
4-4-2
Маритиму
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Тондела
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гонсалес Марио 6 0.32
2. Агра Салвадор 3 0.16
3. Барбоза Рафаэл II 3 0.16
4. Мурильо Джон 2 0.11
5. Педру Жоау II 2 (1) 0.11
6. Аугусто Педро 1 0.05
7. Феррейра Филипе 1 0.05
8. Рикарду Алвеш II 1 0.05
9. Бибито 0 0
10. Штркаль Томислав 0 0
11. Олабе Роберто 0 0
12. Медиуб Абдель 0 0
13. Enzo Martinez3 0 0
Маритиму
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пиньо Родриго 7 (1) 0.37
2. Дьедеррик Жоэль 6 (1) 0.32
3. Marcelo Hermes 1 0.05
4. Милсон 1 0.05
5. Зайнадин Джуниор 1 0.05
6. Нану Гомеш 1 0.05
7. Африко Лукас 1 0.05
8. Винк Клаудио 0 0
9. Корреа Хорхе 0 0
10. Маседу Рубен 0 0
11. Чина Фабиу 0 0
12. Гитан Рафик 0 0

Карточки

Тондела
# Игрок      
1. Аугусто Педро 8 0
2. Бибито 6 1
3. Грау Хауме 5 0
4. Enzo Martinez3 5 0
5. Агра Салвадор 3 1
6. Педру Жоау II 3 1
7. Мурильо Джон 4 0
8. Naoufel Khacef 2 1
9. Ниассе Бабакар 1 1
10. Медиуб Абдель 2 0
11. Таварес Йоан 1 0
12. Тригейра Педру 1 0
13. Феррейра Филипе 1 0
14. Барбоза Рафаэл II 1 0
15. Жаките Жоау 1 0
16. Штркаль Томислав 1 0
17. Олабе Роберто 1 0
18. Joao Pedro Moreira Mendes2 1 0
Маритиму
# Игрок      
1. Джин 6 1
2. Кошта Эдгар 4 0
3. Рене 4 0
4. Винк Клаудио 4 0
5. Бамбок Франк-Ив 4 0
6. Силва Леонардо 3 0
7. Зайнадин Джуниор 3 0
8. Marcelo Hermes 3 0
9. Пиньо Родриго 3 0
10. Милсон 1 1
11. Корреа Хорхе 2 0
12. Жефферсон 2 0
13. Тамюзо Франсуа-Ксавье 2 0
14. Маседу Рубен 2 0
15. Гитан Рафик 2 0
16. Африко Лукас 2 0
17. Пеладжио Педро 2 0
18. Чина Фабиу 0 1
19. Сёдерстрём Тим 1 0
20. Sassa II 1 0
21. Клебер Жан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тондела 5.26% (1) 10.53% (2) 31.58% (6) 26.32% (5) 15.79% (3) 10.53% (2)
 Маритиму 11.11% (2) 5.56% (1) 16.67% (3) 22.22% (4) 16.67% (3) 27.78% (5)

Предыдущие игры

Тондела Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Риу Аве 2:1 Тондела Пасуш де Феррейра 2:1 Тондела Тондела 2:0 Фаренсе Белененсеш 2:0 Тондела
Тондела 3:1 Боавишта Бенфика 2:0 Тондела Тондела 1:0 Фамаликан Насьонал Мадейра 2:0 Тондела Тондела 0:0 Морейренсе Порту 2:1 Тондела Порту 4:3 Тондела Тондела 0:2 Витория Гимарайнш Фелгейраш 1932 0:1 Тондела Тондела 2:0 Санта-Клара Спортинг Л 4:0 Тондела Тондела 1:0 Портимоненсе Жил Висенте 1:1 Тондела Тондела 0:4 Брага Маритиму 2:1 Тондела Тондела 1:1 Риу Аве
Маритиму Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Маритиму 1:2 Санта-Клара Маритиму 0:2 Спортинг Л Витория Гимарайнш 1:0 Маритиму Маритиму 1:3 Эшторил
Маритиму 0:3 Пасуш де Феррейра Жил Висенте 0:1 Маритиму Маритиму 2:0 Спортинг Л Брага 2:1 Маритиму Маритиму 0:0 Боавишта Риу Аве 1:3 Маритиму Маритиму 2:1 Салгейруш Маритиму 1:0 Белененсеш Фаренсе 2:1 Маритиму Маритиму 1:2 Бенфика Пенафьел 2:3 Маритиму Фамаликан 2:1 Маритиму Маритиму 0:0 Насьонал Мадейра Морейренсе 2:1 Маритиму Маритиму 1:2 Портимоненсе Порту 2:3 Маритиму

Последние игры между собой

Тондела: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
Маритиму: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
Маритиму 2:1 Тондела Примейра-лига Тондела 0:0 Маритиму Примейра-лига Маритиму 2:3 Тондела Примейра-лига Маритиму 2:0 Тондела Примейра-лига
Тондела 2:1 Маритиму Примейра-лига Тондела 1:2 Маритиму Примейра-лига Маритиму 2:0 Тондела Примейра-лига Тондела 1:1 Маритиму Примейра-лига Маритиму 2:0 Тондела Примейра-лига Тондела 4:3 Маритиму Товарищеские матчи Тондела 3:4 Маритиму Примейра-лига Маритиму 1:0 Тондела Примейра-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 19 16 3 0 40 - 10 51
2. Порту Заявка 19 12 5 2 43 - 21 41
3. Брага Заявка 19 13 1 5 33 - 18 40
4. Бенфика Заявка 19 11 5 3 33 - 17 38
5. Пасуш де Феррейра Заявка 19 10 5 4 26 - 16 35
6. Витория Гимарайнш Заявка 18 9 4 5 22 - 17 31
7. Санта-Клара Заявка 19 7 4 8 20 - 22 25
8. Морейренсе Заявка 19 6 7 6 18 - 23 25
9. Риу Аве Заявка 19 5 7 7 16 - 22 22
10. Тондела Заявка 19 6 3 10 19 - 30 21
11. Насьонал Мадейра Заявка 19 5 6 8 18 - 24 21
12. Портимоненсе Заявка 19 5 4 10 18 - 24 19
13. Белененсеш Заявка 19 3 9 7 9 - 15 18
14. Маритиму Заявка 19 5 2 12 18 - 28 17
15. Фаренсе Заявка 18 4 4 10 20 - 27 16
16. Жил Висенте Заявка 19 4 4 11 15 - 26 16
17. Фамаликан Заявка 19 3 6 10 17 - 32 15
18. Боавишта Заявка 19 2 9 8 19 - 32 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 9 7 2 0 18 - 5 23
2. Порту Заявка 10 7 2 1 23 - 11 23
3. Бенфика Заявка 10 7 2 1 18 - 8 23
4. Брага Заявка 9 7 1 1 14 - 6 22
5. Пасуш де Феррейра Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
6. Тондела Заявка 10 6 2 2 12 - 9 20
7. Портимоненсе Заявка 9 4 2 3 11 - 8 14
8. Морейренсе Заявка 10 3 5 2 12 - 13 14
9. Витория Гимарайнш Заявка 9 4 0 5 9 - 13 12
10. Риу Аве Заявка 9 3 3 3 9 - 9 12
11. Фаренсе Заявка 10 3 3 4 14 - 13 12
12. Насьонал Мадейра Заявка 10 3 3 4 13 - 15 12
13. Белененсеш Заявка 10 2 5 3 8 - 9 11
14. Жил Висенте Заявка 9 2 2 5 7 - 10 8
15. Санта-Клара Заявка 9 2 2 5 7 - 11 8
16. Маритиму Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
17. Фамаликан Заявка 10 1 4 5 9 - 19 7
18. Боавишта Заявка 9 1 2 6 6 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 10 9 1 0 22 - 5 28
2. Витория Гимарайнш Заявка 9 5 4 0 13 - 4 19
3. Порту Заявка 9 5 3 1 20 - 10 18
4. Брага Заявка 10 6 0 4 19 - 12 18
5. Санта-Клара Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
6. Бенфика Заявка 9 4 3 2 15 - 9 15
7. Пасуш де Феррейра Заявка 10 4 3 3 12 - 9 15
8. Морейренсе Заявка 9 3 2 4 6 - 10 11
9. Риу Аве Заявка 10 2 4 4 7 - 13 10
10. Боавишта Заявка 10 1 7 2 13 - 16 10
11. Насьонал Мадейра Заявка 9 2 3 4 5 - 9 9
12. Маритиму Заявка 10 3 0 7 12 - 16 9
13. Фамаликан Заявка 9 2 2 5 8 - 13 8
14. Жил Висенте Заявка 10 2 2 6 8 - 16 8
15. Белененсеш Заявка 9 1 4 4 1 - 6 7
16. Портимоненсе Заявка 10 1 2 7 7 - 16 5
17. Фаренсе Заявка 8 1 1 6 6 - 14 4
18. Тондела Заявка 9 0 1 8 7 - 21 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
  • — Вылет во Вторую лигу
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Дьедеррик Жоэль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    30'
    Грау Хауме получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Гитан Рафик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Мурильо Джон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    16'
    Сёдерстрём Тим получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Joao Cardoso. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Тондела 40.3% (60)
X 45.6% (68)
Маритиму 14.1% (21)
Все прогнозы
1.76 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.11 7.00 100.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.49 3.00 3.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.47 3.02 3.16
Бонус: 5 000 ₽ 1.07 11.00 48.00
  1.17 6.06 33.74

Самый высокий коэффициент на матч «Тондела» – «Маритиму» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тондела» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Маритиму» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тондела» – «Маритиму», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.00 1.08 2.85 1.39 2.16 1.65 1.62 2.22 1.23 3.95 1.07 7.60
6.70 1.07 5.70 1.11 2.82 1.41 2.14 1.71 1.67 2.34 1.32 3.38 1.22 4.10 1.07 7.30 1.05 7.80
7.77 1.08 6.10 1.12 5.30 1.15 4.00 1.24 1.88 1.93 3.00 1.38 1.97 1.82 1.18 4.75 1.27 3.70 1.14 5.55 1.03 12.00 1.02 13.00 0.00 19.00
7.84 1.10 3.06 1.40 2.39 1.61 2.08 1.81 3.14 1.39 2.19 1.72 1.82 2.07 2.87 1.45 2.25 1.69 1.74 2.17 1.70 2.22 1.43 2.94 1.16 5.60 1.53 2.59 1.38 3.16
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.50 1.49 1.65 2.15 1.32 3.20 1.06 7.80
2.48 1.54 1.67 2.21 1.34 3.26 1.09 7.60 1.06 8.90
2.55 1.50 1.65 2.22 1.57 2.40 1.11 6.50 1.06 8.80
1.99 1.87 1.64 2.32 1.29 3.70 1.45 2.90 1.28 3.75 1.15 5.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.30 1.58 1.55 2.36 1.13 5.40
3.32 1.33 2.24 1.65 1.55 2.45 1.20 4.60 1.14 5.75
3.60 1.28 2.50 1.53 1.62 2.27 1.22 3.85 1.14 4.83

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.89 1.85
1.75 2.05
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
4.60 1.19
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
3.60 1.28
Где смотреть матч Тондела 2:1 Маритиму онлайн

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Прогнозы на матч Тондела 2:1 Маритиму

Исход игры
Тондела
40.3% (60)
Ничья
45.6% (68)
Маритиму
14.1% (21)
Тотал 2.5
Больше
20.55% (30)
Меньше
79.45% (116)
Обе команды забьют
Да
61.64% (90)
Нет
38.36% (56)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.3% (60)
1:0 Тондела
26.2% (39)
2:1 Тондела
12.1% (18)
0:1 Маритиму
7.4% (11)
1:2 Маритиму
5.4% (8)
2:2 Ничья
2% (3)
2:0 Тондела
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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