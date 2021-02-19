Бетис
0:0
Второй тайм: 47'
Стадион: Бенито Вильямарин
Хетафе
38' Желтая карточкаКабако Эрик
45' Желтая карточкаАрамбарри Мауро
23
Манди
Аисса
12
Сидней
33
Миранда
Хуан
13
Сория
Давид
12
Ньом
Аллан
21
Шакла
Софьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
-
12 СиднейЗащитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Морено АлексЗащитник
- Защитник
-
20 Лаинес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Фекир ЯссинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
-
12 Ньом АлланЗащитник
- Защитник
-
21 Шакла СофьянЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Патрик ДжонПолузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Унал ЭнесНападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
Ход матча
38'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
74 Владение мячом, % 26
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Каналес Серхио
|7 (2)
|0.29
|2.
|Тельо Кристиан
|4
|0.17
|3.
|Манди Аисса
|3
|0.13
|4.
|Санабрия Антонио
|3
|0.13
|5.
|Иглесиас Борха
|3
|0.13
|6.
|Фекир Набиль
|2 (1)
|0.08
|7.
|Карвалью Вилльям
|2
|0.08
|8.
|Хоакин Санчес
|1
|0.04
|9.
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.04
|10.
|Руибаль Айтор
|1
|0.04
|11.
|Миранда Хуан
|1
|0.04
|12.
|Виктор Руис
|1
|0.04
|13.
|Гидо Родригес
|1
|0.04
|14.
|Морон Лоренцо
|1
|0.04
|15.
|Морено Алекс
|0
|0
|16.
|Лаинес Диего
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анхель Луис
|5 (1)
|0.21
|2.
|Кукурелья Марк
|3
|0.13
|3.
|Мата Хайме
|3 (1)
|0.13
|4.
|Эрнандес Хуан
|2
|0.08
|5.
|Арамбарри Мауро
|2
|0.08
|6.
|Дамиан Суарес
|1
|0.04
|7.
|Максимович Неманья
|1
|0.04
|8.
|Ньом Аллан
|0
|0
|9.
|Аленья Карлес
|0
|0
|10.
|Портильо Франсиско
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эмерсон Жуниор
|7
|1
|2.
|Манди Аисса
|4
|2
|3.
|Гидо Родригес
|6
|0
|4.
|Акуоку Поль
|4
|1
|5.
|Виктор Руис
|4
|0
|6.
|Фекир Набиль
|4
|0
|7.
|Бартра Марк
|3
|0
|8.
|Миранда Хуан
|3
|0
|9.
|Каналес Серхио
|2
|0
|10.
|Роблес Жоэль
|2
|0
|11.
|Морено Алекс
|2
|0
|12.
|Санабрия Антонио
|2
|0
|13.
|Иглесиас Борха
|2
|0
|14.
|Монтойя Мартин
|0
|1
|15.
|Сидней
|1
|0
|16.
|Карвалью Вилльям
|1
|0
|17.
|Лаинес Диего
|1
|0
|18.
|Морон Лоренцо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дамиан Суарес
|10
|1
|2.
|Дьене Даконам
|6
|2
|3.
|Мата Хайме
|8
|0
|4.
|Арамбарри Мауро
|7
|0
|5.
|Кабако Эрик
|7
|0
|6.
|Ньом Аллан
|6
|0
|7.
|Кукурелья Марк
|5
|0
|8.
|Оливера Матиас
|5
|0
|9.
|Эрнандес Хуан
|4
|0
|10.
|Чема Родригес
|2
|1
|11.
|Этчейта Хавьер
|3
|0
|12.
|Тимор Давид
|3
|0
|13.
|Максимович Неманья
|3
|0
|14.
|Анхель Луис
|3
|0
|15.
|Яньес Рубен
|2
|0
|16.
|Унал Энес
|2
|0
|17.
|Шакла Софьян
|2
|0
|18.
|Портильо Франсиско
|1
|0
|19.
|Аленья Карлес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бетис
|9.68% (3)
|12.9% (4)
|19.35% (6)
|12.9% (4)
|12.9% (4)
|32.26% (10)
|Хетафе
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|23.53% (4)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
Предыдущие игры
Бетис Последние 20 матчей: +10 =3 -7Вильярреал 1:2 Бетис Бетис 2:3 Барселона Бетис 1:1 Атлетик Б Бетис 1:0 Осасуна
Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Бетис 2:1 Сельта Спортинг Хихон 0:2 Бетис Уэска 0:2 Бетис Мутильвера 1:3 Бетис Бетис 1:1 Севилья Леванте 4:3 Бетис Бетис 1:0 Кадис Гранада 2:0 Бетис УКАМ Мурсия 0:2 Бетис Бетис 1:1 Вильярреал Осасуна 0:2 Бетис Бетис 0:2 Эйбар Атлетик Б 4:0 Бетис Барселона 5:2 Бетис
Хетафе Последние 20 матчей: +4 =5 -11Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Хетафе Севилья 3:0 Хетафе Хетафе 0:0 Алавес
Атлетик Б 5:1 Хетафе Хетафе 1:0 Уэска Эльче 1:3 Хетафе Кордова 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Вальядолид Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 1:1 Сельта Кадис 0:2 Хетафе Анаитасуна 1:2 Хетафе Хетафе 0:1 Севилья Леванте 3:0 Хетафе Хетафе 1:1 Атлетик Б Эйбар 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Валенсия 2:2 Хетафе Хетафе 0:1 Гранада
Последние игры между собой
Бетис: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Хетафе: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Хетафе 2:0 Бетис Примера Хетафе 0:1 Бетис Примера Бетис 2:2 Хетафе Примера Бетис 2:1 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Бетис Примера Бетис 2:0 Хетафе Примера Хетафе 3:1 Бетис Примера Бетис 0:0 Хетафе Примера Хетафе 2:4 Бетис Примера Бетис 1:1 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Бетис Примера Хетафе 1:3 Бетис Кубок Короля Бетис 1:2 Хетафе Кубок Короля Бетис 2:2 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Бетис Примера Хетафе 1:1 Бетис Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|22
|17
|4
|1
|45 - 14
|55
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|41 - 19
|49
|3.
|Барселона
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|49 - 21
|46
|4.
|Севилья
|Заявка
|22
|14
|3
|5
|32 - 16
|45
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|37 - 20
|38
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|23
|8
|12
|3
|32 - 24
|36
|7.
|Бетис
|0:0 Заявка
|24
|10
|4
|10
|31 - 38
|34
|8.
|Гранада
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|27 - 38
|30
|9.
|Сельта
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|29 - 34
|29
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|32 - 26
|28
|11.
|Леванте
|Заявка
|23
|6
|10
|7
|32 - 33
|28
|12.
|Осасуна
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|22 - 31
|25
|13.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|24
|6
|7
|11
|17 - 29
|25
|14.
|Кадис
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|20 - 39
|24
|15.
|Валенсия
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|28 - 32
|24
|16.
|Алавес
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|20 - 34
|22
|17.
|Эйбар
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|19 - 26
|21
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|22 - 34
|21
|19.
|Эльче
|Заявка
|21
|3
|9
|9
|19 - 31
|18
|20.
|Уэска
|Заявка
|23
|2
|10
|11
|18 - 33
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|26 - 5
|29
|2.
|Севилья
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|19 - 7
|25
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|20 - 7
|24
|4.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|5.
|Гранада
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|18 - 12
|21
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 10
|19
|8.
|Сельта
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 18
|19
|9.
|Бетис
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|10.
|Леванте
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 16
|18
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 10
|17
|12.
|Осасуна
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 15
|15
|13.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|9 - 9
|15
|14.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|15.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 15
|13
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 19
|10
|17.
|Кадис
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|18.
|Эльче
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 17
|9
|19.
|Уэска
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|6 - 12
|8
|20.
|Эйбар
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|6 - 13
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 9
|26
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|21 - 12
|25
|3.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|21 - 9
|22
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 10
|21
|5.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 9
|20
|6.
|Бетис
|0:0 Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 23
|16
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|14 - 12
|15
|8.
|Кадис
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 18
|14
|9.
|Эйбар
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 13
|13
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 15
|11
|11.
|Леванте
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 17
|10
|12.
|Валенсия
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|13.
|Осасуна
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|14.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 20
|10
|15.
|Сельта
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 16
|10
|16.
|Эльче
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|17.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 16
|9
|18.
|Алавес
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 19
|9
|19.
|Гранада
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 23
|9
|20.
|Уэска
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|12 - 21
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бетис» – «Хетафе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бетис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хетафе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бетис» – «Хетафе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Бетис 0:0 Хетафе
Исход игры
Бетис
75.7% (109)
Ничья
20.1% (29)
Хетафе
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
46.43% (65)
Меньше
53.57% (75)
Обе команды забьют
Да
64.29% (90)
Нет
35.71% (50)
Популярный счёт
2:1 Бетис
37.5% (54)
1:0 Бетис
26.4% (38)
1:1 Ничья
18.1% (26)
2:0 Бетис
4.9% (7)
3:1 Бетис
3.5% (5)
1:2 Хетафе
2.1% (3)
0:1 Хетафе
1.4% (2)
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