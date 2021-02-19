  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Бетис
0:0
Второй тайм: 47'

Стадион:
Хетафе
0'
38' Желтая карточка
Кабако Эрик
45' Желтая карточка
Арамбарри Мауро
47'
1
Роблес
Жоэль
22
Эмерсон
Жуниор
23
Манди
Аисса
12
Сидней
33
Миранда
Хуан
21
Гидо
Родригес
18
Гуардадо
Андрес
24
Руибаль
Айтор
8
Фекир
Набиль
10
Каналес
Серхио
16
Морон
Лоренцо
13
Сория
Давид
12
Ньом
Аллан
2
Дьене
Даконам
21
Шакла
Софьян
3
Кабако
Эрик
17
Оливера
Матиас
23
Эрнандес
Хуан
20
Максимович
Неманья
18
Арамбарри
Мауро
15
Кукурелья
Марк
9
Анхель
Луис
Бетис
4-2-3-1
Хетафе
5-4-1

Ход матча

13'
Тельо Кристиан
Фекир Набиль
 
38'
 
Кабако Эрик
45'
 
Арамбарри Мауро

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 74 Владение мячом, % 26

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Каналес Серхио 7 (2) 0.29
2. Тельо Кристиан 4 0.17
3. Манди Аисса 3 0.13
4. Санабрия Антонио 3 0.13
5. Иглесиас Борха 3 0.13
6. Фекир Набиль 2 (1) 0.08
7. Карвалью Вилльям 2 0.08
8. Хоакин Санчес 1 0.04
9. Эмерсон Жуниор 1 0.04
10. Руибаль Айтор 1 0.04
11. Миранда Хуан 1 0.04
12. Виктор Руис 1 0.04
13. Гидо Родригес 1 0.04
14. Морон Лоренцо 1 0.04
15. Морено Алекс 0 0
16. Лаинес Диего 0 0
Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхель Луис 5 (1) 0.21
2. Кукурелья Марк 3 0.13
3. Мата Хайме 3 (1) 0.13
4. Эрнандес Хуан 2 0.08
5. Арамбарри Мауро 2 0.08
6. Дамиан Суарес 1 0.04
7. Максимович Неманья 1 0.04
8. Ньом Аллан 0 0
9. Аленья Карлес 0 0
10. Портильо Франсиско 0 0

Карточки

Бетис
# Игрок      
1. Эмерсон Жуниор 7 1
2. Манди Аисса 4 2
3. Гидо Родригес 6 0
4. Акуоку Поль 4 1
5. Виктор Руис 4 0
6. Фекир Набиль 4 0
7. Бартра Марк 3 0
8. Миранда Хуан 3 0
9. Каналес Серхио 2 0
10. Роблес Жоэль 2 0
11. Морено Алекс 2 0
12. Санабрия Антонио 2 0
13. Иглесиас Борха 2 0
14. Монтойя Мартин 0 1
15. Сидней 1 0
16. Карвалью Вилльям 1 0
17. Лаинес Диего 1 0
18. Морон Лоренцо 1 0
Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 10 1
2. Дьене Даконам 6 2
3. Мата Хайме 8 0
4. Арамбарри Мауро 7 0
5. Кабако Эрик 7 0
6. Ньом Аллан 6 0
7. Кукурелья Марк 5 0
8. Оливера Матиас 5 0
9. Эрнандес Хуан 4 0
10. Чема Родригес 2 1
11. Этчейта Хавьер 3 0
12. Тимор Давид 3 0
13. Максимович Неманья 3 0
14. Анхель Луис 3 0
15. Яньес Рубен 2 0
16. Унал Энес 2 0
17. Шакла Софьян 2 0
18. Портильо Франсиско 1 0
19. Аленья Карлес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бетис 9.68% (3) 12.9% (4) 19.35% (6) 12.9% (4) 12.9% (4) 32.26% (10)
 Хетафе 17.65% (3) 5.88% (1) 23.53% (4) 11.76% (2) 17.65% (3) 23.53% (4)

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Вильярреал 1:2 Бетис Бетис 2:3 Барселона Бетис 1:1 Атлетик Б Бетис 1:0 Осасуна
Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Бетис 2:1 Сельта Спортинг Хихон 0:2 Бетис Уэска 0:2 Бетис Мутильвера 1:3 Бетис Бетис 1:1 Севилья Леванте 4:3 Бетис Бетис 1:0 Кадис Гранада 2:0 Бетис УКАМ Мурсия 0:2 Бетис Бетис 1:1 Вильярреал Осасуна 0:2 Бетис Бетис 0:2 Эйбар Атлетик Б 4:0 Бетис Барселона 5:2 Бетис
Хетафе Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Хетафе Севилья 3:0 Хетафе Хетафе 0:0 Алавес
Атлетик Б 5:1 Хетафе Хетафе 1:0 Уэска Эльче 1:3 Хетафе Кордова 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Вальядолид Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 1:1 Сельта Кадис 0:2 Хетафе Анаитасуна 1:2 Хетафе Хетафе 0:1 Севилья Леванте 3:0 Хетафе Хетафе 1:1 Атлетик Б Эйбар 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Валенсия 2:2 Хетафе Хетафе 0:1 Гранада

Последние игры между собой

Бетис: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Хетафе: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Хетафе 3:0 Бетис Ла Лига Хетафе 1:0 Бетис Ла Лига Бетис 1:1 Хетафе Ла Лига Бетис 1:2 Хетафе Примера
Хетафе 2:0 Бетис Примера Хетафе 0:1 Бетис Примера Бетис 2:2 Хетафе Примера Бетис 2:1 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Бетис Примера Бетис 2:0 Хетафе Примера Хетафе 3:1 Бетис Примера Бетис 0:0 Хетафе Примера Хетафе 2:4 Бетис Примера Бетис 1:1 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Бетис Примера Хетафе 1:3 Бетис Кубок Короля Бетис 1:2 Хетафе Кубок Короля Бетис 2:2 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Бетис Примера Хетафе 1:1 Бетис Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 22 17 4 1 45 - 14 55
2. Реал Мадрид Заявка 23 15 4 4 41 - 19 49
3. Барселона Заявка 22 14 4 4 49 - 21 46
4. Севилья Заявка 22 14 3 5 32 - 16 45
5. Реал Сосьедад Заявка 23 10 8 5 37 - 20 38
6. Вильярреал Заявка 23 8 12 3 32 - 24 36
7. Бетис 0:0 Заявка 24 10 4 10 31 - 38 34
8. Гранада Заявка 23 8 6 9 27 - 38 30
9. Сельта Заявка 23 7 8 8 29 - 34 29
10. Атлетик Б Заявка 22 8 4 10 32 - 26 28
11. Леванте Заявка 23 6 10 7 32 - 33 28
12. Осасуна Заявка 23 6 7 10 22 - 31 25
13. Хетафе 0:0 Заявка 24 6 7 11 17 - 29 25
14. Кадис Заявка 23 6 6 11 20 - 39 24
15. Валенсия Заявка 23 5 9 9 28 - 32 24
16. Алавес Заявка 23 5 7 11 20 - 34 22
17. Эйбар Заявка 23 4 9 10 19 - 26 21
18. Вальядолид Заявка 23 4 9 10 22 - 34 21
19. Эльче Заявка 21 3 9 9 19 - 31 18
20. Уэска Заявка 23 2 10 11 18 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 11 9 2 0 26 - 5 29
2. Севилья Заявка 11 8 1 2 19 - 7 25
3. Реал Мадрид Заявка 11 8 0 3 20 - 7 24
4. Барселона Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
5. Гранада Заявка 12 6 3 3 17 - 15 21
6. Вильярреал Заявка 12 5 6 1 18 - 12 21
7. Атлетик Б Заявка 11 6 1 4 19 - 10 19
8. Сельта Заявка 11 6 1 4 18 - 18 19
9. Бетис 0:0 Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
10. Леванте Заявка 12 4 6 2 19 - 16 18
11. Реал Сосьедад Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
12. Осасуна Заявка 11 4 3 4 13 - 15 15
13. Хетафе 0:0 Заявка 12 4 3 5 9 - 9 15
14. Валенсия Заявка 11 3 5 3 16 - 14 14
15. Алавес Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
16. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 12 - 19 10
17. Кадис Заявка 12 2 4 6 11 - 21 10
18. Эльче Заявка 11 1 6 4 10 - 17 9
19. Уэска Заявка 11 1 5 5 6 - 12 8
20. Эйбар Заявка 12 1 5 6 6 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 11 8 2 1 19 - 9 26
2. Реал Мадрид Заявка 12 7 4 1 21 - 12 25
3. Барселона Заявка 11 7 1 3 21 - 9 22
4. Реал Сосьедад Заявка 12 6 3 3 19 - 10 21
5. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
6. Бетис 0:0 Заявка 12 5 1 6 16 - 23 16
7. Вильярреал Заявка 11 3 6 2 14 - 12 15
8. Кадис Заявка 11 4 2 5 9 - 18 14
9. Эйбар Заявка 11 3 4 4 13 - 13 13
10. Вальядолид Заявка 12 2 5 5 10 - 15 11
11. Леванте Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
12. Валенсия Заявка 12 2 4 6 12 - 18 10
13. Осасуна Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
14. Хетафе 0:0 Заявка 12 2 4 6 8 - 20 10
15. Сельта Заявка 12 1 7 4 11 - 16 10
16. Эльче Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
17. Атлетик Б Заявка 11 2 3 6 13 - 16 9
18. Алавес Заявка 11 2 3 6 10 - 19 9
19. Гранада Заявка 11 2 3 6 10 - 23 9
20. Уэска Заявка 12 1 5 6 12 - 21 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Второй тайм
  • 47'
    Руибаль Айтор из команды Бетис делает пас партнеру.
  • 46'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Удар от ворот произведет Бетис
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Бетис 75.7% (109)
X 20.1% (29)
Хетафе 4.2% (6)
Все прогнозы
2.12 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Хетафе
2.40
2.79
5.40
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.05 2.70 5.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.33 2.79 3.98
Бонус: 5 000 ₽ 2.30 2.65 5.25
  2.16 2.58 5.12

Самый высокий коэффициент на матч «Бетис» – «Хетафе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бетис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хетафе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бетис» – «Хетафе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.20 1.12 4.25 1.19 2.36 1.56 1.78 2.04 1.49 2.81 1.21 4.40 1.15 5.20 1.03 9.70 1.02 10.25
3.90 1.25 2.65 1.47 1.68 2.18 2.12 1.77 1.28 3.60 1.77 2.28 1.18 4.75 1.04 10.00 1.03 12.00 1.03 9.44 1.02 10.03 0.00 18.50 0.00 17.50 0.00 25.00
6.97 1.13 3.28 1.36 2.64 1.52 1.97 1.91 1.67 2.28 1.46 2.83 1.56 2.53 1.41 3.02 1.46 2.84 1.16 5.91
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.15 1.70 1.48 2.65 1.26 3.85 1.05 9.70 1.04 11.25
1.31 3.35 1.27 3.70 1.14 5.55 1.04 8.47 1.02 9.51
1.19 4.92 1.46 2.81 1.17 5.33 1.33 3.47
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.88 1.42 1.92 1.88 1.44 2.79 1.14 5.80 1.10 7.10
3.15 1.35 1.92 1.87 1.42 2.63 1.11 4.73 1.10 5.78

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
5.10 1.16
Где смотреть матч Бетис 0:0 Хетафе онлайн

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Прогнозы на матч Бетис 0:0 Хетафе

Исход игры
Бетис
75.7% (109)
Ничья
20.1% (29)
Хетафе
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
46.43% (65)
Меньше
53.57% (75)
Обе команды забьют
Да
64.29% (90)
Нет
35.71% (50)
Популярный счёт
2:1 Бетис
37.5% (54)
1:0 Бетис
26.4% (38)
1:1 Ничья
18.1% (26)
2:0 Бетис
4.9% (7)
3:1 Бетис
3.5% (5)
1:2 Хетафе
2.1% (3)
0:1 Хетафе
1.4% (2)
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