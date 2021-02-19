Второй тайм

94' Обе команды могли выиграть сегодня, но Бетис вырывает победу

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Иглесиас Борха из команды Бетис сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

94' Кукурелья Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Карвалью Вилльям совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

92' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Судья подбегает и показывает Карвалью Вилльям из команды Бетис отложенную желтую карточку за фол.

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Роблес Жоэль взял и забрал мяч на выходе

90' Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Арамбарри Мауро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

89' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Удар от ворот произведет Бетис

89' Матч возобновлен

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Арамбарри Мауро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

87' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Г О О О О Л - Иглесиас Борха из команды [team] забивает с точки!

83' Игрок из команды Бетис вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

82' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Судье надоело, что Ньом Аллан тянет время и он наказал его горчичником

79' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

78' Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Манди Аисса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

77' Удар от ворот произведет Хетафе

76' Как он промахнулся? Каналес Серхио имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

76' Матч возобновлен

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Шакла Софьян получил желтую карточку от судьи

75' Бетис имеет хороший шанс забить.

74' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Как он промахнулся? Арамбарри Мауро имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

72' Матч возобновится спорным мячом

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Кукурелья Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

70' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Роблес Жоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Кабако Эрик из команды Хетафе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

68' Гидо Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Удар от ворот произведет Бетис

67' Матч возобновлен

66' Эрнандес Хуан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Гидо Родригес - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

66' Сория Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Роблес Жоэль взял и забрал мяч на выходе

64' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Каналес Серхио совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

61' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

60' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

60' Удар от ворот произведет Бетис

60' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Сидней выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет Хетафе

52' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Бетис

51' Кукурелья Марк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Миранда Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Арамбарри Мауро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Хетафе

47' Тельо Кристиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Бетис