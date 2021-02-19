  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Бетис
1:0
Конец матча

Стадион:
Хетафе
0'
38' Желтая карточка
Кабако Эрик
45' Желтая карточка
Арамбарри Мауро
62' Желтая карточка
Каналес Серхио
66' Желтая карточка
Гидо Родригес
70' Желтая карточка
Гуардадо Андрес
75' Желтая карточка
Шакла Софьян
0:0
76' Не забитый пенальти
Каналес Серхио
80' Желтая карточка
Ньом Аллан
1:0
84' Пенальти
Иглесиас Борха
90' Желтая карточка
Карвалью Вилльям
90' Вторая желтая карточка
Карвалью Вилльям
90'+6
1
Роблес
Жоэль
22
Эмерсон
Жуниор
23
Манди
Аисса
12
Сидней
33
Миранда
Хуан
21
Гидо
Родригес
18
Гуардадо
Андрес
24
Руибаль
Айтор
8
Фекир
Набиль
10
Каналес
Серхио
16
Морон
Лоренцо
13
Сория
Давид
12
Ньом
Аллан
2
Дьене
Даконам
21
Шакла
Софьян
3
Кабако
Эрик
17
Оливера
Матиас
23
Эрнандес
Хуан
20
Максимович
Неманья
18
Арамбарри
Мауро
15
Кукурелья
Марк
9
Анхель
Луис
Бетис
4-2-3-1
Хетафе
5-4-1

Ход матча

13'
Тельо Кристиан
Фекир Набиль
 
38'
 
Кабако Эрик
45'
 
Арамбарри Мауро
62'
Каналес Серхио
 
63'
Хоакин Санчес
Руибаль Айтор
 
63'
Иглесиас Борха
Морон Лоренцо
 
66'
Гидо Родригес
 
67'
 
Аленья Карлес
Анхель Луис
70'
Гуардадо Андрес
 
75'
 
Шакла Софьян
76'
Каналес Серхио
0:0
79'
Хуанми Мигель
Тельо Кристиан
 
79'
Карвалью Вилльям
Гуардадо Андрес
 
80'
 
Ньом Аллан
81'
 
Кубо Такефуса
Ньом Аллан
84'
Иглесиас Борха
1:0
88'
 
Унал Энес
Максимович Неманья
88'
 
Мата Хайме
Эрнандес Хуан
90'
Карвалью Вилльям
 
90'
Карвалью Вилльям
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 18
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Каналес Серхио 7 (2) 0.29
2. Тельо Кристиан 4 0.17
3. Иглесиас Борха 4 (1) 0.17
4. Манди Аисса 3 0.13
5. Санабрия Антонио 3 0.13
6. Фекир Набиль 2 (1) 0.08
7. Карвалью Вилльям 2 0.08
8. Хоакин Санчес 1 0.04
9. Эмерсон Жуниор 1 0.04
10. Руибаль Айтор 1 0.04
11. Миранда Хуан 1 0.04
12. Виктор Руис 1 0.04
13. Гидо Родригес 1 0.04
14. Морон Лоренцо 1 0.04
15. Морено Алекс 0 0
16. Лаинес Диего 0 0
Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхель Луис 5 (1) 0.21
2. Кукурелья Марк 3 0.13
3. Мата Хайме 3 (1) 0.13
4. Эрнандес Хуан 2 0.08
5. Арамбарри Мауро 2 0.08
6. Дамиан Суарес 1 0.04
7. Максимович Неманья 1 0.04
8. Ньом Аллан 0 0
9. Аленья Карлес 0 0
10. Портильо Франсиско 0 0

Карточки

Бетис
# Игрок      
1. Эмерсон Жуниор 7 1
2. Манди Аисса 4 2
3. Гидо Родригес 7 0
4. Акуоку Поль 4 1
5. Виктор Руис 4 0
6. Фекир Набиль 4 0
7. Карвалью Вилльям 2 1
8. Каналес Серхио 3 0
9. Бартра Марк 3 0
10. Миранда Хуан 3 0
11. Роблес Жоэль 2 0
12. Морено Алекс 2 0
13. Санабрия Антонио 2 0
14. Иглесиас Борха 2 0
15. Монтойя Мартин 0 1
16. Сидней 1 0
17. Гуардадо Андрес 1 0
18. Лаинес Диего 1 0
19. Морон Лоренцо 1 0
Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 10 1
2. Дьене Даконам 6 2
3. Мата Хайме 8 0
4. Ньом Аллан 7 0
5. Арамбарри Мауро 7 0
6. Кабако Эрик 7 0
7. Кукурелья Марк 5 0
8. Оливера Матиас 5 0
9. Эрнандес Хуан 4 0
10. Чема Родригес 2 1
11. Этчейта Хавьер 3 0
12. Тимор Давид 3 0
13. Шакла Софьян 3 0
14. Максимович Неманья 3 0
15. Анхель Луис 3 0
16. Яньес Рубен 2 0
17. Унал Энес 2 0
18. Портильо Франсиско 1 0
19. Аленья Карлес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бетис 9.38% (3) 12.5% (4) 18.75% (6) 12.5% (4) 12.5% (4) 34.38% (11)
 Хетафе 17.65% (3) 5.88% (1) 23.53% (4) 11.76% (2) 17.65% (3) 23.53% (4)

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Вильярреал 1:2 Бетис Бетис 2:3 Барселона Бетис 1:1 Атлетик Б Бетис 1:0 Осасуна
Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Бетис 2:1 Сельта Спортинг Хихон 0:2 Бетис Уэска 0:2 Бетис Мутильвера 1:3 Бетис Бетис 1:1 Севилья Леванте 4:3 Бетис Бетис 1:0 Кадис Гранада 2:0 Бетис УКАМ Мурсия 0:2 Бетис Бетис 1:1 Вильярреал Осасуна 0:2 Бетис Бетис 0:2 Эйбар Атлетик Б 4:0 Бетис Барселона 5:2 Бетис
Хетафе Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Хетафе Севилья 3:0 Хетафе Хетафе 0:0 Алавес
Атлетик Б 5:1 Хетафе Хетафе 1:0 Уэска Эльче 1:3 Хетафе Кордова 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Вальядолид Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 1:1 Сельта Кадис 0:2 Хетафе Анаитасуна 1:2 Хетафе Хетафе 0:1 Севилья Леванте 3:0 Хетафе Хетафе 1:1 Атлетик Б Эйбар 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Валенсия 2:2 Хетафе Хетафе 0:1 Гранада

Последние игры между собой

Бетис: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Хетафе: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Хетафе 3:0 Бетис Ла Лига Хетафе 1:0 Бетис Ла Лига Бетис 1:1 Хетафе Ла Лига Бетис 1:2 Хетафе Примера
Хетафе 2:0 Бетис Примера Хетафе 0:1 Бетис Примера Бетис 2:2 Хетафе Примера Бетис 2:1 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Бетис Примера Бетис 2:0 Хетафе Примера Хетафе 3:1 Бетис Примера Бетис 0:0 Хетафе Примера Хетафе 2:4 Бетис Примера Бетис 1:1 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Бетис Примера Хетафе 1:3 Бетис Кубок Короля Бетис 1:2 Хетафе Кубок Короля Бетис 2:2 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Бетис Примера Хетафе 1:1 Бетис Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 22 17 4 1 45 - 14 55
2. Реал Мадрид Заявка 23 15 4 4 41 - 19 49
3. Барселона Заявка 22 14 4 4 49 - 21 46
4. Севилья Заявка 22 14 3 5 32 - 16 45
5. Реал Сосьедад Заявка 23 10 8 5 37 - 20 38
6. Вильярреал Заявка 23 8 12 3 32 - 24 36
7. Бетис Заявка 24 11 3 10 32 - 38 36
8. Гранада Заявка 23 8 6 9 27 - 38 30
9. Сельта Заявка 23 7 8 8 29 - 34 29
10. Атлетик Б Заявка 22 8 4 10 32 - 26 28
11. Леванте Заявка 23 6 10 7 32 - 33 28
12. Осасуна Заявка 23 6 7 10 22 - 31 25
13. Кадис Заявка 23 6 6 11 20 - 39 24
14. Валенсия Заявка 23 5 9 9 28 - 32 24
15. Хетафе Заявка 24 6 6 12 17 - 30 24
16. Алавес Заявка 23 5 7 11 20 - 34 22
17. Эйбар Заявка 23 4 9 10 19 - 26 21
18. Вальядолид Заявка 23 4 9 10 22 - 34 21
19. Эльче Заявка 21 3 9 9 19 - 31 18
20. Уэска Заявка 23 2 10 11 18 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 11 9 2 0 26 - 5 29
2. Севилья Заявка 11 8 1 2 19 - 7 25
3. Реал Мадрид Заявка 11 8 0 3 20 - 7 24
4. Барселона Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
5. Гранада Заявка 12 6 3 3 17 - 15 21
6. Вильярреал Заявка 12 5 6 1 18 - 12 21
7. Бетис Заявка 12 6 2 4 16 - 15 20
8. Атлетик Б Заявка 11 6 1 4 19 - 10 19
9. Сельта Заявка 11 6 1 4 18 - 18 19
10. Леванте Заявка 12 4 6 2 19 - 16 18
11. Реал Сосьедад Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
12. Осасуна Заявка 11 4 3 4 13 - 15 15
13. Хетафе Заявка 12 4 3 5 9 - 9 15
14. Валенсия Заявка 11 3 5 3 16 - 14 14
15. Алавес Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
16. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 12 - 19 10
17. Кадис Заявка 12 2 4 6 11 - 21 10
18. Эльче Заявка 11 1 6 4 10 - 17 9
19. Уэска Заявка 11 1 5 5 6 - 12 8
20. Эйбар Заявка 12 1 5 6 6 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 11 8 2 1 19 - 9 26
2. Реал Мадрид Заявка 12 7 4 1 21 - 12 25
3. Барселона Заявка 11 7 1 3 21 - 9 22
4. Реал Сосьедад Заявка 12 6 3 3 19 - 10 21
5. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
6. Бетис Заявка 12 5 1 6 16 - 23 16
7. Вильярреал Заявка 11 3 6 2 14 - 12 15
8. Кадис Заявка 11 4 2 5 9 - 18 14
9. Эйбар Заявка 11 3 4 4 13 - 13 13
10. Вальядолид Заявка 12 2 5 5 10 - 15 11
11. Леванте Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
12. Валенсия Заявка 12 2 4 6 12 - 18 10
13. Осасуна Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
14. Сельта Заявка 12 1 7 4 11 - 16 10
15. Эльче Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
16. Атлетик Б Заявка 11 2 3 6 13 - 16 9
17. Алавес Заявка 11 2 3 6 10 - 19 9
18. Гранада Заявка 11 2 3 6 10 - 23 9
19. Хетафе Заявка 12 2 3 7 8 - 21 9
20. Уэска Заявка 12 1 5 6 12 - 21 8
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Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Бетис 75.7% (109)
X 20.1% (29)
Хетафе 4.2% (6)
Все прогнозы
2.12 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.33 2.79 3.98
Бонус: 5 000 ₽ 1.33 4.10 19.00
  5.20 1.35 8.28

Самый высокий коэффициент на матч «Бетис» – «Хетафе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бетис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хетафе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бетис» – «Хетафе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.20 1.12 4.25 1.19 2.36 1.56 1.78 2.04 1.49 2.81 1.21 4.40 1.15 5.20 1.03 9.70 1.02 10.25
2.27 1.62 3.15 1.35 1.42 2.85 2.12 1.77 1.07 8.40 1.77 2.28 1.04 10.00 1.04 10.00 1.03 12.00 1.03 9.44 1.02 10.03 0.00 18.50 0.00 17.50 0.00 25.00
1.40 3.06 1.23 4.42 1.36 3.30 1.63 2.36 1.45 2.85 1.46 2.83 1.56 2.53 1.41 3.02 1.46 2.84 1.16 5.91
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.15 1.70 1.48 2.65 1.26 3.85 1.05 9.70 1.04 11.25
1.31 3.35 1.27 3.70 1.14 5.55 1.04 8.47 1.02 9.51
1.19 4.92 1.46 2.81 1.17 5.33 1.33 3.47
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.88 1.42 1.92 1.88 1.44 2.79 1.14 5.80 1.10 7.10
3.15 1.35 1.92 1.87 1.42 2.63 1.11 4.73 1.10 5.78

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
5.10 1.16
Где смотреть матч Бетис 1:0 Хетафе онлайн

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Прогнозы на матч Бетис 1:0 Хетафе

Исход игры
Бетис
75.7% (109)
Ничья
20.1% (29)
Хетафе
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
46.43% (65)
Меньше
53.57% (75)
Обе команды забьют
Да
64.29% (90)
Нет
35.71% (50)
Популярный счёт
2:1 Бетис
37.5% (54)
1:0 Бетис
26.4% (38)
1:1 Ничья
18.1% (26)
2:0 Бетис
4.9% (7)
3:1 Бетис
3.5% (5)
1:2 Хетафе
2.1% (3)
0:1 Хетафе
1.4% (2)
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