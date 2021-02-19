Боавишта
0:0
Первый тайм: 42'
Стадион: Бесса
Морейренсе
20
Леонардо
VI
17
Элис
Альберт
10
Гомес
Анхель
23
Абдулайе
Ба
17
Yan
III
77
Валтерсон
- Основной состав
-
20 Леонардо VIВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Элис АльбертНападающий
-
10 Гомес АнхельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Сантос НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Нжие ЮсуфаНападающий
-
73 Мораиш ТиагуНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Феррейра Жезуалду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Абдулайе БаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Yan IIIПолузащитник
-
77 ВалтерсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Симау ДавидПолузащитник
-
26 Алекс СоарешПолузащитник
-
12 Луис Андре VНападающий
-
-
-
Главный тренер: Сеабра Вашку
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Элис Альберт
|4
|0.2
|2.
|Гомес Анхель
|3 (1)
|0.15
|3.
|Хамаче Янис
|2
|0.1
|4.
|Зауэр Густаво
|2
|0.1
|5.
|Мангаш Рикарду
|2
|0.1
|6.
|Паулиньо Жозе
|1
|0.05
|7.
|Гарсия Хави
|1
|0.05
|8.
|Сантуш Нуну III
|1
|0.05
|9.
|Поросо Джаксон
|1
|0.05
|10.
|Девениш Кристиан
|1
|0.05
|11.
|Бенгуче Хорхе
|0
|0
|12.
|Кафумана Шоу
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Yan III
|4 (1)
|0.2
|2.
|Перес Фелипе
|2
|0.1
|3.
|Нуну Педру
|2
|0.1
|4.
|Витория Стивен
|2
|0.1
|5.
|Абреу Фабиу
|2 (1)
|0.1
|6.
|Da Conceicao Rafael Miranda3
|2 (1)
|0.1
|7.
|Алекс Соареш
|1
|0.05
|8.
|Соареш Филипе
|0
|0
|9.
|Валтерсон
|0
|0
|10.
|Lucas Rodrigues2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гарсия Хави
|6
|2
|2.
|Авазьем Чидозье
|5
|1
|3.
|Паулиньо Жозе
|6
|0
|4.
|Гомес Анхель
|5
|0
|5.
|Рами Адиль
|2
|0
|6.
|Элис Альберт
|2
|0
|7.
|Леонардо VI
|2
|0
|8.
|Кэннон Реджи
|2
|0
|9.
|Сантуш Нуну III
|2
|0
|10.
|Девениш Кристиан
|0
|1
|11.
|Бракалли Рафаэл
|1
|0
|12.
|Зауэр Густаво
|1
|0
|13.
|Бенгуче Хорхе
|1
|0
|14.
|Мангаш Рикарду
|1
|0
|15.
|Рейзиньо Мигель
|1
|0
|16.
|Кафумана Шоу
|1
|0
|17.
|Sebastian Perez2
|1
|0
|18.
|Хамаче Янис
|1
|0
|19.
|Сантос Натан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пачеку Фабиу
|7
|0
|2.
|Витория Стивен
|5
|0
|3.
|Алекс Соареш
|5
|0
|4.
|Соареш Филипе
|4
|0
|5.
|Росич Лазар
|3
|0
|6.
|Камара Ибраима III
|3
|0
|7.
|Д'Альберто Антони
|3
|0
|8.
|Феррареси Науэль
|3
|0
|9.
|Galego
|3
|0
|10.
|Goncalo Franco
|2
|0
|11.
|Абдулайе Ба
|1
|0
|12.
|Абреу Фабиу
|1
|0
|13.
|Фигейреду Афоншу
|1
|0
|14.
|Валтерсон
|1
|0
|15.
|Yan III
|1
|0
|16.
|Конте Абду
|1
|0
|17.
|Пасинато Матеус
|1
|0
|18.
|Derik Lacerda
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боавишта
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|27.78% (5)
|11.11% (2)
|27.78% (5)
|5.56% (1)
|Морейренсе
|13.33% (2)
|20% (3)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|20% (3)
|13.33% (2)
Предыдущие игры
Боавишта Последние 20 матчей: +3 =8 -9Порту 2:2 Боавишта Боавишта 0:1 Насьонал Мадейра Боавишта 1:2 Жил Висенте Портимоненсе 1:2 Боавишта
Боавишта 0:2 Спортинг Л Тондела 3:1 Боавишта Боавишта 1:1 Санта-Клара Маритиму 0:0 Боавишта Боавишта 1:4 Брага Пасуш де Феррейра 1:1 Боавишта Эшторил 2:1 Боавишта Риу Аве 0:0 Боавишта Боавишта 0:0 Белененсеш Визела 0:1 Боавишта Фаренсе 3:1 Боавишта Боавишта 3:0 Бенфика Фамаликан 2:2 Боавишта Боавишта 0:1 Витория Гимарайнш Морейренсе 1:1 Боавишта Боавишта 0:5 Порту
Морейренсе Последние 20 матчей: +7 =7 -6Морейренсе 1:1 Бенфика Фаренсе 1:2 Морейренсе Фамаликан 0:2 Морейренсе Морейренсе 0:4 Брага
Морейренсе 2:2 Портимоненсе Насьонал Мадейра 0:1 Морейренсе Морейренсе 1:2 Санта-Клара Морейренсе 2:2 Витория Гимарайнш Порту 3:0 Морейренсе Морейренсе 1:0 Санта-Клара Тондела 0:0 Морейренсе Кова-Пьедаде 2:3 Морейренсе Морейренсе 1:1 Жил Висенте Морейренсе 0:1 Пасуш де Феррейра Спортинг Л 2:1 Морейренсе Мерелиненсе 0:1 Морейренсе Риу Аве 2:0 Морейренсе Морейренсе 2:1 Маритиму Белененсеш 0:0 Морейренсе Морейренсе 1:1 Боавишта
Последние игры между собой
Боавишта: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 5
Морейренсе: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 5
Морейренсе 2:1 Боавишта Примейра-лига Морейренсе 0:3 Боавишта Товарищеские матчи Морейренсе 1:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 1:0 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 0:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 2:0 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 1:1 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:3 Морейренсе Примейра-лига Боавишта 3:1 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 1:0 Боавишта Примейра-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|19
|16
|3
|0
|40 - 10
|51
|2.
|Порту
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|43 - 21
|41
|3.
|Брага
|Заявка
|19
|13
|1
|5
|33 - 18
|40
|4.
|Бенфика
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|33 - 17
|38
|5.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|26 - 16
|35
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|24 - 19
|32
|7.
|Морейренсе
|0:0 Заявка
|20
|6
|8
|6
|18 - 23
|26
|8.
|Санта-Клара
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|20 - 22
|25
|9.
|Риу Аве
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|16 - 22
|22
|10.
|Тондела
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|19 - 30
|21
|11.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|18 - 24
|21
|12.
|Портимоненсе
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|18 - 24
|19
|13.
|Белененсеш
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|9 - 15
|18
|14.
|Маритиму
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|18 - 28
|17
|15.
|Фаренсе
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|22 - 29
|17
|16.
|Жил Висенте
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|15 - 26
|16
|17.
|Боавишта
|0:0 Заявка
|20
|2
|10
|8
|19 - 32
|16
|18.
|Фамаликан
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|17 - 32
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|18 - 5
|23
|2.
|Порту
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|23 - 11
|23
|3.
|Бенфика
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 8
|23
|4.
|Брага
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|14 - 6
|22
|5.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|6.
|Тондела
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|12 - 9
|20
|7.
|Портимоненсе
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|8.
|Морейренсе
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 13
|14
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 15
|13
|10.
|Риу Аве
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|11.
|Фаренсе
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|12.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 15
|12
|13.
|Белененсеш
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|8 - 9
|11
|14.
|Жил Висенте
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|15.
|Санта-Клара
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 11
|8
|16.
|Маритиму
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|17.
|Фамаликан
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 19
|7
|18.
|Боавишта
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|22 - 5
|28
|2.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|13 - 4
|19
|3.
|Порту
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|4.
|Брага
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|19 - 12
|18
|5.
|Санта-Клара
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|6.
|Бенфика
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|7.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|8.
|Морейренсе
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|6 - 10
|12
|9.
|Риу Аве
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|7 - 13
|10
|10.
|Боавишта
|0:0 Заявка
|10
|1
|7
|2
|13 - 16
|10
|11.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|5 - 9
|9
|12.
|Маритиму
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|12 - 16
|9
|13.
|Фамаликан
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|14.
|Жил Висенте
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 16
|8
|15.
|Белененсеш
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|1 - 6
|7
|16.
|Фаренсе
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 16
|5
|17.
|Портимоненсе
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 16
|5
|18.
|Тондела
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|7 - 21
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
- — Вылет во Вторую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Боавишта» – «Морейренсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боавишта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Морейренсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боавишта» – «Морейренсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Боавишта 0:0 Морейренсе
Исход игры
Боавишта
48.9% (69)
Ничья
31.9% (45)
Морейренсе
19.1% (27)
Тотал 2.5
Больше
27.54% (38)
Меньше
72.46% (100)
Обе команды забьют
Да
55.8% (77)
Нет
44.2% (61)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.7% (39)
1:0 Боавишта
26.2% (37)
2:1 Боавишта
17% (24)
0:1 Морейренсе
9.9% (14)
1:2 Морейренсе
8.5% (12)
2:0 Боавишта
4.3% (6)
0:0 Ничья
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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