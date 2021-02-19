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  2. Матчи
  3. Португалия
Боавишта
0:0
Первый тайм: 42'

Стадион:
Морейренсе
0' 42'
20
Леонардо
VI
19
Мангаш
Рикарду
42
Девениш
Кристиан
5
Авазьем
Чидозье
2
Кэннон
Реджи
30
Паулиньо
Жозе
6
Гарсия
Хави
8
Зауэр
Густаво
7
Сантуш
Нуну
III
17
Элис
Альберт
10
Гомес
Анхель
14
Пасинато
Матеус
4
Феррареси
Науэль
3
Росич
Лазар
23
Абдулайе
Ба
5
Конте
Абду
2
Д'Альберто
Антони
6
Пачеку
Фабиу
21
Соареш
Филипе
17
Yan
III
77
Валтерсон
11
Lucas
Rodrigues2
Боавишта
4-4-2
Морейренсе
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Боавишта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Элис Альберт 4 0.2
2. Гомес Анхель 3 (1) 0.15
3. Хамаче Янис 2 0.1
4. Зауэр Густаво 2 0.1
5. Мангаш Рикарду 2 0.1
6. Паулиньо Жозе 1 0.05
7. Гарсия Хави 1 0.05
8. Сантуш Нуну III 1 0.05
9. Поросо Джаксон 1 0.05
10. Девениш Кристиан 1 0.05
11. Бенгуче Хорхе 0 0
12. Кафумана Шоу 0 0
Морейренсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Yan III 4 (1) 0.2
2. Перес Фелипе 2 0.1
3. Нуну Педру 2 0.1
4. Витория Стивен 2 0.1
5. Абреу Фабиу 2 (1) 0.1
6. Da Conceicao Rafael Miranda3 2 (1) 0.1
7. Алекс Соареш 1 0.05
8. Соареш Филипе 0 0
9. Валтерсон 0 0
10. Lucas Rodrigues2 0 0

Карточки

Боавишта
# Игрок      
1. Гарсия Хави 6 2
2. Авазьем Чидозье 5 1
3. Паулиньо Жозе 6 0
4. Гомес Анхель 5 0
5. Рами Адиль 2 0
6. Элис Альберт 2 0
7. Леонардо VI 2 0
8. Кэннон Реджи 2 0
9. Сантуш Нуну III 2 0
10. Девениш Кристиан 0 1
11. Бракалли Рафаэл 1 0
12. Зауэр Густаво 1 0
13. Бенгуче Хорхе 1 0
14. Мангаш Рикарду 1 0
15. Рейзиньо Мигель 1 0
16. Кафумана Шоу 1 0
17. Sebastian Perez2 1 0
18. Хамаче Янис 1 0
19. Сантос Натан 1 0
Морейренсе
# Игрок      
1. Пачеку Фабиу 7 0
2. Витория Стивен 5 0
3. Алекс Соареш 5 0
4. Соареш Филипе 4 0
5. Росич Лазар 3 0
6. Камара Ибраима III 3 0
7. Д'Альберто Антони 3 0
8. Феррареси Науэль 3 0
9. Galego 3 0
10. Goncalo Franco 2 0
11. Абдулайе Ба 1 0
12. Абреу Фабиу 1 0
13. Фигейреду Афоншу 1 0
14. Валтерсон 1 0
15. Yan III 1 0
16. Конте Абду 1 0
17. Пасинато Матеус 1 0
18. Derik Lacerda 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боавишта 11.11% (2) 16.67% (3) 27.78% (5) 11.11% (2) 27.78% (5) 5.56% (1)
 Морейренсе 13.33% (2) 20% (3) 26.67% (4) 6.67% (1) 20% (3) 13.33% (2)

Предыдущие игры

Боавишта Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Порту 2:2 Боавишта Боавишта 0:1 Насьонал Мадейра Боавишта 1:2 Жил Висенте Портимоненсе 1:2 Боавишта
Боавишта 0:2 Спортинг Л Тондела 3:1 Боавишта Боавишта 1:1 Санта-Клара Маритиму 0:0 Боавишта Боавишта 1:4 Брага Пасуш де Феррейра 1:1 Боавишта Эшторил 2:1 Боавишта Риу Аве 0:0 Боавишта Боавишта 0:0 Белененсеш Визела 0:1 Боавишта Фаренсе 3:1 Боавишта Боавишта 3:0 Бенфика Фамаликан 2:2 Боавишта Боавишта 0:1 Витория Гимарайнш Морейренсе 1:1 Боавишта Боавишта 0:5 Порту
Морейренсе Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Морейренсе 1:1 Бенфика Фаренсе 1:2 Морейренсе Фамаликан 0:2 Морейренсе Морейренсе 0:4 Брага
Морейренсе 2:2 Портимоненсе Насьонал Мадейра 0:1 Морейренсе Морейренсе 1:2 Санта-Клара Морейренсе 2:2 Витория Гимарайнш Порту 3:0 Морейренсе Морейренсе 1:0 Санта-Клара Тондела 0:0 Морейренсе Кова-Пьедаде 2:3 Морейренсе Морейренсе 1:1 Жил Висенте Морейренсе 0:1 Пасуш де Феррейра Спортинг Л 2:1 Морейренсе Мерелиненсе 0:1 Морейренсе Риу Аве 2:0 Морейренсе Морейренсе 2:1 Маритиму Белененсеш 0:0 Морейренсе Морейренсе 1:1 Боавишта

Последние игры между собой

Боавишта: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 5
Морейренсе: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 5
Морейренсе 1:1 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:1 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 1:1 Боавишта Примейра-лига Боавишта 3:1 Морейренсе Примейра-лига
Морейренсе 2:1 Боавишта Примейра-лига Морейренсе 0:3 Боавишта Товарищеские матчи Морейренсе 1:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 1:0 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 0:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 2:0 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 1:1 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:3 Морейренсе Примейра-лига Боавишта 3:1 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 1:0 Боавишта Примейра-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 19 16 3 0 40 - 10 51
2. Порту Заявка 19 12 5 2 43 - 21 41
3. Брага Заявка 19 13 1 5 33 - 18 40
4. Бенфика Заявка 19 11 5 3 33 - 17 38
5. Пасуш де Феррейра Заявка 19 10 5 4 26 - 16 35
6. Витория Гимарайнш Заявка 19 9 5 5 24 - 19 32
7. Морейренсе 0:0 Заявка 20 6 8 6 18 - 23 26
8. Санта-Клара Заявка 19 7 4 8 20 - 22 25
9. Риу Аве Заявка 19 5 7 7 16 - 22 22
10. Тондела Заявка 19 6 3 10 19 - 30 21
11. Насьонал Мадейра Заявка 19 5 6 8 18 - 24 21
12. Портимоненсе Заявка 19 5 4 10 18 - 24 19
13. Белененсеш Заявка 19 3 9 7 9 - 15 18
14. Маритиму Заявка 19 5 2 12 18 - 28 17
15. Фаренсе Заявка 19 4 5 10 22 - 29 17
16. Жил Висенте Заявка 19 4 4 11 15 - 26 16
17. Боавишта 0:0 Заявка 20 2 10 8 19 - 32 16
18. Фамаликан Заявка 19 3 6 10 17 - 32 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 9 7 2 0 18 - 5 23
2. Порту Заявка 10 7 2 1 23 - 11 23
3. Бенфика Заявка 10 7 2 1 18 - 8 23
4. Брага Заявка 9 7 1 1 14 - 6 22
5. Пасуш де Феррейра Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
6. Тондела Заявка 10 6 2 2 12 - 9 20
7. Портимоненсе Заявка 9 4 2 3 11 - 8 14
8. Морейренсе 0:0 Заявка 10 3 5 2 12 - 13 14
9. Витория Гимарайнш Заявка 10 4 1 5 11 - 15 13
10. Риу Аве Заявка 9 3 3 3 9 - 9 12
11. Фаренсе Заявка 10 3 3 4 14 - 13 12
12. Насьонал Мадейра Заявка 10 3 3 4 13 - 15 12
13. Белененсеш Заявка 10 2 5 3 8 - 9 11
14. Жил Висенте Заявка 9 2 2 5 7 - 10 8
15. Санта-Клара Заявка 9 2 2 5 7 - 11 8
16. Маритиму Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
17. Фамаликан Заявка 10 1 4 5 9 - 19 7
18. Боавишта 0:0 Заявка 10 1 3 6 6 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 10 9 1 0 22 - 5 28
2. Витория Гимарайнш Заявка 9 5 4 0 13 - 4 19
3. Порту Заявка 9 5 3 1 20 - 10 18
4. Брага Заявка 10 6 0 4 19 - 12 18
5. Санта-Клара Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
6. Бенфика Заявка 9 4 3 2 15 - 9 15
7. Пасуш де Феррейра Заявка 10 4 3 3 12 - 9 15
8. Морейренсе 0:0 Заявка 10 3 3 4 6 - 10 12
9. Риу Аве Заявка 10 2 4 4 7 - 13 10
10. Боавишта 0:0 Заявка 10 1 7 2 13 - 16 10
11. Насьонал Мадейра Заявка 9 2 3 4 5 - 9 9
12. Маритиму Заявка 10 3 0 7 12 - 16 9
13. Фамаликан Заявка 9 2 2 5 8 - 13 8
14. Жил Висенте Заявка 10 2 2 6 8 - 16 8
15. Белененсеш Заявка 9 1 4 4 1 - 6 7
16. Фаренсе Заявка 9 1 2 6 8 - 16 5
17. Портимоненсе Заявка 10 1 2 7 7 - 16 5
18. Тондела Заявка 9 0 1 8 7 - 21 1
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  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Bessa XXI. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Боавишта 48.9% (69)
X 31.9% (45)
Морейренсе 19.1% (27)
Все прогнозы
1.9 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боавишта
Ничья
Морейренсе
2.31
3.12
4.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.30 3.20 4.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.31 3.12 3.48
Бонус: 5 000 ₽ 2.12 3.20 3.90
  2.13 3.05 4.01

Самый высокий коэффициент на матч «Боавишта» – «Морейренсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боавишта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Морейренсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боавишта» – «Морейренсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.30 1.08 5.80 1.11 2.74 1.43 2.06 1.76 1.63 2.41 1.29 3.60 1.20 4.35 1.03 8.30
6.50 1.09 5.00 1.15 2.62 1.45 2.18 1.68 2.10 1.74 1.78 2.03 1.58 2.33 1.27 3.50 1.19 4.40 1.06 7.50 1.05 8.50 0.00 14.00 0.00 14.50 0.00 20.00
7.45 1.11 2.56 1.54 2.22 1.70 1.88 2.00 1.63 2.35 1.49 2.72 1.48 2.80 1.23 4.52
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.36 1.57 1.66 2.22 1.33 3.32 1.08 7.90 1.06 9.30
2.25 1.60 1.50 2.33 1.28 3.75 1.06 7.90 1.03 10.00
2.23 1.69 1.83 2.03 1.42 2.94 1.28 3.74
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.26 1.34 2.17 1.69 1.51 2.56 1.18 4.90 1.12 6.15
2.25 1.61 1.51 2.46 1.17 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.76
Букмекер Да Нет
5.50 1.13
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
Где смотреть матч Боавишта 0:0 Морейренсе онлайн

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Прогнозы на матч Боавишта 0:0 Морейренсе

Исход игры
Боавишта
48.9% (69)
Ничья
31.9% (45)
Морейренсе
19.1% (27)
Тотал 2.5
Больше
27.54% (38)
Меньше
72.46% (100)
Обе команды забьют
Да
55.8% (77)
Нет
44.2% (61)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.7% (39)
1:0 Боавишта
26.2% (37)
2:1 Боавишта
17% (24)
0:1 Морейренсе
9.9% (14)
1:2 Морейренсе
8.5% (12)
2:0 Боавишта
4.3% (6)
0:0 Ничья
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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