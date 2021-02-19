Боавишта
1:0
Конец матча
Стадион: Бесса
Морейренсе
1:0
53' ГолГомес Анхель
54' Желтая карточкаЗауэр Густаво
73' Желтая карточкаЛеонардо VI
74' Желтая карточкаСимау Давид
80' Желтая карточкаСантуш Нуну III
89' Желтая карточкаД'Альберто Антони
20
Леонардо
VI
17
Элис
Альберт
10
Гомес
Анхель
23
Абдулайе
Ба
17
Yan
III
77
Валтерсон
- Основной состав
-
20 Леонардо VIВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Элис АльбертНападающий
-
10 Гомес АнхельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Сантос НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Нжие ЮсуфаНападающий
-
73 Мораиш ТиагуНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Феррейра Жезуалду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Абдулайе БаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Yan IIIПолузащитник
-
77 ВалтерсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Симау ДавидПолузащитник
-
26 Алекс СоарешПолузащитник
-
12 Луис Андре VНападающий
-
-
-
Главный тренер: Сеабра Вашку
Ход матча
53'
1:0
54'
60'
73'
74'
80'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Элис Альберт
|4
|0.2
|2.
|Гомес Анхель
|4 (1)
|0.2
|3.
|Хамаче Янис
|2
|0.1
|4.
|Зауэр Густаво
|2
|0.1
|5.
|Мангаш Рикарду
|2
|0.1
|6.
|Паулиньо Жозе
|1
|0.05
|7.
|Гарсия Хави
|1
|0.05
|8.
|Сантуш Нуну III
|1
|0.05
|9.
|Поросо Джаксон
|1
|0.05
|10.
|Девениш Кристиан
|1
|0.05
|11.
|Бенгуче Хорхе
|0
|0
|12.
|Кафумана Шоу
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Yan III
|4 (1)
|0.2
|2.
|Перес Фелипе
|2
|0.1
|3.
|Нуну Педру
|2
|0.1
|4.
|Витория Стивен
|2
|0.1
|5.
|Абреу Фабиу
|2 (1)
|0.1
|6.
|Da Conceicao Rafael Miranda3
|2 (1)
|0.1
|7.
|Алекс Соареш
|1
|0.05
|8.
|Соареш Филипе
|0
|0
|9.
|Валтерсон
|0
|0
|10.
|Lucas Rodrigues2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гарсия Хави
|6
|2
|2.
|Авазьем Чидозье
|5
|1
|3.
|Паулиньо Жозе
|6
|0
|4.
|Гомес Анхель
|5
|0
|5.
|Леонардо VI
|3
|0
|6.
|Сантуш Нуну III
|3
|0
|7.
|Рами Адиль
|2
|0
|8.
|Элис Альберт
|2
|0
|9.
|Зауэр Густаво
|2
|0
|10.
|Кэннон Реджи
|2
|0
|11.
|Девениш Кристиан
|0
|1
|12.
|Бракалли Рафаэл
|1
|0
|13.
|Бенгуче Хорхе
|1
|0
|14.
|Мангаш Рикарду
|1
|0
|15.
|Рейзиньо Мигель
|1
|0
|16.
|Кафумана Шоу
|1
|0
|17.
|Sebastian Perez2
|1
|0
|18.
|Хамаче Янис
|1
|0
|19.
|Сантос Натан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пачеку Фабиу
|7
|0
|2.
|Витория Стивен
|5
|0
|3.
|Алекс Соареш
|5
|0
|4.
|Д'Альберто Антони
|4
|0
|5.
|Соареш Филипе
|4
|0
|6.
|Росич Лазар
|3
|0
|7.
|Камара Ибраима III
|3
|0
|8.
|Феррареси Науэль
|3
|0
|9.
|Galego
|3
|0
|10.
|Goncalo Franco
|2
|0
|11.
|Симау Давид
|1
|0
|12.
|Абдулайе Ба
|1
|0
|13.
|Абреу Фабиу
|1
|0
|14.
|Фигейреду Афоншу
|1
|0
|15.
|Валтерсон
|1
|0
|16.
|Yan III
|1
|0
|17.
|Конте Абду
|1
|0
|18.
|Пасинато Матеус
|1
|0
|19.
|Derik Lacerda
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боавишта
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
|5.26% (1)
|Морейренсе
|13.33% (2)
|20% (3)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|20% (3)
|13.33% (2)
Предыдущие игры
Боавишта Последние 20 матчей: +3 =8 -9Порту 2:2 Боавишта Боавишта 0:1 Насьонал Мадейра Боавишта 1:2 Жил Висенте Портимоненсе 1:2 Боавишта
Боавишта 0:2 Спортинг Л Тондела 3:1 Боавишта Боавишта 1:1 Санта-Клара Маритиму 0:0 Боавишта Боавишта 1:4 Брага Пасуш де Феррейра 1:1 Боавишта Эшторил 2:1 Боавишта Риу Аве 0:0 Боавишта Боавишта 0:0 Белененсеш Визела 0:1 Боавишта Фаренсе 3:1 Боавишта Боавишта 3:0 Бенфика Фамаликан 2:2 Боавишта Боавишта 0:1 Витория Гимарайнш Морейренсе 1:1 Боавишта Боавишта 0:5 Порту
Морейренсе Последние 20 матчей: +7 =7 -6Морейренсе 1:1 Бенфика Фаренсе 1:2 Морейренсе Фамаликан 0:2 Морейренсе Морейренсе 0:4 Брага
Морейренсе 2:2 Портимоненсе Насьонал Мадейра 0:1 Морейренсе Морейренсе 1:2 Санта-Клара Морейренсе 2:2 Витория Гимарайнш Порту 3:0 Морейренсе Морейренсе 1:0 Санта-Клара Тондела 0:0 Морейренсе Кова-Пьедаде 2:3 Морейренсе Морейренсе 1:1 Жил Висенте Морейренсе 0:1 Пасуш де Феррейра Спортинг Л 2:1 Морейренсе Мерелиненсе 0:1 Морейренсе Риу Аве 2:0 Морейренсе Морейренсе 2:1 Маритиму Белененсеш 0:0 Морейренсе Морейренсе 1:1 Боавишта
Последние игры между собой
Боавишта: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 5
Морейренсе: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 5
Морейренсе 2:1 Боавишта Примейра-лига Морейренсе 0:3 Боавишта Товарищеские матчи Морейренсе 1:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 1:0 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 0:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 2:0 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 1:1 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:3 Морейренсе Примейра-лига Боавишта 3:1 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 1:0 Боавишта Примейра-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|19
|16
|3
|0
|40 - 10
|51
|2.
|Порту
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|43 - 21
|41
|3.
|Брага
|Заявка
|19
|13
|1
|5
|33 - 18
|40
|4.
|Бенфика
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|33 - 17
|38
|5.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|26 - 16
|35
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|24 - 19
|32
|7.
|Санта-Клара
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|20 - 22
|25
|8.
|Морейренсе
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|18 - 24
|25
|9.
|Риу Аве
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|16 - 22
|22
|10.
|Тондела
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|19 - 30
|21
|11.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|18 - 24
|21
|12.
|Портимоненсе
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|18 - 24
|19
|13.
|Белененсеш
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|9 - 15
|18
|14.
|Боавишта
|Заявка
|20
|3
|9
|8
|20 - 32
|18
|15.
|Маритиму
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|18 - 28
|17
|16.
|Фаренсе
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|22 - 29
|17
|17.
|Жил Висенте
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|15 - 26
|16
|18.
|Фамаликан
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|17 - 32
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|18 - 5
|23
|2.
|Порту
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|23 - 11
|23
|3.
|Бенфика
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 8
|23
|4.
|Брага
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|14 - 6
|22
|5.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|6.
|Тондела
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|12 - 9
|20
|7.
|Портимоненсе
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|8.
|Морейренсе
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 13
|14
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 15
|13
|10.
|Риу Аве
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|11.
|Фаренсе
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|12.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 15
|12
|13.
|Белененсеш
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|8 - 9
|11
|14.
|Жил Висенте
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|15.
|Санта-Клара
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 11
|8
|16.
|Маритиму
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|17.
|Боавишта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 16
|8
|18.
|Фамаликан
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|22 - 5
|28
|2.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|13 - 4
|19
|3.
|Порту
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|4.
|Брага
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|19 - 12
|18
|5.
|Санта-Клара
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|6.
|Бенфика
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|7.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|8.
|Морейренсе
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|6 - 11
|11
|9.
|Риу Аве
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|7 - 13
|10
|10.
|Боавишта
|Заявка
|10
|1
|7
|2
|13 - 16
|10
|11.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|5 - 9
|9
|12.
|Маритиму
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|12 - 16
|9
|13.
|Фамаликан
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|14.
|Жил Висенте
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 16
|8
|15.
|Белененсеш
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|1 - 6
|7
|16.
|Фаренсе
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 16
|5
|17.
|Портимоненсе
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 16
|5
|18.
|Тондела
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|7 - 21
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
- — Вылет во Вторую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Боавишта» – «Морейренсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боавишта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Морейренсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боавишта» – «Морейренсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Боавишта 1:0 Морейренсе
Исход игры
Боавишта
48.9% (69)
Ничья
31.9% (45)
Морейренсе
19.1% (27)
Тотал 2.5
Больше
27.54% (38)
Меньше
72.46% (100)
Обе команды забьют
Да
55.8% (77)
Нет
44.2% (61)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.7% (39)
1:0 Боавишта
26.2% (37)
2:1 Боавишта
17% (24)
0:1 Морейренсе
9.9% (14)
1:2 Морейренсе
8.5% (12)
2:0 Боавишта
4.3% (6)
0:0 Ничья
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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