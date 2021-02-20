Эльче
1:0
Перерыв
Стадион: Мартинес Валеро
Эйбар
1:0
33' ГолКальво Даниэль
42' Желтая карточкаВерду Гонсало
13
Бадия
Эдгар
25
Мохика
Хоан
11
Моренте
Тете
15
Анхель
Хосе
21
Педро
Леон
10
Эспозито
Эду
25
Хиль
Бриан
17
Кике
Гарсия
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Мохика ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Андреу ЛлуисВратарь
-
24 ХосемаЗащитник
- Защитник
-
23 СифуЗащитник
-
26 Нванкво ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Милья ПереПолузащитник
-
15 Луисми ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Эскриба Фран
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Анхель ХосеЗащитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Эспозито ЭдуПолузащитник
-
25 Хиль БрианПолузащитник
-
17 Кике ГарсияНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Луиш РафаэлЗащитник
- Защитник
-
14 Инуи ТакасиПолузащитник
-
18 Ресио ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гарсия АлешНападающий
-
32 Арьета УнаиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
33'
42'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 3
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандес Хосан
|4
|0.18
|2.
|Фидель Чавес
|4 (2)
|0.18
|3.
|Бое Лукас
|4
|0.18
|4.
|Моренте Тете
|2
|0.09
|5.
|Каррильо Гидо
|2
|0.09
|6.
|Милья Пере
|1
|0.05
|7.
|Ригони Эмилиано
|1
|0.05
|8.
|Гутьеррес Хосе
|1
|0.05
|9.
|Кальво Даниэль
|1
|0.05
|10.
|Барраган Антонио
|0
|0
|11.
|Верду Гонсало
|0
|0
|12.
|Хосема
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кике Гарсия
|7
|0.29
|2.
|Хиль Бриан
|3
|0.13
|3.
|Бургос Эстебан
|3 (2)
|0.13
|4.
|Педро Леон
|1
|0.04
|5.
|Кевин Родригес
|1
|0.04
|6.
|Муто Йосинори
|1
|0.04
|7.
|Инуи Такаси
|1
|0.04
|8.
|Энрич Серхи
|1
|0.04
|9.
|Дмитрович Марко
|1 (1)
|0.04
|10.
|Папа Диоп
|0
|0
|11.
|Паулу Оливейра
|0
|0
|12.
|Арбилья Анайц
|0
|0
|13.
|Эспозито Эду
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Марконе Иван
|5
|1
|2.
|Верду Гонсало
|6
|0
|3.
|Бое Лукас
|4
|1
|4.
|Барраган Антонио
|5
|0
|5.
|Моренте Тете
|5
|0
|6.
|Ригони Эмилиано
|4
|0
|7.
|Диего Гонсалес VII
|4
|0
|8.
|Милья Пере
|3
|0
|9.
|Гутьеррес Хосе
|2
|0
|10.
|Фидель Чавес
|2
|0
|11.
|Санчес-Миньо Хуан
|2
|0
|12.
|Мфулу Оменуке
|2
|0
|13.
|Фернандес Хосан
|2
|0
|14.
|Хосема
|2
|0
|15.
|Кальво Даниэль
|1
|0
|16.
|Нино Хуан
|1
|0
|17.
|Каррильо Гидо
|1
|0
|18.
|Родригес Виктор II
|1
|0
|19.
|Сифу
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Папа Диоп
|5
|2
|2.
|Арбилья Анайц
|6
|0
|3.
|Бургос Эстебан
|5
|0
|4.
|Эспозито Эду
|4
|0
|5.
|Кике Гарсия
|2
|1
|6.
|Альварес Серхио
|3
|0
|7.
|Ресио Хосе
|3
|0
|8.
|Корреа Робер
|2
|0
|9.
|Луиш Рафаэл
|2
|0
|10.
|Посо Алехандро
|2
|0
|11.
|Хиль Бриан
|2
|0
|12.
|Педро Леон
|1
|0
|13.
|Паулу Оливейра
|1
|0
|14.
|Бигас Педро
|1
|0
|15.
|Кевин Родригес
|1
|0
|16.
|Техеро Альваро
|1
|0
|17.
|Атьенса Мигель
|1
|0
|18.
|Арьета Унаи
|1
|0
|19.
|Мендиа Эньяут
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эльче
|15.79% (3)
|5.26% (1)
|26.32% (5)
|26.32% (5)
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|Эйбар
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|42.11% (8)
|5.26% (1)
|10.53% (2)
Предыдущие игры
Эльче Последние 20 матчей: +3 =8 -9Сельта 3:1 Эльче Эльче 2:2 Вильярреал Валенсия 1:0 Эльче Эльче 0:2 Барселона
Вальядолид 2:2 Эльче Райо Вальекано 2:0 Эльче Эльче 1:3 Хетафе Ла-Нусия 0:1 Эльче Атлетик Б 1:0 Эльче Эльче 1:1 Реал Мадрид Эльче 2:2 Осасуна Атлетико М 3:1 Эльче Буноль 1:2 Эльче Эльче 0:1 Гранада Вильярреал 0:0 Эльче Эльче 1:1 Кадис Леванте 1:1 Эльче Эльче 1:1 Сельта Бетис 3:1 Эльче Эльче 2:1 Валенсия
Эйбар Последние 20 матчей: +5 =7 -8Эйбар 1:1 Вальядолид Осасуна 2:1 Эйбар Эйбар 0:2 Севилья Сельта 1:1 Эйбар
Эйбар 1:2 Атлетико М Навалкарнеро 3:1 Эйбар Леванте 2:1 Эйбар Лас-Розас 3:4 Эйбар Эйбар 2:0 Гранада Барселона 1:1 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:3 Реал Мадрид Расинг Риоха 0:2 Эйбар Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Эйбар 0:0 Валенсия Бетис 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Хетафе Уэска 1:1 Эйбар Эйбар 0:2 Кадис Севилья 0:1 Эйбар
Последние игры между собой
Эльче: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Эйбар: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|22
|17
|4
|1
|45 - 14
|55
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|41 - 19
|49
|3.
|Барселона
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|49 - 21
|46
|4.
|Севилья
|Заявка
|22
|14
|3
|5
|32 - 16
|45
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|37 - 20
|38
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|23
|8
|12
|3
|32 - 24
|36
|7.
|Бетис
|Заявка
|24
|11
|3
|10
|32 - 38
|36
|8.
|Гранада
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|27 - 38
|30
|9.
|Сельта
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|29 - 34
|29
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|32 - 26
|28
|11.
|Леванте
|Заявка
|23
|6
|10
|7
|32 - 33
|28
|12.
|Осасуна
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|22 - 31
|25
|13.
|Кадис
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|20 - 39
|24
|14.
|Валенсия
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|28 - 32
|24
|15.
|Хетафе
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|17 - 30
|24
|16.
|Алавес
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|20 - 34
|22
|17.
|Эльче
|1:0 Заявка
|22
|4
|9
|9
|20 - 31
|21
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|22 - 34
|21
|19.
|Эйбар
|0:1 Заявка
|24
|4
|9
|11
|19 - 27
|21
|20.
|Уэска
|Заявка
|23
|2
|10
|11
|18 - 33
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|26 - 5
|29
|2.
|Севилья
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|19 - 7
|25
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|20 - 7
|24
|4.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|5.
|Гранада
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|18 - 12
|21
|7.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 15
|20
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 10
|19
|9.
|Сельта
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 18
|19
|10.
|Леванте
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 16
|18
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 10
|17
|12.
|Осасуна
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 15
|15
|13.
|Хетафе
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|9 - 9
|15
|14.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|15.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 15
|13
|16.
|Эльче
|1:0 Заявка
|12
|2
|6
|4
|11 - 17
|12
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 19
|10
|18.
|Кадис
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|19.
|Уэска
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|6 - 12
|8
|20.
|Эйбар
|0:1 Заявка
|12
|1
|5
|6
|6 - 13
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 9
|26
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|21 - 12
|25
|3.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|21 - 9
|22
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 10
|21
|5.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 9
|20
|6.
|Бетис
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 23
|16
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|14 - 12
|15
|8.
|Кадис
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 18
|14
|9.
|Эйбар
|0:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 14
|13
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 15
|11
|11.
|Леванте
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 17
|10
|12.
|Валенсия
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|13.
|Осасуна
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|14.
|Сельта
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 16
|10
|15.
|Эльче
|1:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|16.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 16
|9
|17.
|Алавес
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 19
|9
|18.
|Гранада
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 23
|9
|19.
|Хетафе
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 21
|9
|20.
|Уэска
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|12 - 21
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эльче» – «Эйбар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эльче» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эйбар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эльче» – «Эйбар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Эльче 1:0 Эйбар
Исход игры
Эльче
21.4% (31)
Ничья
60% (87)
Эйбар
18.6% (27)
Тотал 2.5
Больше
18.31% (26)
Меньше
81.69% (116)
Обе команды забьют
Да
71.83% (102)
Нет
28.17% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
52.4% (76)
1:0 Эльче
13.1% (19)
0:1 Эйбар
9.7% (14)
2:1 Эльче
8.3% (12)
1:2 Эйбар
7.6% (11)
0:0 Ничья
4.8% (7)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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