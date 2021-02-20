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  2. Матчи
  3. Испания
Эльче
1:0
Перерыв

Стадион:
Эйбар
0'
1:0
33' Гол
Кальво Даниэль
42' Желтая карточка
Верду Гонсало
13
Бадия
Эдгар
19
Барраган
Антонио
5
Верду
Гонсало
12
Кальво
Даниэль
25
Мохика
Хоан
22
Ригони
Эмилиано
4
Марконе
Иван
14
Гутьеррес
Хосе
11
Моренте
Тете
21
Каррильо
Гидо
9
Бое
Лукас
1
Дмитрович
Марко
22
Посо
Алехандро
23
Арбилья
Анайц
3
Бигас
Педро
15
Анхель
Хосе
21
Педро
Леон
8
Папа
Диоп
10
Эспозито
Эду
25
Хиль
Бриан
17
Кике
Гарсия
9
Энрич
Серхи
Эльче
4-4-2
Эйбар
4-4-2

Ход матча

33'
Кальво Даниэль
(Барраган Антонио)
1:0
42'
Верду Гонсало
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандес Хосан 4 0.18
2. Фидель Чавес 4 (2) 0.18
3. Бое Лукас 4 0.18
4. Моренте Тете 2 0.09
5. Каррильо Гидо 2 0.09
6. Милья Пере 1 0.05
7. Ригони Эмилиано 1 0.05
8. Гутьеррес Хосе 1 0.05
9. Кальво Даниэль 1 0.05
10. Барраган Антонио 0 0
11. Верду Гонсало 0 0
12. Хосема 0 0
Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кике Гарсия 7 0.29
2. Хиль Бриан 3 0.13
3. Бургос Эстебан 3 (2) 0.13
4. Педро Леон 1 0.04
5. Кевин Родригес 1 0.04
6. Муто Йосинори 1 0.04
7. Инуи Такаси 1 0.04
8. Энрич Серхи 1 0.04
9. Дмитрович Марко 1 (1) 0.04
10. Папа Диоп 0 0
11. Паулу Оливейра 0 0
12. Арбилья Анайц 0 0
13. Эспозито Эду 0 0

Карточки

Эльче
# Игрок      
1. Марконе Иван 5 1
2. Верду Гонсало 6 0
3. Бое Лукас 4 1
4. Барраган Антонио 5 0
5. Моренте Тете 5 0
6. Ригони Эмилиано 4 0
7. Диего Гонсалес VII 4 0
8. Милья Пере 3 0
9. Гутьеррес Хосе 2 0
10. Фидель Чавес 2 0
11. Санчес-Миньо Хуан 2 0
12. Мфулу Оменуке 2 0
13. Фернандес Хосан 2 0
14. Хосема 2 0
15. Кальво Даниэль 1 0
16. Нино Хуан 1 0
17. Каррильо Гидо 1 0
18. Родригес Виктор II 1 0
19. Сифу 1 0
Эйбар
# Игрок      
1. Папа Диоп 5 2
2. Арбилья Анайц 6 0
3. Бургос Эстебан 5 0
4. Эспозито Эду 4 0
5. Кике Гарсия 2 1
6. Альварес Серхио 3 0
7. Ресио Хосе 3 0
8. Корреа Робер 2 0
9. Луиш Рафаэл 2 0
10. Посо Алехандро 2 0
11. Хиль Бриан 2 0
12. Педро Леон 1 0
13. Паулу Оливейра 1 0
14. Бигас Педро 1 0
15. Кевин Родригес 1 0
16. Техеро Альваро 1 0
17. Атьенса Мигель 1 0
18. Арьета Унаи 1 0
19. Мендиа Эньяут 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эльче 15.79% (3) 5.26% (1) 26.32% (5) 26.32% (5) 15.79% (3) 10.53% (2)
 Эйбар 10.53% (2) 15.79% (3) 15.79% (3) 42.11% (8) 5.26% (1) 10.53% (2)

Предыдущие игры

Эльче Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Сельта 3:1 Эльче Эльче 2:2 Вильярреал Валенсия 1:0 Эльче Эльче 0:2 Барселона
Вальядолид 2:2 Эльче Райо Вальекано 2:0 Эльче Эльче 1:3 Хетафе Ла-Нусия 0:1 Эльче Атлетик Б 1:0 Эльче Эльче 1:1 Реал Мадрид Эльче 2:2 Осасуна Атлетико М 3:1 Эльче Буноль 1:2 Эльче Эльче 0:1 Гранада Вильярреал 0:0 Эльче Эльче 1:1 Кадис Леванте 1:1 Эльче Эльче 1:1 Сельта Бетис 3:1 Эльче Эльче 2:1 Валенсия
Эйбар Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Эйбар 1:1 Вальядолид Осасуна 2:1 Эйбар Эйбар 0:2 Севилья Сельта 1:1 Эйбар
Эйбар 1:2 Атлетико М Навалкарнеро 3:1 Эйбар Леванте 2:1 Эйбар Лас-Розас 3:4 Эйбар Эйбар 2:0 Гранада Барселона 1:1 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:3 Реал Мадрид Расинг Риоха 0:2 Эйбар Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Эйбар 0:0 Валенсия Бетис 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Хетафе Уэска 1:1 Эйбар Эйбар 0:2 Кадис Севилья 0:1 Эйбар

Последние игры между собой

Эльче: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Эйбар: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Эйбар 0:1 Эльче Ла Лига Эйбар 0:1 Эльче Примера Эльче 0:2 Эйбар Примера Эйбар 1:2 Эльче Сегунда
Эльче 0:1 Эйбар Сегунда Эльче 1:1 Эйбар Сегунда Эйбар 2:1 Эльче Сегунда Эльче 2:1 Эйбар Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 22 17 4 1 45 - 14 55
2. Реал Мадрид Заявка 23 15 4 4 41 - 19 49
3. Барселона Заявка 22 14 4 4 49 - 21 46
4. Севилья Заявка 22 14 3 5 32 - 16 45
5. Реал Сосьедад Заявка 23 10 8 5 37 - 20 38
6. Вильярреал Заявка 23 8 12 3 32 - 24 36
7. Бетис Заявка 24 11 3 10 32 - 38 36
8. Гранада Заявка 23 8 6 9 27 - 38 30
9. Сельта Заявка 23 7 8 8 29 - 34 29
10. Атлетик Б Заявка 22 8 4 10 32 - 26 28
11. Леванте Заявка 23 6 10 7 32 - 33 28
12. Осасуна Заявка 23 6 7 10 22 - 31 25
13. Кадис Заявка 23 6 6 11 20 - 39 24
14. Валенсия Заявка 23 5 9 9 28 - 32 24
15. Хетафе Заявка 24 6 6 12 17 - 30 24
16. Алавес Заявка 23 5 7 11 20 - 34 22
17. Эльче 1:0 Заявка 22 4 9 9 20 - 31 21
18. Вальядолид Заявка 23 4 9 10 22 - 34 21
19. Эйбар 0:1 Заявка 24 4 9 11 19 - 27 21
20. Уэска Заявка 23 2 10 11 18 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 11 9 2 0 26 - 5 29
2. Севилья Заявка 11 8 1 2 19 - 7 25
3. Реал Мадрид Заявка 11 8 0 3 20 - 7 24
4. Барселона Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
5. Гранада Заявка 12 6 3 3 17 - 15 21
6. Вильярреал Заявка 12 5 6 1 18 - 12 21
7. Бетис Заявка 12 6 2 4 16 - 15 20
8. Атлетик Б Заявка 11 6 1 4 19 - 10 19
9. Сельта Заявка 11 6 1 4 18 - 18 19
10. Леванте Заявка 12 4 6 2 19 - 16 18
11. Реал Сосьедад Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
12. Осасуна Заявка 11 4 3 4 13 - 15 15
13. Хетафе Заявка 12 4 3 5 9 - 9 15
14. Валенсия Заявка 11 3 5 3 16 - 14 14
15. Алавес Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
16. Эльче 1:0 Заявка 12 2 6 4 11 - 17 12
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 12 - 19 10
18. Кадис Заявка 12 2 4 6 11 - 21 10
19. Уэска Заявка 11 1 5 5 6 - 12 8
20. Эйбар 0:1 Заявка 12 1 5 6 6 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 11 8 2 1 19 - 9 26
2. Реал Мадрид Заявка 12 7 4 1 21 - 12 25
3. Барселона Заявка 11 7 1 3 21 - 9 22
4. Реал Сосьедад Заявка 12 6 3 3 19 - 10 21
5. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
6. Бетис Заявка 12 5 1 6 16 - 23 16
7. Вильярреал Заявка 11 3 6 2 14 - 12 15
8. Кадис Заявка 11 4 2 5 9 - 18 14
9. Эйбар 0:1 Заявка 12 3 4 5 13 - 14 13
10. Вальядолид Заявка 12 2 5 5 10 - 15 11
11. Леванте Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
12. Валенсия Заявка 12 2 4 6 12 - 18 10
13. Осасуна Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
14. Сельта Заявка 12 1 7 4 11 - 16 10
15. Эльче 1:0 Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
16. Атлетик Б Заявка 11 2 3 6 13 - 16 9
17. Алавес Заявка 11 2 3 6 10 - 19 9
18. Гранада Заявка 11 2 3 6 10 - 23 9
19. Хетафе Заявка 12 2 3 7 8 - 21 9
20. Уэска Заявка 12 1 5 6 12 - 21 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Martinez Valero. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Эльче 21.4% (31)
X 60% (87)
Эйбар 18.6% (27)
Все прогнозы
2.14 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эльче
Ничья
Эйбар
4.40
3.42
6.30
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.40 2.50 2.35
Бонус: 5 000 ₽ 3.84 3.42 2.06
Бонус: 5 000 ₽ 1.66 3.40 6.30
  1.71 3.34 6.16

Самый высокий коэффициент на матч «Эльче» – «Эйбар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эльче» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эйбар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эльче» – «Эйбар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.85 1.05 6.35 1.09 2.54 1.49 2.15 1.70 1.67 2.51 1.26 3.85 1.18 4.70 1.06 8.60 1.04 9.20
5.80 1.13 4.44 1.20 3.50 1.30 2.40 1.57 1.88 1.99 1.38 3.00 1.22 4.20 1.15 5.30 1.03 12.00 1.02 13.00 1.01 15.50 0.00 16.00 0.00 22.00
8.33 1.10 3.64 1.30 2.44 1.59 2.00 1.88 3.19 1.38 2.50 1.57 1.85 2.03 1.58 2.46 1.41 3.02 1.22 4.68
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.48 1.53 1.63 2.28 1.34 3.26 1.09 7.50 1.05 9.80
1.87 1.92 1.25 3.90 1.14 5.55 1.07 7.60 1.04 8.19
1.64 2.34 1.39 3.14 1.14 6.27 1.42 2.99 1.17 5.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.37 2.22 1.66 1.48 2.65 1.18 4.80 1.13 6.60
2.70 1.45 1.77 2.04 1.37 3.05 1.09 6.26 1.06 7.34

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.68 2.18
Букмекер Да Нет
9.50 1.15
Букмекер Да Нет
5.10 1.16
Где смотреть матч Эльче 1:0 Эйбар онлайн

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Прогнозы на матч Эльче 1:0 Эйбар

Исход игры
Эльче
21.4% (31)
Ничья
60% (87)
Эйбар
18.6% (27)
Тотал 2.5
Больше
18.31% (26)
Меньше
81.69% (116)
Обе команды забьют
Да
71.83% (102)
Нет
28.17% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
52.4% (76)
1:0 Эльче
13.1% (19)
0:1 Эйбар
9.7% (14)
2:1 Эльче
8.3% (12)
1:2 Эйбар
7.6% (11)
0:0 Ничья
4.8% (7)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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