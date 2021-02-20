Эльче
1:0
Конец матча
Стадион: Мартинес Валеро
Эйбар
1:0
33' ГолКальво Даниэль
42' Желтая карточкаВерду Гонсало
53' Желтая карточкаМарконе Иван
90' Желтая карточкаХиль Бриан
13
Бадия
Эдгар
25
Мохика
Хоан
11
Моренте
Тете
15
Анхель
Хосе
21
Педро
Леон
10
Эспозито
Эду
25
Хиль
Бриан
17
Кике
Гарсия
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Мохика ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Андреу ЛлуисВратарь
-
24 ХосемаЗащитник
- Защитник
-
23 СифуЗащитник
-
26 Нванкво ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Милья ПереПолузащитник
-
15 Луисми ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Эскриба Фран
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Анхель ХосеЗащитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Эспозито ЭдуПолузащитник
-
25 Хиль БрианПолузащитник
-
17 Кике ГарсияНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Луиш РафаэлЗащитник
- Защитник
-
14 Инуи ТакасиПолузащитник
-
18 Ресио ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гарсия АлешНападающий
-
32 Арьета УнаиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
33'
42'
53'
70'
79'
86'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 4
-
1 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандес Хосан
|4
|0.18
|2.
|Фидель Чавес
|4 (2)
|0.18
|3.
|Бое Лукас
|4
|0.18
|4.
|Моренте Тете
|2
|0.09
|5.
|Каррильо Гидо
|2
|0.09
|6.
|Милья Пере
|1
|0.05
|7.
|Ригони Эмилиано
|1
|0.05
|8.
|Гутьеррес Хосе
|1
|0.05
|9.
|Кальво Даниэль
|1
|0.05
|10.
|Барраган Антонио
|0
|0
|11.
|Верду Гонсало
|0
|0
|12.
|Хосема
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кике Гарсия
|7
|0.29
|2.
|Хиль Бриан
|3
|0.13
|3.
|Бургос Эстебан
|3 (2)
|0.13
|4.
|Педро Леон
|1
|0.04
|5.
|Кевин Родригес
|1
|0.04
|6.
|Муто Йосинори
|1
|0.04
|7.
|Инуи Такаси
|1
|0.04
|8.
|Энрич Серхи
|1
|0.04
|9.
|Дмитрович Марко
|1 (1)
|0.04
|10.
|Папа Диоп
|0
|0
|11.
|Паулу Оливейра
|0
|0
|12.
|Арбилья Анайц
|0
|0
|13.
|Эспозито Эду
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Марконе Иван
|6
|1
|2.
|Верду Гонсало
|7
|0
|3.
|Бое Лукас
|4
|1
|4.
|Барраган Антонио
|5
|0
|5.
|Моренте Тете
|5
|0
|6.
|Ригони Эмилиано
|4
|0
|7.
|Диего Гонсалес VII
|4
|0
|8.
|Милья Пере
|3
|0
|9.
|Гутьеррес Хосе
|2
|0
|10.
|Фидель Чавес
|2
|0
|11.
|Санчес-Миньо Хуан
|2
|0
|12.
|Мфулу Оменуке
|2
|0
|13.
|Фернандес Хосан
|2
|0
|14.
|Хосема
|2
|0
|15.
|Кальво Даниэль
|1
|0
|16.
|Нино Хуан
|1
|0
|17.
|Каррильо Гидо
|1
|0
|18.
|Родригес Виктор II
|1
|0
|19.
|Сифу
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Папа Диоп
|5
|2
|2.
|Арбилья Анайц
|6
|0
|3.
|Бургос Эстебан
|5
|0
|4.
|Эспозито Эду
|4
|0
|5.
|Кике Гарсия
|2
|1
|6.
|Альварес Серхио
|3
|0
|7.
|Ресио Хосе
|3
|0
|8.
|Хиль Бриан
|3
|0
|9.
|Корреа Робер
|2
|0
|10.
|Луиш Рафаэл
|2
|0
|11.
|Посо Алехандро
|2
|0
|12.
|Педро Леон
|1
|0
|13.
|Паулу Оливейра
|1
|0
|14.
|Бигас Педро
|1
|0
|15.
|Кевин Родригес
|1
|0
|16.
|Техеро Альваро
|1
|0
|17.
|Атьенса Мигель
|1
|0
|18.
|Арьета Унаи
|1
|0
|19.
|Мендиа Эньяут
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эльче
|15% (3)
|5% (1)
|30% (6)
|25% (5)
|15% (3)
|10% (2)
|Эйбар
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|42.11% (8)
|5.26% (1)
|10.53% (2)
Предыдущие игры
Эльче Последние 20 матчей: +3 =8 -9Сельта 3:1 Эльче Эльче 2:2 Вильярреал Валенсия 1:0 Эльче Эльче 0:2 Барселона
Вальядолид 2:2 Эльче Райо Вальекано 2:0 Эльче Эльче 1:3 Хетафе Ла-Нусия 0:1 Эльче Атлетик Б 1:0 Эльче Эльче 1:1 Реал Мадрид Эльче 2:2 Осасуна Атлетико М 3:1 Эльче Буноль 1:2 Эльче Эльче 0:1 Гранада Вильярреал 0:0 Эльче Эльче 1:1 Кадис Леванте 1:1 Эльче Эльче 1:1 Сельта Бетис 3:1 Эльче Эльче 2:1 Валенсия
Эйбар Последние 20 матчей: +5 =7 -8Эйбар 1:1 Вальядолид Осасуна 2:1 Эйбар Эйбар 0:2 Севилья Сельта 1:1 Эйбар
Эйбар 1:2 Атлетико М Навалкарнеро 3:1 Эйбар Леванте 2:1 Эйбар Лас-Розас 3:4 Эйбар Эйбар 2:0 Гранада Барселона 1:1 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:3 Реал Мадрид Расинг Риоха 0:2 Эйбар Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Эйбар 0:0 Валенсия Бетис 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Хетафе Уэска 1:1 Эйбар Эйбар 0:2 Кадис Севилья 0:1 Эйбар
Последние игры между собой
Эльче: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Эйбар: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|23
|17
|5
|1
|45 - 14
|56
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|41 - 19
|49
|3.
|Барселона
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|49 - 21
|46
|4.
|Севилья
|Заявка
|22
|14
|3
|5
|32 - 16
|45
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|37 - 20
|38
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|23
|8
|12
|3
|32 - 24
|36
|7.
|Бетис
|Заявка
|24
|11
|3
|10
|32 - 38
|36
|8.
|Гранада
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|27 - 38
|30
|9.
|Сельта
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|29 - 34
|29
|10.
|Леванте
|0:0 Заявка
|24
|6
|11
|7
|32 - 33
|29
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|32 - 26
|28
|12.
|Осасуна
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|22 - 31
|25
|13.
|Кадис
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|20 - 39
|24
|14.
|Валенсия
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|28 - 32
|24
|15.
|Хетафе
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|17 - 30
|24
|16.
|Алавес
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|20 - 34
|22
|17.
|Эльче
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|20 - 31
|21
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|22 - 34
|21
|19.
|Эйбар
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|19 - 27
|21
|20.
|Уэска
|Заявка
|23
|2
|10
|11
|18 - 33
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|12
|9
|3
|0
|26 - 5
|30
|2.
|Севилья
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|19 - 7
|25
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|20 - 7
|24
|4.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|5.
|Гранада
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|18 - 12
|21
|7.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 15
|20
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 10
|19
|9.
|Сельта
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 18
|19
|10.
|Леванте
|0:0 Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 16
|18
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 10
|17
|12.
|Осасуна
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 15
|15
|13.
|Хетафе
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|9 - 9
|15
|14.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|15.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 15
|13
|16.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|11 - 17
|12
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 19
|10
|18.
|Кадис
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|19.
|Уэска
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|6 - 12
|8
|20.
|Эйбар
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|6 - 13
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 9
|26
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|21 - 12
|25
|3.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|21 - 9
|22
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 10
|21
|5.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 9
|20
|6.
|Бетис
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 23
|16
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|14 - 12
|15
|8.
|Кадис
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 18
|14
|9.
|Эйбар
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 14
|13
|10.
|Леванте
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 17
|11
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 15
|11
|12.
|Валенсия
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|13.
|Осасуна
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|14.
|Сельта
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 16
|10
|15.
|Эльче
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|16.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 16
|9
|17.
|Алавес
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 19
|9
|18.
|Гранада
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 23
|9
|19.
|Хетафе
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 21
|9
|20.
|Уэска
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|12 - 21
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эльче» – «Эйбар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эльче» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эйбар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эльче» – «Эйбар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Эльче 1:0 Эйбар
Исход игры
Эльче
21.4% (31)
Ничья
60% (87)
Эйбар
18.6% (27)
Тотал 2.5
Больше
18.31% (26)
Меньше
81.69% (116)
Обе команды забьют
Да
71.83% (102)
Нет
28.17% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
52.4% (76)
1:0 Эльче
13.1% (19)
0:1 Эйбар
9.7% (14)
2:1 Эльче
8.3% (12)
1:2 Эйбар
7.6% (11)
0:0 Ничья
4.8% (7)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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