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Эльче
1:0
Конец матча

Стадион:
Эйбар
0'
1:0
33' Гол
Кальво Даниэль
42' Желтая карточка
Верду Гонсало
53' Желтая карточка
Марконе Иван
90' Желтая карточка
Хиль Бриан
90'+6
13
Бадия
Эдгар
19
Барраган
Антонио
5
Верду
Гонсало
12
Кальво
Даниэль
25
Мохика
Хоан
22
Ригони
Эмилиано
4
Марконе
Иван
14
Гутьеррес
Хосе
11
Моренте
Тете
21
Каррильо
Гидо
9
Бое
Лукас
1
Дмитрович
Марко
22
Посо
Алехандро
23
Арбилья
Анайц
3
Бигас
Педро
15
Анхель
Хосе
21
Педро
Леон
8
Папа
Диоп
10
Эспозито
Эду
25
Хиль
Бриан
17
Кике
Гарсия
9
Энрич
Серхи
Эльче
4-4-2
Эйбар
4-4-2

Ход матча

33'
Кальво Даниэль
(Барраган Антонио)
1:0
42'
Верду Гонсало
 
53'
Марконе Иван
 
57'
 
Муто Йосинори
Энрич Серхи
62'
Фернандес Хосан
Ригони Эмилиано
 
70'
 
Луиш Рафаэл
Анхель Хосе
70'
 
Гарсия Алеш
Папа Диоп
75'
 
Инуи Такаси
Педро Леон
79'
Хосема
Каррильо Гидо
 
79'
Милья Пере
Мохика Хоан
 
86'
Сифу
Барраган Антонио
 
86'
Мфулу Оменуке
Бое Лукас
 
90'
 
Хиль Бриан

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандес Хосан 4 0.18
2. Фидель Чавес 4 (2) 0.18
3. Бое Лукас 4 0.18
4. Моренте Тете 2 0.09
5. Каррильо Гидо 2 0.09
6. Милья Пере 1 0.05
7. Ригони Эмилиано 1 0.05
8. Гутьеррес Хосе 1 0.05
9. Кальво Даниэль 1 0.05
10. Барраган Антонио 0 0
11. Верду Гонсало 0 0
12. Хосема 0 0
Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кике Гарсия 7 0.29
2. Хиль Бриан 3 0.13
3. Бургос Эстебан 3 (2) 0.13
4. Педро Леон 1 0.04
5. Кевин Родригес 1 0.04
6. Муто Йосинори 1 0.04
7. Инуи Такаси 1 0.04
8. Энрич Серхи 1 0.04
9. Дмитрович Марко 1 (1) 0.04
10. Папа Диоп 0 0
11. Паулу Оливейра 0 0
12. Арбилья Анайц 0 0
13. Эспозито Эду 0 0

Карточки

Эльче
# Игрок      
1. Марконе Иван 6 1
2. Верду Гонсало 7 0
3. Бое Лукас 4 1
4. Барраган Антонио 5 0
5. Моренте Тете 5 0
6. Ригони Эмилиано 4 0
7. Диего Гонсалес VII 4 0
8. Милья Пере 3 0
9. Гутьеррес Хосе 2 0
10. Фидель Чавес 2 0
11. Санчес-Миньо Хуан 2 0
12. Мфулу Оменуке 2 0
13. Фернандес Хосан 2 0
14. Хосема 2 0
15. Кальво Даниэль 1 0
16. Нино Хуан 1 0
17. Каррильо Гидо 1 0
18. Родригес Виктор II 1 0
19. Сифу 1 0
Эйбар
# Игрок      
1. Папа Диоп 5 2
2. Арбилья Анайц 6 0
3. Бургос Эстебан 5 0
4. Эспозито Эду 4 0
5. Кике Гарсия 2 1
6. Альварес Серхио 3 0
7. Ресио Хосе 3 0
8. Хиль Бриан 3 0
9. Корреа Робер 2 0
10. Луиш Рафаэл 2 0
11. Посо Алехандро 2 0
12. Педро Леон 1 0
13. Паулу Оливейра 1 0
14. Бигас Педро 1 0
15. Кевин Родригес 1 0
16. Техеро Альваро 1 0
17. Атьенса Мигель 1 0
18. Арьета Унаи 1 0
19. Мендиа Эньяут 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эльче 15% (3) 5% (1) 30% (6) 25% (5) 15% (3) 10% (2)
 Эйбар 10.53% (2) 15.79% (3) 15.79% (3) 42.11% (8) 5.26% (1) 10.53% (2)

Предыдущие игры

Эльче Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Сельта 3:1 Эльче Эльче 2:2 Вильярреал Валенсия 1:0 Эльче Эльче 0:2 Барселона
Вальядолид 2:2 Эльче Райо Вальекано 2:0 Эльче Эльче 1:3 Хетафе Ла-Нусия 0:1 Эльче Атлетик Б 1:0 Эльче Эльче 1:1 Реал Мадрид Эльче 2:2 Осасуна Атлетико М 3:1 Эльче Буноль 1:2 Эльче Эльче 0:1 Гранада Вильярреал 0:0 Эльче Эльче 1:1 Кадис Леванте 1:1 Эльче Эльче 1:1 Сельта Бетис 3:1 Эльче Эльче 2:1 Валенсия
Эйбар Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Эйбар 1:1 Вальядолид Осасуна 2:1 Эйбар Эйбар 0:2 Севилья Сельта 1:1 Эйбар
Эйбар 1:2 Атлетико М Навалкарнеро 3:1 Эйбар Леванте 2:1 Эйбар Лас-Розас 3:4 Эйбар Эйбар 2:0 Гранада Барселона 1:1 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:3 Реал Мадрид Расинг Риоха 0:2 Эйбар Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Эйбар 0:0 Валенсия Бетис 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Хетафе Уэска 1:1 Эйбар Эйбар 0:2 Кадис Севилья 0:1 Эйбар

Последние игры между собой

Эльче: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Эйбар: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Эйбар 0:1 Эльче Ла Лига Эйбар 0:1 Эльче Примера Эльче 0:2 Эйбар Примера Эйбар 1:2 Эльче Сегунда
Эльче 0:1 Эйбар Сегунда Эльче 1:1 Эйбар Сегунда Эйбар 2:1 Эльче Сегунда Эльче 2:1 Эйбар Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 0:0 Заявка 23 17 5 1 45 - 14 56
2. Реал Мадрид Заявка 23 15 4 4 41 - 19 49
3. Барселона Заявка 22 14 4 4 49 - 21 46
4. Севилья Заявка 22 14 3 5 32 - 16 45
5. Реал Сосьедад Заявка 23 10 8 5 37 - 20 38
6. Вильярреал Заявка 23 8 12 3 32 - 24 36
7. Бетис Заявка 24 11 3 10 32 - 38 36
8. Гранада Заявка 23 8 6 9 27 - 38 30
9. Сельта Заявка 23 7 8 8 29 - 34 29
10. Леванте 0:0 Заявка 24 6 11 7 32 - 33 29
11. Атлетик Б Заявка 22 8 4 10 32 - 26 28
12. Осасуна Заявка 23 6 7 10 22 - 31 25
13. Кадис Заявка 23 6 6 11 20 - 39 24
14. Валенсия Заявка 23 5 9 9 28 - 32 24
15. Хетафе Заявка 24 6 6 12 17 - 30 24
16. Алавес Заявка 23 5 7 11 20 - 34 22
17. Эльче Заявка 22 4 9 9 20 - 31 21
18. Вальядолид Заявка 23 4 9 10 22 - 34 21
19. Эйбар Заявка 24 4 9 11 19 - 27 21
20. Уэска Заявка 23 2 10 11 18 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 0:0 Заявка 12 9 3 0 26 - 5 30
2. Севилья Заявка 11 8 1 2 19 - 7 25
3. Реал Мадрид Заявка 11 8 0 3 20 - 7 24
4. Барселона Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
5. Гранада Заявка 12 6 3 3 17 - 15 21
6. Вильярреал Заявка 12 5 6 1 18 - 12 21
7. Бетис Заявка 12 6 2 4 16 - 15 20
8. Атлетик Б Заявка 11 6 1 4 19 - 10 19
9. Сельта Заявка 11 6 1 4 18 - 18 19
10. Леванте 0:0 Заявка 12 4 6 2 19 - 16 18
11. Реал Сосьедад Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
12. Осасуна Заявка 11 4 3 4 13 - 15 15
13. Хетафе Заявка 12 4 3 5 9 - 9 15
14. Валенсия Заявка 11 3 5 3 16 - 14 14
15. Алавес Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
16. Эльче Заявка 12 2 6 4 11 - 17 12
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 12 - 19 10
18. Кадис Заявка 12 2 4 6 11 - 21 10
19. Уэска Заявка 11 1 5 5 6 - 12 8
20. Эйбар Заявка 12 1 5 6 6 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 0:0 Заявка 11 8 2 1 19 - 9 26
2. Реал Мадрид Заявка 12 7 4 1 21 - 12 25
3. Барселона Заявка 11 7 1 3 21 - 9 22
4. Реал Сосьедад Заявка 12 6 3 3 19 - 10 21
5. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
6. Бетис Заявка 12 5 1 6 16 - 23 16
7. Вильярреал Заявка 11 3 6 2 14 - 12 15
8. Кадис Заявка 11 4 2 5 9 - 18 14
9. Эйбар Заявка 12 3 4 5 13 - 14 13
10. Леванте 0:0 Заявка 12 2 5 5 13 - 17 11
11. Вальядолид Заявка 12 2 5 5 10 - 15 11
12. Валенсия Заявка 12 2 4 6 12 - 18 10
13. Осасуна Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
14. Сельта Заявка 12 1 7 4 11 - 16 10
15. Эльче Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
16. Атлетик Б Заявка 11 2 3 6 13 - 16 9
17. Алавес Заявка 11 2 3 6 10 - 19 9
18. Гранада Заявка 11 2 3 6 10 - 23 9
19. Хетафе Заявка 12 2 3 7 8 - 21 9
20. Уэска Заявка 12 1 5 6 12 - 21 8
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Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Martinez Valero. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Эльче 21.4% (31)
X 60% (87)
Эйбар 18.6% (27)
Все прогнозы
2.14 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.84 3.42 2.06
Бонус: 5 000 ₽ 1.31 4.30 18.00
  1.22 5.10 34.29

Самый высокий коэффициент на матч «Эльче» – «Эйбар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эльче» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эйбар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эльче» – «Эйбар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.85 1.05 6.35 1.09 2.54 1.49 2.15 1.70 1.67 2.51 1.26 3.85 1.18 4.70 1.06 8.60 1.04 9.20
5.80 1.13 4.44 1.20 1.62 2.27 1.12 6.10 1.88 1.99 1.07 8.40 1.05 9.50 1.03 12.00 1.03 12.00 1.02 13.00 1.01 15.50 0.00 16.00 0.00 22.00
8.33 1.10 3.64 1.30 2.44 1.59 1.48 2.77 1.26 4.02 1.36 3.25 1.24 4.24 1.45 2.86 1.41 3.02 1.22 4.68
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.48 1.53 1.63 2.28 1.34 3.26 1.09 7.50 1.05 9.80
1.87 1.92 1.25 3.90 1.14 5.55 1.07 7.60 1.04 8.19
1.64 2.34 1.39 3.14 1.14 6.27 1.42 2.99 1.17 5.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.37 2.22 1.66 1.48 2.65 1.18 4.80 1.13 6.60
2.70 1.45 1.77 2.04 1.37 3.05 1.09 6.26 1.06 7.34

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.15 1.35
Букмекер Да Нет
9.50 1.15
Букмекер Да Нет
5.10 1.16
Где смотреть матч Эльче 1:0 Эйбар онлайн

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Прогнозы на матч Эльче 1:0 Эйбар

Исход игры
Эльче
21.4% (31)
Ничья
60% (87)
Эйбар
18.6% (27)
Тотал 2.5
Больше
18.31% (26)
Меньше
81.69% (116)
Обе команды забьют
Да
71.83% (102)
Нет
28.17% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
52.4% (76)
1:0 Эльче
13.1% (19)
0:1 Эйбар
9.7% (14)
2:1 Эльче
8.3% (12)
1:2 Эйбар
7.6% (11)
0:0 Ничья
4.8% (7)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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