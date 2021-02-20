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  2. Матчи
  3. Испания
Атлетико М
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Леванте
0' 17'
13
Облак
Ян
2
Хименес
Хосе
18
Фелипе
Аугусто
IV
22
Эрмосо
Марио
14
Льоренте
Маркос
6
Коке
Хорхе
4
Кондогбия
Жоффрей
12
Лоди
Ренан
10
Корреа
Анхель
7
Фелиш
Жоау
9
Суарес
Луис
34
Карденас
Дани
23
Коке
Хорхе
II
14
Везу
Рубен
6
Дуарте
Оскар
4
Робер
Пьер
3
Антонио
Гарсия
16
Рочина
Рубен
12
Малса
Микаэль
10
Барди
Энис
7
Леон
Серхио
11
Моралес
Луис
Атлетико М
3-4-2-1
Леванте
5-3-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис 16 (2) 0.7
2. Льоренте Маркос 8 0.35
3. Фелиш Жоау 6 (1) 0.26
4. Корреа Анхель 4 0.17
5. Карраско Янник 2 0.09
6. Ньигес Сауль 2 0.09
7. Коста Диего 2 (1) 0.09
8. Коке Хорхе 1 0.04
9. Лемар Тома 1 0.04
10. Эрмосо Марио 1 0.04
11. Торрейра Лукас 1 0.04
12. Триппьер Киран 0 0
13. Лоди Ренан 0 0
14. Санчес Мануэль 0 0
Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моралес Луис 10 0.42
2. Рохер Марти 9 (1) 0.38
3. Мелеро Гонсало 4 0.17
4. Де Фрутос Хорхе 2 0.08
5. Гомес Даниэль 2 0.08
6. Барди Энис 1 0.04
7. Кампанья Хосе 1 (1) 0.04
8. Дуарте Оскар 1 0.04
9. Везу Рубен 1 0.04
10. Леон Серхио 1 0.04
11. Клерк Карлос 0 0
12. Радоя Неманья 0 0
13. Мирамон Хорхе 0 0

Карточки

Атлетико М
# Игрок      
1. Савич Стефан 10 0
2. Коке Хорхе 7 0
3. Ньигес Сауль 5 0
4. Суарес Луис 4 0
5. Кондогбия Жоффрей 3 0
6. Карраско Янник 3 0
7. Хименес Хосе 3 0
8. Эрмосо Марио 3 0
9. Фелипе Аугусто IV 3 0
10. Фелиш Жоау 3 0
11. Врсалько Шиме 2 0
12. Эррера Эктор 2 0
13. Корреа Анхель 2 0
14. Льоренте Маркос 2 0
15. Коста Диего 1 0
16. Лемар Тома 1 0
17. Парти Томас 1 0
18. Торрейра Лукас 1 0
19. Витоло Виктор 1 0
20. Лоди Ренан 1 0
Леванте
# Игрок      
1. Везу Рубен 4 0
2. Малса Микаэль 4 0
3. Робер Пьер 2 1
4. Клерк Карлос 3 0
5. Постиго Серхио 2 0
6. Гомес Даниэль 2 0
7. Рочина Рубен 2 0
8. Вукчевич Никола 2 0
9. Дуарте Оскар 2 0
10. Рохер Марти 2 0
11. Моралес Луис 2 0
12. Антонио Гарсия 2 0
13. Мелеро Гонсало 2 0
14. Де Фрутос Хорхе 2 0
15. Кампанья Хосе 1 0
16. Сон 1 0
17. Радоя Неманья 1 0
18. Мирамон Хорхе 1 0
19. Барди Энис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико М 6.82% (3) 11.36% (5) 18.18% (8) 20.45% (9) 18.18% (8) 25% (11)
 Леванте 18.75% (6) 18.75% (6) 12.5% (4) 15.63% (5) 12.5% (4) 21.88% (7)

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Леванте 1:1 Атлетико М Гранада 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:2 Сельта Кадис 2:4 Атлетико М
Атлетико М 3:1 Валенсия Эйбар 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Севилья Корнелья 1:0 Атлетико М Алавес 1:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эльче CE Cardassar 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вальядолид Атлетико М 1:1 Бавария Валенсия 0:1 Атлетико М Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 1:0 Барселона
Леванте Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Леванте 1:1 Атлетико М Леванте 0:1 Осасуна Атлетик Б 1:1 Леванте Леванте 2:2 Гранада
Леванте 1:0 Вильярреал Реал Мадрид 1:2 Леванте Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Кадис 2:2 Леванте Фуэнлабрада 1:1 Леванте Леванте 2:1 Эйбар Португалете 1:2 Леванте Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 4:3 Бетис Уэска 1:1 Леванте Леванте 2:1 Реал Сосьедад Racing Murcia 0:5 Леванте Барселона 1:0 Леванте Леванте 3:0 Хетафе Вальядолид 1:1 Леванте

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Леванте: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Леванте 1:1 Атлетико М Ла Лига Леванте 0:1 Атлетико М Ла Лига Атлетико М 2:1 Леванте Ла Лига Леванте 2:2 Атлетико М Примера
Атлетико М 1:0 Леванте Примера Атлетико М 3:0 Леванте Примера Леванте 0:5 Атлетико М Примера Леванте 2:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Леванте Примера Леванте 2:2 Атлетико М Примера Атлетико М 3:1 Леванте Примера Леванте 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:2 Леванте Примера Атлетико М 2:0 Леванте Примера Леванте 1:1 Атлетико М Примера Леванте 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:2 Леванте Примера Атлетико М 4:1 Леванте Примера Леванте 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Леванте Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 0:0 Заявка 23 17 5 1 45 - 14 56
2. Реал Мадрид Заявка 23 15 4 4 41 - 19 49
3. Барселона Заявка 22 14 4 4 49 - 21 46
4. Севилья Заявка 22 14 3 5 32 - 16 45
5. Реал Сосьедад Заявка 23 10 8 5 37 - 20 38
6. Вильярреал Заявка 23 8 12 3 32 - 24 36
7. Бетис Заявка 24 11 3 10 32 - 38 36
8. Гранада Заявка 23 8 6 9 27 - 38 30
9. Сельта Заявка 23 7 8 8 29 - 34 29
10. Леванте 0:0 Заявка 24 6 11 7 32 - 33 29
11. Атлетик Б Заявка 22 8 4 10 32 - 26 28
12. Осасуна Заявка 23 6 7 10 22 - 31 25
13. Кадис Заявка 23 6 6 11 20 - 39 24
14. Валенсия Заявка 23 5 9 9 28 - 32 24
15. Хетафе Заявка 24 6 6 12 17 - 30 24
16. Алавес Заявка 23 5 7 11 20 - 34 22
17. Эльче Заявка 22 4 9 9 20 - 31 21
18. Вальядолид Заявка 23 4 9 10 22 - 34 21
19. Эйбар Заявка 24 4 9 11 19 - 27 21
20. Уэска Заявка 23 2 10 11 18 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 0:0 Заявка 12 9 3 0 26 - 5 30
2. Севилья Заявка 11 8 1 2 19 - 7 25
3. Реал Мадрид Заявка 11 8 0 3 20 - 7 24
4. Барселона Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
5. Гранада Заявка 12 6 3 3 17 - 15 21
6. Вильярреал Заявка 12 5 6 1 18 - 12 21
7. Бетис Заявка 12 6 2 4 16 - 15 20
8. Атлетик Б Заявка 11 6 1 4 19 - 10 19
9. Сельта Заявка 11 6 1 4 18 - 18 19
10. Леванте 0:0 Заявка 12 4 6 2 19 - 16 18
11. Реал Сосьедад Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
12. Осасуна Заявка 11 4 3 4 13 - 15 15
13. Хетафе Заявка 12 4 3 5 9 - 9 15
14. Валенсия Заявка 11 3 5 3 16 - 14 14
15. Алавес Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
16. Эльче Заявка 12 2 6 4 11 - 17 12
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 12 - 19 10
18. Кадис Заявка 12 2 4 6 11 - 21 10
19. Уэска Заявка 11 1 5 5 6 - 12 8
20. Эйбар Заявка 12 1 5 6 6 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 0:0 Заявка 11 8 2 1 19 - 9 26
2. Реал Мадрид Заявка 12 7 4 1 21 - 12 25
3. Барселона Заявка 11 7 1 3 21 - 9 22
4. Реал Сосьедад Заявка 12 6 3 3 19 - 10 21
5. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
6. Бетис Заявка 12 5 1 6 16 - 23 16
7. Вильярреал Заявка 11 3 6 2 14 - 12 15
8. Кадис Заявка 11 4 2 5 9 - 18 14
9. Эйбар Заявка 12 3 4 5 13 - 14 13
10. Леванте 0:0 Заявка 12 2 5 5 13 - 17 11
11. Вальядолид Заявка 12 2 5 5 10 - 15 11
12. Валенсия Заявка 12 2 4 6 12 - 18 10
13. Осасуна Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
14. Сельта Заявка 12 1 7 4 11 - 16 10
15. Эльче Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
16. Атлетик Б Заявка 11 2 3 6 13 - 16 9
17. Алавес Заявка 11 2 3 6 10 - 19 9
18. Гранада Заявка 11 2 3 6 10 - 23 9
19. Хетафе Заявка 12 2 3 7 8 - 21 9
20. Уэска Заявка 12 1 5 6 12 - 21 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • Угловой
    19'
    Еще один угловой у ворот гостей, мяч летит на ближнюю штангу, а там защитник надежно играет на вынос.
  • 18'
    И снова "Атлетико" отрабатывает контроль мяча на своей половине поля. В центре же сразу вязнет в плотной борьбе.
  • Фол, нарушение
    17'
    Леон подыграл себе рукой у штрафной соперника. Игра прервана.
  • Угловой
    16'
    Фелипе Аугусто выше всех выпрыгнул в штрафной гостей, только вот удар прицельным не получился.
  • 15'
    Суарес пробил с острого угла. Карденас кулаками переправил мяч за пределы поля.

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  • 15'
    Неторопливо развиваются события на поле. Мяч больше времени проводит в ауте.
  • 14'
    Попытались игроки "Атлетико" организовать позиционное наступление через центральную часть, но не вышло. Оборона противника действует надёжно.
  • Офсайд
    13'
    В офсайд забрался Леон. Судья всё видел.
  • 12'
    Игра немного потеряла в содержательности. Завязалась настоящая борьба в середине поля, со множеством ошибок и потерь мяча.
  • 11'
    "Матрасники" пробуют прессинговать "Леванте" большими силами, переходя к штрафной, мешая начинать атаки.
  • 10'
    Неожиданно быстрая атака в исполнении гостей. "Матрасники" к такому повороту событий оказались не готовы. Внимательнее надо играть.
  • Опасный момент
    9'
    Быстрый ответ гостей. Луис Моралес убежал один на один к воротам. Мимо Облака мяч форвард прокинул, однако игровой снаряд прокатился рядом со штангой.
  • Угловой
    8'
    "Атлетико" зарабатывает первый угловой после прерванного прострела, но корнер хозяева разыгрывают неудачно.
  • Офсайд
    7'
    Серхио Леон забрался в офсайд. Игра прервана.
  • 6'
    Один из редчайших случаев, когда гости довели атаку до навеса, правда, за ворота.
  • Фол, нарушение
    5'
    Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Марио Мелеро Лопеса. Зафиксировал он первое нарушение в матче, допустил фол Кондогбия в середине поля. 
  • 4'
    И вполне ожидаемая картина. Хозяева взяли мяч под свой контроль, "Леванте" остается уповать на контратаки.
  • 3'
    Гости ответили своим подходом к чужим владениям, но по-прежнему никакой конкретики.
  • 2'
    "Леванте" тут же обрушивается на своего соперника яростным прессингом. "Атлетико" не без труда из-под него выходит и проводит первую атаку.
  • 1'
    "Атлетико" проводит матч в комплекте формы красно-белого цвета, в бирюзовой "Леванте".
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали футболисты "Атлетико".
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Wanda Metropolitano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.42 4.40 8.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.60 4.10 9.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.58 4.30 8.80
  1.47 4.13 7.81

Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико М» – «Леванте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Леванте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико М» – «Леванте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.10 1.02 8.00 1.05 3.20 1.33 2.53 1.52 1.88 2.12 1.42 2.88 1.28 3.54 1.10 6.10 1.07 6.65 1.01 11.00
10.00 1.03 7.50 1.07 3.25 1.33 2.55 1.55 2.07 1.81 1.81 2.06 1.71 2.14 1.42 2.90 1.29 3.60 1.12 6.30 1.09 6.70 1.01 12.00 1.01 12.50 0.00 20.00
3.47 1.34 2.80 1.47 2.40 1.61 1.98 1.90 1.74 2.17 1.55 2.55 1.45 2.95 1.29 3.88 1.10 8.37
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.40 1.90 1.90 1.41 2.91 1.12 6.30 1.08 7.70
1.84 1.96 1.38 3.05 1.11 6.60
2.71 1.50 2.22 1.71 1.71 2.21 1.46 2.84 1.33 3.46
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.68 1.28 2.48 1.53 1.62 2.30 1.24 4.05 1.16 5.25
2.50 1.49 1.63 2.20 1.25 3.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.23 1.65
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
Где смотреть матч Атлетико М 0:0 Леванте онлайн

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Прогнозы на матч Атлетико М 0:0 Леванте

Исход игры
Атлетико М
95.9% (139)
Ничья
2.8% (4)
Леванте
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
38.3% (54)
Меньше
61.7% (87)
Обе команды забьют
Да
36.17% (51)
Нет
63.83% (90)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
42.1% (61)
2:1 Атлетико М
22.1% (32)
1:0 Атлетико М
16.6% (24)
3:1 Атлетико М
9% (13)
3:0 Атлетико М
3.4% (5)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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