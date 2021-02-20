Атлетико М
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Ванда Метрополитано
Леванте
13
Облак
Ян
22
Эрмосо
Марио
12
Лоди
Ренан
14
Везу
Рубен
16
Рочина
Рубен
10
Барди
Энис
11
Моралес
Луис
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Лоди РенанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Рочина РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Нападающий
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
2 СонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис
|16 (2)
|0.7
|2.
|Льоренте Маркос
|8
|0.35
|3.
|Фелиш Жоау
|6 (1)
|0.26
|4.
|Корреа Анхель
|4
|0.17
|5.
|Карраско Янник
|2
|0.09
|6.
|Ньигес Сауль
|2
|0.09
|7.
|Коста Диего
|2 (1)
|0.09
|8.
|Коке Хорхе
|1
|0.04
|9.
|Лемар Тома
|1
|0.04
|10.
|Эрмосо Марио
|1
|0.04
|11.
|Торрейра Лукас
|1
|0.04
|12.
|Триппьер Киран
|0
|0
|13.
|Лоди Ренан
|0
|0
|14.
|Санчес Мануэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моралес Луис
|10
|0.42
|2.
|Рохер Марти
|9 (1)
|0.38
|3.
|Мелеро Гонсало
|4
|0.17
|4.
|Де Фрутос Хорхе
|2
|0.08
|5.
|Гомес Даниэль
|2
|0.08
|6.
|Барди Энис
|1
|0.04
|7.
|Кампанья Хосе
|1 (1)
|0.04
|8.
|Дуарте Оскар
|1
|0.04
|9.
|Везу Рубен
|1
|0.04
|10.
|Леон Серхио
|1
|0.04
|11.
|Клерк Карлос
|0
|0
|12.
|Радоя Неманья
|0
|0
|13.
|Мирамон Хорхе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Савич Стефан
|10
|0
|2.
|Коке Хорхе
|7
|0
|3.
|Ньигес Сауль
|5
|0
|4.
|Суарес Луис
|4
|0
|5.
|Кондогбия Жоффрей
|3
|0
|6.
|Карраско Янник
|3
|0
|7.
|Хименес Хосе
|3
|0
|8.
|Эрмосо Марио
|3
|0
|9.
|Фелипе Аугусто IV
|3
|0
|10.
|Фелиш Жоау
|3
|0
|11.
|Врсалько Шиме
|2
|0
|12.
|Эррера Эктор
|2
|0
|13.
|Корреа Анхель
|2
|0
|14.
|Льоренте Маркос
|2
|0
|15.
|Коста Диего
|1
|0
|16.
|Лемар Тома
|1
|0
|17.
|Парти Томас
|1
|0
|18.
|Торрейра Лукас
|1
|0
|19.
|Витоло Виктор
|1
|0
|20.
|Лоди Ренан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Везу Рубен
|4
|0
|2.
|Малса Микаэль
|4
|0
|3.
|Робер Пьер
|2
|1
|4.
|Клерк Карлос
|3
|0
|5.
|Постиго Серхио
|2
|0
|6.
|Гомес Даниэль
|2
|0
|7.
|Рочина Рубен
|2
|0
|8.
|Вукчевич Никола
|2
|0
|9.
|Дуарте Оскар
|2
|0
|10.
|Рохер Марти
|2
|0
|11.
|Моралес Луис
|2
|0
|12.
|Антонио Гарсия
|2
|0
|13.
|Мелеро Гонсало
|2
|0
|14.
|Де Фрутос Хорхе
|2
|0
|15.
|Кампанья Хосе
|1
|0
|16.
|Сон
|1
|0
|17.
|Радоя Неманья
|1
|0
|18.
|Мирамон Хорхе
|1
|0
|19.
|Барди Энис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико М
|6.82% (3)
|11.36% (5)
|18.18% (8)
|20.45% (9)
|18.18% (8)
|25% (11)
|Леванте
|18.75% (6)
|18.75% (6)
|12.5% (4)
|15.63% (5)
|12.5% (4)
|21.88% (7)
Предыдущие игры
Атлетико М Последние 20 матчей: +14 =4 -2Леванте 1:1 Атлетико М Гранада 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:2 Сельта Кадис 2:4 Атлетико М
Атлетико М 3:1 Валенсия Эйбар 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Севилья Корнелья 1:0 Атлетико М Алавес 1:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эльче CE Cardassar 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вальядолид Атлетико М 1:1 Бавария Валенсия 0:1 Атлетико М Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 1:0 Барселона
Леванте Последние 20 матчей: +10 =7 -3Леванте 1:1 Атлетико М Леванте 0:1 Осасуна Атлетик Б 1:1 Леванте Леванте 2:2 Гранада
Леванте 1:0 Вильярреал Реал Мадрид 1:2 Леванте Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Кадис 2:2 Леванте Фуэнлабрада 1:1 Леванте Леванте 2:1 Эйбар Португалете 1:2 Леванте Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 4:3 Бетис Уэска 1:1 Леванте Леванте 2:1 Реал Сосьедад Racing Murcia 0:5 Леванте Барселона 1:0 Леванте Леванте 3:0 Хетафе Вальядолид 1:1 Леванте
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Леванте: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Атлетико М 1:0 Леванте Примера Атлетико М 3:0 Леванте Примера Леванте 0:5 Атлетико М Примера Леванте 2:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Леванте Примера Леванте 2:2 Атлетико М Примера Атлетико М 3:1 Леванте Примера Леванте 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:2 Леванте Примера Атлетико М 2:0 Леванте Примера Леванте 1:1 Атлетико М Примера Леванте 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:2 Леванте Примера Атлетико М 4:1 Леванте Примера Леванте 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Леванте Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|23
|17
|5
|1
|45 - 14
|56
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|41 - 19
|49
|3.
|Барселона
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|49 - 21
|46
|4.
|Севилья
|Заявка
|22
|14
|3
|5
|32 - 16
|45
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|37 - 20
|38
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|23
|8
|12
|3
|32 - 24
|36
|7.
|Бетис
|Заявка
|24
|11
|3
|10
|32 - 38
|36
|8.
|Гранада
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|27 - 38
|30
|9.
|Сельта
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|29 - 34
|29
|10.
|Леванте
|0:0 Заявка
|24
|6
|11
|7
|32 - 33
|29
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|32 - 26
|28
|12.
|Осасуна
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|22 - 31
|25
|13.
|Кадис
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|20 - 39
|24
|14.
|Валенсия
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|28 - 32
|24
|15.
|Хетафе
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|17 - 30
|24
|16.
|Алавес
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|20 - 34
|22
|17.
|Эльче
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|20 - 31
|21
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|22 - 34
|21
|19.
|Эйбар
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|19 - 27
|21
|20.
|Уэска
|Заявка
|23
|2
|10
|11
|18 - 33
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|12
|9
|3
|0
|26 - 5
|30
|2.
|Севилья
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|19 - 7
|25
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|20 - 7
|24
|4.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|5.
|Гранада
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|18 - 12
|21
|7.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 15
|20
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 10
|19
|9.
|Сельта
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 18
|19
|10.
|Леванте
|0:0 Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 16
|18
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 10
|17
|12.
|Осасуна
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 15
|15
|13.
|Хетафе
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|9 - 9
|15
|14.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|15.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 15
|13
|16.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|11 - 17
|12
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 19
|10
|18.
|Кадис
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|19.
|Уэска
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|6 - 12
|8
|20.
|Эйбар
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|6 - 13
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 9
|26
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|21 - 12
|25
|3.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|21 - 9
|22
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 10
|21
|5.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 9
|20
|6.
|Бетис
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 23
|16
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|14 - 12
|15
|8.
|Кадис
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 18
|14
|9.
|Эйбар
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 14
|13
|10.
|Леванте
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 17
|11
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 15
|11
|12.
|Валенсия
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|13.
|Осасуна
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|14.
|Сельта
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 16
|10
|15.
|Эльче
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|16.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 16
|9
|17.
|Алавес
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 19
|9
|18.
|Гранада
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 23
|9
|19.
|Хетафе
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 21
|9
|20.
|Уэска
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|12 - 21
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
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- — Вылет в Сегунду
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико М» – «Леванте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Леванте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико М» – «Леванте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Атлетико М 0:0 Леванте
Исход игры
Атлетико М
95.9% (139)
Ничья
2.8% (4)
Леванте
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
38.3% (54)
Меньше
61.7% (87)
Обе команды забьют
Да
36.17% (51)
Нет
63.83% (90)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
42.1% (61)
2:1 Атлетико М
22.1% (32)
1:0 Атлетико М
16.6% (24)
3:1 Атлетико М
9% (13)
3:0 Атлетико М
3.4% (5)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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