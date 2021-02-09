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Атлетико М
 
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Стадион:
Леванте

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис 16 (2) 0.73
2. Льоренте Маркос 8 0.36
3. Фелиш Жоау 6 (1) 0.27
4. Корреа Анхель 4 0.18
5. Карраско Янник 2 0.09
6. Ньигес Сауль 2 0.09
7. Коста Диего 2 (1) 0.09
8. Коке Хорхе 1 0.05
9. Лемар Тома 1 0.05
10. Эрмосо Марио 1 0.05
11. Торрейра Лукас 1 0.05
12. Триппьер Киран 0 0
13. Лоди Ренан 0 0
14. Санчес Мануэль 0 0
Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моралес Луис 10 0.43
2. Рохер Марти 9 (1) 0.39
3. Мелеро Гонсало 4 0.17
4. Де Фрутос Хорхе 2 0.09
5. Гомес Даниэль 2 0.09
6. Барди Энис 1 0.04
7. Кампанья Хосе 1 (1) 0.04
8. Дуарте Оскар 1 0.04
9. Везу Рубен 1 0.04
10. Леон Серхио 1 0.04
11. Клерк Карлос 0 0
12. Радоя Неманья 0 0
13. Мирамон Хорхе 0 0

Карточки

Атлетико М
# Игрок      
1. Савич Стефан 10 0
2. Коке Хорхе 7 0
3. Ньигес Сауль 5 0
4. Суарес Луис 4 0
5. Кондогбия Жоффрей 3 0
6. Карраско Янник 3 0
7. Хименес Хосе 3 0
8. Эрмосо Марио 3 0
9. Фелипе Аугусто IV 3 0
10. Фелиш Жоау 3 0
11. Врсалько Шиме 2 0
12. Эррера Эктор 2 0
13. Корреа Анхель 2 0
14. Льоренте Маркос 2 0
15. Коста Диего 1 0
16. Лемар Тома 1 0
17. Парти Томас 1 0
18. Торрейра Лукас 1 0
19. Витоло Виктор 1 0
20. Лоди Ренан 1 0
Леванте
# Игрок      
1. Везу Рубен 4 0
2. Малса Микаэль 4 0
3. Робер Пьер 2 1
4. Клерк Карлос 3 0
5. Постиго Серхио 2 0
6. Гомес Даниэль 2 0
7. Рочина Рубен 2 0
8. Вукчевич Никола 2 0
9. Дуарте Оскар 2 0
10. Рохер Марти 2 0
11. Моралес Луис 2 0
12. Антонио Гарсия 2 0
13. Мелеро Гонсало 2 0
14. Де Фрутос Хорхе 2 0
15. Кампанья Хосе 1 0
16. Сон 1 0
17. Радоя Неманья 1 0
18. Мирамон Хорхе 1 0
19. Барди Энис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико М 6.82% (3) 11.36% (5) 18.18% (8) 20.45% (9) 18.18% (8) 25% (11)
 Леванте 18.75% (6) 18.75% (6) 12.5% (4) 15.63% (5) 12.5% (4) 21.88% (7)

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Леванте 1:1 Атлетико М Гранада 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:2 Сельта Кадис 2:4 Атлетико М
Атлетико М 3:1 Валенсия Эйбар 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Севилья Корнелья 1:0 Атлетико М Алавес 1:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эльче CE Cardassar 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вальядолид Атлетико М 1:1 Бавария Валенсия 0:1 Атлетико М Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 1:0 Барселона
Леванте Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Леванте 1:1 Атлетико М Леванте 0:1 Осасуна Атлетик Б 1:1 Леванте Леванте 2:2 Гранада
Леванте 1:0 Вильярреал Реал Мадрид 1:2 Леванте Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Кадис 2:2 Леванте Фуэнлабрада 1:1 Леванте Леванте 2:1 Эйбар Португалете 1:2 Леванте Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 4:3 Бетис Уэска 1:1 Леванте Леванте 2:1 Реал Сосьедад Racing Murcia 0:5 Леванте Барселона 1:0 Леванте Леванте 3:0 Хетафе Вальядолид 1:1 Леванте

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Леванте: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Леванте 1:1 Атлетико М Ла Лига Леванте 0:1 Атлетико М Ла Лига Атлетико М 2:1 Леванте Ла Лига Леванте 2:2 Атлетико М Примера
Атлетико М 1:0 Леванте Примера Атлетико М 3:0 Леванте Примера Леванте 0:5 Атлетико М Примера Леванте 2:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Леванте Примера Леванте 2:2 Атлетико М Примера Атлетико М 3:1 Леванте Примера Леванте 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:2 Леванте Примера Атлетико М 2:0 Леванте Примера Леванте 1:1 Атлетико М Примера Леванте 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:2 Леванте Примера Атлетико М 4:1 Леванте Примера Леванте 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Леванте Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 22 17 4 1 45 - 14 55
2. Реал Мадрид Заявка 23 15 4 4 41 - 19 49
3. Барселона Заявка 22 14 4 4 49 - 21 46
4. Севилья Заявка 22 14 3 5 32 - 16 45
5. Реал Сосьедад Заявка 23 10 8 5 37 - 20 38
6. Вильярреал Заявка 23 8 12 3 32 - 24 36
7. Бетис Заявка 23 10 3 10 31 - 38 33
8. Гранада Заявка 23 8 6 9 27 - 38 30
9. Сельта Заявка 23 7 8 8 29 - 34 29
10. Атлетик Б Заявка 22 8 4 10 32 - 26 28
11. Леванте Заявка 23 6 10 7 32 - 33 28
12. Осасуна Заявка 23 6 7 10 22 - 31 25
13. Хетафе Заявка 23 6 6 11 17 - 29 24
14. Кадис Заявка 23 6 6 11 20 - 39 24
15. Валенсия Заявка 23 5 9 9 28 - 32 24
16. Алавес Заявка 23 5 7 11 20 - 34 22
17. Эйбар Заявка 23 4 9 10 19 - 26 21
18. Вальядолид Заявка 23 4 9 10 22 - 34 21
19. Эльче Заявка 21 3 9 9 19 - 31 18
20. Уэска Заявка 23 2 10 11 18 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 11 9 2 0 26 - 5 29
2. Севилья Заявка 11 8 1 2 19 - 7 25
3. Реал Мадрид Заявка 11 8 0 3 20 - 7 24
4. Барселона Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
5. Гранада Заявка 12 6 3 3 17 - 15 21
6. Вильярреал Заявка 12 5 6 1 18 - 12 21
7. Атлетик Б Заявка 11 6 1 4 19 - 10 19
8. Сельта Заявка 11 6 1 4 18 - 18 19
9. Леванте Заявка 12 4 6 2 19 - 16 18
10. Бетис Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
11. Реал Сосьедад Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
12. Осасуна Заявка 11 4 3 4 13 - 15 15
13. Хетафе Заявка 12 4 3 5 9 - 9 15
14. Валенсия Заявка 11 3 5 3 16 - 14 14
15. Алавес Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
16. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 12 - 19 10
17. Кадис Заявка 12 2 4 6 11 - 21 10
18. Эльче Заявка 11 1 6 4 10 - 17 9
19. Уэска Заявка 11 1 5 5 6 - 12 8
20. Эйбар Заявка 12 1 5 6 6 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 11 8 2 1 19 - 9 26
2. Реал Мадрид Заявка 12 7 4 1 21 - 12 25
3. Барселона Заявка 11 7 1 3 21 - 9 22
4. Реал Сосьедад Заявка 12 6 3 3 19 - 10 21
5. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
6. Бетис Заявка 12 5 1 6 16 - 23 16
7. Вильярреал Заявка 11 3 6 2 14 - 12 15
8. Кадис Заявка 11 4 2 5 9 - 18 14
9. Эйбар Заявка 11 3 4 4 13 - 13 13
10. Вальядолид Заявка 12 2 5 5 10 - 15 11
11. Леванте Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
12. Валенсия Заявка 12 2 4 6 12 - 18 10
13. Осасуна Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
14. Сельта Заявка 12 1 7 4 11 - 16 10
15. Эльче Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
16. Атлетик Б Заявка 11 2 3 6 13 - 16 9
17. Алавес Заявка 11 2 3 6 10 - 19 9
18. Хетафе Заявка 11 2 3 6 8 - 20 9
19. Гранада Заявка 11 2 3 6 10 - 23 9
20. Уэска Заявка 12 1 5 6 12 - 21 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Леванте от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 февраля 2021, осталось 2 дня 14 часов 23 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Атлетико М 92.2% (47)
    X 7.8% (4)
    Леванте 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Леванте
    1.59
    4.25
    7.80
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.52 4.05 7.30
    Бонус: 5 000 ₽ 1.59 4.25 7.80
    Бонус: 5 000 ₽ 1.55 3.90 7.10
      1.56 4.04 7.32

    Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико М» – «Леванте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Леванте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико М» – «Леванте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    8.60 1.03 7.70 1.06 3.40 1.30 2.65 1.48 1.99 2.02 1.47 2.68 1.31 3.32 1.14 5.10 1.10 6.00 1.01 11.00
    11.00 1.01 7.90 1.06 3.35 1.32 2.60 1.51 2.17 1.76 1.86 2.00 1.71 2.14 1.45 2.70 1.31 3.45 1.13 5.90 1.10 6.30 1.01 11.50 1.01 12.00 0.00 19.00
    3.55 1.33 2.70 1.51 2.16 1.76 1.89 2.02 1.68 2.31 1.47 2.86 1.32 3.62 1.12 7.41
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.91 1.41 1.91 1.89 1.43 2.83 1.13 5.85 1.09 7.20
    1.87 1.93 1.39 2.95 1.11 6.20
    3.03 1.43 2.48 1.60 1.93 1.98 1.57 2.54 1.41 3.10
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.85 1.26 2.62 1.49 1.72 2.12 1.31 3.45 1.20 4.55
    2.60 1.45 1.66 2.14 1.27 3.60

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.97 1.81
    Букмекер Да Нет
    5.20 1.13
    Букмекер Да Нет
    3.65 1.25
    Где смотреть матч Атлетико М - Леванте онлайн

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    Прогнозы на матч Атлетико М - Леванте

    Исход игры
    Атлетико М
    92.2% (47)
    Ничья
    7.8% (4)
    Леванте
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.78% (19)
    Меньше
    61.22% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    40.82% (20)
    Нет
    59.18% (29)
    Популярный счёт
    2:0 Атлетико М
    45.1% (23)
    2:1 Атлетико М
    23.5% (12)
    3:1 Атлетико М
    9.8% (5)
    1:0 Атлетико М
    7.8% (4)
    1:1 Ничья
    5.9% (3)
    3:0 Атлетико М
    3.9% (2)
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