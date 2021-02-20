15
Гильямон
Уго
14
Гайя
Хосе
18
Васс
Даниэль
19
Рачич
Урош
22
Макси
Гомес
20
Ли
Кан
Ин
13
Рубен
Бланко
19
Аарон
Мартин
14
Тапия
Ренато
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Гильямон УгоЗащитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
-
18 Васс ДаниэльПолузащитник
-
19 Рачич УрошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Макси ГомесНападающий
-
20 Ли Кан ИнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
6 ФерруЗащитник
- Защитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Муса ЮнусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Вальехо МануНападающий
-
Главный тренер: Грасия Хави
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Рубен БланкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Аарон МартинЗащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Фонтан ХосеЗащитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
-
18 Айду ДжозефЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Баэса МигельПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Солер Карлос
|6 (5)
|0.26
|2.
|Макси Гомес
|5
|0.22
|3.
|Вальехо Ману
|4
|0.17
|4.
|Васс Даниэль
|2
|0.09
|5.
|Габриэль Паулиста
|2
|0.09
|6.
|Гамейро Кевин
|1
|0.04
|7.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.04
|8.
|Лато Тони
|1
|0.04
|9.
|Дьякаби Муктар
|1
|0.04
|10.
|Рачич Урош
|1
|0.04
|11.
|Муса Юнус
|1
|0.04
|12.
|Гильямон Уго
|1
|0.04
|13.
|Гайя Хосе
|0
|0
|14.
|Ли Кан Ин
|0
|0
|15.
|Черышев Денис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|9 (3)
|0.39
|2.
|Мина Сантьяго
|5
|0.22
|3.
|Браис Мендес
|5
|0.22
|4.
|Нолито Агудо
|4
|0.17
|5.
|Пейнадо Франсиско
|2
|0.09
|6.
|Мальо Уго
|1
|0.04
|7.
|Феррейра Факундо
|1
|0.04
|8.
|Баэса Мигель
|1
|0.04
|9.
|Каррейра Серхио
|1
|0.04
|10.
|Денис Суарес
|0
|0
|11.
|Солари Аугусто
|0
|0
|12.
|Олаза Лукас
|0
|0
|13.
|Тапия Ренато
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Васс Даниэль
|6
|0
|2.
|Гильямон Уго
|6
|0
|3.
|Корреа Тьерри
|4
|1
|4.
|Солер Карлос
|4
|0
|5.
|Рачич Урош
|4
|0
|6.
|Макси Гомес
|4
|0
|7.
|Джейсон
|2
|1
|8.
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|1
|9.
|Габриэль Паулиста
|3
|0
|10.
|Черышев Денис
|2
|0
|11.
|Гайя Хосе
|2
|0
|12.
|Лато Тони
|1
|0
|13.
|Мангала Эльяким
|1
|0
|14.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|15.
|Хауме Доменек
|1
|0
|16.
|Дьякаби Муктар
|1
|0
|17.
|Санчес Алехандро
|1
|0
|18.
|Эскьердо Висенте
|1
|0
|19.
|Муса Юнус
|1
|0
|20.
|Молина Гиллем
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тапия Ренато
|8
|0
|2.
|Денис Суарес
|6
|0
|3.
|Мурильо Джейсон
|6
|0
|4.
|Йокушлу Окай
|4
|1
|5.
|Аспас Яго
|5
|0
|6.
|Браис Мендес
|5
|0
|7.
|Мальо Уго
|4
|0
|8.
|Нолито Агудо
|4
|0
|9.
|Араухо Нестор
|4
|0
|10.
|Олаза Лукас
|4
|0
|11.
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|12.
|Фонтан Хосе
|1
|1
|13.
|Родригес Мигель
|2
|0
|14.
|Мина Сантьяго
|2
|0
|15.
|Мор Эмре
|2
|0
|16.
|Феррейра Факундо
|1
|0
|17.
|Аарон Мартин
|1
|0
|18.
|Жунка Давид
|1
|0
|19.
|Айду Джозеф
|1
|0
|20.
|Вильяр Иван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Валенсия
|7.69% (2)
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|7.69% (2)
|26.92% (7)
|23.08% (6)
|Сельта
|20.69% (6)
|10.34% (3)
|31.03% (9)
|6.9% (2)
|10.34% (3)
|20.69% (6)
Предыдущие игры
Валенсия Последние 20 матчей: +6 =8 -6Реал Мадрид 2:0 Валенсия Атлетик Б 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Эльче Севилья 3:0 Валенсия
Атлетико М 3:1 Валенсия Валенсия 1:1 Осасуна Алькоркон 0:2 Валенсия Вальядолид 0:1 Валенсия Еклано 1:4 Валенсия Валенсия 1:1 Кадис Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 0:1 Севилья Барселона 2:2 Валенсия Террасса 2:4 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетик Б Эйбар 0:0 Валенсия Валенсия 0:1 Атлетико М Алавес 2:2 Валенсия Валенсия 4:1 Реал Мадрид Валенсия 2:2 Хетафе
Сельта Последние 20 матчей: +7 =6 -7Сельта 3:1 Эльче Атлетико М 2:2 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:1 Эйбар
Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:4 Вильярреал УД Ибица 5:2 Сельта Реал Мадрид 2:0 Сельта Сельта 2:1 Уэска Хетафе 1:1 Сельта Сельта 2:0 Алавес Льянера 0:5 Сельта Сельта 4:0 Кадис Атлетик Б 0:2 Сельта Сельта 3:1 Гранада Севилья 4:2 Сельта Эльче 1:1 Сельта Сельта 1:4 Реал Сосьедад Леванте 1:1 Сельта Сельта 0:2 Атлетико М
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 7
Сельта: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 8
Валенсия 1:1 Сельта Примера Сельта 1:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Сельта Примера Валенсия 3:2 Сельта Примера Сельта 2:1 Валенсия Кубок Короля Валенсия 1:4 Сельта Кубок Короля Сельта 2:1 Валенсия Примера Валенсия 0:2 Сельта Примера Сельта 1:5 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Сельта Примера Сельта 1:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Сельта Примера Сельта 2:1 Валенсия Примера Сельта 0:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Сельта Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|0:1 Заявка
|23
|17
|4
|2
|45 - 15
|55
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|41 - 19
|49
|3.
|Барселона
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|49 - 21
|46
|4.
|Севилья
|Заявка
|22
|14
|3
|5
|32 - 16
|45
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|37 - 20
|38
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|23
|8
|12
|3
|32 - 24
|36
|7.
|Бетис
|Заявка
|24
|11
|3
|10
|32 - 38
|36
|8.
|Леванте
|1:0 Заявка
|24
|7
|10
|7
|33 - 33
|31
|9.
|Гранада
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|27 - 38
|30
|10.
|Сельта
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|29 - 34
|29
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|32 - 26
|28
|12.
|Осасуна
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|22 - 31
|25
|13.
|Кадис
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|20 - 39
|24
|14.
|Валенсия
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|28 - 32
|24
|15.
|Хетафе
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|17 - 30
|24
|16.
|Алавес
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|20 - 34
|22
|17.
|Эльче
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|20 - 31
|21
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|22 - 34
|21
|19.
|Эйбар
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|19 - 27
|21
|20.
|Уэска
|Заявка
|23
|2
|10
|11
|18 - 33
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|0:1 Заявка
|12
|9
|2
|1
|26 - 6
|29
|2.
|Севилья
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|19 - 7
|25
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|20 - 7
|24
|4.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|5.
|Гранада
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|18 - 12
|21
|7.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 15
|20
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 10
|19
|9.
|Сельта
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 18
|19
|10.
|Леванте
|1:0 Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 16
|18
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 10
|17
|12.
|Осасуна
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 15
|15
|13.
|Хетафе
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|9 - 9
|15
|14.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|15.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 15
|13
|16.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|11 - 17
|12
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 19
|10
|18.
|Кадис
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|19.
|Уэска
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|6 - 12
|8
|20.
|Эйбар
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|6 - 13
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|0:1 Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 9
|26
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|21 - 12
|25
|3.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|21 - 9
|22
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 10
|21
|5.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 9
|20
|6.
|Бетис
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 23
|16
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|14 - 12
|15
|8.
|Кадис
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 18
|14
|9.
|Эйбар
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 14
|13
|10.
|Леванте
|1:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 17
|13
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 15
|11
|12.
|Валенсия
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|13.
|Осасуна
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|14.
|Сельта
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 16
|10
|15.
|Эльче
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|16.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 16
|9
|17.
|Алавес
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 19
|9
|18.
|Гранада
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 23
|9
|19.
|Хетафе
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 21
|9
|20.
|Уэска
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|12 - 21
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Валенсия» – «Сельта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Валенсия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сельта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Валенсия» – «Сельта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Валенсия - Сельта
Исход игры
Валенсия
64.1% (91)
Ничья
31.7% (45)
Сельта
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
45.32% (63)
Меньше
54.68% (76)
Обе команды забьют
Да
74.82% (104)
Нет
25.18% (35)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
35.9% (51)
1:1 Ничья
29.6% (42)
1:0 Валенсия
16.9% (24)
2:0 Валенсия
5.6% (8)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:2 Сельта
2.1% (3)
3:2 Валенсия
2.1% (3)
3:1 Валенсия
1.4% (2)
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