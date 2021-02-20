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Валенсия
 
Позже

Стадион:
Сельта
13
Силлессен
Яспер
2
Корреа
Тьерри
5
Габриэль
Паулиста
15
Гильямон
Уго
14
Гайя
Хосе
18
Васс
Даниэль
19
Рачич
Урош
8
Солер
Карлос
16
Санчес
Алехандро
22
Макси
Гомес
20
Ли
Кан
Ин
13
Рубен
Бланко
2
Мальо
Уго
4
Араухо
Нестор
24
Мурильо
Джейсон
19
Аарон
Мартин
14
Тапия
Ренато
21
Солари
Аугусто
6
Денис
Суарес
9
Нолито
Агудо
12
Феррейра
Факундо
22
Мина
Сантьяго
Валенсия
4-4-2
Сельта
4-1-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Солер Карлос 6 (5) 0.26
2. Макси Гомес 5 0.22
3. Вальехо Ману 4 0.17
4. Васс Даниэль 2 0.09
5. Габриэль Паулиста 2 0.09
6. Гамейро Кевин 1 0.04
7. Гуэдеш Гонсалу 1 0.04
8. Лато Тони 1 0.04
9. Дьякаби Муктар 1 0.04
10. Рачич Урош 1 0.04
11. Муса Юнус 1 0.04
12. Гильямон Уго 1 0.04
13. Гайя Хосе 0 0
14. Ли Кан Ин 0 0
15. Черышев Денис 0 0
Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 9 (3) 0.39
2. Мина Сантьяго 5 0.22
3. Браис Мендес 5 0.22
4. Нолито Агудо 4 0.17
5. Пейнадо Франсиско 2 0.09
6. Мальо Уго 1 0.04
7. Феррейра Факундо 1 0.04
8. Баэса Мигель 1 0.04
9. Каррейра Серхио 1 0.04
10. Денис Суарес 0 0
11. Солари Аугусто 0 0
12. Олаза Лукас 0 0
13. Тапия Ренато 0 0

Карточки

Валенсия
# Игрок      
1. Васс Даниэль 6 0
2. Гильямон Уго 6 0
3. Корреа Тьерри 4 1
4. Солер Карлос 4 0
5. Рачич Урош 4 0
6. Макси Гомес 4 0
7. Джейсон 2 1
8. Гуэдеш Гонсалу 2 1
9. Габриэль Паулиста 3 0
10. Черышев Денис 2 0
11. Гайя Хосе 2 0
12. Лато Тони 1 0
13. Мангала Эльяким 1 0
14. Кондогбия Жоффрей 1 0
15. Хауме Доменек 1 0
16. Дьякаби Муктар 1 0
17. Санчес Алехандро 1 0
18. Эскьердо Висенте 1 0
19. Муса Юнус 1 0
20. Молина Гиллем 1 0
Сельта
# Игрок      
1. Тапия Ренато 8 0
2. Денис Суарес 6 0
3. Мурильо Джейсон 6 0
4. Йокушлу Окай 4 1
5. Аспас Яго 5 0
6. Браис Мендес 5 0
7. Мальо Уго 4 0
8. Нолито Агудо 4 0
9. Араухо Нестор 4 0
10. Олаза Лукас 4 0
11. Пейнадо Франсиско 3 0
12. Фонтан Хосе 1 1
13. Родригес Мигель 2 0
14. Мина Сантьяго 2 0
15. Мор Эмре 2 0
16. Феррейра Факундо 1 0
17. Аарон Мартин 1 0
18. Жунка Давид 1 0
19. Айду Джозеф 1 0
20. Вильяр Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Валенсия 7.69% (2) 15.38% (4) 19.23% (5) 7.69% (2) 26.92% (7) 23.08% (6)
 Сельта 20.69% (6) 10.34% (3) 31.03% (9) 6.9% (2) 10.34% (3) 20.69% (6)

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Реал Мадрид 2:0 Валенсия Атлетик Б 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Эльче Севилья 3:0 Валенсия
Атлетико М 3:1 Валенсия Валенсия 1:1 Осасуна Алькоркон 0:2 Валенсия Вальядолид 0:1 Валенсия Еклано 1:4 Валенсия Валенсия 1:1 Кадис Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 0:1 Севилья Барселона 2:2 Валенсия Террасса 2:4 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетик Б Эйбар 0:0 Валенсия Валенсия 0:1 Атлетико М Алавес 2:2 Валенсия Валенсия 4:1 Реал Мадрид Валенсия 2:2 Хетафе
Сельта Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Сельта 3:1 Эльче Атлетико М 2:2 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:1 Эйбар
Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:4 Вильярреал УД Ибица 5:2 Сельта Реал Мадрид 2:0 Сельта Сельта 2:1 Уэска Хетафе 1:1 Сельта Сельта 2:0 Алавес Льянера 0:5 Сельта Сельта 4:0 Кадис Атлетик Б 0:2 Сельта Сельта 3:1 Гранада Севилья 4:2 Сельта Эльче 1:1 Сельта Сельта 1:4 Реал Сосьедад Леванте 1:1 Сельта Сельта 0:2 Атлетико М

Последние игры между собой

Валенсия: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 7
Сельта: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 8
Сельта 2:1 Валенсия Ла Лига Валенсия 1:0 Сельта Ла Лига Сельта 1:0 Валенсия Ла Лига Сельта 1:2 Валенсия Примера
Валенсия 1:1 Сельта Примера Сельта 1:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Сельта Примера Валенсия 3:2 Сельта Примера Сельта 2:1 Валенсия Кубок Короля Валенсия 1:4 Сельта Кубок Короля Сельта 2:1 Валенсия Примера Валенсия 0:2 Сельта Примера Сельта 1:5 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Сельта Примера Сельта 1:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Сельта Примера Сельта 2:1 Валенсия Примера Сельта 0:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Сельта Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 0:1 Заявка 23 17 4 2 45 - 15 55
2. Реал Мадрид Заявка 23 15 4 4 41 - 19 49
3. Барселона Заявка 22 14 4 4 49 - 21 46
4. Севилья Заявка 22 14 3 5 32 - 16 45
5. Реал Сосьедад Заявка 23 10 8 5 37 - 20 38
6. Вильярреал Заявка 23 8 12 3 32 - 24 36
7. Бетис Заявка 24 11 3 10 32 - 38 36
8. Леванте 1:0 Заявка 24 7 10 7 33 - 33 31
9. Гранада Заявка 23 8 6 9 27 - 38 30
10. Сельта Заявка 23 7 8 8 29 - 34 29
11. Атлетик Б Заявка 22 8 4 10 32 - 26 28
12. Осасуна Заявка 23 6 7 10 22 - 31 25
13. Кадис Заявка 23 6 6 11 20 - 39 24
14. Валенсия Заявка 23 5 9 9 28 - 32 24
15. Хетафе Заявка 24 6 6 12 17 - 30 24
16. Алавес Заявка 23 5 7 11 20 - 34 22
17. Эльче Заявка 22 4 9 9 20 - 31 21
18. Вальядолид Заявка 23 4 9 10 22 - 34 21
19. Эйбар Заявка 24 4 9 11 19 - 27 21
20. Уэска Заявка 23 2 10 11 18 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 0:1 Заявка 12 9 2 1 26 - 6 29
2. Севилья Заявка 11 8 1 2 19 - 7 25
3. Реал Мадрид Заявка 11 8 0 3 20 - 7 24
4. Барселона Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
5. Гранада Заявка 12 6 3 3 17 - 15 21
6. Вильярреал Заявка 12 5 6 1 18 - 12 21
7. Бетис Заявка 12 6 2 4 16 - 15 20
8. Атлетик Б Заявка 11 6 1 4 19 - 10 19
9. Сельта Заявка 11 6 1 4 18 - 18 19
10. Леванте 1:0 Заявка 12 4 6 2 19 - 16 18
11. Реал Сосьедад Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
12. Осасуна Заявка 11 4 3 4 13 - 15 15
13. Хетафе Заявка 12 4 3 5 9 - 9 15
14. Валенсия Заявка 11 3 5 3 16 - 14 14
15. Алавес Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
16. Эльче Заявка 12 2 6 4 11 - 17 12
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 12 - 19 10
18. Кадис Заявка 12 2 4 6 11 - 21 10
19. Уэска Заявка 11 1 5 5 6 - 12 8
20. Эйбар Заявка 12 1 5 6 6 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 0:1 Заявка 11 8 2 1 19 - 9 26
2. Реал Мадрид Заявка 12 7 4 1 21 - 12 25
3. Барселона Заявка 11 7 1 3 21 - 9 22
4. Реал Сосьедад Заявка 12 6 3 3 19 - 10 21
5. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
6. Бетис Заявка 12 5 1 6 16 - 23 16
7. Вильярреал Заявка 11 3 6 2 14 - 12 15
8. Кадис Заявка 11 4 2 5 9 - 18 14
9. Эйбар Заявка 12 3 4 5 13 - 14 13
10. Леванте 1:0 Заявка 12 3 4 5 14 - 17 13
11. Вальядолид Заявка 12 2 5 5 10 - 15 11
12. Валенсия Заявка 12 2 4 6 12 - 18 10
13. Осасуна Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
14. Сельта Заявка 12 1 7 4 11 - 16 10
15. Эльче Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
16. Атлетик Б Заявка 11 2 3 6 13 - 16 9
17. Алавес Заявка 11 2 3 6 10 - 19 9
18. Гранада Заявка 11 2 3 6 10 - 23 9
19. Хетафе Заявка 12 2 3 7 8 - 21 9
20. Уэска Заявка 12 1 5 6 12 - 21 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Здравствуйте! Рад приветствовать всех любителей футбола! Совсем скоро мы начнем наблюдать за встречей 24-го тура Ла Лиги между "Валенсией" и "Сельтой". Начало - в 20:30 по московскому времени. Матч комментирует Сергей Прокофьев.
Прогнозы 142
Валенсия 64.1% (91)
X 31.7% (45)
Сельта 4.2% (6)
Все прогнозы
1.88 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Валенсия
Ничья
Сельта
2.55
3.33
3.04
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.55 3.30 3.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.50 3.32 2.98
Бонус: 5 000 ₽ 2.48 3.20 3.00
  2.54 3.33 3.04

Самый высокий коэффициент на матч «Валенсия» – «Сельта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Валенсия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сельта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Валенсия» – «Сельта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.70 1.04 6.75 1.08 2.99 1.37 2.21 1.67 1.72 2.25 1.34 3.26 1.22 4.10 1.07 7.00 1.05 7.40
9.00 1.05 7.10 1.10 3.25 1.39 2.55 1.64 2.06 1.95 1.81 2.07 1.41 3.40 1.29 4.00 1.12 6.30 1.06 7.60 1.01 13.50 1.01 14.50 0.00 20.00
3.44 1.35 3.03 1.43 2.59 1.55 2.09 1.83 1.82 2.09 1.62 2.41 1.30 3.77 1.10 8.06
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.68 1.47 1.78 2.04 1.36 3.12 1.10 7.30 1.07 8.50
1.73 2.00 1.38 3.05 1.11 7.20
2.90 1.46 2.38 1.65 1.85 2.06 1.53 2.64 1.39 3.23
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.38 1.32 2.31 1.61 1.55 2.45 1.20 4.65 1.14 5.65
2.31 1.60 1.57 2.18 1.19 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.90 2.02
Букмекер Да Нет
5.10 1.15
Букмекер Да Нет
3.60 1.30
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Прогнозы на матч Валенсия - Сельта

Исход игры
Валенсия
64.1% (91)
Ничья
31.7% (45)
Сельта
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
45.32% (63)
Меньше
54.68% (76)
Обе команды забьют
Да
74.82% (104)
Нет
25.18% (35)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
35.9% (51)
1:1 Ничья
29.6% (42)
1:0 Валенсия
16.9% (24)
2:0 Валенсия
5.6% (8)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:2 Сельта
2.1% (3)
3:2 Валенсия
2.1% (3)
3:1 Валенсия
1.4% (2)
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