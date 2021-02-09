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Валенсия
 
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Стадион:
Сельта

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Солер Карлос 6 (5) 0.26
2. Макси Гомес 5 0.22
3. Вальехо Ману 4 0.17
4. Васс Даниэль 2 0.09
5. Габриэль Паулиста 2 0.09
6. Гамейро Кевин 1 0.04
7. Гуэдеш Гонсалу 1 0.04
8. Лато Тони 1 0.04
9. Дьякаби Муктар 1 0.04
10. Рачич Урош 1 0.04
11. Муса Юнус 1 0.04
12. Гильямон Уго 1 0.04
13. Гайя Хосе 0 0
14. Ли Кан Ин 0 0
15. Черышев Денис 0 0
Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 9 (3) 0.39
2. Мина Сантьяго 5 0.22
3. Браис Мендес 5 0.22
4. Нолито Агудо 4 0.17
5. Пейнадо Франсиско 2 0.09
6. Мальо Уго 1 0.04
7. Феррейра Факундо 1 0.04
8. Баэса Мигель 1 0.04
9. Каррейра Серхио 1 0.04
10. Денис Суарес 0 0
11. Солари Аугусто 0 0
12. Олаза Лукас 0 0
13. Тапия Ренато 0 0

Карточки

Валенсия
# Игрок      
1. Васс Даниэль 6 0
2. Гильямон Уго 6 0
3. Корреа Тьерри 4 1
4. Солер Карлос 4 0
5. Рачич Урош 4 0
6. Макси Гомес 4 0
7. Джейсон 2 1
8. Гуэдеш Гонсалу 2 1
9. Габриэль Паулиста 3 0
10. Черышев Денис 2 0
11. Гайя Хосе 2 0
12. Лато Тони 1 0
13. Мангала Эльяким 1 0
14. Кондогбия Жоффрей 1 0
15. Хауме Доменек 1 0
16. Дьякаби Муктар 1 0
17. Санчес Алехандро 1 0
18. Эскьердо Висенте 1 0
19. Муса Юнус 1 0
20. Молина Гиллем 1 0
Сельта
# Игрок      
1. Тапия Ренато 8 0
2. Денис Суарес 6 0
3. Мурильо Джейсон 6 0
4. Йокушлу Окай 4 1
5. Аспас Яго 5 0
6. Браис Мендес 5 0
7. Мальо Уго 4 0
8. Нолито Агудо 4 0
9. Араухо Нестор 4 0
10. Олаза Лукас 4 0
11. Пейнадо Франсиско 3 0
12. Фонтан Хосе 1 1
13. Родригес Мигель 2 0
14. Мина Сантьяго 2 0
15. Мор Эмре 2 0
16. Феррейра Факундо 1 0
17. Аарон Мартин 1 0
18. Жунка Давид 1 0
19. Айду Джозеф 1 0
20. Вильяр Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Валенсия 7.69% (2) 15.38% (4) 19.23% (5) 7.69% (2) 26.92% (7) 23.08% (6)
 Сельта 20.69% (6) 10.34% (3) 31.03% (9) 6.9% (2) 10.34% (3) 20.69% (6)

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Реал Мадрид 2:0 Валенсия Атлетик Б 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Эльче Севилья 3:0 Валенсия
Атлетико М 3:1 Валенсия Валенсия 1:1 Осасуна Алькоркон 0:2 Валенсия Вальядолид 0:1 Валенсия Еклано 1:4 Валенсия Валенсия 1:1 Кадис Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 0:1 Севилья Барселона 2:2 Валенсия Террасса 2:4 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетик Б Эйбар 0:0 Валенсия Валенсия 0:1 Атлетико М Алавес 2:2 Валенсия Валенсия 4:1 Реал Мадрид Валенсия 2:2 Хетафе
Сельта Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Сельта 3:1 Эльче Атлетико М 2:2 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:1 Эйбар
Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:4 Вильярреал УД Ибица 5:2 Сельта Реал Мадрид 2:0 Сельта Сельта 2:1 Уэска Хетафе 1:1 Сельта Сельта 2:0 Алавес Льянера 0:5 Сельта Сельта 4:0 Кадис Атлетик Б 0:2 Сельта Сельта 3:1 Гранада Севилья 4:2 Сельта Эльче 1:1 Сельта Сельта 1:4 Реал Сосьедад Леванте 1:1 Сельта Сельта 0:2 Атлетико М

Последние игры между собой

Валенсия: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 7
Сельта: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 8
Сельта 2:1 Валенсия Ла Лига Валенсия 1:0 Сельта Ла Лига Сельта 1:0 Валенсия Ла Лига Сельта 1:2 Валенсия Примера
Валенсия 1:1 Сельта Примера Сельта 1:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Сельта Примера Валенсия 3:2 Сельта Примера Сельта 2:1 Валенсия Кубок Короля Валенсия 1:4 Сельта Кубок Короля Сельта 2:1 Валенсия Примера Валенсия 0:2 Сельта Примера Сельта 1:5 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Сельта Примера Сельта 1:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Сельта Примера Сельта 2:1 Валенсия Примера Сельта 0:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Сельта Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 22 17 4 1 45 - 14 55
2. Реал Мадрид Заявка 23 15 4 4 41 - 19 49
3. Барселона Заявка 22 14 4 4 49 - 21 46
4. Севилья Заявка 22 14 3 5 32 - 16 45
5. Реал Сосьедад Заявка 23 10 8 5 37 - 20 38
6. Вильярреал Заявка 23 8 12 3 32 - 24 36
7. Бетис Заявка 23 10 3 10 31 - 38 33
8. Гранада Заявка 23 8 6 9 27 - 38 30
9. Сельта Заявка 23 7 8 8 29 - 34 29
10. Атлетик Б Заявка 22 8 4 10 32 - 26 28
11. Леванте Заявка 23 6 10 7 32 - 33 28
12. Осасуна Заявка 23 6 7 10 22 - 31 25
13. Хетафе Заявка 23 6 6 11 17 - 29 24
14. Кадис Заявка 23 6 6 11 20 - 39 24
15. Валенсия Заявка 23 5 9 9 28 - 32 24
16. Алавес Заявка 23 5 7 11 20 - 34 22
17. Эйбар Заявка 23 4 9 10 19 - 26 21
18. Вальядолид Заявка 23 4 9 10 22 - 34 21
19. Эльче Заявка 21 3 9 9 19 - 31 18
20. Уэска Заявка 23 2 10 11 18 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 11 9 2 0 26 - 5 29
2. Севилья Заявка 11 8 1 2 19 - 7 25
3. Реал Мадрид Заявка 11 8 0 3 20 - 7 24
4. Барселона Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
5. Гранада Заявка 12 6 3 3 17 - 15 21
6. Вильярреал Заявка 12 5 6 1 18 - 12 21
7. Атлетик Б Заявка 11 6 1 4 19 - 10 19
8. Сельта Заявка 11 6 1 4 18 - 18 19
9. Леванте Заявка 12 4 6 2 19 - 16 18
10. Бетис Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
11. Реал Сосьедад Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
12. Осасуна Заявка 11 4 3 4 13 - 15 15
13. Хетафе Заявка 12 4 3 5 9 - 9 15
14. Валенсия Заявка 11 3 5 3 16 - 14 14
15. Алавес Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
16. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 12 - 19 10
17. Кадис Заявка 12 2 4 6 11 - 21 10
18. Эльче Заявка 11 1 6 4 10 - 17 9
19. Уэска Заявка 11 1 5 5 6 - 12 8
20. Эйбар Заявка 12 1 5 6 6 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 11 8 2 1 19 - 9 26
2. Реал Мадрид Заявка 12 7 4 1 21 - 12 25
3. Барселона Заявка 11 7 1 3 21 - 9 22
4. Реал Сосьедад Заявка 12 6 3 3 19 - 10 21
5. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
6. Бетис Заявка 12 5 1 6 16 - 23 16
7. Вильярреал Заявка 11 3 6 2 14 - 12 15
8. Кадис Заявка 11 4 2 5 9 - 18 14
9. Эйбар Заявка 11 3 4 4 13 - 13 13
10. Вальядолид Заявка 12 2 5 5 10 - 15 11
11. Леванте Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
12. Валенсия Заявка 12 2 4 6 12 - 18 10
13. Осасуна Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
14. Сельта Заявка 12 1 7 4 11 - 16 10
15. Эльче Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
16. Атлетик Б Заявка 11 2 3 6 13 - 16 9
17. Алавес Заявка 11 2 3 6 10 - 19 9
18. Хетафе Заявка 11 2 3 6 8 - 20 9
19. Гранада Заявка 11 2 3 6 10 - 23 9
20. Уэска Заявка 12 1 5 6 12 - 21 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Сельта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 февраля 2021, осталось 2 дня 16 часов 38 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Валенсия 71.4% (35)
    X 24.5% (12)
    Сельта 4.1% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Сельта
    2.54
    3.35
    3.11
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.45 3.30 2.95
    Бонус: 5 000 ₽ 2.54 3.35 2.98
    Бонус: 5 000 ₽ 2.48 3.20 3.00
      2.50 3.33 3.11

    Самый высокий коэффициент на матч «Валенсия» – «Сельта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Валенсия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сельта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Валенсия» – «Сельта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    7.90 1.04 6.80 1.08 2.94 1.38 2.28 1.63 1.73 2.23 1.35 3.20 1.24 3.88 1.07 6.90 1.05 7.50
    8.90 1.04 6.60 1.10 2.95 1.40 2.28 1.67 1.90 1.96 1.67 2.23 1.33 3.30 1.22 4.10 1.08 7.00 1.06 7.70 1.01 14.00 1.01 13.50 0.00 22.00
    3.17 1.39 2.76 1.50 2.33 1.66 1.93 1.98 1.69 2.28 1.52 2.69 1.25 4.28
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.72 1.46 1.77 2.05 1.36 3.15 1.10 7.00 1.07 8.40
    1.72 2.12 1.32 3.25 1.09 7.30
    2.77 1.50 2.27 1.70 1.76 2.19 1.49 2.81 1.35 3.43
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.31 2.32 1.61 1.56 2.43 1.21 4.40 1.14 5.70
    2.30 1.57 1.55 2.35 1.20 4.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.91 1.87
    Букмекер Да Нет
    5.00 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.65 1.25
    Где смотреть матч Валенсия - Сельта онлайн

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    Прогнозы на матч Валенсия - Сельта

    Исход игры
    Валенсия
    71.4% (35)
    Ничья
    24.5% (12)
    Сельта
    4.1% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.08% (25)
    Меньше
    47.92% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (36)
    Нет
    25% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Валенсия
    42.9% (21)
    1:1 Ничья
    24.5% (12)
    1:0 Валенсия
    16.3% (8)
    3:2 Валенсия
    4.1% (2)
    2:0 Валенсия
    4.1% (2)
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