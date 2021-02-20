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Вальядолид
 
Позже

Стадион:
Реал Мадрид
1
Масип
Хорди
2
Луис
Перез
24
Хоакин
Фернандес
6
Бруно
Гонсалес
22
Начо
Мартинес
14
Алькарас
Рубен
17
Роке
Меса
18
Янко
Саиди
8
Перес
Кике
12
Орельяна
Фабиан
7
Гвардиола
Серхи
1
Куртуа
Тибо
17
Васкес
Лукас
5
Варан
Рафаэль
6
Начо
Игнасио
23
Менди
Ферлан
8
Кроос
Тони
14
Каземиро
Карлос
10
Модрич
Лука
11
Асенсио
Марко
24
Диас
Мариано
20
Винисиус
Жуниор
Вальядолид
4-2-3-1
Реал Мадрид
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вайссман Шон 3 0.13
2. Андре Маркос 3 0.13
3. Плано Оскар 2 0.09
4. Орельяна Фабиан 2 (2) 0.09
5. Мичел Мигель 2 0.09
6. Вилья Тони 2 0.09
7. Гвардиола Серхи 1 (1) 0.04
8. Бруно Гонсалес 1 0.04
9. Алькарас Рубен 1 0.04
10. Хоакин Фернандес 1 0.04
11. Фелипе Жоау 1 0.04
12. Карнеро Рауль 1 0.04
13. Роке Меса 1 (1) 0.04
14. Рубио Вальдо 1 (1) 0.04
15. Эрвиас Пабло 0 0
16. Куки Хосе 0 0
17. Начо Мартинес 0 0
Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 12 0.52
2. Каземиро Карлос 4 0.17
3. Модрич Лука 3 0.13
4. Вальверде Федерико 3 0.13
5. Кроос Тони 2 0.09
6. Васкес Лукас 2 0.09
7. Асенсио Марко 2 0.09
8. Винисиус Жуниор 2 0.09
9. Азар Эден 2 0.09
10. Варан Рафаэль 2 0.09
11. Рамос Серхио 2 (2) 0.09
12. Менди Ферлан 1 0.04
13. Диас Мариано 1 0.04
14. Родриго 0 0
15. Марсело Виера 0 0
16. Карвахаль Даниэль 0 0
17. Иско Аларкон 0 0

Карточки

Вальядолид
# Игрок      
1. Бруно Гонсалес 6 0
2. Алькарас Рубен 5 0
3. Сан Эметерио Феде 5 0
4. Хоакин Фернандес 5 0
5. Роке Меса 3 1
6. Начо Мартинес 2 1
7. Орельяна Фабиан 3 0
8. Мичел Мигель 2 0
9. Вилья Тони 2 0
10. Санчес Хавьер 2 0
11. Эль-Ямик Джавад 2 0
12. Перес Кике 2 0
13. Карнеро Рауль 2 0
14. Луис Перез 1 0
15. Масип Хорди 1 0
16. Эрвиас Пабло 1 0
17. Олаза Лукас 1 0
18. Янко Саиди 1 0
19. Гвардиола Серхи 1 0
20. Рубио Вальдо 1 0
21. Вайссман Шон 1 0
22. Фелипе Жоау 1 0
23. Андре Маркос 1 0
Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 8 0
2. Кроос Тони 5 0
3. Карвахаль Даниэль 5 0
4. Милитао Эдер 2 1
5. Рамос Серхио 3 0
6. Начо Игнасио 3 0
7. Менди Ферлан 3 0
8. Модрич Лука 2 0
9. Марсело Виера 2 0
10. Васкес Лукас 2 0
11. Бензема Карим 1 0
12. Асенсио Марко 1 0
13. Винисиус Жуниор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вальядолид 9.09% (2) 4.55% (1) 22.73% (5) 22.73% (5) 13.64% (3) 27.27% (6)
 Реал Мадрид 26.32% (10) 7.89% (3) 15.79% (6) 13.16% (5) 13.16% (5) 23.68% (9)

Предыдущие игры

Вальядолид Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Эйбар 1:1 Вальядолид Алавес 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:3 Уэска Вальядолид 2:4 Леванте
Леванте 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Эльче Пенья Депортива 1:4 Вальядолид Вальядолид 0:1 Валенсия Марбелья 2:3 Вальядолид Хетафе 0:1 Вальядолид Кадис 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:3 Барселона Севилья 1:1 Вальядолид Кантолагуа 0:5 Вальядолид Вальядолид 3:2 Осасуна Атлетико М 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Леванте Гранада 1:3 Вальядолид Вальядолид 2:1 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Вальядолид
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Реал Мадрид 2:0 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Хетафе Уэска 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Леванте
Алавес 1:4 Реал Мадрид Алькояно 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Осасуна 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Сельта Эльче 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Гранада Эйбар 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Севилья 0:1 Реал Мадрид Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Алавес Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Вильярреал 1:1 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Вальядолид: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 11
Реал Мадрид: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 1
Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Ла Лига Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 1:1 Вальядолид Ла Лига Вальядолид 1:4 Реал Мадрид Примера
Реал Мадрид 2:0 Вальядолид Примера Вальядолид 1:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:0 Вальядолид Примера Реал Мадрид 4:3 Вальядолид Примера Вальядолид 2:3 Реал Мадрид Примера Вальядолид 1:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:2 Вальядолид Примера Реал Мадрид 2:0 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 7:0 Вальядолид Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 23 17 4 2 45 - 16 55
2. Реал Мадрид Заявка 23 15 4 4 41 - 19 49
3. Барселона Заявка 22 14 4 4 49 - 21 46
4. Севилья Заявка 22 14 3 5 32 - 16 45
5. Реал Сосьедад Заявка 23 10 8 5 37 - 20 38
6. Вильярреал Заявка 23 8 12 3 32 - 24 36
7. Бетис Заявка 24 11 3 10 32 - 38 36
8. Леванте Заявка 24 7 10 7 34 - 33 31
9. Гранада Заявка 23 8 6 9 27 - 38 30
10. Сельта Заявка 24 7 8 9 29 - 36 29
11. Атлетик Б Заявка 22 8 4 10 32 - 26 28
12. Валенсия Заявка 24 6 9 9 30 - 32 27
13. Осасуна Заявка 23 6 7 10 22 - 31 25
14. Кадис Заявка 23 6 6 11 20 - 39 24
15. Хетафе Заявка 24 6 6 12 17 - 30 24
16. Алавес Заявка 23 5 7 11 20 - 34 22
17. Эльче Заявка 22 4 9 9 20 - 31 21
18. Вальядолид Заявка 23 4 9 10 22 - 34 21
19. Эйбар Заявка 24 4 9 11 19 - 27 21
20. Уэска Заявка 23 2 10 11 18 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 26 - 7 29
2. Севилья Заявка 11 8 1 2 19 - 7 25
3. Реал Мадрид Заявка 11 8 0 3 20 - 7 24
4. Барселона Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
5. Гранада Заявка 12 6 3 3 17 - 15 21
6. Вильярреал Заявка 12 5 6 1 18 - 12 21
7. Бетис Заявка 12 6 2 4 16 - 15 20
8. Атлетик Б Заявка 11 6 1 4 19 - 10 19
9. Сельта Заявка 11 6 1 4 18 - 18 19
10. Леванте Заявка 12 4 6 2 19 - 16 18
11. Реал Сосьедад Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
12. Валенсия Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
13. Осасуна Заявка 11 4 3 4 13 - 15 15
14. Хетафе Заявка 12 4 3 5 9 - 9 15
15. Алавес Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
16. Эльче Заявка 12 2 6 4 11 - 17 12
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 12 - 19 10
18. Кадис Заявка 12 2 4 6 11 - 21 10
19. Уэска Заявка 11 1 5 5 6 - 12 8
20. Эйбар Заявка 12 1 5 6 6 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 11 8 2 1 19 - 9 26
2. Реал Мадрид Заявка 12 7 4 1 21 - 12 25
3. Барселона Заявка 11 7 1 3 21 - 9 22
4. Реал Сосьедад Заявка 12 6 3 3 19 - 10 21
5. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
6. Бетис Заявка 12 5 1 6 16 - 23 16
7. Вильярреал Заявка 11 3 6 2 14 - 12 15
8. Кадис Заявка 11 4 2 5 9 - 18 14
9. Эйбар Заявка 12 3 4 5 13 - 14 13
10. Леванте Заявка 12 3 4 5 15 - 17 13
11. Вальядолид Заявка 12 2 5 5 10 - 15 11
12. Валенсия Заявка 12 2 4 6 12 - 18 10
13. Осасуна Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
14. Сельта Заявка 13 1 7 5 11 - 18 10
15. Эльче Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
16. Атлетик Б Заявка 11 2 3 6 13 - 16 9
17. Алавес Заявка 11 2 3 6 10 - 19 9
18. Гранада Заявка 11 2 3 6 10 - 23 9
19. Хетафе Заявка 12 2 3 7 8 - 21 9
20. Уэска Заявка 12 1 5 6 12 - 21 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • 2'
    "Вальядолид" играет в полосатых бело-синих футболках и белых трусах, "Реал" - в чёрной форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Хосе Сорилья"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.10 4.00 1.57
Бонус: 5 000 ₽ 5.55 4.15 1.63
Бонус: 5 000 ₽ 5.80 4.40 1.66
  6.14 4.25 1.59

Самый высокий коэффициент на матч «Вальядолид» – «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вальядолид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вальядолид» – «Реал Мадрид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.01 9.10 1.03 3.40 1.30 2.68 1.47 2.01 1.89 1.55 2.45 1.32 3.26 1.16 4.95 1.11 5.50 1.02 9.40
11.00 1.02 8.10 1.06 3.55 1.31 2.70 1.38 2.18 1.73 1.89 1.97 1.75 2.04 1.49 2.41 1.33 3.30 1.14 5.70 1.10 6.20 1.02 11.00 1.02 10.50 0.00 18.50
3.99 1.28 3.10 1.41 2.43 1.62 2.07 1.83 1.85 2.07 1.60 2.47 1.48 2.83 1.39 3.16 1.14 6.36
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.12 1.36 2.05 1.77 1.43 2.83 1.15 5.40 1.11 7.20
2.00 1.81 1.41 2.90 1.12 5.40
3.25 1.39 2.67 1.53 2.10 1.83 1.67 2.33 1.48 2.83
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.85 1.26 2.65 1.48 1.68 2.19 1.27 3.76 1.18 4.85
2.65 1.45 1.67 2.12 1.27 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.86 1.96
Букмекер Да Нет
5.10 1.15
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
Где смотреть матч Вальядолид - Реал Мадрид онлайн

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Прогнозы на матч Вальядолид - Реал Мадрид

Исход игры
Вальядолид
2.1% (3)
Ничья
4.9% (7)
Реал Мадрид
93.1% (134)
Тотал 2.5
Больше
60.99% (86)
Меньше
39.01% (55)
Обе команды забьют
Да
60.28% (85)
Нет
39.72% (56)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
38.2% (55)
0:2 Реал Мадрид
25.7% (37)
1:3 Реал Мадрид
13.2% (19)
0:1 Реал Мадрид
7.6% (11)
1:1 Ничья
3.5% (5)
0:3 Реал Мадрид
3.5% (5)
2:1 Вальядолид
1.4% (2)
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