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Вальядолид
 
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Стадион:
Реал Мадрид

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вайссман Шон 3 0.13
2. Андре Маркос 3 0.13
3. Плано Оскар 2 0.09
4. Орельяна Фабиан 2 (2) 0.09
5. Мичел Мигель 2 0.09
6. Вилья Тони 2 0.09
7. Гвардиола Серхи 1 (1) 0.04
8. Бруно Гонсалес 1 0.04
9. Алькарас Рубен 1 0.04
10. Хоакин Фернандес 1 0.04
11. Фелипе Жоау 1 0.04
12. Карнеро Рауль 1 0.04
13. Роке Меса 1 (1) 0.04
14. Рубио Вальдо 1 (1) 0.04
15. Эрвиас Пабло 0 0
16. Куки Хосе 0 0
17. Начо Мартинес 0 0
Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 12 0.52
2. Каземиро Карлос 4 0.17
3. Модрич Лука 3 0.13
4. Вальверде Федерико 3 0.13
5. Кроос Тони 2 0.09
6. Васкес Лукас 2 0.09
7. Асенсио Марко 2 0.09
8. Винисиус Жуниор 2 0.09
9. Азар Эден 2 0.09
10. Варан Рафаэль 2 0.09
11. Рамос Серхио 2 (2) 0.09
12. Менди Ферлан 1 0.04
13. Диас Мариано 1 0.04
14. Родриго 0 0
15. Марсело Виера 0 0
16. Карвахаль Даниэль 0 0
17. Иско Аларкон 0 0

Карточки

Вальядолид
# Игрок      
1. Бруно Гонсалес 6 0
2. Алькарас Рубен 5 0
3. Сан Эметерио Феде 5 0
4. Хоакин Фернандес 5 0
5. Роке Меса 3 1
6. Начо Мартинес 2 1
7. Орельяна Фабиан 3 0
8. Мичел Мигель 2 0
9. Вилья Тони 2 0
10. Санчес Хавьер 2 0
11. Эль-Ямик Джавад 2 0
12. Перес Кике 2 0
13. Карнеро Рауль 2 0
14. Луис Перез 1 0
15. Масип Хорди 1 0
16. Эрвиас Пабло 1 0
17. Олаза Лукас 1 0
18. Янко Саиди 1 0
19. Гвардиола Серхи 1 0
20. Рубио Вальдо 1 0
21. Вайссман Шон 1 0
22. Фелипе Жоау 1 0
23. Андре Маркос 1 0
Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 8 0
2. Кроос Тони 5 0
3. Карвахаль Даниэль 5 0
4. Милитао Эдер 2 1
5. Рамос Серхио 3 0
6. Начо Игнасио 3 0
7. Менди Ферлан 3 0
8. Модрич Лука 2 0
9. Марсело Виера 2 0
10. Васкес Лукас 2 0
11. Бензема Карим 1 0
12. Асенсио Марко 1 0
13. Винисиус Жуниор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вальядолид 9.09% (2) 4.55% (1) 22.73% (5) 22.73% (5) 13.64% (3) 27.27% (6)
 Реал Мадрид 26.32% (10) 7.89% (3) 15.79% (6) 13.16% (5) 13.16% (5) 23.68% (9)

Предыдущие игры

Вальядолид Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Эйбар 1:1 Вальядолид Алавес 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:3 Уэска Вальядолид 2:4 Леванте
Леванте 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Эльче Пенья Депортива 1:4 Вальядолид Вальядолид 0:1 Валенсия Марбелья 2:3 Вальядолид Хетафе 0:1 Вальядолид Кадис 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:3 Барселона Севилья 1:1 Вальядолид Кантолагуа 0:5 Вальядолид Вальядолид 3:2 Осасуна Атлетико М 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Леванте Гранада 1:3 Вальядолид Вальядолид 2:1 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Вальядолид
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Реал Мадрид 2:0 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Хетафе Уэска 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Леванте
Алавес 1:4 Реал Мадрид Алькояно 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Осасуна 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Сельта Эльче 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Гранада Эйбар 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Севилья 0:1 Реал Мадрид Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Алавес Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Вильярреал 1:1 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Вальядолид: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 11
Реал Мадрид: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 1
Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Ла Лига Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 1:1 Вальядолид Ла Лига Вальядолид 1:4 Реал Мадрид Примера
Реал Мадрид 2:0 Вальядолид Примера Вальядолид 1:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:0 Вальядолид Примера Реал Мадрид 4:3 Вальядолид Примера Вальядолид 2:3 Реал Мадрид Примера Вальядолид 1:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:2 Вальядолид Примера Реал Мадрид 2:0 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 7:0 Вальядолид Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 22 17 4 1 45 - 14 55
2. Реал Мадрид Заявка 23 15 4 4 41 - 19 49
3. Барселона Заявка 22 14 4 4 49 - 21 46
4. Севилья Заявка 22 14 3 5 32 - 16 45
5. Реал Сосьедад Заявка 23 10 8 5 37 - 20 38
6. Вильярреал Заявка 23 8 12 3 32 - 24 36
7. Бетис Заявка 23 10 3 10 31 - 38 33
8. Гранада Заявка 23 8 6 9 27 - 38 30
9. Сельта Заявка 23 7 8 8 29 - 34 29
10. Атлетик Б Заявка 22 8 4 10 32 - 26 28
11. Леванте Заявка 23 6 10 7 32 - 33 28
12. Осасуна Заявка 23 6 7 10 22 - 31 25
13. Хетафе Заявка 23 6 6 11 17 - 29 24
14. Кадис Заявка 23 6 6 11 20 - 39 24
15. Валенсия Заявка 23 5 9 9 28 - 32 24
16. Алавес Заявка 23 5 7 11 20 - 34 22
17. Эйбар Заявка 23 4 9 10 19 - 26 21
18. Вальядолид Заявка 23 4 9 10 22 - 34 21
19. Эльче Заявка 21 3 9 9 19 - 31 18
20. Уэска Заявка 23 2 10 11 18 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 11 9 2 0 26 - 5 29
2. Севилья Заявка 11 8 1 2 19 - 7 25
3. Реал Мадрид Заявка 11 8 0 3 20 - 7 24
4. Барселона Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
5. Гранада Заявка 12 6 3 3 17 - 15 21
6. Вильярреал Заявка 12 5 6 1 18 - 12 21
7. Атлетик Б Заявка 11 6 1 4 19 - 10 19
8. Сельта Заявка 11 6 1 4 18 - 18 19
9. Леванте Заявка 12 4 6 2 19 - 16 18
10. Бетис Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
11. Реал Сосьедад Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
12. Осасуна Заявка 11 4 3 4 13 - 15 15
13. Хетафе Заявка 12 4 3 5 9 - 9 15
14. Валенсия Заявка 11 3 5 3 16 - 14 14
15. Алавес Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
16. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 12 - 19 10
17. Кадис Заявка 12 2 4 6 11 - 21 10
18. Эльче Заявка 11 1 6 4 10 - 17 9
19. Уэска Заявка 11 1 5 5 6 - 12 8
20. Эйбар Заявка 12 1 5 6 6 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 11 8 2 1 19 - 9 26
2. Реал Мадрид Заявка 12 7 4 1 21 - 12 25
3. Барселона Заявка 11 7 1 3 21 - 9 22
4. Реал Сосьедад Заявка 12 6 3 3 19 - 10 21
5. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
6. Бетис Заявка 12 5 1 6 16 - 23 16
7. Вильярреал Заявка 11 3 6 2 14 - 12 15
8. Кадис Заявка 11 4 2 5 9 - 18 14
9. Эйбар Заявка 11 3 4 4 13 - 13 13
10. Вальядолид Заявка 12 2 5 5 10 - 15 11
11. Леванте Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
12. Валенсия Заявка 12 2 4 6 12 - 18 10
13. Осасуна Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
14. Сельта Заявка 12 1 7 4 11 - 16 10
15. Эльче Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
16. Атлетик Б Заявка 11 2 3 6 13 - 16 9
17. Алавес Заявка 11 2 3 6 10 - 19 9
18. Хетафе Заявка 11 2 3 6 8 - 20 9
19. Гранада Заявка 11 2 3 6 10 - 23 9
20. Уэска Заявка 12 1 5 6 12 - 21 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вальядолид - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 февраля 2021, осталось 2 дня 19 часов 8 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Вальядолид 4.3% (2)
    X 8.5% (4)
    Реал Мадрид 87.2% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вальядолид
    Ничья
    Реал Мадрид
    7.25
    4.50
    1.55
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 6.50 4.50 1.50
    Бонус: 5 000 ₽ 6.00 4.33 1.54
    Бонус: 5 000 ₽ 7.10 3.95 1.55
      7.25 4.30 1.53

    Самый высокий коэффициент на матч «Вальядолид» – «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вальядолид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вальядолид» – «Реал Мадрид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    10.50 1.01 9.70 1.03 3.78 1.25 3.04 1.38 2.07 1.84 1.59 2.36 1.38 2.94 1.16 4.65 1.12 5.25 1.02 9.30
    13.00 1.01 9.20 1.04 3.95 1.25 2.95 1.37 2.01 1.81 1.80 2.02 1.62 2.37 1.37 2.95 1.17 4.70 1.13 5.40 1.04 9.50 1.03 9.80 0.00 16.50
    4.05 1.27 2.46 1.61 2.10 1.81 1.87 2.04 1.63 2.40 1.51 2.73 1.42 3.05 1.16 5.93
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.20 1.35 2.11 1.73 1.49 2.62 1.17 5.10 1.12 6.35
    2.06 1.76 1.45 2.65 1.16 5.30
    3.31 1.38 2.72 1.51 2.13 1.80 1.68 2.30 1.49 2.80
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.20 1.23 2.91 1.41 1.78 2.04 1.33 3.32 1.22 4.30
    2.95 1.37 1.76 1.98 1.33 3.15

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.87 1.91
    Букмекер Да Нет
    4.70 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.35 1.30
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    Прогнозы на матч Вальядолид - Реал Мадрид

    Исход игры
    Вальядолид
    4.3% (2)
    Ничья
    8.5% (4)
    Реал Мадрид
    87.2% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.7% (27)
    Меньше
    41.3% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    56.52% (26)
    Нет
    43.48% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    27.7% (13)
    0:2 Реал Мадрид
    25.5% (12)
    1:3 Реал Мадрид
    12.8% (6)
    0:3 Реал Мадрид
    10.6% (5)
    1:1 Ничья
    8.5% (4)
    0:1 Реал Мадрид
    6.4% (3)
    2:1 Вальядолид
    4.3% (2)
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