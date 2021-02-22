Маритиму
1:1
Первый тайм: 29'
Стадион: Душ Баррейруш
Порту
0:1
14' ГолУрибе Матеус
1:1
18' ГолСилва Леонардо
25
Рене
6
Джин
12
Кошта
Эдгар
12
Занузи
Зайду
17
Корона
Хесус
11
Марега
Мусса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 РенеПолузащитник
-
6 ДжинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Кошта ЭдгарНападающий
- Запасные игроки
-
22 Кайо СеккоВратарь
-
46 Каро АндреасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Маседу РубенНападающий
-
31 Sassa II
-
Главный тренер: Milton Mendes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
-
17 Корона ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Марега МуссаНападающий
- Запасные игроки
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
31 Нану ГомешЗащитник
-
32 Сарр МалангЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Груйич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
Ход матча
14'
0:1
18'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пиньо Родриго
|7 (1)
|0.35
|2.
|Дьедеррик Жоэль
|6 (1)
|0.3
|3.
|Marcelo Hermes
|1
|0.05
|4.
|Милсон
|1
|0.05
|5.
|Зайнадин Джуниор
|1
|0.05
|6.
|Нану Гомеш
|1
|0.05
|7.
|Африко Лукас
|1
|0.05
|8.
|Винк Клаудио
|0
|0
|9.
|Корреа Хорхе
|0
|0
|10.
|Маседу Рубен
|0
|0
|11.
|Чина Фабиу
|0
|0
|12.
|Гитан Рафик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оливейра Сержиу
|9 (6)
|0.45
|2.
|Тареми Мехди
|9
|0.45
|3.
|Марега Мусса
|6
|0.3
|4.
|Диас Луис
|4
|0.2
|5.
|Эванилсон
|3
|0.15
|6.
|Корона Хесус
|2
|0.1
|7.
|Отавио Эдмилсон
|2
|0.1
|8.
|Теллес Алекс
|2 (2)
|0.1
|9.
|Урибе Матеус
|2
|0.1
|10.
|Занузи Зайду
|1
|0.05
|11.
|Пепе Кеплер
|1
|0.05
|12.
|М'Бемба Шансель
|1
|0.05
|13.
|Мариу Жоау III
|1
|0.05
|14.
|Мартинес Антонио III
|1
|0.05
|15.
|Манафа Вилсон
|0
|0
|16.
|Накацзима Шоя
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джин
|6
|1
|2.
|Кошта Эдгар
|4
|0
|3.
|Рене
|4
|0
|4.
|Винк Клаудио
|4
|0
|5.
|Бамбок Франк-Ив
|4
|0
|6.
|Силва Леонардо
|3
|0
|7.
|Зайнадин Джуниор
|3
|0
|8.
|Marcelo Hermes
|3
|0
|9.
|Пиньо Родриго
|3
|0
|10.
|Милсон
|1
|1
|11.
|Корреа Хорхе
|2
|0
|12.
|Жефферсон
|2
|0
|13.
|Тамюзо Франсуа-Ксавье
|2
|0
|14.
|Маседу Рубен
|2
|0
|15.
|Гитан Рафик
|2
|0
|16.
|Африко Лукас
|2
|0
|17.
|Пеладжио Педро
|2
|0
|18.
|Чина Фабиу
|0
|1
|19.
|Сёдерстрём Тим
|1
|0
|20.
|Sassa II
|1
|0
|21.
|Клебер Жан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Корона Хесус
|5
|1
|2.
|Урибе Матеус
|4
|1
|3.
|Занузи Зайду
|2
|1
|4.
|Пепе Кеплер
|3
|0
|5.
|Оливейра Сержиу
|3
|0
|6.
|М'Бемба Шансель
|3
|0
|7.
|Отавио Эдмилсон
|2
|0
|8.
|Марчесин Агустин
|2
|0
|9.
|Марега Мусса
|2
|0
|10.
|Эванилсон
|2
|0
|11.
|Тареми Мехди
|0
|1
|12.
|Накацзима Шоя
|1
|0
|13.
|Груйич Марко
|1
|0
|14.
|Мариу Жоау III
|1
|0
|15.
|Мартинес Антонио III
|1
|0
|16.
|Ромариу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Маритиму
|11.11% (2)
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|27.78% (5)
|Порту
|6.98% (3)
|9.3% (4)
|32.56% (14)
|18.6% (8)
|9.3% (4)
|23.26% (10)
Предыдущие игры
Маритиму Последние 20 матчей: +6 =2 -12Тондела 2:1 Маритиму Маритиму 1:2 Санта-Клара Маритиму 0:2 Спортинг Л Витория Гимарайнш 1:0 Маритиму
Маритиму 1:3 Эшторил Маритиму 0:3 Пасуш де Феррейра Жил Висенте 0:1 Маритиму Маритиму 2:0 Спортинг Л Брага 2:1 Маритиму Маритиму 0:0 Боавишта Риу Аве 1:3 Маритиму Маритиму 2:1 Салгейруш Маритиму 1:0 Белененсеш Фаренсе 2:1 Маритиму Маритиму 1:2 Бенфика Пенафьел 2:3 Маритиму Фамаликан 2:1 Маритиму Маритиму 0:0 Насьонал Мадейра Морейренсе 2:1 Маритиму Маритиму 1:2 Портимоненсе
Порту Последние 20 матчей: +14 =5 -1Порту 2:1 Ювентус Порту 2:2 Боавишта Брага 1:1 Порту Брага 2:2 Порту
Белененсеш 0:0 Порту Порту 2:0 Риу Аве Жил Висенте 0:2 Порту Фаренсе 0:1 Порту Спортинг Л 2:1 Порту Порту 1:1 Бенфика Насьонал Мадейра 2:4 Порту Фамаликан 1:4 Порту Порту 3:0 Морейренсе Витория Гимарайнш 2:3 Порту Порту 2:0 Бенфика Порту 2:0 Насьонал Мадейра Порту 2:1 Пасуш де Феррейра Порту 2:1 Тондела Олимпиакос 0:2 Порту Порту 4:3 Тондела
Последние игры между собой
Маритиму: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Порту: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Маритиму 0:2 Порту Примейра-лига Маритиму 0:1 Порту Примейра-лига Порту 3:1 Маритиму Примейра-лига Маритиму 1:1 Порту Примейра-лига Порту 2:1 Маритиму Примейра-лига Порту 1:0 Маритиму Примейра-лига Порту 1:3 Маритиму Кубок лиги Маритиму 1:1 Порту Примейра-лига Маритиму 2:1 Порту Кубок лиги Маритиму 1:0 Порту Примейра-лига Порту 2:0 Маритиму Примейра-лига Маритиму 1:0 Порту Примейра-лига Порту 3:2 Маритиму Кубок Португалии Порту 3:0 Маритиму Примейра-лига Маритиму 1:1 Порту Примейра-лига Порту 5:0 Маритиму Примейра-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|20
|17
|3
|0
|42 - 10
|54
|2.
|Брага
|Заявка
|20
|14
|1
|5
|37 - 20
|43
|3.
|Порту
|1:1 Заявка
|20
|12
|6
|2
|44 - 22
|42
|4.
|Бенфика
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|33 - 17
|39
|5.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|28 - 17
|38
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|25 - 21
|32
|7.
|Санта-Клара
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|20 - 23
|25
|8.
|Морейренсе
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|18 - 24
|25
|9.
|Риу Аве
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|16 - 23
|22
|10.
|Тондела
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|21 - 34
|21
|11.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|19 - 26
|21
|12.
|Белененсеш
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|11 - 16
|21
|13.
|Портимоненсе
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|18 - 26
|19
|14.
|Жил Висенте
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|16 - 26
|19
|15.
|Маритиму
|1:1 Заявка
|20
|5
|3
|12
|19 - 29
|18
|16.
|Фаренсе
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|22 - 29
|18
|17.
|Фамаликан
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|18 - 32
|18
|18.
|Боавишта
|Заявка
|20
|3
|9
|8
|20 - 32
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 5
|26
|2.
|Брага
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|18 - 8
|25
|3.
|Порту
|1:1 Заявка
|10
|7
|2
|1
|23 - 11
|23
|4.
|Бенфика
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 8
|23
|5.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|16 - 8
|23
|6.
|Тондела
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|12 - 9
|20
|7.
|Портимоненсе
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|8.
|Морейренсе
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 13
|14
|9.
|Белененсеш
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 10
|14
|10.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 15
|13
|11.
|Фаренсе
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 13
|13
|12.
|Риу Аве
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|13.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 15
|12
|14.
|Жил Висенте
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 10
|11
|15.
|Маритиму
|1:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|16.
|Санта-Клара
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 11
|8
|17.
|Боавишта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 16
|8
|18.
|Фамаликан
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|22 - 5
|28
|2.
|Порту
|1:1 Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 11
|19
|3.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|4.
|Брага
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|19 - 12
|18
|5.
|Санта-Клара
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 12
|17
|6.
|Бенфика
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 9
|16
|7.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|8.
|Фамаликан
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 13
|11
|9.
|Морейренсе
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|6 - 11
|11
|10.
|Риу Аве
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|7 - 13
|10
|11.
|Боавишта
|Заявка
|10
|1
|7
|2
|13 - 16
|10
|12.
|Маритиму
|1:1 Заявка
|10
|3
|0
|7
|12 - 16
|9
|13.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 11
|9
|14.
|Жил Висенте
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 16
|8
|15.
|Белененсеш
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|1 - 6
|7
|16.
|Фаренсе
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 16
|5
|17.
|Портимоненсе
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 18
|5
|18.
|Тондела
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|9 - 25
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
- — Вылет во Вторую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Маритиму» – «Порту» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Маритиму» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Порту» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Маритиму» – «Порту», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Маритиму 1:1 Порту
Исход игры
Маритиму
0% (0)
Ничья
3.4% (5)
Порту
96.6% (142)
Тотал 2.5
Больше
46.53% (67)
Меньше
53.47% (77)
Обе команды забьют
Да
47.22% (68)
Нет
52.78% (76)
Популярный счёт
0:2 Порту
34% (50)
1:2 Порту
34% (50)
0:1 Порту
15.6% (23)
1:3 Порту
8.2% (12)
1:1 Ничья
2% (3)
2:3 Порту
1.4% (2)
0:3 Порту
1.4% (2)
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