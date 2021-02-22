  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
Маритиму
1:2
Конец матча

Стадион:
Порту
0'
0:1
14' Гол
Урибе Матеус
1:1
18' Гол
Силва Леонардо
31' Желтая карточка
Marcelo Hermes
32' Желтая карточка
Манафа Вилсон
69' Желтая карточка
Дьедеррик Жоэль
71' Желтая карточка
Пеладжио Педро
84' Желтая карточка
Марчесин Агустин
86' Желтая карточка
Джин
87' Желтая карточка
Абедзадех Амир
1:2
90' Пенальти
Отавио Эдмилсон
90' Желтая карточка
Зайнадин Джуниор
90'+6
1
Абедзадех
Амир
2
Винк
Клаудио
5
Зайнадин
Джуниор
66
Силва
Леонардо
86
Marcelo
Hermes
60
Пеладжио
Педро
25
Рене
6
Джин
8
Корреа
Хорхе
95
Дьедеррик
Жоэль
12
Кошта
Эдгар
1
Марчесин
Агустин
18
Манафа
Вилсон
19
М'Бемба
Шансель
3
Пепе
Кеплер
12
Занузи
Зайду
17
Корона
Хесус
27
Оливейра
Сержиу
8
Урибе
Матеус
7
Диас
Луис
9
Тареми
Мехди
11
Марега
Мусса
Маритиму
4-3-3
Порту
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Маритиму
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пиньо Родриго 7 (1) 0.35
2. Дьедеррик Жоэль 6 (1) 0.3
3. Marcelo Hermes 1 0.05
4. Милсон 1 0.05
5. Силва Леонардо 1 0.05
6. Зайнадин Джуниор 1 0.05
7. Нану Гомеш 1 0.05
8. Африко Лукас 1 0.05
9. Винк Клаудио 0 0
10. Корреа Хорхе 0 0
11. Маседу Рубен 0 0
12. Чина Фабиу 0 0
13. Гитан Рафик 0 0
Порту
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тареми Мехди 9 0.45
2. Оливейра Сержиу 9 (6) 0.45
3. Марега Мусса 6 0.3
4. Диас Луис 4 0.2
5. Отавио Эдмилсон 3 (1) 0.15
6. Эванилсон 3 0.15
7. Корона Хесус 2 0.1
8. Теллес Алекс 2 (2) 0.1
9. Урибе Матеус 2 0.1
10. Занузи Зайду 1 0.05
11. Пепе Кеплер 1 0.05
12. М'Бемба Шансель 1 0.05
13. Мариу Жоау III 1 0.05
14. Мартинес Антонио III 1 0.05
15. Манафа Вилсон 0 0
16. Накацзима Шоя 0 0

Карточки

Маритиму
# Игрок      
1. Джин 7 1
2. Кошта Эдгар 4 0
3. Рене 4 0
4. Винк Клаудио 4 0
5. Зайнадин Джуниор 4 0
6. Marcelo Hermes 4 0
7. Бамбок Франк-Ив 4 0
8. Силва Леонардо 3 0
9. Пиньо Родриго 3 0
10. Пеладжио Педро 3 0
11. Милсон 1 1
12. Корреа Хорхе 2 0
13. Жефферсон 2 0
14. Тамюзо Франсуа-Ксавье 2 0
15. Маседу Рубен 2 0
16. Гитан Рафик 2 0
17. Африко Лукас 2 0
18. Чина Фабиу 0 1
19. Сёдерстрём Тим 1 0
20. Дьедеррик Жоэль 1 0
21. Sassa II 1 0
22. Клебер Жан 1 0
23. Абедзадех Амир 1 0
Порту
# Игрок      
1. Корона Хесус 5 1
2. Урибе Матеус 4 1
3. Занузи Зайду 2 1
4. Пепе Кеплер 3 0
5. Оливейра Сержиу 3 0
6. Марчесин Агустин 3 0
7. М'Бемба Шансель 3 0
8. Отавио Эдмилсон 2 0
9. Марега Мусса 2 0
10. Эванилсон 2 0
11. Тареми Мехди 0 1
12. Накацзима Шоя 1 0
13. Манафа Вилсон 1 0
14. Груйич Марко 1 0
15. Мариу Жоау III 1 0
16. Мартинес Антонио III 1 0
17. Ромариу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Маритиму 10.53% (2) 10.53% (2) 15.79% (3) 21.05% (4) 15.79% (3) 26.32% (5)
 Порту 8.89% (4) 8.89% (4) 31.11% (14) 17.78% (8) 8.89% (4) 24.44% (11)

Предыдущие игры

Маритиму Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Тондела 2:1 Маритиму Маритиму 1:2 Санта-Клара Маритиму 0:2 Спортинг Л Витория Гимарайнш 1:0 Маритиму
Маритиму 1:3 Эшторил Маритиму 0:3 Пасуш де Феррейра Жил Висенте 0:1 Маритиму Маритиму 2:0 Спортинг Л Брага 2:1 Маритиму Маритиму 0:0 Боавишта Риу Аве 1:3 Маритиму Маритиму 2:1 Салгейруш Маритиму 1:0 Белененсеш Фаренсе 2:1 Маритиму Маритиму 1:2 Бенфика Пенафьел 2:3 Маритиму Фамаликан 2:1 Маритиму Маритиму 0:0 Насьонал Мадейра Морейренсе 2:1 Маритиму Маритиму 1:2 Портимоненсе
Порту Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Порту 2:1 Ювентус Порту 2:2 Боавишта Брага 1:1 Порту Брага 2:2 Порту
Белененсеш 0:0 Порту Порту 2:0 Риу Аве Жил Висенте 0:2 Порту Фаренсе 0:1 Порту Спортинг Л 2:1 Порту Порту 1:1 Бенфика Насьонал Мадейра 2:4 Порту Фамаликан 1:4 Порту Порту 3:0 Морейренсе Витория Гимарайнш 2:3 Порту Порту 2:0 Бенфика Порту 2:0 Насьонал Мадейра Порту 2:1 Пасуш де Феррейра Порту 2:1 Тондела Олимпиакос 0:2 Порту Порту 4:3 Тондела

Последние игры между собой

Маритиму: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Порту: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Порту 2:3 Маритиму Примейра-лига Порту 1:0 Маритиму Примейра-лига Маритиму 1:1 Порту Примейра-лига Порту 3:0 Маритиму Примейра-лига
Маритиму 0:2 Порту Примейра-лига Маритиму 0:1 Порту Примейра-лига Порту 3:1 Маритиму Примейра-лига Маритиму 1:1 Порту Примейра-лига Порту 2:1 Маритиму Примейра-лига Порту 1:0 Маритиму Примейра-лига Порту 1:3 Маритиму Кубок лиги Маритиму 1:1 Порту Примейра-лига Маритиму 2:1 Порту Кубок лиги Маритиму 1:0 Порту Примейра-лига Порту 2:0 Маритиму Примейра-лига Маритиму 1:0 Порту Примейра-лига Порту 3:2 Маритиму Кубок Португалии Порту 3:0 Маритиму Примейра-лига Маритиму 1:1 Порту Примейра-лига Порту 5:0 Маритиму Примейра-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 20 17 3 0 42 - 10 54
2. Порту Заявка 20 13 5 2 45 - 22 44
3. Брага Заявка 20 14 1 5 37 - 20 43
4. Бенфика Заявка 20 11 6 3 33 - 17 39
5. Пасуш де Феррейра Заявка 20 11 5 4 28 - 17 38
6. Витория Гимарайнш Заявка 20 9 5 6 25 - 21 32
7. Санта-Клара Заявка 20 7 4 9 20 - 23 25
8. Морейренсе Заявка 20 6 7 7 18 - 24 25
9. Риу Аве Заявка 20 5 7 8 16 - 23 22
10. Тондела Заявка 20 6 3 11 21 - 34 21
11. Насьонал Мадейра Заявка 20 5 6 9 19 - 26 21
12. Белененсеш Заявка 20 4 9 7 11 - 16 21
13. Портимоненсе Заявка 20 5 4 11 18 - 26 19
14. Жил Висенте Заявка 20 5 4 11 16 - 26 19
15. Фаренсе Заявка 20 4 6 10 22 - 29 18
16. Фамаликан Заявка 20 4 6 10 18 - 32 18
17. Боавишта Заявка 20 3 9 8 20 - 32 18
18. Маритиму Заявка 20 5 2 13 19 - 30 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 10 8 2 0 20 - 5 26
2. Брага Заявка 10 8 1 1 18 - 8 25
3. Порту Заявка 10 7 2 1 23 - 11 23
4. Бенфика Заявка 10 7 2 1 18 - 8 23
5. Пасуш де Феррейра Заявка 10 7 2 1 16 - 8 23
6. Тондела Заявка 10 6 2 2 12 - 9 20
7. Портимоненсе Заявка 9 4 2 3 11 - 8 14
8. Морейренсе Заявка 10 3 5 2 12 - 13 14
9. Белененсеш Заявка 11 3 5 3 10 - 10 14
10. Витория Гимарайнш Заявка 10 4 1 5 11 - 15 13
11. Фаренсе Заявка 11 3 4 4 14 - 13 13
12. Риу Аве Заявка 10 3 3 4 9 - 10 12
13. Насьонал Мадейра Заявка 10 3 3 4 13 - 15 12
14. Жил Висенте Заявка 10 3 2 5 8 - 10 11
15. Санта-Клара Заявка 9 2 2 5 7 - 11 8
16. Маритиму Заявка 10 2 2 6 7 - 14 8
17. Боавишта Заявка 10 2 2 6 7 - 16 8
18. Фамаликан Заявка 10 1 4 5 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 10 9 1 0 22 - 5 28
2. Порту Заявка 10 6 3 1 22 - 11 21
3. Витория Гимарайнш Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
4. Брага Заявка 10 6 0 4 19 - 12 18
5. Санта-Клара Заявка 11 5 2 4 13 - 12 17
6. Бенфика Заявка 10 4 4 2 15 - 9 16
7. Пасуш де Феррейра Заявка 10 4 3 3 12 - 9 15
8. Фамаликан Заявка 10 3 2 5 9 - 13 11
9. Морейренсе Заявка 10 3 2 5 6 - 11 11
10. Риу Аве Заявка 10 2 4 4 7 - 13 10
11. Боавишта Заявка 10 1 7 2 13 - 16 10
12. Маритиму Заявка 10 3 0 7 12 - 16 9
13. Насьонал Мадейра Заявка 10 2 3 5 6 - 11 9
14. Жил Висенте Заявка 10 2 2 6 8 - 16 8
15. Белененсеш Заявка 9 1 4 4 1 - 6 7
16. Фаренсе Заявка 9 1 2 6 8 - 16 5
17. Портимоненсе Заявка 11 1 2 8 7 - 18 5
18. Тондела Заявка 10 0 1 9 9 - 25 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
  • — Вылет во Вторую лигу
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Манафа Вилсон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Marcelo Hermes получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Силва Леонардо бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Урибе Матеус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Maritimo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Маритиму 0% (0)
X 3.4% (5)
Порту 96.6% (142)
Все прогнозы
1.53 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 8.80 5.20 1.32
Бонус: 5 000 ₽ 9.80 5.45 1.31
Бонус: 5 000 ₽ 48.00 4.60 1.23
  12.70 1.86 2.34

Самый высокий коэффициент на матч «Маритиму» – «Порту» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Маритиму» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Порту» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Маритиму» – «Порту», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
3.95 1.23 2.06 1.71 1.63 2.20 1.41 2.75 1.15 4.90 1.05 8.40
10.75 1.01 10.00 1.02 3.88 1.24 3.15 1.36 2.12 1.80 1.63 2.28 1.40 2.86 1.18 4.45 1.12 5.05 1.03 8.90 1.04 8.50 1.01 10.50
8.40 1.07 6.80 1.10 2.90 1.40 2.18 1.68 4.60 1.19 1.82 1.99 1.47 2.65 1.84 1.97 1.07 8.40 1.03 12.00 1.02 13.00 1.02 13.00 1.03 10.00 1.02 10.20 1.01 10.50
4.23 1.25 2.48 1.58 1.98 1.90 1.62 2.39 1.26 4.05 1.61 2.42 1.42 2.97 1.91 1.98 1.58 2.46 1.43 2.93 1.16 5.88
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.15 1.33 2.12 1.67 1.49 2.50 1.12 5.80
3.26 1.34 2.15 1.70 1.51 2.56 1.17 5.00 1.12 6.25
2.33 1.60 1.48 2.63 1.25 3.90 1.04 8.68 1.58 2.35 1.12 6.10 1.07 8.40
3.36 1.36 2.76 1.49 2.17 1.76 1.70 2.25 2.15 1.74 1.76 2.12 1.36 3.23 1.24 4.12 1.41 2.97 1.22 4.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.19 1.81 1.93 1.23 3.95
4.30 1.22 3.00 1.39 1.80 2.01 1.35 3.20 1.23 4.20
4.00 1.24 2.70 1.45 1.70 2.15 1.27 3.43 1.17 4.37

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.12 1.67
2.85 1.42
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
4.90 1.17
Где смотреть матч Маритиму 1:2 Порту онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Маритиму 1:2 Порту

Исход игры
Маритиму
0% (0)
Ничья
3.4% (5)
Порту
96.6% (142)
Тотал 2.5
Больше
46.53% (67)
Меньше
53.47% (77)
Обе команды забьют
Да
47.22% (68)
Нет
52.78% (76)
Популярный счёт
0:2 Порту
34% (50)
1:2 Порту
34% (50)
0:1 Порту
15.6% (23)
1:3 Порту
8.2% (12)
1:1 Ничья
2% (3)
0:3 Порту
1.4% (2)
2:3 Порту
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 