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Осасуна
 
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Стадион:
Севилья
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
23
Эрнандес
Аридане
5
Гарсия
Давид
III
39
Санчес
Мануэль
6
Ойер
Санхурхо
24
Торро
Лукас
27
Монкайола
Хон
11
Барха
Энрике
17
Будимир
Анте
14
Гарсия
Рубен
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
4
Рекик
Карим
8
Хордан
Хоан
25
Фернандо
Режес
21
Торрес
Оливер
7
Сусо
Хесус
11
Мунир
Эль-Хаддади
9
Де
Йонг
Люк
Осасуна
4-3-3
Севилья
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Будимир Анте 6 0.26
2. Кальери Хонатан 4 0.17
3. Торрес Роберто 4 (1) 0.17
4. Гарсия Рубен 3 (1) 0.13
5. Ронкалья Факундо 1 0.04
6. Адриан Лопес 1 0.04
7. Брашанац Дарко 1 0.04
8. Гарсия Давид III 1 0.04
9. Монкайола Хон 1 0.04
10. Барха Энрике 0 0
11. Ойер Санхурхо 0 0
12. Торро Лукас 0 0
13. Хони Родригес 0 0
14. Санчес Мануэль 0 0
15. Гальего Энрике 0 0
Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эн-Несири Юссеф 13 0.59
2. Окампос Лукас 4 (4) 0.18
3. Мунир Эль-Хаддади 4 0.18
4. Сусо Хесус 3 0.14
5. Де Йонг Люк 2 0.09
6. Хордан Хоан 1 0.05
7. Ракитич Иван 1 0.05
8. Гомес Алехандро 1 0.05
9. Эскудеро Серхио 1 0.05
10. Кунде Жюль 1 0.05
11. Навас Хесус 0 0
12. Фернандо Режес 0 0
13. Торрес Оливер 0 0
14. Видаль Алеш 0 0

Карточки

Осасуна
# Игрок      
1. Ойер Санхурхо 6 0
2. Монкайола Хон 4 1
3. Гарсия Давид III 5 0
4. Видаль Начо 5 0
5. Перес Иньиго 3 1
6. Эрнандес Аридане 3 1
7. Кальери Хонатан 4 0
8. Ронкалья Факундо 2 1
9. Гарсия Рубен 2 0
10. Будимир Анте 2 0
11. Торро Лукас 2 0
12. Эррера Серхио 2 0
13. Унаи Гарсия 2 0
14. Круз Хуан 2 0
15. Санчес Мануэль 2 0
16. Рубен Мартинес 0 1
17. Брашанац Дарко 1 0
18. Барха Энрике 1 0
19. Гальего Энрике 1 0
Севилья
# Игрок      
1. Гудель Неманья 6 0
2. Фернандо Режес 5 0
3. Хордан Хоан 3 1
4. Ракитич Иван 4 0
5. Навас Хесус 4 0
6. Де Йонг Люк 3 0
7. Карлос Диего Сантос 3 0
8. Окампос Лукас 2 0
9. Торрес Оливер 2 0
10. Буну Яссин 2 0
11. Кунде Жюль 2 0
12. Эн-Несири Юссеф 2 0
13. Эскудеро Серхио 1 0
14. Васкес Франко 1 0
15. Серхи Гомес 1 0
16. Акунья Маркос 1 0
17. Рекик Карим 1 0
18. Сусо Хесус 1 0
19. Видаль Алеш 1 0
20. Мунир Эль-Хаддади 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Осасуна 9.09% (2) 22.73% (5) 18.18% (4) 0 22.73% (5) 27.27% (6)
 Севилья 22.58% (7) 6.45% (2) 12.9% (4) 19.35% (6) 9.68% (3) 29.03% (9)

Предыдущие игры

Осасуна Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Леванте 0:1 Осасуна Осасуна 2:1 Эйбар Бетис 1:0 Осасуна Альмерия 0:0 Осасуна
Осасуна 3:1 Гранада Валенсия 1:1 Осасуна Эспаньол 0:2 Осасуна Гранада 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Реал Мадрид Олот 0:3 Осасуна Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:1 Алавес Эльче 2:2 Осасуна Осасуна 1:3 Вильярреал Томарес 0:6 Осасуна Вальядолид 3:2 Осасуна Осасуна 0:2 Бетис Барселона 4:0 Осасуна Осасуна 1:1 Уэска Севилья 1:0 Осасуна
Севилья Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Севилья 2:3 Боруссия Д Севилья 1:0 Уэска Севилья 2:0 Барселона Севилья 3:0 Хетафе
Альмерия 0:1 Севилья Эйбар 0:2 Севилья Севилья 3:0 Валенсия Севилья 3:0 Кадис Алавес 1:2 Севилья Леганес 0:1 Севилья Атлетико М 2:0 Севилья Севилья 3:2 Реал Сосьедад Депортиво Линарес 0:2 Севилья Бетис 1:1 Севилья Севилья 2:0 Вильярреал Валенсия 0:1 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Сьюдад-де-Лусена 0:3 Севилья Хетафе 0:1 Севилья Ренн 1:3 Севилья

Последние игры между собой

Осасуна: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 12
Севилья: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 2
Севилья 1:0 Осасуна Ла Лига Севилья 3:2 Осасуна Ла Лига Осасуна 1:1 Севилья Ла Лига Севилья 5:0 Осасуна Примера
Осасуна 3:4 Севилья Примера Осасуна 1:2 Севилья Примера Севилья 2:1 Осасуна Примера Осасуна 2:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Осасуна Примера Севилья 2:0 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Севилья Примера Осасуна 3:2 Севилья Примера Севилья 1:0 Осасуна Примера Севилья 1:0 Осасуна Примера Осасуна 0:2 Севилья Примера Осасуна 0:0 Севилья Примера Севилья 1:1 Осасуна Примера Севилья 2:1 Осасуна Первый дивизион Осасуна 1:1 Севилья Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 23 17 4 2 45 - 16 55
2. Реал Мадрид Заявка 24 16 4 4 42 - 19 52
3. Барселона Заявка 23 14 5 4 50 - 22 47
4. Севилья Заявка 22 14 3 5 32 - 16 45
5. Реал Сосьедад Заявка 24 11 8 5 41 - 20 41
6. Вильярреал Заявка 24 8 13 3 33 - 25 37
7. Бетис Заявка 24 11 3 10 32 - 38 36
8. Леванте Заявка 24 7 10 7 34 - 33 31
9. Гранада Заявка 24 8 6 10 29 - 41 30
10. Атлетик Б Заявка 23 8 5 10 33 - 27 29
11. Сельта Заявка 24 7 8 9 29 - 36 29
12. Валенсия Заявка 24 6 9 9 30 - 32 27
13. Осасуна Заявка 23 6 7 10 22 - 31 25
14. Кадис Заявка 24 6 7 11 21 - 40 25
15. Хетафе Заявка 24 6 6 12 17 - 30 24
16. Алавес Заявка 24 5 7 12 20 - 38 22
17. Эльче Заявка 22 4 9 9 20 - 31 21
18. Эйбар Заявка 24 4 9 11 19 - 27 21
19. Вальядолид Заявка 24 4 9 11 22 - 35 21
20. Уэска Заявка 24 3 10 11 21 - 35 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 26 - 7 29
2. Севилья Заявка 11 8 1 2 19 - 7 25
3. Барселона Заявка 12 7 4 1 29 - 13 25
4. Реал Мадрид Заявка 11 8 0 3 20 - 7 24
5. Гранада Заявка 12 6 3 3 17 - 15 21
6. Вильярреал Заявка 12 5 6 1 18 - 12 21
7. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 20 - 11 20
8. Бетис Заявка 12 6 2 4 16 - 15 20
9. Реал Сосьедад Заявка 12 5 5 2 22 - 10 20
10. Сельта Заявка 11 6 1 4 18 - 18 19
11. Леванте Заявка 12 4 6 2 19 - 16 18
12. Валенсия Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
13. Осасуна Заявка 11 4 3 4 13 - 15 15
14. Хетафе Заявка 12 4 3 5 9 - 9 15
15. Алавес Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
16. Эльче Заявка 12 2 6 4 11 - 17 12
17. Уэска Заявка 12 2 5 5 9 - 14 11
18. Вальядолид Заявка 12 2 4 6 12 - 20 10
19. Кадис Заявка 12 2 4 6 11 - 21 10
20. Эйбар Заявка 12 1 5 6 6 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 8 4 1 22 - 12 28
2. Атлетико М Заявка 11 8 2 1 19 - 9 26
3. Барселона Заявка 11 7 1 3 21 - 9 22
4. Реал Сосьедад Заявка 12 6 3 3 19 - 10 21
5. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
6. Бетис Заявка 12 5 1 6 16 - 23 16
7. Вильярреал Заявка 12 3 7 2 15 - 13 16
8. Кадис Заявка 12 4 3 5 10 - 19 15
9. Эйбар Заявка 12 3 4 5 13 - 14 13
10. Леванте Заявка 12 3 4 5 15 - 17 13
11. Вальядолид Заявка 12 2 5 5 10 - 15 11
12. Валенсия Заявка 12 2 4 6 12 - 18 10
13. Осасуна Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
14. Сельта Заявка 13 1 7 5 11 - 18 10
15. Эльче Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
16. Атлетик Б Заявка 11 2 3 6 13 - 16 9
17. Алавес Заявка 12 2 3 7 10 - 23 9
18. Хетафе Заявка 12 2 3 7 8 - 21 9
19. Гранада Заявка 12 2 3 7 12 - 26 9
20. Уэска Заявка 12 1 5 6 12 - 21 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Осасуна - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 февраля 2021, осталось 27 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 145
    Осасуна 2.8% (4)
    X 8.3% (12)
    Севилья 89% (129)
    Все прогнозы
    2.04 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Осасуна
    Ничья
    Севилья
    4.50
    3.35
    2.09
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 4.50 3.32 2.00
    Бонус: 10 000 ₽ 4.40 3.35 2.02
    Бонус: 5 000 ₽ 4.35 3.32 1.96
    Бонус: 5 000 ₽ 4.20 3.35 2.07
      4.54 3.24 2.02

    Самый высокий коэффициент на матч «Осасуна» – «Севилья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Осасуна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Севилья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Осасуна» – «Севилья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    7.40 1.09 2.80 1.44 2.08 1.75 1.59 2.37 1.21 4.40 1.06 9.00
    7.70 1.04 6.00 1.10 2.74 1.43 2.09 1.74 1.64 2.40 1.29 3.60 1.19 4.33 1.05 8.20 1.03 8.60
    8.00 1.06 6.50 1.13 2.85 1.44 2.17 1.77 1.83 2.07 1.65 2.37 1.30 3.60 1.22 4.40 1.05 7.90 1.04 8.60 1.01 15.00 0.00 15.50 0.00 22.00
    8.07 1.10 2.95 1.44 2.57 1.56 2.16 1.76 1.82 2.11 1.62 2.43 1.46 2.91 1.22 4.74
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.45 1.51 1.61 2.22 1.30 3.35 1.06 8.20
    2.56 1.51 1.67 2.21 1.32 3.38 1.08 7.80 1.06 9.20
    1.64 2.25 1.32 3.40 1.06 8.00
    2.60 1.55 2.14 1.79 1.65 2.37 1.43 3.04
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.25 1.31 2.18 1.63 1.51 2.46 1.12 5.60
    3.26 1.34 2.17 1.69 1.50 2.59 1.17 5.10 1.11 6.40
    2.23 1.61 1.49 2.41 1.16 4.70

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.07 1.70
    2.02 1.74
    Букмекер Да Нет
    5.40 1.13
    5.70 1.12
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.21
    4.10 1.21
    Где смотреть матч Осасуна - Севилья онлайн

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    Прогнозы на матч Осасуна - Севилья

    Исход игры
    Осасуна
    2.8% (4)
    Ничья
    7% (10)
    Севилья
    90.1% (128)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.4% (77)
    Меньше
    44.6% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    61.15% (85)
    Нет
    38.85% (54)
    Популярный счёт
    1:2 Севилья
    45.8% (65)
    0:1 Севилья
    24.6% (35)
    0:2 Севилья
    10.6% (15)
    1:3 Севилья
    5.6% (8)
    1:1 Ничья
    5.6% (8)
    1:0 Осасуна
    2.1% (3)
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