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Осасуна
 
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Стадион:
Севилья

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Будимир Анте 6 0.26
2. Кальери Хонатан 4 0.17
3. Торрес Роберто 4 (1) 0.17
4. Гарсия Рубен 3 (1) 0.13
5. Ронкалья Факундо 1 0.04
6. Адриан Лопес 1 0.04
7. Брашанац Дарко 1 0.04
8. Гарсия Давид III 1 0.04
9. Монкайола Хон 1 0.04
10. Барха Энрике 0 0
11. Ойер Санхурхо 0 0
12. Торро Лукас 0 0
13. Хони Родригес 0 0
14. Санчес Мануэль 0 0
15. Гальего Энрике 0 0
Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эн-Несири Юссеф 13 0.59
2. Окампос Лукас 4 (4) 0.18
3. Мунир Эль-Хаддади 4 0.18
4. Сусо Хесус 3 0.14
5. Де Йонг Люк 2 0.09
6. Хордан Хоан 1 0.05
7. Ракитич Иван 1 0.05
8. Гомес Алехандро 1 0.05
9. Эскудеро Серхио 1 0.05
10. Кунде Жюль 1 0.05
11. Навас Хесус 0 0
12. Фернандо Режес 0 0
13. Торрес Оливер 0 0
14. Видаль Алеш 0 0

Карточки

Осасуна
# Игрок      
1. Ойер Санхурхо 6 0
2. Монкайола Хон 4 1
3. Гарсия Давид III 5 0
4. Видаль Начо 5 0
5. Перес Иньиго 3 1
6. Эрнандес Аридане 3 1
7. Кальери Хонатан 4 0
8. Ронкалья Факундо 2 1
9. Гарсия Рубен 2 0
10. Будимир Анте 2 0
11. Торро Лукас 2 0
12. Эррера Серхио 2 0
13. Унаи Гарсия 2 0
14. Круз Хуан 2 0
15. Санчес Мануэль 2 0
16. Рубен Мартинес 0 1
17. Брашанац Дарко 1 0
18. Барха Энрике 1 0
19. Гальего Энрике 1 0
Севилья
# Игрок      
1. Гудель Неманья 6 0
2. Фернандо Режес 5 0
3. Хордан Хоан 3 1
4. Ракитич Иван 4 0
5. Навас Хесус 4 0
6. Де Йонг Люк 3 0
7. Карлос Диего Сантос 3 0
8. Окампос Лукас 2 0
9. Торрес Оливер 2 0
10. Буну Яссин 2 0
11. Кунде Жюль 2 0
12. Эн-Несири Юссеф 2 0
13. Эскудеро Серхио 1 0
14. Васкес Франко 1 0
15. Серхи Гомес 1 0
16. Акунья Маркос 1 0
17. Рекик Карим 1 0
18. Сусо Хесус 1 0
19. Видаль Алеш 1 0
20. Мунир Эль-Хаддади 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Осасуна 9.09% (2) 22.73% (5) 18.18% (4) 0 22.73% (5) 27.27% (6)
 Севилья 22.58% (7) 6.45% (2) 12.9% (4) 19.35% (6) 9.68% (3) 29.03% (9)

Предыдущие игры

Осасуна Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Леванте 0:1 Осасуна Осасуна 2:1 Эйбар Бетис 1:0 Осасуна Альмерия 0:0 Осасуна
Осасуна 3:1 Гранада Валенсия 1:1 Осасуна Эспаньол 0:2 Осасуна Гранада 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Реал Мадрид Олот 0:3 Осасуна Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:1 Алавес Эльче 2:2 Осасуна Осасуна 1:3 Вильярреал Томарес 0:6 Осасуна Вальядолид 3:2 Осасуна Осасуна 0:2 Бетис Барселона 4:0 Осасуна Осасуна 1:1 Уэска Севилья 1:0 Осасуна
Севилья Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Севилья 2:3 Боруссия Д Севилья 1:0 Уэска Севилья 2:0 Барселона Севилья 3:0 Хетафе
Альмерия 0:1 Севилья Эйбар 0:2 Севилья Севилья 3:0 Валенсия Севилья 3:0 Кадис Алавес 1:2 Севилья Леганес 0:1 Севилья Атлетико М 2:0 Севилья Севилья 3:2 Реал Сосьедад Депортиво Линарес 0:2 Севилья Бетис 1:1 Севилья Севилья 2:0 Вильярреал Валенсия 0:1 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Сьюдад-де-Лусена 0:3 Севилья Хетафе 0:1 Севилья Ренн 1:3 Севилья

Последние игры между собой

Осасуна: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 12
Севилья: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 2
Севилья 1:0 Осасуна Ла Лига Севилья 3:2 Осасуна Ла Лига Осасуна 1:1 Севилья Ла Лига Севилья 5:0 Осасуна Примера
Осасуна 3:4 Севилья Примера Осасуна 1:2 Севилья Примера Севилья 2:1 Осасуна Примера Осасуна 2:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Осасуна Примера Севилья 2:0 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Севилья Примера Осасуна 3:2 Севилья Примера Севилья 1:0 Осасуна Примера Севилья 1:0 Осасуна Примера Осасуна 0:2 Севилья Примера Осасуна 0:0 Севилья Примера Севилья 1:1 Осасуна Примера Севилья 2:1 Осасуна Первый дивизион Осасуна 1:1 Севилья Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 22 17 4 1 45 - 14 55
2. Реал Мадрид Заявка 23 15 4 4 41 - 19 49
3. Барселона Заявка 22 14 4 4 49 - 21 46
4. Севилья Заявка 22 14 3 5 32 - 16 45
5. Реал Сосьедад Заявка 23 10 8 5 37 - 20 38
6. Вильярреал Заявка 23 8 12 3 32 - 24 36
7. Бетис 0:0 Заявка 24 10 4 10 31 - 38 34
8. Гранада Заявка 23 8 6 9 27 - 38 30
9. Сельта Заявка 23 7 8 8 29 - 34 29
10. Атлетик Б Заявка 22 8 4 10 32 - 26 28
11. Леванте Заявка 23 6 10 7 32 - 33 28
12. Осасуна Заявка 23 6 7 10 22 - 31 25
13. Хетафе 0:0 Заявка 24 6 7 11 17 - 29 25
14. Кадис Заявка 23 6 6 11 20 - 39 24
15. Валенсия Заявка 23 5 9 9 28 - 32 24
16. Алавес Заявка 23 5 7 11 20 - 34 22
17. Эйбар Заявка 23 4 9 10 19 - 26 21
18. Вальядолид Заявка 23 4 9 10 22 - 34 21
19. Эльче Заявка 21 3 9 9 19 - 31 18
20. Уэска Заявка 23 2 10 11 18 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 11 9 2 0 26 - 5 29
2. Севилья Заявка 11 8 1 2 19 - 7 25
3. Реал Мадрид Заявка 11 8 0 3 20 - 7 24
4. Барселона Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
5. Гранада Заявка 12 6 3 3 17 - 15 21
6. Вильярреал Заявка 12 5 6 1 18 - 12 21
7. Атлетик Б Заявка 11 6 1 4 19 - 10 19
8. Сельта Заявка 11 6 1 4 18 - 18 19
9. Бетис 0:0 Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
10. Леванте Заявка 12 4 6 2 19 - 16 18
11. Реал Сосьедад Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
12. Осасуна Заявка 11 4 3 4 13 - 15 15
13. Хетафе 0:0 Заявка 12 4 3 5 9 - 9 15
14. Валенсия Заявка 11 3 5 3 16 - 14 14
15. Алавес Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
16. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 12 - 19 10
17. Кадис Заявка 12 2 4 6 11 - 21 10
18. Эльче Заявка 11 1 6 4 10 - 17 9
19. Уэска Заявка 11 1 5 5 6 - 12 8
20. Эйбар Заявка 12 1 5 6 6 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 11 8 2 1 19 - 9 26
2. Реал Мадрид Заявка 12 7 4 1 21 - 12 25
3. Барселона Заявка 11 7 1 3 21 - 9 22
4. Реал Сосьедад Заявка 12 6 3 3 19 - 10 21
5. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
6. Бетис 0:0 Заявка 12 5 1 6 16 - 23 16
7. Вильярреал Заявка 11 3 6 2 14 - 12 15
8. Кадис Заявка 11 4 2 5 9 - 18 14
9. Эйбар Заявка 11 3 4 4 13 - 13 13
10. Вальядолид Заявка 12 2 5 5 10 - 15 11
11. Леванте Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
12. Валенсия Заявка 12 2 4 6 12 - 18 10
13. Осасуна Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
14. Хетафе 0:0 Заявка 12 2 4 6 8 - 20 10
15. Сельта Заявка 12 1 7 4 11 - 16 10
16. Эльче Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
17. Атлетик Б Заявка 11 2 3 6 13 - 16 9
18. Алавес Заявка 11 2 3 6 10 - 19 9
19. Гранада Заявка 11 2 3 6 10 - 23 9
20. Уэска Заявка 12 1 5 6 12 - 21 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Осасуна - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 февраля 2021, осталось 2 дня 22 часа 52 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Осасуна 1.8% (1)
    X 8.8% (5)
    Севилья 89.5% (51)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Осасуна
    Ничья
    Севилья
    4.64
    3.40
    2.04
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 4.20 3.40 1.95
    Бонус: 5 000 ₽ 4.15 3.18 2.04
    Бонус: 5 000 ₽ 4.30 3.10 2.00
      4.64 3.20 2.02

    Самый высокий коэффициент на матч «Осасуна» – «Севилья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Осасуна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Севилья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Осасуна» – «Севилья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    6.50 1.07 5.45 1.12 2.67 1.45 2.03 1.79 1.61 2.46 1.28 3.68 1.19 4.40 1.05 8.00 1.03 8.40
    7.80 1.06 6.10 1.13 2.70 1.47 2.06 1.83 1.76 2.15 1.59 2.44 1.27 3.80 1.19 4.60 1.05 8.10 1.04 8.90 1.01 15.50 0.00 16.00 0.00 23.00
    7.62 1.11 2.85 1.47 2.46 1.60 2.09 1.83 1.76 2.16 1.59 2.50 1.21 4.91
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.43 1.56 1.62 2.30 1.32 3.38 1.08 8.10 1.05 9.50
    1.61 2.33 1.28 3.55 1.06 8.40
    2.58 1.56 2.11 1.81 1.63 2.41 1.41 3.11
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.20 1.35 2.14 1.71 1.51 2.56 1.18 4.95 1.12 6.20
    2.14 1.66 1.49 2.50 1.16 4.70

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.07 1.73
    Букмекер Да Нет
    5.70 1.12
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.21
    Где смотреть матч Осасуна - Севилья онлайн

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    Прогнозы на матч Осасуна - Севилья

    Исход игры
    Осасуна
    1.8% (1)
    Ничья
    8.8% (5)
    Севилья
    89.5% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.93% (33)
    Меньше
    41.07% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    66.07% (37)
    Нет
    33.93% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Севилья
    50.9% (29)
    0:1 Севилья
    19.3% (11)
    0:2 Севилья
    10.5% (6)
    1:1 Ничья
    7% (4)
    1:3 Севилья
    5.3% (3)
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