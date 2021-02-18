Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Будимир Анте
|6
|0.26
|2.
|Кальери Хонатан
|4
|0.17
|3.
|Торрес Роберто
|4 (1)
|0.17
|4.
|Гарсия Рубен
|3 (1)
|0.13
|5.
|Ронкалья Факундо
|1
|0.04
|6.
|Адриан Лопес
|1
|0.04
|7.
|Брашанац Дарко
|1
|0.04
|8.
|Гарсия Давид III
|1
|0.04
|9.
|Монкайола Хон
|1
|0.04
|10.
|Барха Энрике
|0
|0
|11.
|Ойер Санхурхо
|0
|0
|12.
|Торро Лукас
|0
|0
|13.
|Хони Родригес
|0
|0
|14.
|Санчес Мануэль
|0
|0
|15.
|Гальего Энрике
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эн-Несири Юссеф
|13
|0.59
|2.
|Окампос Лукас
|4 (4)
|0.18
|3.
|Мунир Эль-Хаддади
|4
|0.18
|4.
|Сусо Хесус
|3
|0.14
|5.
|Де Йонг Люк
|2
|0.09
|6.
|Хордан Хоан
|1
|0.05
|7.
|Ракитич Иван
|1
|0.05
|8.
|Гомес Алехандро
|1
|0.05
|9.
|Эскудеро Серхио
|1
|0.05
|10.
|Кунде Жюль
|1
|0.05
|11.
|Навас Хесус
|0
|0
|12.
|Фернандо Режес
|0
|0
|13.
|Торрес Оливер
|0
|0
|14.
|Видаль Алеш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ойер Санхурхо
|6
|0
|2.
|Монкайола Хон
|4
|1
|3.
|Гарсия Давид III
|5
|0
|4.
|Видаль Начо
|5
|0
|5.
|Перес Иньиго
|3
|1
|6.
|Эрнандес Аридане
|3
|1
|7.
|Кальери Хонатан
|4
|0
|8.
|Ронкалья Факундо
|2
|1
|9.
|Гарсия Рубен
|2
|0
|10.
|Будимир Анте
|2
|0
|11.
|Торро Лукас
|2
|0
|12.
|Эррера Серхио
|2
|0
|13.
|Унаи Гарсия
|2
|0
|14.
|Круз Хуан
|2
|0
|15.
|Санчес Мануэль
|2
|0
|16.
|Рубен Мартинес
|0
|1
|17.
|Брашанац Дарко
|1
|0
|18.
|Барха Энрике
|1
|0
|19.
|Гальего Энрике
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гудель Неманья
|6
|0
|2.
|Фернандо Режес
|5
|0
|3.
|Хордан Хоан
|3
|1
|4.
|Ракитич Иван
|4
|0
|5.
|Навас Хесус
|4
|0
|6.
|Де Йонг Люк
|3
|0
|7.
|Карлос Диего Сантос
|3
|0
|8.
|Окампос Лукас
|2
|0
|9.
|Торрес Оливер
|2
|0
|10.
|Буну Яссин
|2
|0
|11.
|Кунде Жюль
|2
|0
|12.
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0
|13.
|Эскудеро Серхио
|1
|0
|14.
|Васкес Франко
|1
|0
|15.
|Серхи Гомес
|1
|0
|16.
|Акунья Маркос
|1
|0
|17.
|Рекик Карим
|1
|0
|18.
|Сусо Хесус
|1
|0
|19.
|Видаль Алеш
|1
|0
|20.
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Осасуна
|9.09% (2)
|22.73% (5)
|18.18% (4)
|0
|22.73% (5)
|27.27% (6)
|Севилья
|22.58% (7)
|6.45% (2)
|12.9% (4)
|19.35% (6)
|9.68% (3)
|29.03% (9)
Предыдущие игры
Осасуна Последние 20 матчей: +6 =6 -8Леванте 0:1 Осасуна Осасуна 2:1 Эйбар Бетис 1:0 Осасуна Альмерия 0:0 Осасуна
Осасуна 3:1 Гранада Валенсия 1:1 Осасуна Эспаньол 0:2 Осасуна Гранада 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Реал Мадрид Олот 0:3 Осасуна Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:1 Алавес Эльче 2:2 Осасуна Осасуна 1:3 Вильярреал Томарес 0:6 Осасуна Вальядолид 3:2 Осасуна Осасуна 0:2 Бетис Барселона 4:0 Осасуна Осасуна 1:1 Уэска Севилья 1:0 Осасуна
Севилья Последние 20 матчей: +16 =2 -2Севилья 2:3 Боруссия Д Севилья 1:0 Уэска Севилья 2:0 Барселона Севилья 3:0 Хетафе
Альмерия 0:1 Севилья Эйбар 0:2 Севилья Севилья 3:0 Валенсия Севилья 3:0 Кадис Алавес 1:2 Севилья Леганес 0:1 Севилья Атлетико М 2:0 Севилья Севилья 3:2 Реал Сосьедад Депортиво Линарес 0:2 Севилья Бетис 1:1 Севилья Севилья 2:0 Вильярреал Валенсия 0:1 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Сьюдад-де-Лусена 0:3 Севилья Хетафе 0:1 Севилья Ренн 1:3 Севилья
Последние игры между собой
Осасуна: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 12
Севилья: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 2
Осасуна 3:4 Севилья Примера Осасуна 1:2 Севилья Примера Севилья 2:1 Осасуна Примера Осасуна 2:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Осасуна Примера Севилья 2:0 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Севилья Примера Осасуна 3:2 Севилья Примера Севилья 1:0 Осасуна Примера Севилья 1:0 Осасуна Примера Осасуна 0:2 Севилья Примера Осасуна 0:0 Севилья Примера Севилья 1:1 Осасуна Примера Севилья 2:1 Осасуна Первый дивизион Осасуна 1:1 Севилья Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|22
|17
|4
|1
|45 - 14
|55
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|41 - 19
|49
|3.
|Барселона
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|49 - 21
|46
|4.
|Севилья
|Заявка
|22
|14
|3
|5
|32 - 16
|45
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|37 - 20
|38
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|23
|8
|12
|3
|32 - 24
|36
|7.
|Бетис
|0:0 Заявка
|24
|10
|4
|10
|31 - 38
|34
|8.
|Гранада
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|27 - 38
|30
|9.
|Сельта
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|29 - 34
|29
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|32 - 26
|28
|11.
|Леванте
|Заявка
|23
|6
|10
|7
|32 - 33
|28
|12.
|Осасуна
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|22 - 31
|25
|13.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|24
|6
|7
|11
|17 - 29
|25
|14.
|Кадис
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|20 - 39
|24
|15.
|Валенсия
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|28 - 32
|24
|16.
|Алавес
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|20 - 34
|22
|17.
|Эйбар
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|19 - 26
|21
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|22 - 34
|21
|19.
|Эльче
|Заявка
|21
|3
|9
|9
|19 - 31
|18
|20.
|Уэска
|Заявка
|23
|2
|10
|11
|18 - 33
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|26 - 5
|29
|2.
|Севилья
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|19 - 7
|25
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|20 - 7
|24
|4.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|5.
|Гранада
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|18 - 12
|21
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 10
|19
|8.
|Сельта
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 18
|19
|9.
|Бетис
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|10.
|Леванте
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 16
|18
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 10
|17
|12.
|Осасуна
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 15
|15
|13.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|9 - 9
|15
|14.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|15.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 15
|13
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 19
|10
|17.
|Кадис
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|18.
|Эльче
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 17
|9
|19.
|Уэска
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|6 - 12
|8
|20.
|Эйбар
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|6 - 13
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 9
|26
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|21 - 12
|25
|3.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|21 - 9
|22
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 10
|21
|5.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 9
|20
|6.
|Бетис
|0:0 Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 23
|16
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|14 - 12
|15
|8.
|Кадис
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 18
|14
|9.
|Эйбар
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 13
|13
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 15
|11
|11.
|Леванте
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 17
|10
|12.
|Валенсия
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|13.
|Осасуна
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|14.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 20
|10
|15.
|Сельта
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 16
|10
|16.
|Эльче
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|17.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 16
|9
|18.
|Алавес
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 19
|9
|19.
|Гранада
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 23
|9
|20.
|Уэска
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|12 - 21
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Осасуна» – «Севилья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Осасуна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Севилья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Осасуна» – «Севилья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Осасуна - Севилья
Исход игры
Осасуна
1.8% (1)
Ничья
8.8% (5)
Севилья
89.5% (51)
Тотал 2.5
Больше
58.93% (33)
Меньше
41.07% (23)
Обе команды забьют
Да
66.07% (37)
Нет
33.93% (19)
Популярный счёт
1:2 Севилья
50.9% (29)
0:1 Севилья
19.3% (11)
0:2 Севилья
10.5% (6)
1:1 Ничья
7% (4)
1:3 Севилья
5.3% (3)
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