Подача от углового флажка не получилась, вратарь ЦСКА вышел и зафиксировал мяч.

Акоста выполнил длинную передачу вперёд, но никого из партнёров найти не сумел.

Сегодня "армейцы" радуют своих поклонников результативными матчами. В первом забили три гола, во втором пока четыре.

Потрясающая обстановка для игры в футбол!

За время игры совсем стемнело #Кампоамор2021 ?? pic.twitter.com/95yjWonYNZ

78' "Ла-Уньон" не опускает руки, идёт в атаку и зарабатывает угловой удар.

77' АВТОГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2-4!!! ХАРРИ!!! Попытался Харри перехватить мяч после прострела Тикнизяна, но неудачно, произошел "самострел".

76' Никита Котин нарушает правила на своей половине поля, что приводит к желтой карточке.

75' Замена у ЦСКА. Ильзат Ахметов меняет Илью Шкурина.

74' На сей раз Обляков решил не бить, а разыграл стандартное положение, но к остроте у ворот испанцев это не привело.

72' Тикнизян на газоне, правила на нём нарушил Эрнандес.

71' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 3-2!!! ШКУРИН!!! Илья оказывается лучшим в воздухе, благодаря чему, пробивает неотразимо по воротам.

70' Иван Обляков пробивает со штрафного - стенку обводит, а вместе с ней и ворота.

69' Штрафной удар назначает арбитр в пользу ЦСКА.

67' Много пауз во втором тайме. Борьбы стало больше, стыков. Те же многочисленные замены.

66' Константин Марадишвили совершает грубый подкат, за что получает "горчичник".

65' Ещё одна замена у испанского клуба. Эрнандес Рубен выходит, Айяла уходит.

64' Даже в товарищеских матчах есть эмоции. Но арбитры вмешались и погасили возможную стычку.

63' Фёдор Чалов попытался пробить по воротам, но вовремя вмешались защитники, заблокировав мячу дорогу.

61' Замена и у ЦСКА. Вместо Сигурдссона появляется Зайнутдинов.

60' "Ла-Уньон" проводит замену. Уходит Чема, выходит Ноно.

58' С другой стороны хорошо, что проблемы проявляются в товарищеском матче, ведь будет время их решить перед официальными.

57' И вновь не совсем логичный гол забивают испанцы. Казалось, мяч у ЦСКА, моменты есть, но быстрая атака оппонента, стандарт и гол.

55' ГОЛ! 2-2! Вальдеоливас! Давид выигрывает воздух после подачи со штрафного и бьёт головой - мяч в сетке.

54' "Армейцы" нарушают правила вблизи собственной штрафной площадки.

52' Второй тайм начинается как и первый, с преимущества ЦСКА. Нужен гол, чтобы вернуть комфортный перевес в 2 гола.

51' Владислав Яковлев пробивает по воротам, но слишком сильно - промах.

49' Хорошо сегодня работает связка Обляков-Васин при стандартах. Первый подаёт, второй бьёт, как в данном случае. Жаль, что удару Виктора не хватило точности.

48' Право на очередной угловой получают "армейцы".