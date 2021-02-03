Ла-Уньон
2:6
Конец матча
ЦСКА Москва
0:1
3' ГолТикнизян Наяир
0:2
36' ГолЯковлев Владислав
1:2
39' ПенальтиPedro Sanchez
2:2
55' ГолRuben Hernandez
2:3
71' ГолШкурин Илья
2:4
76' ГолЧалов Фёдор
2:5
85' ГолЧалов Фёдор
2:6
90' ГолАхметов Ильзат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Котин НикитаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Обляков ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 Боков ДанилаВратарь
-
62 Карпов ВадимЗащитник
- Полузащитник
-
17 Шкурин ИльяНападающий
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
Ход матча
3'
0:1
36'
39'
1:2
55'
2:2
71'
2:3
76'
2:4
85'
2:5
90'
2:6
Предыдущие игры
Ла-Уньон Последние 20 матчей: +8 =5 -7Ла-Уньон 0:1 Депортива Минера Уэркаль Овера 3:0 Ла-Уньон Ла-Уньон 2:2 Чурра Лорка Депортива 4:0 Ла-Уньон
Ла-Уньон 2:1 Сиеса УКАМ Мурсия-2 1:2 Ла-Уньон Ла-Уньон 4:0 Олимпико Тотана Муленьо 2:0 Ла-Уньон Ла-Уньон 2:0 Эстудиантес Мурсия Ла-Уньон 3:2 Лорка-2 Пинатар 0:0 Ла-Уньон Ла-Уньон 1:0 Атлетико Пульпиленьо Сьюдад де Мурсия 3:1 Ла-Уньон Ла-Уньон 2:2 Агилас Мурсия-2 4:0 Ла-Уньон Ла-Уньон 1:4 Мар-Менор Альгар 1:3 Ла-Уньон Ла-Уньон 0:0 Еклано Эль-Пальмар 1:2 Ла-Уньон Депортива Минера 1:1 Ла-Уньон
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +8 =7 -5Мурсия 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5:0 Мурсия Ростов 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Урал
Динамо Загреб 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Химки ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Рубин 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд ЦСКА Москва 1:1 Сочи ЦСКА Москва 2:0 Ростов Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Ротор 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Урал 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва
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