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Ла-Уньон
2:6
Конец матча
ЦСКА Москва
0'
0:1
3' Гол
Тикнизян Наяир
0:2
36' Гол
Яковлев Владислав
1:2
39' Пенальти
Pedro Sanchez
2:2
55' Гол
Ruben Hernandez
2:3
71' Гол
Шкурин Илья
2:4
76' Гол
Чалов Фёдор
2:5
85' Гол
Чалов Фёдор
2:6
90' Гол
Ахметов Ильзат
90'
Ла-Уньон
ЦСКА Москва

Предыдущие игры

Ла-Уньон Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Ла-Уньон 0:1 Депортива Минера Уэркаль Овера 3:0 Ла-Уньон Ла-Уньон 2:2 Чурра Лорка Депортива 4:0 Ла-Уньон
Ла-Уньон 2:1 Сиеса УКАМ Мурсия-2 1:2 Ла-Уньон Ла-Уньон 4:0 Олимпико Тотана Муленьо 2:0 Ла-Уньон Ла-Уньон 2:0 Эстудиантес Мурсия Ла-Уньон 3:2 Лорка-2 Пинатар 0:0 Ла-Уньон Ла-Уньон 1:0 Атлетико Пульпиленьо Сьюдад де Мурсия 3:1 Ла-Уньон Ла-Уньон 2:2 Агилас Мурсия-2 4:0 Ла-Уньон Ла-Уньон 1:4 Мар-Менор Альгар 1:3 Ла-Уньон Ла-Уньон 0:0 Еклано Эль-Пальмар 1:2 Ла-Уньон Депортива Минера 1:1 Ла-Уньон
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Мурсия 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5:0 Мурсия Ростов 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Урал
Динамо Загреб 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Химки ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Рубин 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд ЦСКА Москва 1:1 Сочи ЦСКА Москва 2:0 Ростов Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Ротор 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Урал 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва
Новости матча
  • После матча
  • Две победы за день - так проявили себя игроки ЦСКА. Сначала обыграли "Мурсию" 3-1, а только что разгромили "Ла-Уньон" 6-2.
    На этом всё, поединок комментировал Дудник Кирилл - до скорых встреч на нашем портале.
  • Второй тайм
  • Свисток
    Раздаётся финальный свисток, сигнализирующий о победе ЦСКА со счётом 2-6.
  • Пенальти
    89'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2-6!!! АХМЕТОВ!!! Ильзат записывает свою фамилию в протокол, реализовывая одиннадцатиметровый удар.
  • Пенальти!
    88'
    Врыв Яковлева в штрафную площадку соперника приводит к назначению пенальти. 
  • 86'
    Защитники "Ла-Уньона" блокируют удар Ильзата Ахметова. 

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  • Описание гола
    85'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2-5!!! ЧАЛОВ!!! Фёдор откликается на передачу Тикнизяна, увеличивая перевес ЦСКА.
  • 83'
    Потрясающая обстановка для игры в футбол!
  • 82'
    Сегодня "армейцы" радуют своих поклонников результативными матчами. В первом забили три гола, во втором пока четыре. 
  • 81'
    Акоста выполнил длинную передачу вперёд, но никого из партнёров найти не сумел. 
  • 79'
    Подача от углового флажка не получилась, вратарь ЦСКА вышел и зафиксировал мяч. 
  • Угловой
    78'
    "Ла-Уньон" не опускает руки, идёт в атаку и зарабатывает угловой удар.
  • Гол в свои ворота
    77'
    АВТОГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2-4!!! ХАРРИ!!! Попытался Харри перехватить мяч после прострела Тикнизяна, но неудачно, произошел "самострел". 
  • Желтая карточка
    76'
    Никита Котин нарушает правила на своей половине поля, что приводит к желтой карточке. 
  • Замена
    75'
    Замена у ЦСКА. Ильзат Ахметов меняет Илью Шкурина.
  • 74'
    На сей раз Обляков решил не бить, а разыграл стандартное положение, но к остроте у ворот испанцев это не привело. 
  • Фол, нарушение
    72'
    Тикнизян на газоне, правила на нём нарушил Эрнандес. 
  • Описание гола
    71'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 3-2!!! ШКУРИН!!! Илья оказывается лучшим в воздухе, благодаря чему, пробивает неотразимо по воротам. 
  • 70'
    Иван Обляков пробивает со штрафного - стенку обводит, а вместе с ней и ворота. 
  • Фол, нарушение
    69'
    Штрафной удар назначает арбитр в пользу ЦСКА.
  • 67'
    Много пауз во втором тайме. Борьбы стало больше, стыков. Те же многочисленные замены.
  • Желтая карточка
    66'
    Константин Марадишвили совершает грубый подкат, за что получает "горчичник". 
  • Замена
    65'
    Ещё одна замена у испанского клуба. Эрнандес Рубен выходит, Айяла уходит.
  • 64'
    Даже в товарищеских матчах есть эмоции. Но арбитры вмешались и погасили возможную стычку. 
  • 63'
    Фёдор Чалов попытался пробить по воротам, но вовремя вмешались защитники, заблокировав мячу дорогу. 
  • Замена
    61'
    Замена и у ЦСКА. Вместо Сигурдссона появляется Зайнутдинов. 
  • Замена
    60'
    "Ла-Уньон" проводит замену. Уходит Чема, выходит Ноно.
  • 58'
    С другой стороны хорошо, что проблемы проявляются в товарищеском матче, ведь будет время их решить перед официальными. 
  • 57'
    И вновь не совсем логичный гол забивают испанцы. Казалось, мяч у ЦСКА, моменты есть, но быстрая атака оппонента, стандарт и гол.
  • Описание гола
    55'
    ГОЛ! 2-2! Вальдеоливас! Давид выигрывает воздух после подачи со штрафного и бьёт головой - мяч в сетке.
  • Фол, нарушение
    54'
    "Армейцы" нарушают правила вблизи собственной штрафной площадки. 
  • 52'
    Второй тайм начинается как и первый, с преимущества ЦСКА. Нужен гол, чтобы вернуть комфортный перевес в 2 гола.
  • 51'
    Владислав Яковлев пробивает по воротам, но слишком сильно - промах.
  • 49'
    Хорошо сегодня работает связка Обляков-Васин при стандартах. Первый подаёт, второй бьёт, как в данном случае. Жаль, что удару Виктора не хватило точности. 
  • Угловой
    48'
    Право на очередной угловой получают "армейцы".
  • Второй тайм начался
    46'
    Смотрим второй тайм матча "Ла-Уньон" - ЦСКА.
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    На этом первый тайм заканчивается, при счёте 1-2 в пользу ЦСКА уходим отдыхать. 
  • 45'
    Чема находит возможность для удара, отправляет мяч точно в створ, но там начеку Владислав Тороп.
  • Замена
    44'
    Замена у испанского клуба. Вместо Кольядоса выходит Харри.
  • 43'
    Корнер остроты в себе не таил, защита ЦСКА грамотно разобралась в ситуации.
  • Угловой
    42'
    Испанцы стали действовать активнее после забитого гола. Сейчас проводят ещё одну атаку, которая приводит к назначению углового удара.
  • Фол, нарушение
    41'
    Чалов слишком активно вступает в отбор - это нарушение правил.
  • Пенальти
    40'
    ГОЛ! 1-2! Перико! Сокращает разницу в счёте "Ла-Уньон", Тороп оказался бессилен.
  • Пенальти!
    39'
    Вот так, на ровном месте испанцы зарабатывают пенальти. 
  • 37'
    Напомнил о себе и Владислав Тороп, который вновь надёжно сыграл на выходе, забрав игровой снаряд после кросса с фланга.
  • Описание гола
    36'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-2!!! ЯКОВЛЕВ!!! Владислав получает мяч, входит в штрафную площадку и неотразимо выстреливает. 
  • 34'
    Пауза оказалась недолгой, Фёдор продолжает поединок. 
  • Травма, повреждение
    32'
    Остановка в матче, Чалов получил удар локтем в лицо. 
  • Замена
    31'
    Замена в составе ЦСКА, вместо Кучаева выходит Сигурдссон. 
  • 29'
    Аванесян смещается с фланга в центр и подаёт - соперник перехватывает. 
  • 27'
    У стража ворот "Ла-Уньона" жизнь более насыщенная, только что пришлось делать сэйв после удара Чалова.
  • 26'
    Чем занимается вратарь ЦСКА? Любуется видами Кампоаморе, а ещё успешно действует на выходах, как сейчас.
  • 25'
    Кучаев на некоторое время вышел из игры, так как решил сменить бутсы. 
  • 23'
    Угловой удар выполнен, но на этот раз первыми на мяче оказались игроки обороняющейся стороны.
  • Угловой
    22'
    Никита Котин выигрывает воздух, пробивает головой, но соперник блокирует - ещё один стандарт с угла поля для "армейцев".
  • Угловой
    21'
    А вот ЦСКА в своих фланговых наступлениях куда успешнее, сейчас удалось заработать угловой. 
  • 19'
    Попытка испанского клуба провести атаку флангом завершается провалом. Удалось лишь перейти центр поля, а затем последовала обрезка. 
  • 18'
    Достаточно активно начали "красно-синие", а сейчас немного сбавляют темп, сохраняя мяч у себя. 
  • Опасный момент
    16'
    Тигран Аванесян открывается под передачу с фланга, пробивает по воротам, но в створ не попадает. 
  • Угловой
    15'
    Защита "Ла-Уньона" отводит угрозу от собственных владений после того, как соперник исполнил корнер. 
  • Офсайд
    13'
    Поднят флажок арбитра, в положении "вне игры" оказался Владислав Яковлев. 
  • 12'
    Сегодня в обед "армейцы" провели ещё один поединок, который завершился победой над "Мурсией" со счётом 3-1. Дважды отличился Шкурин, а также гол на свой счет записал Влашич. 
  • 11'
    Константин Кучаев пробивает по воротам с правой - мяч разминается со створом.
  • 9'
    Чалов находит Яковлева на краю штрафной, Владислав простреливает - мяч у вратаря. 
  • 8'
    Атака испанского клуба флангом завершается подачей, с которой разбирается Тороп. 
  • 7'
    Виктор Васин выигрывает борьбу на втором этаже и пробивает головой - выше.
  • Угловой
    6'
    Право на угловой удар получают "армейцы", Обляков готовится выполнить подачу.
  • Описание гола
    5'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! ТИКНИЗЯН!!! Наир оказался расторопнее всех в штрафной площадке, благодаря чему сумел нанести результативный удар.
  • 4'
    "Армейцы" активно начинают поединок, действуя первым номером. При всём уважении к "Ла-Уньон" - а кто-то ожидал иного развития событий?
  • 3'
    Яковлев открывается под передачу перед штрафной площадкой соперника, но мяч до него не доходит.
  • 2'
    Московский клуб берёт мяч под контроль, пытаясь провести первую атаку.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поединок в Кампоаморе на стадионе «Пинатар Арена» начинается. 
  • До матча
  • Доброго вечера, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча "Ла-Уньон" - ЦСКА, которую проведу я - Кирилл Дудник.

Победитель

Основное время
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