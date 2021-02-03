Две победы за день - так проявили себя игроки ЦСКА. Сначала обыграли "Мурсию" 3-1, а только что разгромили "Ла-Уньон" 6-2. На этом всё, поединок комментировал Дудник Кирилл - до скорых встреч на нашем портале.

Врыв Яковлева в штрафную площадку соперника приводит к назначению пенальти.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2-6!!! АХМЕТОВ!!! Ильзат записывает свою фамилию в протокол, реализовывая одиннадцатиметровый удар.

Раздаётся финальный свисток, сигнализирующий о победе ЦСКА со счётом 2-6.

85' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2-5!!! ЧАЛОВ!!! Фёдор откликается на передачу Тикнизяна, увеличивая перевес ЦСКА.

83' За время игры совсем стемнело #Кампоамор2021?? pic.twitter.com/95yjWonYNZ — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 3, 2021 Потрясающая обстановка для игры в футбол!

82' Сегодня "армейцы" радуют своих поклонников результативными матчами. В первом забили три гола, во втором пока четыре.

81' Акоста выполнил длинную передачу вперёд, но никого из партнёров найти не сумел.

79' Подача от углового флажка не получилась, вратарь ЦСКА вышел и зафиксировал мяч.

78' "Ла-Уньон" не опускает руки, идёт в атаку и зарабатывает угловой удар.

77' АВТОГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2-4!!! ХАРРИ!!! Попытался Харри перехватить мяч после прострела Тикнизяна, но неудачно, произошел "самострел".

76' Никита Котин нарушает правила на своей половине поля, что приводит к желтой карточке.

75' Замена у ЦСКА. Ильзат Ахметов меняет Илью Шкурина.

74' На сей раз Обляков решил не бить, а разыграл стандартное положение, но к остроте у ворот испанцев это не привело.

72' Тикнизян на газоне, правила на нём нарушил Эрнандес.

71' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 3-2!!! ШКУРИН!!! Илья оказывается лучшим в воздухе, благодаря чему, пробивает неотразимо по воротам.

70' Иван Обляков пробивает со штрафного - стенку обводит, а вместе с ней и ворота.

69' Штрафной удар назначает арбитр в пользу ЦСКА.

67' Много пауз во втором тайме. Борьбы стало больше, стыков. Те же многочисленные замены.

66' Константин Марадишвили совершает грубый подкат, за что получает "горчичник".

65' Ещё одна замена у испанского клуба. Эрнандес Рубен выходит, Айяла уходит.

64' Даже в товарищеских матчах есть эмоции. Но арбитры вмешались и погасили возможную стычку.

63' Фёдор Чалов попытался пробить по воротам, но вовремя вмешались защитники, заблокировав мячу дорогу.

61' Замена и у ЦСКА. Вместо Сигурдссона появляется Зайнутдинов.

60' "Ла-Уньон" проводит замену. Уходит Чема, выходит Ноно.

58' С другой стороны хорошо, что проблемы проявляются в товарищеском матче, ведь будет время их решить перед официальными.

57' И вновь не совсем логичный гол забивают испанцы. Казалось, мяч у ЦСКА, моменты есть, но быстрая атака оппонента, стандарт и гол.

55' ГОЛ! 2-2! Вальдеоливас! Давид выигрывает воздух после подачи со штрафного и бьёт головой - мяч в сетке.

54' "Армейцы" нарушают правила вблизи собственной штрафной площадки.

52' Второй тайм начинается как и первый, с преимущества ЦСКА. Нужен гол, чтобы вернуть комфортный перевес в 2 гола.

51' Владислав Яковлев пробивает по воротам, но слишком сильно - промах.

49' Хорошо сегодня работает связка Обляков-Васин при стандартах. Первый подаёт, второй бьёт, как в данном случае. Жаль, что удару Виктора не хватило точности.

48' Право на очередной угловой получают "армейцы".