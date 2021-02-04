Одоевский отбил мяч на подаче корнера руками, а там дальше полевой игрок подстраховал вратаря "Зенита".

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0! Станислав Крапухин! Капитан Караваев прострелил с правого полуфланга, и Крапухин в ближнем бою переиграл вратаря на ближней штанге. Это уже третий гол Станислава на сборах "Зенита" в 2021 году.

Против Сазонова сфолили в центре поля на фланге.

"Зенит" по сравнению с началом матча выглядит по-другому, заметно больше атакуют петербуржцы.

Крапухин не успевает к длинному забросу, мяч уходит за лицевую.

37' Угловой заработал "Ноа" на левом фланге.

36' В офсайд забрался Крапухин, пробивший головой рядом со створом после навеса Жиркова.

35' Круговой подключал Жиркова по левому флангу, но не подключил, потому что сделал слишком сильную передачу.

33' Офсайд у "Ноа" фиксируется во время заброса мяча вперёд.

32' Прохин перевёл на левый полуфланг Круговому, но затем питерцы упустили мяч в районе линии чужой штрафной.

31' Круговой первый на мяче на левом оборонительном фланге, он не позволил снаряду дойти до Алешандре Оливейры.

30' Игроку ереванского клуба оказывали медицинскую помощь.

29' Подача следует в штрафную питерцев, но не может игрок "Ноа" подстроиться под срикошетивший от газона мяч.

29' Хочет армянская команда сравнять счёт, владеет она мячом на половине "Зенита".

28' Разыграли мяч ереванцы, и дальний низовой удар пришёлся прямо в руки Одоевскому.

27' На этот раз "Ноа" пробьёт штрафной из района правого углового флажка.

25' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! Дмитрий Чистяков!

Круговой навесил со штрафного с левого края, и Чистяков головой переправил мяч в свободный правый угол. Вратарь "Ноа" даже не стал прыгать.

24' Жиркова уронили в районе левого углового флажка. Круговой готовится исполнять штрафной.

24' Только вот пока "сине-бело-голубые" не рвут и не мечут.

23' У молодых игроков "Зенита" сейчас хороший шанс показать товар лицом, то есть заявить о себе перед Сергеем Семаком.

22' Ереванцы быстро исполнили штрафной. Последовал неожиданный удар по воротам Одоевского, но не попал мяч в створ.

21' Теперь недалеко от своей штрафной фолят питерцы.

20' Сазонов немного нарушает правила на чужой половине поля.

20' Сейчас мы можем проследить за "Зенитом" без легионеров на поле.

19' Неудачно убежали питерцы в атаку, даже угловой не заработали.

18' Всё-таки первым номером продолжает действовать "Ноа", однако особенной угрозы воротам "Зенита" от этого не возникает.

16' Жирков пасовал вправо Погорелову, а тот не смог завладеть мячом, оставив его в поле.

15' "Зенит" получил право на штрафной в центре поля и коротко его разыграл.

14' "Ноа" провёл атаку правым флангом, но Круговой с Жирковым не пустили соперников в опасные зоны.

13' "Зенит" в последние несколько минут придвинул игру к чужим воротам, не в последнюю очередь за счёт стандартов.

12' Штрафной с левого края подавал "Зенит". Навес Кругового не принёс опасность.

11' Жирков здорово пальнул в своём стиле с дальней дистанции, было опасно. Теперь угловой питерцы исполнят.

10' Слишком сильная подача зенитовцев логично оказывается безадресной.

10' Непросто было отбиться ереванцам после углового, однако в итоге им помог фол питерцев в чужой штрафной.

9' Караваев набрасывал справа на дальнюю штангу, а Жирков не сумел замкнуть, но угловой подаст "Зенит".

8' Питерцы справились с навесом соперника, а вот быстрая контратака у "сине-бело-голубых" не получилась.

7' "Ноа" зарабатывает ещё один штрафной на чужой половине поля.

6' Подали армяне со штрафного, последовал неопасный удар головой, и Одоевский поймал мяч.

5' Штрафной заработал "Ноа", но до ворот Одоевского не так чтобы очень близко.

4' Караваев отдал мяч в контратаке Крапухину, а тот не сумел сохранить снаряд.

3' Пока сам "Зенит" ещё не проводил любопытных атак.

2' "Ноа" атаковал на первой минуте, но ничего интересного не показал.