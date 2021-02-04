- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
54 Сазонов СабаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Жирков ЮрийПолузащитник
-
62 Левин МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Лунёв АндрейВратарь
- Защитник
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Спатару ДануПолузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
Главный тренер: Пикущак Игорь
Ход матча
24'
1:0
Предыдущие игры
Зенит Последние 20 матчей: +11 =3 -6Зенит 4:0 Арарат-Армения Зенит 3:2 Урал Зенит 2:0 Шахтёр Солигорск Зенит 3:0 Пахтакор
Ноа Последние 20 матчей: +10 =5 -5Ван 0:1 Ноа Ноа 1:1 Урарту Арарат 1:1 Ноа Арарат-Армения 3:1 Ноа
Победитель
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