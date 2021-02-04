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Зенит
2:0
Первый тайм: 42'
Ноа
0'
1:0
24' Гол
 42'
Зенит
Ноа

Ход матча

24'
1:0

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Зенит 4:0 Арарат-Армения Зенит 3:2 Урал Зенит 2:0 Шахтёр Солигорск Зенит 3:0 Пахтакор
Зенит 4:0 Рига Зенит 3:1 Спартак Москва Зенит 3:1 Динамо Москва Зенит 1:2 Боруссия Д Зенит 5:1 Урал Брюгге 3:0 Зенит Арсенал Тула 0:0 Зенит Лацио 3:1 Зенит Ахмат 2:2 Зенит Зенит 3:1 Краснодар Зенит 1:1 Лацио Химки 0:2 Зенит Боруссия Д 2:0 Зенит Зенит 1:2 Рубин Зенит 1:2 Брюгге Зенит 3:1 Сочи
Ноа Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Ван 0:1 Ноа Ноа 1:1 Урарту Арарат 1:1 Ноа Арарат-Армения 3:1 Ноа
Ноа 0:0 Арарат-Армения Ноа 1:2 Алашкерт Ширак 0:3 Ноа Урарту 0:3 Ноа Ноа 2:1 Арарат Кайрат 4:1 Ноа Алашкерт 1:0 Ноа Ноа 2:2 Ширак Ноа 2:1 Арарат-Армения Арарат-Армения 2:0 Ноа Ноа 4:0 Ширак Ноа 1:0 Арарат Алашкерт 0:1 Ноа Ноа 2:1 Урарту Ноа 2:1 Лори Ноа 1:1 Арарат-Армения
  • Первый тайм
  • 42'
    Крапухин не успевает к длинному забросу, мяч уходит за лицевую.
  • 41'
    "Зенит" по сравнению с началом матча выглядит по-другому, заметно больше атакуют петербуржцы.
  • Фол, нарушение
    40'
    Против Сазонова сфолили в центре поля на фланге.
  • Описание гола
    38'

    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0! Станислав Крапухин!
    Капитан Караваев прострелил с правого полуфланга, и Крапухин в ближнем бою переиграл вратаря на ближней штанге. Это уже третий гол Станислава на сборах "Зенита" в 2021 году.

  • 37'
    Одоевский отбил мяч на подаче корнера руками, а там дальше полевой игрок подстраховал вратаря "Зенита".

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  • Угловой
    37'
    Угловой заработал "Ноа" на левом фланге.
  • Офсайд
    36'
    В офсайд забрался Крапухин, пробивший головой рядом со створом после навеса Жиркова.
  • 35'
    Круговой подключал Жиркова по левому флангу, но не подключил, потому что сделал слишком сильную передачу.
  • Офсайд
    33'
    Офсайд у "Ноа" фиксируется во время заброса мяча вперёд.
  • 32'
    Прохин перевёл на левый полуфланг Круговому, но затем питерцы упустили мяч в районе линии чужой штрафной.
  • 31'
    Круговой первый на мяче на левом оборонительном фланге, он не позволил снаряду дойти до Алешандре Оливейры.
  • Травма, повреждение
    30'
    Игроку ереванского клуба оказывали медицинскую помощь.
  • 29'
    Подача следует в штрафную питерцев, но не может игрок "Ноа" подстроиться под срикошетивший от газона мяч.
  • 29'
    Хочет армянская команда сравнять счёт, владеет она мячом на половине "Зенита".
  • 28'
    Разыграли мяч ереванцы, и дальний низовой удар пришёлся прямо в руки Одоевскому.
  • Фол, нарушение
    27'
    На этот раз "Ноа" пробьёт штрафной из района правого углового флажка. 
  • Описание гола
    25'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! Дмитрий Чистяков!
    Круговой навесил со штрафного с левого края, и Чистяков головой переправил мяч в свободный правый угол. Вратарь "Ноа" даже не стал прыгать.
  • Угловой
    24'
    Жиркова уронили в районе левого углового флажка. Круговой готовится исполнять штрафной.
  • 24'
    Только вот пока "сине-бело-голубые" не рвут и не мечут.
  • 23'
    У молодых игроков "Зенита" сейчас хороший шанс показать товар лицом, то есть заявить о себе перед Сергеем Семаком.
  • 22'
    Ереванцы быстро исполнили штрафной. Последовал неожиданный удар по воротам Одоевского, но не попал мяч в створ.
  • Фол, нарушение
    21'
    Теперь недалеко от своей штрафной фолят питерцы.
  • Фол, нарушение
    20'
    Сазонов немного нарушает правила на чужой половине поля.
  • 20'
    Сейчас мы можем проследить за "Зенитом" без легионеров на поле.
  • 19'
    Неудачно убежали питерцы в атаку, даже угловой не заработали.
  • 18'
    Всё-таки первым номером продолжает действовать "Ноа", однако особенной угрозы воротам "Зенита" от этого не возникает.
  • 16'
    Жирков пасовал вправо Погорелову, а тот не смог завладеть мячом, оставив его в поле.
  • Фол, нарушение
    15'
    "Зенит" получил право на штрафной в центре поля и коротко его разыграл.
  • 14'
    "Ноа" провёл атаку правым флангом, но Круговой с Жирковым не пустили соперников в опасные зоны.
  • 13'
    "Зенит" в последние несколько минут придвинул игру к чужим воротам, не в последнюю очередь за счёт стандартов.
  • 12'
    Штрафной с левого края подавал "Зенит". Навес Кругового не принёс опасность.
  • Опасный момент
    11'
    Жирков здорово пальнул в своём стиле с дальней дистанции, было опасно. Теперь угловой питерцы исполнят.
  • 10'
    Слишком сильная подача зенитовцев логично оказывается безадресной.
  • Угловой
    10'
    Непросто было отбиться ереванцам после углового, однако в итоге им помог фол питерцев в чужой штрафной.
  • Угловой
    9'
    Караваев набрасывал справа на дальнюю штангу, а Жирков не сумел замкнуть, но угловой подаст "Зенит".
  • 8'
    Питерцы справились с навесом соперника, а вот быстрая контратака у "сине-бело-голубых" не получилась.
  • Фол, нарушение
    7'
    "Ноа" зарабатывает ещё один штрафной на чужой половине поля.
  • 6'
    Подали армяне со штрафного, последовал неопасный удар головой, и Одоевский поймал мяч.
  • Фол, нарушение
    5'
    Штрафной заработал "Ноа", но до ворот Одоевского не так чтобы очень близко.
  • 4'
    Караваев отдал мяч в контратаке Крапухину, а тот не сумел сохранить снаряд.
  • 3'
    Пока сам "Зенит" ещё не проводил любопытных атак.
  • 2'
    "Ноа" атаковал на первой минуте, но ничего интересного не показал.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Утром "сине-бело-голубые" уже успели основным составом разгромить клуб "Ереван Армения" со счётом 4:0. А на этот раз Сергей Семак выставляет резервный состав.
  • Добрый день или уже вечер! LiveResult.Ru проведёт текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча между санкт-петербургским "Зенитом", лидирующим в чемпионате России, и ереванским "Ноа", идущим в середине таблицы чемпионата Армении. За ходом матча будет наблюдать Кирилл Иванцов.
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Ноа
1.22
7.30
12.75
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.19 7.30 12.75
Бонус: 5 000 ₽ 1.22 6.30 11.00

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
6.55 1.07 5.70 1.10 3.14 1.33 2.58 1.49 1.97 1.91 1.57 2.38 1.39 2.85 1.18 4.25 1.14 4.80 1.04 7.80
6.90 1.08 6.00 1.11 3.25 1.31 2.65 1.45 1.90 1.84 1.76 2.00 1.77 1.98 1.59 2.26 1.28 3.45 1.22 4.00 1.09 6.50 1.07 7.50 1.06 8.10 1.01 13.00
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.26 1.33 1.86 1.92 1.39 2.95
3.15 1.33 1.62 2.20 1.38 2.90 1.07 7.50
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.38 1.57 1.77 2.03 1.45 2.71
2.25 1.60 1.84 1.90 1.40 2.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 2.20
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
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