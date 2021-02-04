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Локомотив Москва
0:1
Первый тайм: 44'
Краснодар
0'
0:1
11' Гол
Rustam Khalnazar
44'
Локомотив Москва
Краснодар

Ход матча

11'
0:1
Rustam Khalnazar

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Локомотив Москва 3:1 Эстерсунд Велес II 1:4 Локомотив Москва Химки 3:2 Локомотив Москва Краснодар 5:0 Локомотив Москва
Бавария 2:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Рубин Локомотив Москва 1:3 Ред Булл Зальцбург Ахмат 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Сочи 2:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Ротор Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 2:1 Химки ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов
Краснодар Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Краснодар 3:0 Шахтёр Солигорск Краснодар 1:0 Рига Краснодар 0:0 Легия Краснодар 1:0 Уфа
Краснодар 5:0 Локомотив Москва Челси 1:1 Краснодар Краснодар 5:0 Ротор Краснодар 1:0 Ренн Химки 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Севилья Краснодар 1:0 Тамбов Зенит 3:1 Краснодар Севилья 3:2 Краснодар Ахмат 2:0 Краснодар Краснодар 0:4 Челси Краснодар 1:3 Спартак Москва Ренн 1:1 Краснодар Краснодар 3:1 Рубин Динамо Москва 2:0 Краснодар ПАОК 1:2 Краснодар

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Краснодар: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Краснодар 5:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Краснодар Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига
Локомотив Москва 1:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Локомотив Москва Товарищеские матчи Краснодар 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Краснодар 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Краснодар Премьер-лига Локомотив Москва 1:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Краснодар 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:1 Краснодар Премьер-лига Локомотив Москва 3:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 3:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Краснодар Премьер-лига
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет на табло – 0:1. Нас ждет 15-минутный перерыв, после чего мы вновь вернемся на поле и продолжим смотреть футбол.
  • Угловой
    45'
    Угловой у ворот "Локомотива", следует подача Олссона, но защитники легко отбиваются от этого корнера.
  • 45'
    Титков с правого угла штрафной метил под перекладину, только вот ворота он всё-таки перекинул.
  • 44'
    Прессинг "Локомотива" повыше немного, так что мяч чаще бывает на половине поля "Краснодара" под конец первого тайма.
  • 43'
    Лисакович решается на дальний удар по воротам Адамова, который в красивом прыжке отвел угрозу.

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  • 42'
    Якимов получает пас на левом краю штрафной, после чего наносит удар низом. Для Коченкова это разминка.
  • 41'
    Титков навесил в штрафную, однако Пабло не дали пробить. Адамов спокойно забирает такую скидку от защитника "Локомотива."
  • Желтая карточка
    40'
    Сравнивается счет по жёлтым карточкам. Камболов получает её за жесткий подкат против Магкеева. 
  • 39'
    Ответ москвичей был куда хуже, Петухов наносит удар, мяч в пяти метрах от цели пролетает.
  • Опасный момент
    38'
    Кутовой вбежал в штрафную и нанес прицельный удар в ближний угол, Коченков без особых проблем отбил мяч перед собой.
  • 37'
    "Краснодар" запал соперника сбивает, покатывая мяч на своей половине поля, но допускает потери под давлением.
  • Угловой
    36'
    Извлечь выгоду из корнера москвичам не получилось, но и игроки "Краснодара" не смогли убежать в контратаку. 
  • Опасный момент
    35'
    Адамов успел среагировать на пушечный выстрел Титкова метров с 25. Судья назначает угловой.
  • 34'
    "Локомотив" пытался закрепиться у чужой штрафной на фланге, но "быки" выдавили оттуда соперника.
  • 33'
    Камболов решился на прямой удар с этой позиции. Слишком смелое решение, мяч ожидаемо улетает выше.
  • Фол, нарушение
    32'
    Магкеев грубовато сыграл опять, а ведь у него уже есть карточка.
  • 31'
    Жестко борются соперники в центре поля, не давая пространства для разбега.
  • 30'
    "Краснодар" не позволяет сопернику полноценно захватить инициативу. Более высокий процент владения мячом не выглядит для "быков" критическим.
  • Угловой
    29'
    "Краснодар" быстро умчался в атаку, в итоге заработан угловой. Однако подача на дальнюю штангу крайне неудачна.​​​​​​​
  • 28'
    Игра сейчас по большей части сконцентрировалась между центральным кругом и линией штрафной "быков".
  • 27'
    "Краснодар" тайм начал активно, а сейчас действует неторопливо. Москвичи смотрятся предпочтительнее.
  • 26'
    Лисакович наносит удар по воротам с правого угла штрафной. Адамов спокойно забрал мяч в руки.
  • Фол, нарушение
    25'
    Очень много стыков, борьба на каждом участке поля.
  • Желтая карточка
    24'
    Ну зачем же так грубо играть? Магкеев за подкат прямыми ногами получает карточку жёлтого цвета.
  • Офсайд
    23'
    Якимов получает мяч в штрафной. Офсайд.
  • Фол, нарушение
    22'
    И моментальная потеря. Маркова останавливает Лысцов с явным нарушением правил. Жёлтой карточки нет, только штрафной.
  • Фол, нарушение
    22'
    Магкеев получает по ногам. До ворот порядка 30 метров.
  • 21'
    Не самый зрелищный отрезок матча, соперники обменялись потерями в центре поля на ровном месте.
  • 20'
    Ничего острого у "Локомотива" не выходит. "Краснодар" устраивает высокий прессинг, не дает развернуться.
  • 19'
    У "Локомотива" есть проблема с контролем мяча. В атаку ходят в последние минуты чаще, но до штрафной дойти не получается.
  • 18'
    "Локомотив" пытается разыгрывать какие-то комбинации на территории противника, и несколько передач даже прошли, но не заброс в штрафную.
  • Фол, нарушение
    17'
    Мелких нарушений правил стало достаточно много, нервная обстановка. 
  • Фол, нарушение
    16'
    Фолит Лисакович на Бочко Судья всё видел.
  • 15'
    Камболов хотел забить гол метров с 30, выстрел приличной силы, только вот мяч летит над перекладиной. 
  • Угловой
    14'
    "Краснодар" добивается углового, передавая мяч вперед по правой бровке. Розыгрыш мяча с угла поля довольно быстро заканчивается его потерей, но будет атака вторым темпом.
  • Фол, нарушение
    13'
    Атака москвичей прерывается фолом в нападении Лисаковича. "Краснодар" получает возможность организовать свой ответ.
  • Описание гола
    12'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Халназаров!!!
    Халназаров получает мяч в штрафной и наносит удар в верхний угол ворот. Удар получился сильным, Коченкову было сложно что-то сделать.
  • 11'
    Навес за навесом в штрафную "железнодорожников", а ни одного точного завершающего удара не наблюдается.
  • 10'
    Олссон отлично навесил на дальний угол вратарской, куда спешили два игрока "Краснодара", но до мяча они всё-таки добраться не успели.
  • Фол, нарушение
    9'
    Иосифов  с нарушением правил отбирает мяч у Бочко. До ворот около 27 метров.
  • 8'
    Кутовой достаточно сильно прострелил с правого края штрафной, но во вратарской быстрее всех оказался Сильянов.
  • Офсайд
    7'
    Халназаров получает мяч на левом фланге атаки, только вот судья фиксирует офсайд.
  • Фол, нарушение
    6'
    Иосифов нарушает правила у центральной линии поля.
  • 5'
    Много борьбы в центре поля, и в очередной раз ошибаются футболисты "Локомотива".
  • 4'
    Не получается почти ничего у "Локомотива" на первых минутах в созидательном плане, да и игроки "Краснодара" обороняются со знанием дела.
  • 3'
    Сразу отмечу, что по взаимной договоренности команды проводят эту игру не основными составами.
  • Опасный момент
    3'
    Олссон наносит первый удар по воротам, однако не удалось ему попасть точно в цель с линии штрафной, но было весьма опасно.
  • Угловой
    2'
    Два подряд угловых подали футболисты "Краснодара", но толку от этого факта никакого.
  • Угловой
    2'
    "Краснодар" зарабатывает первый угловой после прерванного прострела, но корнер "быки" разыгрывают неудачно, однако судья показывает на ещё один корнер.
  • 1'
    "Локомотив" проводит матч в комплекте формы красно-зелёного цвета, в белой игроки "Краснодара". 
  • Первый тайм начался
    Матч начался!
  • До матча
  • Добрый день, уважаемые любители российского футбола! На связи Марбелья, именно здесь и пройдет контрольная встреча между двумя клубами из России. Московский "Локомотив" сыграет с "Краснодаром". Ваш комментатор Сергей Прокофьев.
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