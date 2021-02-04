Лисакович решается на дальний удар по воротам Адамова, который в красивом прыжке отвел угрозу.

Прессинг "Локомотива" повыше немного, так что мяч чаще бывает на половине поля "Краснодара" под конец первого тайма.

Титков с правого угла штрафной метил под перекладину, только вот ворота он всё-таки перекинул.

Угловой у ворот "Локомотива", следует подача Олссона, но защитники легко отбиваются от этого корнера.

Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет на табло – 0:1. Нас ждет 15-минутный перерыв, после чего мы вновь вернемся на поле и продолжим смотреть футбол.

42' Якимов получает пас на левом краю штрафной, после чего наносит удар низом. Для Коченкова это разминка.

41' Титков навесил в штрафную, однако Пабло не дали пробить. Адамов спокойно забирает такую скидку от защитника "Локомотива."

40' Сравнивается счет по жёлтым карточкам. Камболов получает её за жесткий подкат против Магкеева.

39' Ответ москвичей был куда хуже, Петухов наносит удар, мяч в пяти метрах от цели пролетает.

38' Кутовой вбежал в штрафную и нанес прицельный удар в ближний угол, Коченков без особых проблем отбил мяч перед собой.

37' "Краснодар" запал соперника сбивает, покатывая мяч на своей половине поля, но допускает потери под давлением.

36' Извлечь выгоду из корнера москвичам не получилось, но и игроки "Краснодара" не смогли убежать в контратаку.

35' Адамов успел среагировать на пушечный выстрел Титкова метров с 25. Судья назначает угловой.

34' "Локомотив" пытался закрепиться у чужой штрафной на фланге, но "быки" выдавили оттуда соперника.

33' Камболов решился на прямой удар с этой позиции. Слишком смелое решение, мяч ожидаемо улетает выше.

32' Магкеев грубовато сыграл опять, а ведь у него уже есть карточка.

31' Жестко борются соперники в центре поля, не давая пространства для разбега.

30' "Краснодар" не позволяет сопернику полноценно захватить инициативу. Более высокий процент владения мячом не выглядит для "быков" критическим.

29' "Краснодар" быстро умчался в атаку, в итоге заработан угловой. Однако подача на дальнюю штангу крайне неудачна.​​​​​​​

28' Игра сейчас по большей части сконцентрировалась между центральным кругом и линией штрафной "быков".

27' "Краснодар" тайм начал активно, а сейчас действует неторопливо. Москвичи смотрятся предпочтительнее.

26' Лисакович наносит удар по воротам с правого угла штрафной. Адамов спокойно забрал мяч в руки.

25' Очень много стыков, борьба на каждом участке поля.

24' Ну зачем же так грубо играть? Магкеев за подкат прямыми ногами получает карточку жёлтого цвета.

23' Якимов получает мяч в штрафной. Офсайд.

22' И моментальная потеря. Маркова останавливает Лысцов с явным нарушением правил. Жёлтой карточки нет, только штрафной.

22' Магкеев получает по ногам. До ворот порядка 30 метров.

21' Не самый зрелищный отрезок матча, соперники обменялись потерями в центре поля на ровном месте.

20' Ничего острого у "Локомотива" не выходит. "Краснодар" устраивает высокий прессинг, не дает развернуться.

19' У "Локомотива" есть проблема с контролем мяча. В атаку ходят в последние минуты чаще, но до штрафной дойти не получается.

18' "Локомотив" пытается разыгрывать какие-то комбинации на территории противника, и несколько передач даже прошли, но не заброс в штрафную.

17' Мелких нарушений правил стало достаточно много, нервная обстановка.

16' Фолит Лисакович на Бочко Судья всё видел.

15' Камболов хотел забить гол метров с 30, выстрел приличной силы, только вот мяч летит над перекладиной.

14' "Краснодар" добивается углового, передавая мяч вперед по правой бровке. Розыгрыш мяча с угла поля довольно быстро заканчивается его потерей, но будет атака вторым темпом.

13' Атака москвичей прерывается фолом в нападении Лисаковича. "Краснодар" получает возможность организовать свой ответ.

12' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Халназаров!!!

Халназаров получает мяч в штрафной и наносит удар в верхний угол ворот. Удар получился сильным, Коченкову было сложно что-то сделать.

11' Навес за навесом в штрафную "железнодорожников", а ни одного точного завершающего удара не наблюдается.

10' Олссон отлично навесил на дальний угол вратарской, куда спешили два игрока "Краснодара", но до мяча они всё-таки добраться не успели.

9' Иосифов с нарушением правил отбирает мяч у Бочко. До ворот около 27 метров.

8' Кутовой достаточно сильно прострелил с правого края штрафной, но во вратарской быстрее всех оказался Сильянов.

7' Халназаров получает мяч на левом фланге атаки, только вот судья фиксирует офсайд.

6' Иосифов нарушает правила у центральной линии поля.

5' Много борьбы в центре поля, и в очередной раз ошибаются футболисты "Локомотива".

4' Не получается почти ничего у "Локомотива" на первых минутах в созидательном плане, да и игроки "Краснодара" обороняются со знанием дела.

3' Сразу отмечу, что по взаимной договоренности команды проводят эту игру не основными составами.

3' Олссон наносит первый удар по воротам, однако не удалось ему попасть точно в цель с линии штрафной, но было весьма опасно.

2' Два подряд угловых подали футболисты "Краснодара", но толку от этого факта никакого.

2' "Краснодар" зарабатывает первый угловой после прерванного прострела, но корнер "быки" разыгрывают неудачно, однако судья показывает на ещё один корнер.

1' "Локомотив" проводит матч в комплекте формы красно-зелёного цвета, в белой игроки "Краснодара".