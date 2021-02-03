Локомотив Москва
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Предыдущие игры
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +8 =4 -8Локомотив Москва 3:1 Эстерсунд Велес II 1:4 Локомотив Москва Химки 3:2 Локомотив Москва Краснодар 5:0 Локомотив Москва
Бавария 2:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Рубин Локомотив Москва 1:3 Ред Булл Зальцбург Ахмат 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Сочи 2:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Ротор Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 2:1 Химки ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов
Краснодар Последние 20 матчей: +9 =3 -8Краснодар 3:0 Шахтёр Солигорск Краснодар 1:0 Рига Краснодар 0:0 Легия Краснодар 1:0 Уфа
Краснодар 5:0 Локомотив Москва Челси 1:1 Краснодар Краснодар 5:0 Ротор Краснодар 1:0 Ренн Химки 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Севилья Краснодар 1:0 Тамбов Зенит 3:1 Краснодар Севилья 3:2 Краснодар Ахмат 2:0 Краснодар Краснодар 0:4 Челси Краснодар 1:3 Спартак Москва Ренн 1:1 Краснодар Краснодар 3:1 Рубин Динамо Москва 2:0 Краснодар ПАОК 1:2 Краснодар
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Краснодар: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Локомотив Москва 1:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Локомотив Москва Товарищеские матчи Краснодар 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Краснодар 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Краснодар Премьер-лига Локомотив Москва 1:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Краснодар 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:1 Краснодар Премьер-лига Локомотив Москва 3:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 3:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Краснодар Премьер-лига