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Локомотив Москва
 
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Краснодар

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Локомотив Москва 4:1 Краснодар-2 Локомотив Москва 4:0 Эстерсунд Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 3:1 Эстерсунд
Велес II 1:4 Локомотив Москва Химки 3:2 Локомотив Москва Краснодар 5:0 Локомотив Москва Бавария 2:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Рубин Локомотив Москва 1:3 Ред Булл Зальцбург Ахмат 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Сочи 2:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Ротор Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа
Краснодар Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Ростов 0:2 Краснодар Локомотив Москва 1:1 Краснодар Краснодар 3:0 Шахтёр Солигорск Краснодар 1:0 Рига
Краснодар 0:0 Легия Краснодар 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Локомотив Москва Челси 1:1 Краснодар Краснодар 5:0 Ротор Краснодар 1:0 Ренн Химки 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Севилья Краснодар 1:0 Тамбов Зенит 3:1 Краснодар Севилья 3:2 Краснодар Ахмат 2:0 Краснодар Краснодар 0:4 Челси Краснодар 1:3 Спартак Москва Ренн 1:1 Краснодар Краснодар 3:1 Рубин

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Краснодар: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Локомотив Москва 1:1 Краснодар Товарищеские матчи Краснодар 5:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Краснодар Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига
Краснодар 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Локомотив Москва Товарищеские матчи Краснодар 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Краснодар 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Краснодар Премьер-лига Локомотив Москва 1:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Краснодар 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:1 Краснодар Премьер-лига Локомотив Москва 3:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 3:1 Локомотив Москва Премьер-лига
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция контрольного матча, "Локомотив" Москва - "Краснодар". Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 февраля 2021, осталось 23 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 133
Локомотив Москва 21.8% (29)
X 58.6% (78)
Краснодар 19.5% (26)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
Краснодар
3.14
3.80
2.12
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.00 3.80 2.05
Бонус: 5 000 ₽ 3.14 3.72 2.12

Самый высокий коэффициент на матч «Локомотив Москва» – «Краснодар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Локомотив Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Краснодар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Локомотив Москва» – «Краснодар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.25 1.00 11.25 1.01 4.55 1.18 3.68 1.27 2.32 1.66 1.79 2.00 1.49 2.51 1.24 3.64 1.17 4.30 1.05 7.30 1.04 7.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.32 1.32 2.35 1.58 1.58 2.35 1.22 4.20
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.38 1.31 1.90 1.88 1.43 2.78
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Прогнозы на матч Локомотив Москва - Краснодар

Исход игры
Локомотив Москва
21.8% (29)
Ничья
58.6% (78)
Краснодар
19.5% (26)
Тотал 2.5
Больше
41.54% (54)
Меньше
58.46% (76)
Обе команды забьют
Да
90% (117)
Нет
10% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.4% (63)
1:2 Краснодар
14.3% (19)
2:1 Локомотив Москва
12.8% (17)
2:2 Ничья
9.8% (13)
1:0 Локомотив Москва
5.3% (7)
0:1 Краснодар
2.3% (3)
0:2 Краснодар
1.5% (2)
2:3 Краснодар
1.5% (2)
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