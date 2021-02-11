Локомотив Москва
Позже
Краснодар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Рыбус МацейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
76 Мухин МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
60 Савин АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
74 Чёрный АртурЗащитник
-
82 Петухов ИльяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Эдер ЛопешНападающий
-
92 Агеев МихаилНападающий
-
Главный тренер: Николич Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Кайо СилваЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ВандерсонНападающий
- Нападающий
-
33 Берг МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
81 Сабуа ЛеонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мусаев Мурад
Предыдущие игры
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +7 =5 -8Локомотив Москва 4:1 Краснодар-2 Локомотив Москва 4:0 Эстерсунд Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 3:1 Эстерсунд
Велес II 1:4 Локомотив Москва Химки 3:2 Локомотив Москва Краснодар 5:0 Локомотив Москва Бавария 2:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Рубин Локомотив Москва 1:3 Ред Булл Зальцбург Ахмат 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Сочи 2:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Ротор Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа
Краснодар Последние 20 матчей: +9 =4 -7Ростов 0:2 Краснодар Локомотив Москва 1:1 Краснодар Краснодар 3:0 Шахтёр Солигорск Краснодар 1:0 Рига
Краснодар 0:0 Легия Краснодар 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Локомотив Москва Челси 1:1 Краснодар Краснодар 5:0 Ротор Краснодар 1:0 Ренн Химки 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Севилья Краснодар 1:0 Тамбов Зенит 3:1 Краснодар Севилья 3:2 Краснодар Ахмат 2:0 Краснодар Краснодар 0:4 Челси Краснодар 1:3 Спартак Москва Ренн 1:1 Краснодар Краснодар 3:1 Рубин
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Краснодар: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Краснодар 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Локомотив Москва Товарищеские матчи Краснодар 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Краснодар 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Краснодар Премьер-лига Локомотив Москва 1:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Краснодар 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:1 Краснодар Премьер-лига Локомотив Москва 3:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 3:1 Локомотив Москва Премьер-лига
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Локомотив Москва» – «Краснодар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Локомотив Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Краснодар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Локомотив Москва» – «Краснодар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Краснодар
Исход игры
Локомотив Москва
21.8% (29)
Ничья
58.6% (78)
Краснодар
19.5% (26)
Тотал 2.5
Больше
41.54% (54)
Меньше
58.46% (76)
Обе команды забьют
Да
90% (117)
Нет
10% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.4% (63)
1:2 Краснодар
14.3% (19)
2:1 Локомотив Москва
12.8% (17)
2:2 Ничья
9.8% (13)
1:0 Локомотив Москва
5.3% (7)
0:1 Краснодар
2.3% (3)
0:2 Краснодар
1.5% (2)
2:3 Краснодар
1.5% (2)
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