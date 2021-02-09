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Локомотив Москва
 
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Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Локомотив Москва 4:0 Эстерсунд Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 3:1 Эстерсунд Велес II 1:4 Локомотив Москва
Химки 3:2 Локомотив Москва Краснодар 5:0 Локомотив Москва Бавария 2:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Рубин Локомотив Москва 1:3 Ред Булл Зальцбург Ахмат 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Сочи 2:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Ротор Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 2:1 Химки
Краснодар Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Ростов 0:2 Краснодар Локомотив Москва 1:1 Краснодар Краснодар 3:0 Шахтёр Солигорск Краснодар 1:0 Рига
Краснодар 0:0 Легия Краснодар 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Локомотив Москва Челси 1:1 Краснодар Краснодар 5:0 Ротор Краснодар 1:0 Ренн Химки 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Севилья Краснодар 1:0 Тамбов Зенит 3:1 Краснодар Севилья 3:2 Краснодар Ахмат 2:0 Краснодар Краснодар 0:4 Челси Краснодар 1:3 Спартак Москва Ренн 1:1 Краснодар Краснодар 3:1 Рубин

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Краснодар: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Локомотив Москва 1:1 Краснодар Товарищеские матчи Краснодар 5:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Краснодар Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига
Краснодар 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Локомотив Москва Товарищеские матчи Краснодар 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Краснодар 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Краснодар Премьер-лига Локомотив Москва 1:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Краснодар 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:1 Краснодар Премьер-лига Локомотив Москва 3:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 3:1 Локомотив Москва Премьер-лига
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 февраля 2021, осталось 2 дня 4 часа 58 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 4
    Локомотив Москва 25% (1)
    X 0% (0)
    Краснодар 75% (3)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Локомотив Москва - Краснодар онлайн

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    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Краснодар

    Исход игры
    Локомотив Москва
    25% (1)
    Ничья
    0% (0)
    Краснодар
    75% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    100% (4)
    Меньше
    0% (0)
    Обе команды забьют
    Да
    100% (4)
    Нет
    0% (0)
    Популярный счёт
    1:2 Краснодар
    75% (3)
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