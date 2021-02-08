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БАТЭ
 
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Стадион:
Шахтёр Солигорск

Предыдущие игры

БАТЭ Последние 20 матчей: +9 =6 -5
БАТЭ 1:1 Уфа Динамо Минск 0:0 БАТЭ БАТЭ 5:0 Белшина Шахтёр Солигорск 1:1 БАТЭ
БАТЭ 3:1 Витебск Ислочь 2:2 БАТЭ БАТЭ 2:4 Динамо-Брест Слуцк 1:3 БАТЭ ЦСКА София 2:0 БАТЭ БАТЭ 5:2 Смолевичи-СТИ Неман 0:2 БАТЭ БАТЭ 1:0 Городея Торпедо-БелАЗ 3:2 БАТЭ БАТЭ 6:0 Минск Рух Брест 0:3 БАТЭ БАТЭ 1:1 Славия Мозырь БАТЭ 0:1 Энергетик-БГУ БАТЭ 0:2 Динамо Минск Белшина 0:2 БАТЭ БАТЭ 2:2 Шахтёр Солигорск
Шахтёр Солигорск Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Спартак Москва 2:1 Шахтёр Солигорск Краснодар 3:0 Шахтёр Солигорск Зенит 2:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:2 Минск
Рух Брест 1:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:1 БАТЭ Белшина 1:5 Шахтёр Солигорск Энергетик-БГУ 1:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 0:1 Динамо Минск Славия Мозырь 1:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 5:0 Витебск Шахтёр Солигорск 0:0 Сфынтул Георге Ислочь 4:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Динамо-Брест Слуцк 0:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:0 Смолевичи-СТИ Неман 0:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:1 Городея Торпедо-БелАЗ 1:4 Шахтёр Солигорск Минск 1:1 Шахтёр Солигорск

Последние игры между собой

БАТЭ: победы: 9, ничьи: 9, поражения: 2
Шахтёр Солигорск: победы: 2, ничьи: 9, поражения: 9
Шахтёр Солигорск 1:1 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 2:2 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 2:2 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 3:1 Шахтёр Солигорск Премьер-лига
Шахтёр Солигорск 3:0 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 0:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 0:4 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 1:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 0:2 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 2:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига БАТЭ 1:1 Шахтёр Солигорск Премьер-лига БАТЭ 4:1 Шахтёр Солигорск Кубок Шахтёр Солигорск 0:0 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 0:0 Шахтёр Солигорск Суперкубок БАТЭ 1:1 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 1:4 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 0:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 2:0 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 2:2 Шахтёр Солигорск Премьер-лига БАТЭ 4:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча БАТЭ - Шахтёр Солигорск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 марта 2021, осталось 2 дня 15 часов 14 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 23
    БАТЭ 87% (20)
    X 8.7% (2)
    Шахтёр Солигорск 4.3% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    БАТЭ
    Ничья
    Шахтёр Солигорск
    2.65
    3.35
    2.65
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 2.65 3.35 2.65

    Самый высокий коэффициент на матч «БАТЭ» – «Шахтёр Солигорск» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «БАТЭ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шахтёр Солигорск» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «БАТЭ» – «Шахтёр Солигорск», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
    9.90 1.03 7.20 1.07 3.10 1.33 2.41 1.57 1.99 1.82 1.75 2.07 1.38 2.90 1.27 3.60 1.10 6.20 1.08 7.00 1.01 11.50 0.00 18.00
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
    1.81 2.00 1.36 3.00 1.10 6.30
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
    2.44 1.52 1.60 2.26 1.23 3.95

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.81 1.93
    Букмекер Да Нет
    4.70 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.45 1.28
    Где смотреть матч БАТЭ - Шахтёр Солигорск онлайн

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    Прогнозы на матч БАТЭ - Шахтёр Солигорск

    Исход игры
    БАТЭ
    87% (20)
    Ничья
    8.7% (2)
    Шахтёр Солигорск
    4.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.22% (15)
    Меньше
    34.78% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    73.91% (17)
    Нет
    26.09% (6)
    Популярный счёт
    2:1 БАТЭ
    60.9% (14)
    2:0 БАТЭ
    13% (3)
    1:0 БАТЭ
    13% (3)
    1:1 Ничья
    8.7% (2)
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