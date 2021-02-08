БАТЭ
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Стадион: Минск
Шахтёр Солигорск
Предыдущие игры
БАТЭ Последние 20 матчей: +9 =6 -5БАТЭ 1:1 Уфа Динамо Минск 0:0 БАТЭ БАТЭ 5:0 Белшина Шахтёр Солигорск 1:1 БАТЭ
БАТЭ 3:1 Витебск Ислочь 2:2 БАТЭ БАТЭ 2:4 Динамо-Брест Слуцк 1:3 БАТЭ ЦСКА София 2:0 БАТЭ БАТЭ 5:2 Смолевичи-СТИ Неман 0:2 БАТЭ БАТЭ 1:0 Городея Торпедо-БелАЗ 3:2 БАТЭ БАТЭ 6:0 Минск Рух Брест 0:3 БАТЭ БАТЭ 1:1 Славия Мозырь БАТЭ 0:1 Энергетик-БГУ БАТЭ 0:2 Динамо Минск Белшина 0:2 БАТЭ БАТЭ 2:2 Шахтёр Солигорск
Шахтёр Солигорск Последние 20 матчей: +10 =3 -7Спартак Москва 2:1 Шахтёр Солигорск Краснодар 3:0 Шахтёр Солигорск Зенит 2:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:2 Минск
Рух Брест 1:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:1 БАТЭ Белшина 1:5 Шахтёр Солигорск Энергетик-БГУ 1:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 0:1 Динамо Минск Славия Мозырь 1:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 5:0 Витебск Шахтёр Солигорск 0:0 Сфынтул Георге Ислочь 4:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Динамо-Брест Слуцк 0:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:0 Смолевичи-СТИ Неман 0:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:1 Городея Торпедо-БелАЗ 1:4 Шахтёр Солигорск Минск 1:1 Шахтёр Солигорск
Последние игры между собой
БАТЭ: победы: 9, ничьи: 9, поражения: 2
Шахтёр Солигорск: победы: 2, ничьи: 9, поражения: 9
Шахтёр Солигорск 3:0 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 0:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 0:4 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 1:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 0:2 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 2:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига БАТЭ 1:1 Шахтёр Солигорск Премьер-лига БАТЭ 4:1 Шахтёр Солигорск Кубок Шахтёр Солигорск 0:0 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 0:0 Шахтёр Солигорск Суперкубок БАТЭ 1:1 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 1:4 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 0:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 2:0 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 2:2 Шахтёр Солигорск Премьер-лига БАТЭ 4:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 5 000 ₽
|2.65
|3.35
|2.65
Самый высокий коэффициент на матч «БАТЭ» – «Шахтёр Солигорск» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «БАТЭ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шахтёр Солигорск» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «БАТЭ» – «Шахтёр Солигорск», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч БАТЭ - Шахтёр Солигорск
Исход игры
БАТЭ
87% (20)
Ничья
8.7% (2)
Шахтёр Солигорск
4.3% (1)
Тотал 2.5
Больше
65.22% (15)
Меньше
34.78% (8)
Обе команды забьют
Да
73.91% (17)
Нет
26.09% (6)
Популярный счёт
2:1 БАТЭ
60.9% (14)
2:0 БАТЭ
13% (3)
1:0 БАТЭ
13% (3)
1:1 Ничья
8.7% (2)
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