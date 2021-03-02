Шахтёр Солигорск
Позже
Стадион: Минск
БАТЭ
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Сзоке ЮлиусПолузащитник
-
77 Кендыш ЮрийПолузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
91 Белов МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Защитник
- Нападающий
-
10 Ахмеди ВаленПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
- Основной состав
-
35 Чичкан АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сарока АнтонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Волков ЗахарЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Полузащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Альшевский Кирилл
Предыдущие игры
Шахтёр Солигорск Последние 20 матчей: +10 =3 -7Спартак Москва 2:1 Шахтёр Солигорск Краснодар 3:0 Шахтёр Солигорск Зенит 2:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:2 Минск
Рух Брест 1:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:1 БАТЭ Белшина 1:5 Шахтёр Солигорск Энергетик-БГУ 1:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 0:1 Динамо Минск Славия Мозырь 1:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 5:0 Витебск Шахтёр Солигорск 0:0 Сфынтул Георге Ислочь 4:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Динамо-Брест Слуцк 0:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:0 Смолевичи-СТИ Неман 0:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:1 Городея Торпедо-БелАЗ 1:4 Шахтёр Солигорск Минск 1:1 Шахтёр Солигорск
БАТЭ Последние 20 матчей: +9 =6 -5БАТЭ 1:1 Уфа Динамо Минск 0:0 БАТЭ БАТЭ 5:0 Белшина Шахтёр Солигорск 1:1 БАТЭ
БАТЭ 3:1 Витебск Ислочь 2:2 БАТЭ БАТЭ 2:4 Динамо-Брест Слуцк 1:3 БАТЭ ЦСКА София 2:0 БАТЭ БАТЭ 5:2 Смолевичи-СТИ Неман 0:2 БАТЭ БАТЭ 1:0 Городея Торпедо-БелАЗ 3:2 БАТЭ БАТЭ 6:0 Минск Рух Брест 0:3 БАТЭ БАТЭ 1:1 Славия Мозырь БАТЭ 0:1 Энергетик-БГУ БАТЭ 0:2 Динамо Минск Белшина 0:2 БАТЭ БАТЭ 2:2 Шахтёр Солигорск
Последние игры между собой
Шахтёр Солигорск: победы: 2, ничьи: 9, поражения: 9
БАТЭ: победы: 9, ничьи: 9, поражения: 2
Шахтёр Солигорск 3:0 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 0:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 0:4 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 1:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 0:2 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 2:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига БАТЭ 1:1 Шахтёр Солигорск Премьер-лига БАТЭ 4:1 Шахтёр Солигорск Кубок Шахтёр Солигорск 0:0 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 0:0 Шахтёр Солигорск Суперкубок БАТЭ 1:1 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 1:4 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 0:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 2:0 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 2:2 Шахтёр Солигорск Премьер-лига БАТЭ 4:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Шахтёр Солигорск» – «БАТЭ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шахтёр Солигорск» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «БАТЭ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шахтёр Солигорск» – «БАТЭ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Шахтёр Солигорск - БАТЭ
Исход игры
Шахтёр Солигорск
16.8% (25)
Ничья
14.1% (21)
БАТЭ
69.1% (103)
Тотал 2.5
Больше
58.74% (84)
Меньше
41.26% (59)
Обе команды забьют
Да
71.33% (102)
Нет
28.67% (41)
Популярный счёт
1:2 БАТЭ
40.3% (60)
0:1 БАТЭ
15.4% (23)
2:1 Шахтёр Солигорск
12.1% (18)
1:1 Ничья
12.1% (18)
0:2 БАТЭ
8.7% (13)
1:0 Шахтёр Солигорск
2.7% (4)
1:3 БАТЭ
2% (3)
2:3 БАТЭ
1.3% (2)
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