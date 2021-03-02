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Шахтёр Солигорск
 
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Предыдущие игры

Шахтёр Солигорск Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Спартак Москва 2:1 Шахтёр Солигорск Краснодар 3:0 Шахтёр Солигорск Зенит 2:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:2 Минск
Рух Брест 1:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:1 БАТЭ Белшина 1:5 Шахтёр Солигорск Энергетик-БГУ 1:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 0:1 Динамо Минск Славия Мозырь 1:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 5:0 Витебск Шахтёр Солигорск 0:0 Сфынтул Георге Ислочь 4:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Динамо-Брест Слуцк 0:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:0 Смолевичи-СТИ Неман 0:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:1 Городея Торпедо-БелАЗ 1:4 Шахтёр Солигорск Минск 1:1 Шахтёр Солигорск
БАТЭ Последние 20 матчей: +9 =6 -5
БАТЭ 1:1 Уфа Динамо Минск 0:0 БАТЭ БАТЭ 5:0 Белшина Шахтёр Солигорск 1:1 БАТЭ
БАТЭ 3:1 Витебск Ислочь 2:2 БАТЭ БАТЭ 2:4 Динамо-Брест Слуцк 1:3 БАТЭ ЦСКА София 2:0 БАТЭ БАТЭ 5:2 Смолевичи-СТИ Неман 0:2 БАТЭ БАТЭ 1:0 Городея Торпедо-БелАЗ 3:2 БАТЭ БАТЭ 6:0 Минск Рух Брест 0:3 БАТЭ БАТЭ 1:1 Славия Мозырь БАТЭ 0:1 Энергетик-БГУ БАТЭ 0:2 Динамо Минск Белшина 0:2 БАТЭ БАТЭ 2:2 Шахтёр Солигорск

Последние игры между собой

Шахтёр Солигорск: победы: 2, ничьи: 9, поражения: 9
БАТЭ: победы: 9, ничьи: 9, поражения: 2
Шахтёр Солигорск 1:1 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 2:2 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 2:2 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 3:1 Шахтёр Солигорск Премьер-лига
Шахтёр Солигорск 3:0 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 0:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 0:4 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 1:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 0:2 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 2:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига БАТЭ 1:1 Шахтёр Солигорск Премьер-лига БАТЭ 4:1 Шахтёр Солигорск Кубок Шахтёр Солигорск 0:0 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 0:0 Шахтёр Солигорск Суперкубок БАТЭ 1:1 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 1:4 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 0:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 2:0 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 2:2 Шахтёр Солигорск Премьер-лига БАТЭ 4:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига
  • Второй тайм
  • 50'
    Штрафной с левого фланга исполнял Нехайчик, но его подача не спровоцировала опасность для ворот "Шахтёра". Дальше борисовчане продолжали делать доставки в чужую штрафную, и по-прежнему они оказывались безуспешными.
  • Фол, нарушение
    49'
    Нечаев не смог отвязаться от Стасевича на правом фланге атаки и отмахнулся от того - нарушение правил.
  • Опасный момент
    47'
    Чуть не забил "Шахтёр"! Володько потерял мяч в своей штрафной, Диасамидзе отпасовал низом в центр, и Кендыг в упор запустил мяч в Чичкана!
  • Второй тайм начался
    46'
    Начался второй тайм!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток о наступлении перерыва. В дебюте лучше смотрелся БАТЭ, а середину и конец первого тайма добротнее провёл "Шахтёр", не реализовавший пару-тройку отличных моментов. У борисовчан же реальных шансов отличиться было где-то один-два.

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  • Травма, повреждение
    45'
    Вышли врачи на поле, чтобы оказать помощь Александру Филиповичу.
  • Дополнительное время
    45'
    Как минимум 1 минута добавлена к первому тайму, объявил диктор на стадионе.
  • Опасный момент
    45'
    Опасно у ворот БАТЭ! Дарбо продавил защитника на правом полуфланге, но с острого угла пробил прямо в Чичкана!
  • Фол, нарушение
    44'
    Мяч попал Дарбо в руку на левом фланге в центре поля.
  • Фол, нарушение
    43'
    Корзун мелко сфолил в средней трети поля, и борисовчане вскоре ответили тем же.
  • 41'
    Сделали номинальные гости подачу на дальнюю штангу со штрафного, но чтобы создать опасный момент, надо было им действовать по-другому.
  • Фол, нарушение
    40'
    Диасамидзе подтолкнул Яблонского на подступах к штрафной солигорчан.
  • 39'
    Судя по моментам, "Шахтёр" ближе к голу в первом тайме.
  • Штанга
    38'
    Как мяч не залетел в ворота?! Стасевич подал корнер на дальнюю штангу, Диасамидзе пробил ногой, но мяч каким-то чудом попал в штангу и затем в Чичкана!
  • Угловой
    38'
    Угловой разыграли "горняки" на левом фланге и заработали ещё один после подачи.
  • 37'
    Дарбо бежал к мячу на левом фланге, но первым подоспел к снаряду и выбил его в аут футболист БАТЭ.
  • Опасный момент
    36'
    Момент у "Шахтёра"! Дарбо встретился с мячом на правом полуфланге в пределах штрафной и пальнул чуть выше створа! Ошибся защитник БАТЭ Александр Филипович, подаривший ему мяч. Надо использовать такие шансы, если хочешь выигрывать.
  • 34'
    Во время подачи углового "горняков" Чичкан вышел из ворот и выбил мяч рукой из потенциально опасной зоны.
  • Угловой
    34'
    Теперь угловой справа исполнит "Шахтёр".
  • 33'
    Подали корнер "горняки", но на дальней штанге мяч выбил головой игрок БАТЭ.
  • Угловой
    32'
    В долгой позиционной атаке "Шахтёр" заработал левофланговый угловой.
  • Замена
    31'
    Вынужденная замена в составе "Шахтёра": вместо получившего травму Сзоке в игру вступил Корзун.
  • Фол, нарушение
    31'
    Дарбо получил на себе фол в центре поля.
  • 30'
    Подача борисовчан с левого фланга в чужую штрафную не нашла на своём пути игроков БАТЭ.
  • 29'
    Игра возобновилась.
  • Травма, повреждение
    28'
    Сзоке оказывают медицинскую помощь. Показывают игроки "Шахтёра", что подстрадавшему потребуется замена. Уходит Сзоке за пределы поля хромая и обнимая врачей. В моменте с нарушением Яблонский наступил ему на голеностоп.
  • Желтая карточка
    27'
    Яблонский допустил мелкий фол в центральной трети поля, а потом сфолил ещё раз - против Сзоке, за что получил жёлтую карточку.
  • Офсайд
    25'
    Не зацепились как следует за мяч "шахтёры" после длинного заброса, а в контратаке БАТЭ попал в офсайд.
  • Угловой
    24'
    Антич заработал для "Шахтёра" угловой слева, после которого "горняки" продолжили атаковать вторым темпом, но в итоге упустили мяч за правую бровку.
  • 22'
    Ух, тревожно было сейчас возле ворот "Шахтёра", но пару опасных прострелов никто из игроков БАТЭ замкнуть не смог.
  • 21'
    Океухе сфолил на правом фланге на своей половине поля, но со штрафного борисовчане ничего острого оргнаизовать не сумели.
  • 20'
    На больших белорусских матчах колоритная атмосфера - кто смотрел их в период локдауна прошлой весной, тот понимает, о чём речь.
  • 19'
    "Шахтёр" в последние минуты перехватил инициативу и атакует больше противника.
  • Опасный момент
    18'
    Диасамидзе навесил из глубины со стандарта, и последовал удар головой от Сачивко в руки Чичкану. Казалось, может быть гол, но опять мяч полетел чётко во вратаря.
  • Фол, нарушение
    17'
    А вот тут уже фиксирует нарушение БАТЭ арбитр. Сорока попал в единоборстве локтем в спину Кендыша. Штрафной из центральной зоны исполнит "Шахтёр".
  • 16'
    Стасевич упал на левом фланге после предполагаемого контакта с Яковом Филиповичем, но судья показал игроку "Шахтёра" подниматься.
  • 14'
    Пока БАТЭ чуть лучше в атаке смотрится.
  • 13'
    Отбивались "горняки" от средней длины забросов, а затем Нечаев из-за пределов штрафной пальнул правее створа.
  • 12'
    А вот и номинальные хозяева ответили опасным моментом! С левого полуфланга наносился низовой удар, и мяч прошёл мимо дальнего угла ворот Чичкана.
  • 11'
    Дарбо запрессинговал оппонента на левом фланге на чужой половине и заработал для "Шахтёра" аут.
  • Фол, нарушение
    10'
    Нарушили правила борисовчане в районе линии чужой штрафной.
  • Опасный момент
    9'
    Опасно было у ворот "Шахтёра", и Гутор поймал мяч после удара головой Милича! Но тот мог получше пробить, откровенно говоря.
  • 9'
    Чуть не состоялся у БАТЭ выход один на один, однако успел защитник БАТЭ в подкате проткнуть мяч своему вратарю.
  • Фол, нарушение
    8'
    Потеряли мяч на чужой половине поля "шахтёры", а чуть позже Сзоке ударил по ногам в середине поля Сигневича.
  • Угловой
    7'
    Левофланговый угловой исполнили борисовчане - верх на ближней штанге сняли игроки "Шахтёра".
  • Фол, нарушение
    6'
    Стасевич сфолил против Нечаева в центре поля на фланге.
  • 5'
    Напомним, что "Шахтёр" - действующий белорусский чемпион, а БАТЭ - обладатель Кубка 2020 года.
  • 4'
    Позиционная атака "горняков" ни к чему не привела, и они не смогли в прессинге вернуть себе мяч назад после потери.
  • 3'
    Перспективный навес исполняли борисовчане с левого угла штрафной, но он оказался безадресным.
  • 2'
    Пока ничего особо интересного на поле не происходило.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Всем добрый вечер! В матче за Суперкубок Беларуси-2021 сойдутся солигорский "Шахтёр" и борисовский БАТЭ. Текстовую трансляцию этого принципиального матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
Прогнозы 149
Шахтёр Солигорск 16.8% (25)
X 14.1% (21)
БАТЭ 69.1% (103)
Все прогнозы
4.35 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шахтёр Солигорск
Ничья
БАТЭ
3.00
3.42
3.51
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.00 2.35 3.45
Бонус: 5 000 ₽ 1.99 3.42 3.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.85 2.45 3.20
  2.83 2.38 3.51

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.10 1.02 7.90 1.04 3.34 1.27 2.61 1.44 1.88 1.94 1.45 2.59 1.30 3.14 1.11 5.30 1.08 6.05 1.00 10.75
3.55 1.27 7.50 1.08 1.60 2.25 2.50 1.53 2.03 1.78 1.15 5.00 1.40 2.80 1.07 7.50 1.09 6.00 1.08 6.70 1.01 11.50 0.00 12.50 0.00 18.00
2.88 1.42 2.27 1.65 1.76 2.10 1.53 2.54 1.35 3.23 1.57 2.43 1.43 2.84 1.80 2.04 1.60 2.36 1.41 2.95
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.38 1.90 1.82 1.41 2.73 1.11 5.60 1.08 6.80
1.45 2.62 1.76 2.06 1.22 4.00 1.09 6.60
1.18 4.69 1.44 2.76 1.16 5.10 1.50 2.57 1.36 3.12
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.72 1.24 2.59 1.45 1.65 2.13 1.26 3.54 1.16 4.65
3.45 1.28 2.48 1.47 1.57 2.31 1.23 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
5.10 1.15
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Где смотреть матч Шахтёр Солигорск - БАТЭ онлайн

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Прогнозы на матч Шахтёр Солигорск - БАТЭ

Исход игры
Шахтёр Солигорск
16.8% (25)
Ничья
14.1% (21)
БАТЭ
69.1% (103)
Тотал 2.5
Больше
58.74% (84)
Меньше
41.26% (59)
Обе команды забьют
Да
71.33% (102)
Нет
28.67% (41)
Популярный счёт
1:2 БАТЭ
40.3% (60)
0:1 БАТЭ
15.4% (23)
2:1 Шахтёр Солигорск
12.1% (18)
1:1 Ничья
12.1% (18)
0:2 БАТЭ
8.7% (13)
1:0 Шахтёр Солигорск
2.7% (4)
1:3 БАТЭ
2% (3)
2:3 БАТЭ
1.3% (2)
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