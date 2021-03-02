Шахтёр Солигорск

Чуть не забил "Шахтёр"! Володько потерял мяч в своей штрафной, Диасамидзе отпасовал низом в центр, и Кендыг в упор запустил мяч в Чичкана!

Нечаев не смог отвязаться от Стасевича на правом фланге атаки и отмахнулся от того - нарушение правил.

Штрафной с левого фланга исполнял Нехайчик, но его подача не спровоцировала опасность для ворот "Шахтёра". Дальше борисовчане продолжали делать доставки в чужую штрафную, и по-прежнему они оказывались безуспешными.

Прозвучал свисток о наступлении перерыва. В дебюте лучше смотрелся БАТЭ, а середину и конец первого тайма добротнее провёл "Шахтёр", не реализовавший пару-тройку отличных моментов. У борисовчан же реальных шансов отличиться было где-то один-два.

45' Вышли врачи на поле, чтобы оказать помощь Александру Филиповичу.

45' Как минимум 1 минута добавлена к первому тайму, объявил диктор на стадионе.

45' Опасно у ворот БАТЭ! Дарбо продавил защитника на правом полуфланге, но с острого угла пробил прямо в Чичкана!

44' Мяч попал Дарбо в руку на левом фланге в центре поля.

43' Корзун мелко сфолил в средней трети поля, и борисовчане вскоре ответили тем же.

41' Сделали номинальные гости подачу на дальнюю штангу со штрафного, но чтобы создать опасный момент, надо было им действовать по-другому.

40' Диасамидзе подтолкнул Яблонского на подступах к штрафной солигорчан.

39' Судя по моментам, "Шахтёр" ближе к голу в первом тайме.

38' Как мяч не залетел в ворота?! Стасевич подал корнер на дальнюю штангу, Диасамидзе пробил ногой, но мяч каким-то чудом попал в штангу и затем в Чичкана!

38' Угловой разыграли "горняки" на левом фланге и заработали ещё один после подачи.

37' Дарбо бежал к мячу на левом фланге, но первым подоспел к снаряду и выбил его в аут футболист БАТЭ.

36' Момент у "Шахтёра"! Дарбо встретился с мячом на правом полуфланге в пределах штрафной и пальнул чуть выше створа! Ошибся защитник БАТЭ Александр Филипович, подаривший ему мяч. Надо использовать такие шансы, если хочешь выигрывать.

34' Во время подачи углового "горняков" Чичкан вышел из ворот и выбил мяч рукой из потенциально опасной зоны.

34' Теперь угловой справа исполнит "Шахтёр".

33' Подали корнер "горняки", но на дальней штанге мяч выбил головой игрок БАТЭ.

32' В долгой позиционной атаке "Шахтёр" заработал левофланговый угловой.

31' Вынужденная замена в составе "Шахтёра": вместо получившего травму Сзоке в игру вступил Корзун.

31' Дарбо получил на себе фол в центре поля.

30' Подача борисовчан с левого фланга в чужую штрафную не нашла на своём пути игроков БАТЭ.

29' Игра возобновилась.

28' Сзоке оказывают медицинскую помощь. Показывают игроки "Шахтёра", что подстрадавшему потребуется замена. Уходит Сзоке за пределы поля хромая и обнимая врачей. В моменте с нарушением Яблонский наступил ему на голеностоп.

27' Яблонский допустил мелкий фол в центральной трети поля, а потом сфолил ещё раз - против Сзоке, за что получил жёлтую карточку.

25' Не зацепились как следует за мяч "шахтёры" после длинного заброса, а в контратаке БАТЭ попал в офсайд.

24' Антич заработал для "Шахтёра" угловой слева, после которого "горняки" продолжили атаковать вторым темпом, но в итоге упустили мяч за правую бровку.

22' Ух, тревожно было сейчас возле ворот "Шахтёра", но пару опасных прострелов никто из игроков БАТЭ замкнуть не смог.

21' Океухе сфолил на правом фланге на своей половине поля, но со штрафного борисовчане ничего острого оргнаизовать не сумели.

20' На больших белорусских матчах колоритная атмосфера - кто смотрел их в период локдауна прошлой весной, тот понимает, о чём речь.

19' "Шахтёр" в последние минуты перехватил инициативу и атакует больше противника.

18' Диасамидзе навесил из глубины со стандарта, и последовал удар головой от Сачивко в руки Чичкану. Казалось, может быть гол, но опять мяч полетел чётко во вратаря.

17' А вот тут уже фиксирует нарушение БАТЭ арбитр. Сорока попал в единоборстве локтем в спину Кендыша. Штрафной из центральной зоны исполнит "Шахтёр".

16' Стасевич упал на левом фланге после предполагаемого контакта с Яковом Филиповичем, но судья показал игроку "Шахтёра" подниматься.

14' Пока БАТЭ чуть лучше в атаке смотрится.

13' Отбивались "горняки" от средней длины забросов, а затем Нечаев из-за пределов штрафной пальнул правее створа.

12' А вот и номинальные хозяева ответили опасным моментом! С левого полуфланга наносился низовой удар, и мяч прошёл мимо дальнего угла ворот Чичкана.

11' Дарбо запрессинговал оппонента на левом фланге на чужой половине и заработал для "Шахтёра" аут.

10' Нарушили правила борисовчане в районе линии чужой штрафной.

9' Опасно было у ворот "Шахтёра", и Гутор поймал мяч после удара головой Милича! Но тот мог получше пробить, откровенно говоря.

9' Чуть не состоялся у БАТЭ выход один на один, однако успел защитник БАТЭ в подкате проткнуть мяч своему вратарю.

8' Потеряли мяч на чужой половине поля "шахтёры", а чуть позже Сзоке ударил по ногам в середине поля Сигневича.

7' Левофланговый угловой исполнили борисовчане - верх на ближней штанге сняли игроки "Шахтёра".

6' Стасевич сфолил против Нечаева в центре поля на фланге.

5' Напомним, что "Шахтёр" - действующий белорусский чемпион, а БАТЭ - обладатель Кубка 2020 года.

4' Позиционная атака "горняков" ни к чему не привела, и они не смогли в прессинге вернуть себе мяч назад после потери.

3' Перспективный навес исполняли борисовчане с левого угла штрафной, но он оказался безадресным.

2' Пока ничего особо интересного на поле не происходило.