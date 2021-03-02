Шахтёр Солигорск
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Стадион: Минск
БАТЭ
Предыдущие игры
Шахтёр Солигорск Последние 20 матчей: +10 =3 -7Спартак Москва 2:1 Шахтёр Солигорск Краснодар 3:0 Шахтёр Солигорск Зенит 2:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:2 Минск
Рух Брест 1:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:1 БАТЭ Белшина 1:5 Шахтёр Солигорск Энергетик-БГУ 1:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 0:1 Динамо Минск Славия Мозырь 1:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 5:0 Витебск Шахтёр Солигорск 0:0 Сфынтул Георге Ислочь 4:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Динамо-Брест Слуцк 0:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:0 Смолевичи-СТИ Неман 0:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:1 Городея Торпедо-БелАЗ 1:4 Шахтёр Солигорск Минск 1:1 Шахтёр Солигорск
БАТЭ Последние 20 матчей: +9 =6 -5БАТЭ 1:1 Уфа Динамо Минск 0:0 БАТЭ БАТЭ 5:0 Белшина Шахтёр Солигорск 1:1 БАТЭ
БАТЭ 3:1 Витебск Ислочь 2:2 БАТЭ БАТЭ 2:4 Динамо-Брест Слуцк 1:3 БАТЭ ЦСКА София 2:0 БАТЭ БАТЭ 5:2 Смолевичи-СТИ Неман 0:2 БАТЭ БАТЭ 1:0 Городея Торпедо-БелАЗ 3:2 БАТЭ БАТЭ 6:0 Минск Рух Брест 0:3 БАТЭ БАТЭ 1:1 Славия Мозырь БАТЭ 0:1 Энергетик-БГУ БАТЭ 0:2 Динамо Минск Белшина 0:2 БАТЭ БАТЭ 2:2 Шахтёр Солигорск
Последние игры между собой
Шахтёр Солигорск: победы: 2, ничьи: 9, поражения: 9
БАТЭ: победы: 9, ничьи: 9, поражения: 2
Шахтёр Солигорск 3:0 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 0:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 0:4 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 1:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 0:2 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 2:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига БАТЭ 1:1 Шахтёр Солигорск Премьер-лига БАТЭ 4:1 Шахтёр Солигорск Кубок Шахтёр Солигорск 0:0 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 0:0 Шахтёр Солигорск Суперкубок БАТЭ 1:1 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 1:4 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 0:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 2:0 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 2:2 Шахтёр Солигорск Премьер-лига БАТЭ 4:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Шахтёр Солигорск» – «БАТЭ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шахтёр Солигорск» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «БАТЭ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шахтёр Солигорск» – «БАТЭ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Шахтёр Солигорск - БАТЭ
Исход игры
Шахтёр Солигорск
12.6% (16)
Ничья
12.6% (16)
БАТЭ
74.8% (95)
Тотал 2.5
Больше
60.98% (75)
Меньше
39.02% (48)
Обе команды забьют
Да
71.54% (88)
Нет
28.46% (35)
Популярный счёт
1:2 БАТЭ
44.1% (56)
0:1 БАТЭ
15.7% (20)
2:1 Шахтёр Солигорск
10.2% (13)
0:2 БАТЭ
10.2% (13)
1:1 Ничья
10.2% (13)
1:3 БАТЭ
2.4% (3)
2:3 БАТЭ
1.6% (2)
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