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Шахтёр Солигорск
 
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Стадион:
БАТЭ

Предыдущие игры

Шахтёр Солигорск Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Спартак Москва 2:1 Шахтёр Солигорск Краснодар 3:0 Шахтёр Солигорск Зенит 2:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:2 Минск
Рух Брест 1:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:1 БАТЭ Белшина 1:5 Шахтёр Солигорск Энергетик-БГУ 1:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 0:1 Динамо Минск Славия Мозырь 1:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 5:0 Витебск Шахтёр Солигорск 0:0 Сфынтул Георге Ислочь 4:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Динамо-Брест Слуцк 0:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:0 Смолевичи-СТИ Неман 0:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:1 Городея Торпедо-БелАЗ 1:4 Шахтёр Солигорск Минск 1:1 Шахтёр Солигорск
БАТЭ Последние 20 матчей: +9 =6 -5
БАТЭ 1:1 Уфа Динамо Минск 0:0 БАТЭ БАТЭ 5:0 Белшина Шахтёр Солигорск 1:1 БАТЭ
БАТЭ 3:1 Витебск Ислочь 2:2 БАТЭ БАТЭ 2:4 Динамо-Брест Слуцк 1:3 БАТЭ ЦСКА София 2:0 БАТЭ БАТЭ 5:2 Смолевичи-СТИ Неман 0:2 БАТЭ БАТЭ 1:0 Городея Торпедо-БелАЗ 3:2 БАТЭ БАТЭ 6:0 Минск Рух Брест 0:3 БАТЭ БАТЭ 1:1 Славия Мозырь БАТЭ 0:1 Энергетик-БГУ БАТЭ 0:2 Динамо Минск Белшина 0:2 БАТЭ БАТЭ 2:2 Шахтёр Солигорск

Последние игры между собой

Шахтёр Солигорск: победы: 2, ничьи: 9, поражения: 9
БАТЭ: победы: 9, ничьи: 9, поражения: 2
Шахтёр Солигорск 1:1 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 2:2 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 2:2 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 3:1 Шахтёр Солигорск Премьер-лига
Шахтёр Солигорск 3:0 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 0:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 0:4 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 1:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 0:2 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 2:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига БАТЭ 1:1 Шахтёр Солигорск Премьер-лига БАТЭ 4:1 Шахтёр Солигорск Кубок Шахтёр Солигорск 0:0 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 0:0 Шахтёр Солигорск Суперкубок БАТЭ 1:1 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 1:4 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 0:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 2:0 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 2:2 Шахтёр Солигорск Премьер-лига БАТЭ 4:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Солигорск - БАТЭ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 марта 2021, осталось 5 часов 7 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 126
    Шахтёр Солигорск 12.7% (16)
    X 11.9% (15)
    БАТЭ 75.4% (95)
    Все прогнозы
    4.35 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шахтёр Солигорск
    Ничья
    БАТЭ
    2.25
    3.50
    3.95
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.95 3.50 3.95
    Бонус: 5 000 ₽ 2.07 3.34 3.38
    Бонус: 5 000 ₽ 2.25 3.25 3.30
      2.15 3.29 3.56

    Самый высокий коэффициент на матч «Шахтёр Солигорск» – «БАТЭ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шахтёр Солигорск» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «БАТЭ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шахтёр Солигорск» – «БАТЭ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
    8.60 1.03 7.40 1.05 3.14 1.30 2.45 1.50 1.81 2.02 1.40 2.77 1.27 3.34 1.09 5.75 1.07 6.50
    9.70 1.03 7.20 1.08 3.10 1.35 2.40 1.57 1.97 1.83 1.74 2.08 1.37 2.95 1.25 3.65 1.10 6.30 1.08 7.10 1.01 12.00 0.00 18.50
    2.83 1.40 2.44 1.55 1.99 1.83 1.73 2.09 1.53 2.41 1.41 2.80
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.77 1.40 1.84 1.88 1.38 2.85 1.10 5.95 1.07 7.10
    1.73 2.11 1.33 3.15 1.08 6.80
    2.65 1.45 2.21 1.66 1.75 2.11 1.47 2.66 1.33 3.18
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.54 1.26 2.47 1.49 1.61 2.20 1.23 3.80 1.15 4.90
    2.50 1.49 1.63 2.20 1.25 3.75

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.82 1.92
    Букмекер Да Нет
    5.00 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.40 1.29
    Где смотреть матч Шахтёр Солигорск - БАТЭ онлайн

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    Прогнозы на матч Шахтёр Солигорск - БАТЭ

    Исход игры
    Шахтёр Солигорск
    12.6% (16)
    Ничья
    12.6% (16)
    БАТЭ
    74.8% (95)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.98% (75)
    Меньше
    39.02% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    71.54% (88)
    Нет
    28.46% (35)
    Популярный счёт
    1:2 БАТЭ
    44.1% (56)
    0:1 БАТЭ
    15.7% (20)
    2:1 Шахтёр Солигорск
    10.2% (13)
    0:2 БАТЭ
    10.2% (13)
    1:1 Ничья
    10.2% (13)
    1:3 БАТЭ
    2.4% (3)
    2:3 БАТЭ
    1.6% (2)
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