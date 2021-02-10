Серветт
1:2
Второй тайм: 49'
Стадион: Стад де Женев
Санкт-Галлен
0:1
7' ГолСтильхарт Базиль
11' Желтая карточкаРуй Стив
1:1
20' ГолКиэ Грежон
1:1
24' Не забитый пенальтиКиэ Грежон
1:2
48' ГолГийемено Джереми
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
15
Валь
Тео
25
Киэ
Грежон
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Нападающий
-
25 Киэ ГрежонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
24 Менди АриалЗащитник
- Полузащитник
-
10 Схалк АлексНападающий
-
18 Коне КороНападающий
-
Главный тренер: Гейгер Ален
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Фазлии БетимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Дуа КвадвоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Штаубли ТимПолузащитник
-
3 Нуу МусаПолузащитник
-
34 Бабич БорисНападающий
-
20 Йуан ЭльеНападающий
-
Главный тренер: Peter Zeidler
Ход матча
7'
11'
20'
24'
1:1
48'
1:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 5
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Киэ Грежон
|7 (2)
|0.39
|2.
|Схалк Алекс
|4 (1)
|0.22
|3.
|Фофана Бубакар II
|2
|0.11
|4.
|Руй Стив
|2
|0.11
|5.
|Стеванович Мирослав
|1
|0.06
|6.
|Валь Тео
|1
|0.06
|7.
|Конья Тимоте
|1
|0.06
|8.
|Сеспедес Борис
|1
|0.06
|9.
|Клиши Гаэль
|0
|0
|10.
|Сассо Венсан
|0
|0
|11.
|Диалло Мусса
|0
|0
|12.
|Имери Кастриот
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дуа Квадво
|5
|0.28
|2.
|Стильхарт Базиль
|3
|0.17
|3.
|Руис Виктор III
|2
|0.11
|4.
|Йуан Элье
|2
|0.11
|5.
|Кинтилья Хорди
|1
|0.06
|6.
|Бабич Борис
|1
|0.06
|7.
|Гийемено Джереми
|1
|0.06
|8.
|Штаубли Тим
|1
|0.06
|9.
|Фазлии Бетим
|1
|0.06
|10.
|Рибейру Андре
|1
|0.06
|11.
|Гёртлер Лукас
|0
|0
|12.
|Кройхи Алессандро
|0
|0
|13.
|Стеригу Леонидас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сеспедес Борис
|7
|0
|2.
|Сотье Антони
|5
|0
|3.
|Ондуа Гаэль
|5
|0
|4.
|Киэ Грежон
|5
|0
|5.
|Фофана Бубакар II
|3
|1
|6.
|Имери Кастриот
|2
|1
|7.
|Коне Коро
|2
|0
|8.
|Стеванович Мирослав
|2
|0
|9.
|Руй Стив
|2
|0
|10.
|Диалло Мусса
|2
|0
|11.
|Севрен Йоан
|2
|0
|12.
|Менди Ариал
|2
|0
|13.
|Сассо Венсан
|1
|0
|14.
|Фрик Джереми
|1
|0
|15.
|Конья Тимоте
|1
|0
|16.
|Азеведо Рикардо
|1
|0
|17.
|Вуйоз Николя
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кинтилья Хорди
|4
|0
|2.
|Стильхарт Базиль
|4
|0
|3.
|Траоре Бубакар
|2
|1
|4.
|Рюфли Венсан
|3
|0
|5.
|Гёртлер Лукас
|3
|0
|6.
|Фазлии Бетим
|3
|0
|7.
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|8.
|Кройхи Алессандро
|2
|0
|9.
|Стеригу Леонидас
|2
|0
|10.
|Рибейру Андре
|1
|0
|11.
|Бабич Борис
|1
|0
|12.
|Гийемено Джереми
|1
|0
|13.
|Штаубли Тим
|1
|0
|14.
|Летар Яннис
|1
|0
|15.
|Йуан Элье
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Серветт
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|27.78% (5)
|27.78% (5)
|Санкт-Галлен
|35.29% (6)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
Предыдущие игры
Серветт Последние 20 матчей: +7 =5 -8Серветт 4:2 Люцерн Люцерн 3:0 Серветт Серветт 1:1 Лозанна-Спорт Серветт 0:1 Стад Лозанна-Уши
Серветт 1:1 Вадуц Цюрих 0:1 Серветт Серветт 1:1 Сьон Янг Бойз 1:2 Серветт Вадуц 0:2 Серветт Базель 1:0 Серветт Серветт 2:1 Цюрих Серветт 1:3 Люцерн Сьон 2:0 Серветт Серветт 1:1 Лугано Серветт 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 1:0 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Серветт 0:1 Реймс Серветт 3:0 Ружомберок
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +7 =6 -7Сьон 3:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:3 Цюрих Санкт-Галлен 0:1 Лугано Санкт-Галлен 2:0 Вадуц
Санкт-Галлен 2:0 Альтах Виль 1:4 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Базель 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Базель Лугано 1:0 Санкт-Галлен Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Дорнбирн 1:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:1 АЕК
Последние игры между собой
Серветт: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 10
Санкт-Галлен: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|18
|12
|5
|1
|32 - 14
|41
|2.
|Базель
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|31 - 27
|31
|3.
|Лугано
|1:0 Заявка
|18
|6
|10
|2
|19 - 16
|28
|4.
|Цюрих
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|29 - 27
|25
|5.
|Санкт-Галлен
|1:1 Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 19
|24
|6.
|Серветт
|1:1 Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 21
|24
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|22 - 26
|20
|8.
|Сьон
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|23 - 29
|20
|9.
|Люцерн
|0:1 Заявка
|17
|4
|4
|9
|25 - 28
|16
|10.
|Вадуц
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|16 - 28
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 10
|20
|2.
|Базель
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 17
|16
|3.
|Серветт
|1:1 Заявка
|10
|3
|6
|1
|13 - 11
|15
|4.
|Сьон
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 11
|13
|5.
|Лугано
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|6.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 11
|12
|7.
|Цюрих
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
|8.
|Санкт-Галлен
|1:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|9.
|Люцерн
|0:1 Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 11
|10
|10.
|Вадуц
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|16 - 4
|21
|2.
|Лугано
|1:0 Заявка
|10
|3
|7
|0
|12 - 9
|16
|3.
|Базель
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|14 - 10
|15
|4.
|Цюрих
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 17
|14
|5.
|Санкт-Галлен
|1:1 Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 8
|13
|6.
|Серветт
|1:1 Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 10
|9
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 15
|8
|8.
|Вадуц
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|9.
|Сьон
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 18
|7
|10.
|Люцерн
|0:1 Заявка
|8
|2
|0
|6
|12 - 17
|6
Победитель
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