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Серветт
1:2
Второй тайм: 49'

Стадион:
Санкт-Галлен
0'
0:1
7' Гол
Стильхарт Базиль
11' Желтая карточка
Руй Стив
1:1
20' Гол
Киэ Грежон
1:1
24' Не забитый пенальти
Киэ Грежон
1:2
48' Гол
Гийемено Джереми
49'
32
Фрик
Джереми
7
Диалло
Мусса
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
3
Клиши
Гаэль
5
Сеспедес
Борис
8
Конья
Тимоте
15
Валь
Тео
9
Стеванович
Мирослав
25
Киэ
Грежон
35
Фофана
Бубакар
II
1
Ати-Зиги
Лоуренс
29
Кройхи
Алессандро
4
Стеригу
Леонидас
23
Фазлии
Бетим
15
Euclides
Cabral
8
Кинтилья
Хорди
16
Гёртлер
Лукас
10
Руис
Виктор
III
6
Стильхарт
Базиль
9
Гийемено
Джереми
24
Дуа
Квадво
Серветт
4-1-2-3
Санкт-Галлен
4-1-2-1-2

Ход матча

7'
0:1
Стильхарт Базиль
(Руис Виктор III)
11'
Руй Стив
 
20'
Киэ Грежон
(Стеванович Мирослав)
1:1
24'
Киэ Грежон
1:1
46'
Сотье Антони
Диалло Мусса
 
46'
 
Траоре Бубакар
Euclides Cabral
48'
1:2
Гийемено Джереми

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киэ Грежон 7 (2) 0.39
2. Схалк Алекс 4 (1) 0.22
3. Фофана Бубакар II 2 0.11
4. Руй Стив 2 0.11
5. Стеванович Мирослав 1 0.06
6. Валь Тео 1 0.06
7. Конья Тимоте 1 0.06
8. Сеспедес Борис 1 0.06
9. Клиши Гаэль 0 0
10. Сассо Венсан 0 0
11. Диалло Мусса 0 0
12. Имери Кастриот 0 0
Санкт-Галлен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дуа Квадво 5 0.28
2. Стильхарт Базиль 3 0.17
3. Руис Виктор III 2 0.11
4. Йуан Элье 2 0.11
5. Кинтилья Хорди 1 0.06
6. Бабич Борис 1 0.06
7. Гийемено Джереми 1 0.06
8. Штаубли Тим 1 0.06
9. Фазлии Бетим 1 0.06
10. Рибейру Андре 1 0.06
11. Гёртлер Лукас 0 0
12. Кройхи Алессандро 0 0
13. Стеригу Леонидас 0 0

Карточки

Серветт
# Игрок      
1. Сеспедес Борис 7 0
2. Сотье Антони 5 0
3. Ондуа Гаэль 5 0
4. Киэ Грежон 5 0
5. Фофана Бубакар II 3 1
6. Имери Кастриот 2 1
7. Коне Коро 2 0
8. Стеванович Мирослав 2 0
9. Руй Стив 2 0
10. Диалло Мусса 2 0
11. Севрен Йоан 2 0
12. Менди Ариал 2 0
13. Сассо Венсан 1 0
14. Фрик Джереми 1 0
15. Конья Тимоте 1 0
16. Азеведо Рикардо 1 0
17. Вуйоз Николя 1 0
Санкт-Галлен
# Игрок      
1. Кинтилья Хорди 4 0
2. Стильхарт Базиль 4 0
3. Траоре Бубакар 2 1
4. Рюфли Венсан 3 0
5. Гёртлер Лукас 3 0
6. Фазлии Бетим 3 0
7. Ати-Зиги Лоуренс 2 0
8. Кройхи Алессандро 2 0
9. Стеригу Леонидас 2 0
10. Рибейру Андре 1 0
11. Бабич Борис 1 0
12. Гийемено Джереми 1 0
13. Штаубли Тим 1 0
14. Летар Яннис 1 0
15. Йуан Элье 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Серветт 5.56% (1) 16.67% (3) 5.56% (1) 16.67% (3) 27.78% (5) 27.78% (5)
 Санкт-Галлен 35.29% (6) 5.88% (1) 11.76% (2) 5.88% (1) 23.53% (4) 17.65% (3)

Предыдущие игры

Серветт Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Серветт 4:2 Люцерн Люцерн 3:0 Серветт Серветт 1:1 Лозанна-Спорт Серветт 0:1 Стад Лозанна-Уши
Серветт 1:1 Вадуц Цюрих 0:1 Серветт Серветт 1:1 Сьон Янг Бойз 1:2 Серветт Вадуц 0:2 Серветт Базель 1:0 Серветт Серветт 2:1 Цюрих Серветт 1:3 Люцерн Сьон 2:0 Серветт Серветт 1:1 Лугано Серветт 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 1:0 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Серветт 0:1 Реймс Серветт 3:0 Ружомберок
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Сьон 3:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:3 Цюрих Санкт-Галлен 0:1 Лугано Санкт-Галлен 2:0 Вадуц
Санкт-Галлен 2:0 Альтах Виль 1:4 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Базель 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Базель Лугано 1:0 Санкт-Галлен Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Дорнбирн 1:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:1 АЕК

Последние игры между собой

Серветт: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 10
Санкт-Галлен: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 0
Санкт-Галлен 1:0 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Санкт-Галлен Суперлига
Санкт-Галлен 3:1 Серветт Суперлига Санкт-Галлен 4:1 Серветт Суперлига Серветт 1:3 Санкт-Галлен Суперлига Серветт 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Санкт-Галлен Кубок Серветт 1:4 Санкт-Галлен Челлендж Лига Санкт-Галлен 2:0 Серветт Челлендж Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 18 12 5 1 32 - 14 41
2. Базель Заявка 19 9 4 6 31 - 27 31
3. Лугано 1:0 Заявка 18 6 10 2 19 - 16 28
4. Цюрих Заявка 19 7 4 8 29 - 27 25
5. Санкт-Галлен 1:1 Заявка 18 6 6 6 19 - 19 24
6. Серветт 1:1 Заявка 18 6 6 6 19 - 21 24
7. Лозанна-Спорт Заявка 18 5 5 8 22 - 26 20
8. Сьон Заявка 19 4 8 7 23 - 29 20
9. Люцерн 0:1 Заявка 17 4 4 9 25 - 28 16
10. Вадуц Заявка 18 3 6 9 16 - 28 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 9 6 2 1 16 - 10 20
2. Базель Заявка 10 4 4 2 17 - 17 16
3. Серветт 1:1 Заявка 10 3 6 1 13 - 11 15
4. Сьон Заявка 9 3 4 2 13 - 11 13
5. Лугано 1:0 Заявка 8 3 3 2 7 - 7 12
6. Лозанна-Спорт Заявка 9 4 0 5 12 - 11 12
7. Цюрих Заявка 9 3 2 4 11 - 10 11
8. Санкт-Галлен 1:1 Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
9. Люцерн 0:1 Заявка 9 2 4 3 13 - 11 10
10. Вадуц Заявка 9 2 2 5 9 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 9 6 3 0 16 - 4 21
2. Лугано 1:0 Заявка 10 3 7 0 12 - 9 16
3. Базель Заявка 9 5 0 4 14 - 10 15
4. Цюрих Заявка 10 4 2 4 18 - 17 14
5. Санкт-Галлен 1:1 Заявка 9 3 4 2 9 - 8 13
6. Серветт 1:1 Заявка 8 3 0 5 6 - 10 9
7. Лозанна-Спорт Заявка 9 1 5 3 10 - 15 8
8. Вадуц Заявка 9 1 4 4 7 - 13 7
9. Сьон Заявка 10 1 4 5 10 - 18 7
10. Люцерн 0:1 Заявка 8 2 0 6 12 - 17 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    24'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Киэ Грежон пробил пенальти, но не смог забить!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Киэ Грежон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    11'
    Руй Стив получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Стильхарт Базиль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Geneve. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Санкт-Галлен
2.85
3.45
2.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.75 3.30 2.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.58 3.45 2.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.75 4.30 2.50
  2.72 3.17 2.71

Самый высокий коэффициент на матч «Серветт» – «Санкт-Галлен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Серветт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Санкт-Галлен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Серветт» – «Санкт-Галлен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.00 11.25 1.01 5.10 1.15 4.05 1.24 2.53 1.58 2.00 1.81 1.63 2.22 1.32 3.14 1.24 3.56 1.09 5.75 1.05 7.50
12.50 1.01 5.20 1.14 4.20 1.20 8.20 1.05 2.08 1.74 6.25 1.10 1.83 1.98 2.65 1.44 2.00 1.76 1.55 2.35 1.25 3.75 1.18 4.50 1.05 8.50 1.04 9.00
5.54 1.16 2.47 1.57 2.21 1.70 1.95 1.91 1.73 2.16 2.41 1.59 2.10 1.77 1.79 2.08 1.58 2.44 1.46 2.79 1.83 2.04 1.59 2.41 1.47 2.75
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5
3.45 1.31 2.38 1.58 1.66 2.22 1.26 3.85 1.17 5.00
3.75 1.25 2.55 1.48 2.48 1.50 1.65 2.15 1.25 3.75 1.07 7.50 1.05 8.50
2.89 1.43 2.29 1.65 1.76 2.11 1.54 2.55 1.35 3.24 2.23 1.68 1.83 2.03 1.42 2.92 1.28 3.71
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.35 1.16 3.85 1.26 2.06 1.76 1.55 2.45 1.35 3.20
2.12 1.67 1.58 2.30 1.35 3.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.22 4.00
Букмекер Да Нет
2.30 1.58
Букмекер Да Нет
2.45 1.51
Где смотреть матч Серветт 1:2 Санкт-Галлен онлайн

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