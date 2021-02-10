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Серветт
2:2
Конец матча

Стадион:
Санкт-Галлен
0'
0:1
7' Гол
Стильхарт Базиль
11' Желтая карточка
Руй Стив
1:1
20' Гол
Киэ Грежон
1:1
24' Не забитый пенальти
Киэ Грежон
1:2
48' Гол
Гийемено Джереми
2:2
60' Гол в свои ворота
Фазлии Бетим
90'+5
32
Фрик
Джереми
7
Диалло
Мусса
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
3
Клиши
Гаэль
5
Сеспедес
Борис
8
Конья
Тимоте
15
Валь
Тео
9
Стеванович
Мирослав
25
Киэ
Грежон
35
Фофана
Бубакар
II
1
Ати-Зиги
Лоуренс
29
Кройхи
Алессандро
4
Стеригу
Леонидас
23
Фазлии
Бетим
15
Euclides
Cabral
8
Кинтилья
Хорди
16
Гёртлер
Лукас
10
Руис
Виктор
III
6
Стильхарт
Базиль
9
Гийемено
Джереми
24
Дуа
Квадво
Серветт
4-1-2-3
Санкт-Галлен
4-1-2-1-2

Ход матча

7'
0:1
Стильхарт Базиль
(Руис Виктор III)
11'
Руй Стив
 
20'
Киэ Грежон
(Стеванович Мирослав)
1:1
24'
Киэ Грежон
1:1
46'
Сотье Антони
Диалло Мусса
 
46'
 
Траоре Бубакар
Euclides Cabral
48'
1:2
Гийемено Джереми
55'
Схалк Алекс
Фофана Бубакар II
 
60'
Фазлии Бетим
2:2
64'
 
Йуан Элье
Руис Виктор III
64'
 
Нуу Муса
Кройхи Алессандро
65'
Коне Коро
Киэ Грежон
 
79'
Имери Кастриот
Конья Тимоте
 
83'
 
Штаубли Тим
Дуа Квадво
83'
 
Бабич Борис
Гийемено Джереми

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 7
  • 7 Угловые 7
  • 1 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киэ Грежон 7 (2) 0.39
2. Схалк Алекс 4 (1) 0.22
3. Фофана Бубакар II 2 0.11
4. Руй Стив 2 0.11
5. Стеванович Мирослав 1 0.06
6. Валь Тео 1 0.06
7. Конья Тимоте 1 0.06
8. Сеспедес Борис 1 0.06
9. Клиши Гаэль 0 0
10. Сассо Венсан 0 0
11. Диалло Мусса 0 0
12. Имери Кастриот 0 0
Санкт-Галлен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дуа Квадво 5 0.28
2. Стильхарт Базиль 3 0.17
3. Руис Виктор III 2 0.11
4. Гийемено Джереми 2 0.11
5. Йуан Элье 2 0.11
6. Кинтилья Хорди 1 0.06
7. Бабич Борис 1 0.06
8. Штаубли Тим 1 0.06
9. Фазлии Бетим 1 0.06
10. Рибейру Андре 1 0.06
11. Гёртлер Лукас 0 0
12. Кройхи Алессандро 0 0
13. Стеригу Леонидас 0 0

Карточки

Серветт
# Игрок      
1. Сеспедес Борис 7 0
2. Сотье Антони 5 0
3. Ондуа Гаэль 5 0
4. Киэ Грежон 5 0
5. Фофана Бубакар II 3 1
6. Имери Кастриот 2 1
7. Коне Коро 2 0
8. Стеванович Мирослав 2 0
9. Руй Стив 2 0
10. Диалло Мусса 2 0
11. Севрен Йоан 2 0
12. Менди Ариал 2 0
13. Сассо Венсан 1 0
14. Фрик Джереми 1 0
15. Конья Тимоте 1 0
16. Азеведо Рикардо 1 0
17. Вуйоз Николя 1 0
Санкт-Галлен
# Игрок      
1. Кинтилья Хорди 4 0
2. Стильхарт Базиль 4 0
3. Траоре Бубакар 2 1
4. Рюфли Венсан 3 0
5. Гёртлер Лукас 3 0
6. Фазлии Бетим 3 0
7. Ати-Зиги Лоуренс 2 0
8. Кройхи Алессандро 2 0
9. Стеригу Леонидас 2 0
10. Рибейру Андре 1 0
11. Бабич Борис 1 0
12. Гийемено Джереми 1 0
13. Штаубли Тим 1 0
14. Летар Яннис 1 0
15. Йуан Элье 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Серветт 5.26% (1) 21.05% (4) 5.26% (1) 15.79% (3) 26.32% (5) 26.32% (5)
 Санкт-Галлен 36.84% (7) 5.26% (1) 10.53% (2) 10.53% (2) 21.05% (4) 15.79% (3)

Предыдущие игры

Серветт Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Серветт 4:2 Люцерн Люцерн 3:0 Серветт Серветт 1:1 Лозанна-Спорт Серветт 0:1 Стад Лозанна-Уши
Серветт 1:1 Вадуц Цюрих 0:1 Серветт Серветт 1:1 Сьон Янг Бойз 1:2 Серветт Вадуц 0:2 Серветт Базель 1:0 Серветт Серветт 2:1 Цюрих Серветт 1:3 Люцерн Сьон 2:0 Серветт Серветт 1:1 Лугано Серветт 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 1:0 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Серветт 0:1 Реймс Серветт 3:0 Ружомберок
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Сьон 3:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:3 Цюрих Санкт-Галлен 0:1 Лугано Санкт-Галлен 2:0 Вадуц
Санкт-Галлен 2:0 Альтах Виль 1:4 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Базель 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Базель Лугано 1:0 Санкт-Галлен Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Дорнбирн 1:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:1 АЕК

Последние игры между собой

Серветт: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 10
Санкт-Галлен: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 0
Санкт-Галлен 1:0 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Санкт-Галлен Суперлига
Санкт-Галлен 3:1 Серветт Суперлига Санкт-Галлен 4:1 Серветт Суперлига Серветт 1:3 Санкт-Галлен Суперлига Серветт 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Санкт-Галлен Кубок Серветт 1:4 Санкт-Галлен Челлендж Лига Санкт-Галлен 2:0 Серветт Челлендж Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1:0 Заявка 19 13 5 1 33 - 14 44
2. Базель Заявка 19 9 4 6 31 - 27 31
3. Лугано Заявка 18 5 11 2 19 - 17 26
4. Цюрих Заявка 19 7 4 8 29 - 27 25
5. Санкт-Галлен Заявка 18 6 6 6 20 - 20 24
6. Серветт Заявка 18 6 6 6 20 - 22 24
7. Лозанна-Спорт 0:1 Заявка 19 5 5 9 22 - 27 20
8. Сьон Заявка 19 4 8 7 23 - 29 20
9. Люцерн Заявка 17 4 5 8 26 - 28 17
10. Вадуц Заявка 18 3 6 9 16 - 28 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1:0 Заявка 10 7 2 1 17 - 10 23
2. Базель Заявка 10 4 4 2 17 - 17 16
3. Серветт Заявка 10 3 6 1 14 - 12 15
4. Сьон Заявка 9 3 4 2 13 - 11 13
5. Лугано Заявка 8 3 3 2 7 - 7 12
6. Лозанна-Спорт 0:1 Заявка 9 4 0 5 12 - 11 12
7. Цюрих Заявка 9 3 2 4 11 - 10 11
8. Санкт-Галлен Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
9. Люцерн Заявка 9 2 5 2 14 - 11 11
10. Вадуц Заявка 9 2 2 5 9 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1:0 Заявка 9 6 3 0 16 - 4 21
2. Базель Заявка 9 5 0 4 14 - 10 15
3. Цюрих Заявка 10 4 2 4 18 - 17 14
4. Лугано Заявка 10 2 8 0 12 - 10 14
5. Санкт-Галлен Заявка 9 3 4 2 10 - 9 13
6. Серветт Заявка 8 3 0 5 6 - 10 9
7. Лозанна-Спорт 0:1 Заявка 10 1 5 4 10 - 16 8
8. Вадуц Заявка 9 1 4 4 7 - 13 7
9. Сьон Заявка 10 1 4 5 10 - 18 7
10. Люцерн Заявка 8 2 0 6 12 - 17 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    24'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Киэ Грежон пробил пенальти, но не смог забить!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Киэ Грежон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    11'
    Руй Стив получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Стильхарт Базиль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Geneve. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.95 1.75 4.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.58 3.45 2.80
Бонус: 5 000 ₽ 4.40 1.50 5.30
  6.65 1.27 8.35

Самый высокий коэффициент на матч «Серветт» – «Санкт-Галлен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Серветт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Санкт-Галлен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Серветт» – «Санкт-Галлен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.00 11.25 1.01 5.10 1.15 4.05 1.24 2.53 1.58 2.00 1.81 1.63 2.22 1.32 3.14 1.24 3.56 1.09 5.75 1.05 7.50
12.50 1.01 5.20 1.14 4.20 1.20 6.30 1.09 2.08 1.74 4.70 1.17 1.83 1.98 3.75 1.25 2.62 1.45 1.60 2.25 1.27 3.55 1.11 5.80 1.03 10.00 1.03 10.00
5.54 1.16 2.47 1.57 2.21 1.70 1.95 1.91 2.86 1.44 2.26 1.67 1.97 1.89 1.67 2.26 1.50 2.64 1.29 3.65 1.15 5.55 2.10 1.77 1.66 2.27 1.47 2.76
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5
3.45 1.31 2.38 1.58 1.66 2.22 1.26 3.85 1.17 5.00
3.75 1.25 2.55 1.48 2.48 1.50 1.65 2.15 1.25 3.75 1.07 7.50 1.05 8.50
2.89 1.43 2.29 1.65 1.76 2.11 1.54 2.55 1.35 3.24 2.23 1.68 1.83 2.03 1.42 2.92 1.28 3.71
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.35 1.16 3.85 1.26 2.06 1.76 1.55 2.45 1.35 3.20
2.12 1.67 1.58 2.30 1.35 3.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.22 4.00
Букмекер Да Нет
2.30 1.58
Букмекер Да Нет
2.45 1.51
Где смотреть матч Серветт 2:2 Санкт-Галлен онлайн

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