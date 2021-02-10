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  3. Швейцария
Янг Бойз
1:0
Конец матча

Стадион:
Лозанна-Спорт
0'
1:0
16' Гол
Сибачо Жордан
58' Желтая карточка
Нгамале Муми
76' Желтая карточка
Томас Тразье
90' Желтая карточка
Эбишер Мишель
90'+5
26
Фон
Балльмоос
Давид
36
Хефти
Сильван
4
Али
Мохамед
28
Лустенбергер
Фабиан
21
Гарсия
Улиссес
13
Нгамале
Муми
60
Ридер
Фабиан
20
Эбишер
Мишель
10
Сулеймани
Миралем
15
Элиа
Мешак
17
Сибачо
Жордан
1
Кастелла
Томас
4
Дженц
Мориц
6
Монтейру
Элтон
37
Нанизаямо
Микаэль
20
Маю
Хишам
2
Томас
Тразье
21
Пуэртас
Кэмерон
28
Сузуки
Тоити
10
Да
Кунья
Лукас
12
Болинжи
Жонатан
9
Гессан
Эванн
Янг Бойз
4-4-2
Лозанна-Спорт
3-4-1-2

Ход матча

16'
Сибачо Жордан
(Сулеймани Миралем)
1:0
42'
 
Тсонгуи Марк
Монтейру Элтон
58'
Нгамале Муми
 
64'
 
Боранияшевич Никола
Сузуки Тоити
64'
 
Brahima Ouattara
Гессан Эванн
64'
 
Барес Габриэль
Да Кунья Лукас
72'
Фасснахт Кристиан
Нгамале Муми
 
72'
Мамбимби Феликс
Сулеймани Миралем
 
72'
Лаупер Сандро
Ридер Фабиан
 
76'
 
Томас Тразье
79'
 
Лукембила Жозиас
Томас Тразье
81'
Нсаме Жан-Пьер
Сибачо Жордан
 
86'
Лефор Жордан
Элиа Мешак
 
90'
Эбишер Мишель
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нсаме Жан-Пьер 10 (2) 0.53
2. Сибачо Жордан 8 (1) 0.42
3. Фасснахт Кристиан 4 0.21
4. Элиа Мешак 3 0.16
5. Мамбимби Феликс 3 0.16
6. Лаупер Сандро 2 0.11
7. Гарсия Улиссес 1 0.05
8. Нгамале Муми 1 0.05
9. Лефор Жордан 1 0.05
10. Сулеймани Миралем 0 0
11. Зесигер Седрик 0 0
12. Эбишер Мишель 0 0
13. Фон Балльмоос Давид 0 0
14. Сьерро Венсан 0 0
Лозанна-Спорт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Туркес Алдин 6 (2) 0.32
2. Гессан Эванн 4 0.21
3. Пуэртас Кэмерон 2 0.11
4. Фло Пер-Эгиль 2 0.11
5. Зехнини Рафик 2 0.11
6. Шнойвли Кристиан 1 0.05
7. Боранияшевич Никола 1 0.05
8. Жейссманн Жоэль 1 0.05
9. Монтейро Джоэл 1 0.05
10. Лукембила Жозиас 1 0.05
11. Brahima Ouattara 1 0.05
12. Барес Габриэль 0 0
13. Дженц Мориц 0 0

Карточки

Янг Бойз
# Игрок      
1. Эбишер Мишель 5 0
2. Зесигер Седрик 3 1
3. Али Мохамед 4 0
4. Сьерро Венсан 2 1
5. Нсаме Жан-Пьер 2 1
6. Лефор Жордан 3 0
7. Гарсия Улиссес 3 0
8. Масейрас Кентен 2 0
9. Нгамале Муми 2 0
10. Лустенбергер Фабиан 1 0
11. Сулеймани Миралем 1 0
12. Мартинс Кристофер 1 0
13. Хефти Сильван 1 0
14. Элиа Мешак 1 0
15. Бюрги Николас 1 0
16. Сибачо Жордан 1 0
17. Ридер Фабиан 1 0
Лозанна-Спорт
# Игрок      
1. Пуэртас Кэмерон 8 0
2. Боранияшевич Никола 6 0
3. Нанизаямо Микаэль 3 1
4. Зехнини Рафик 4 0
5. Кукурузович Степан 2 1
6. Жейссманн Жоэль 3 0
7. Дженц Мориц 3 0
8. Монтейру Элтон 1 1
9. Шнойвли Кристиан 2 0
10. Фло Пер-Эгиль 1 0
11. Диао Мори 1 0
12. Лоосли Ноа 1 0
13. Туркес Алдин 1 0
14. Маю Хишам 1 0
15. Бразау Педру 1 0
16. Барес Габриэль 1 0
17. Зохури Армель 1 0
18. Томас Тразье 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Янг Бойз 9.09% (3) 33.33% (11) 18.18% (6) 9.09% (3) 24.24% (8) 6.06% (2)
 Лозанна-Спорт 9.09% (2) 9.09% (2) 13.64% (3) 31.82% (7) 9.09% (2) 27.27% (6)

Предыдущие игры

Янг Бойз Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Янг Бойз 4:2 Лозанна-Спорт Цюрих 1:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Сьон Вадуц 0:0 Янг Бойз
Лугано 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Арау Янг Бойз 5:1 Стад Лозанна-Уши Янг Бойз 4:1 Кьяссо Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:2 Лугано Базель 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Серветт Янг Бойз 2:1 ЧФР Клуж Люцерн 2:3 Янг Бойз Рома 3:1 Янг Бойз Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз ЦСКА София 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Базель Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 ЦСКА София
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Янг Бойз 4:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:3 Базель Серветт 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Сьон
Тун 1:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Нёвшатель Ксамакс Лугано 0:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз Базель 2:1 Лозанна-Спорт Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Грасcхоппер 1:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт

Последние игры между собой

Янг Бойз: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Лозанна-Спорт: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Янг Бойз 4:2 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи
Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Янг Бойз 4:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:4 Янг Бойз Суперлига Лозанна-Спорт 2:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:0 Лозанна-Спорт Суперлига Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:0 Янг Бойз Суперлига Лозанна-Спорт 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 7:2 Лозанна-Спорт Суперлига Янг Бойз 2:1 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Янг Бойз 0:0 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 5:3 Лозанна-Спорт Суперлига Янг Бойз 3:2 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Лозанна-Спорт Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 19 13 5 1 33 - 14 44
2. Базель Заявка 19 9 4 6 31 - 27 31
3. Лугано Заявка 18 5 11 2 19 - 17 26
4. Цюрих Заявка 19 7 4 8 29 - 27 25
5. Санкт-Галлен Заявка 18 6 6 6 20 - 20 24
6. Серветт Заявка 18 6 6 6 20 - 22 24
7. Лозанна-Спорт Заявка 19 5 5 9 22 - 27 20
8. Сьон Заявка 19 4 8 7 23 - 29 20
9. Люцерн Заявка 17 4 5 8 26 - 28 17
10. Вадуц Заявка 18 3 6 9 16 - 28 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 10 7 2 1 17 - 10 23
2. Базель Заявка 10 4 4 2 17 - 17 16
3. Серветт Заявка 10 3 6 1 14 - 12 15
4. Сьон Заявка 9 3 4 2 13 - 11 13
5. Лугано Заявка 8 3 3 2 7 - 7 12
6. Лозанна-Спорт Заявка 9 4 0 5 12 - 11 12
7. Цюрих Заявка 9 3 2 4 11 - 10 11
8. Санкт-Галлен Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
9. Люцерн Заявка 9 2 5 2 14 - 11 11
10. Вадуц Заявка 9 2 2 5 9 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 9 6 3 0 16 - 4 21
2. Базель Заявка 9 5 0 4 14 - 10 15
3. Цюрих Заявка 10 4 2 4 18 - 17 14
4. Лугано Заявка 10 2 8 0 12 - 10 14
5. Санкт-Галлен Заявка 9 3 4 2 10 - 9 13
6. Серветт Заявка 8 3 0 5 6 - 10 9
7. Лозанна-Спорт Заявка 10 1 5 4 10 - 16 8
8. Вадуц Заявка 9 1 4 4 7 - 13 7
9. Сьон Заявка 10 1 4 5 10 - 18 7
10. Люцерн Заявка 8 2 0 6 12 - 17 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 42'
    Монтейру Элтон уходит с поля. Тсонгуи Марк выходит вместо него
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Сибачо Жордан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 10 000 ₽ 1.42 4.70 6.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.32 5.55 8.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.02 12.00 71.00
  1.11 8.39 26.94

Самый высокий коэффициент на матч «Янг Бойз» – «Лозанна-Спорт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Янг Бойз» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лозанна-Спорт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Янг Бойз» – «Лозанна-Спорт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.00 1.15 2.46 1.51 1.96 1.78 1.60 2.24 1.24 3.75 1.09 6.60
12.00 1.01 5.15 1.15 3.85 1.26 2.48 1.60 1.99 1.82 1.53 2.44 1.31 3.20 1.20 3.98 1.09 5.95 1.06 6.75 1.00 11.00
11.00 1.01 1.27 3.55 1.87 1.87 1.40 2.80 1.11 5.80 1.79 2.03 1.08 7.00 1.12 5.55 1.09 6.50 1.01 12.60 1.07 6.50 1.01 10.50
2.35 1.62 1.93 1.93 1.49 2.69 1.32 3.45 2.02 1.84 1.74 2.14 1.46 2.79 1.42 2.92 1.62 2.36 1.45 2.81 1.25 4.19
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.60 1.26 2.50 1.49 1.62 2.21 1.16 4.80
3.64 1.28 2.45 1.53 1.61 2.32 1.26 3.85 1.18 5.30
3.55 1.27 2.42 1.48 1.92 1.82 1.27 3.55 1.15 5.00
2.80 1.45 2.20 1.70 1.72 2.18 1.59 2.42 1.35 3.28 1.11 6.78
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.20 1.14 2.05 1.72 1.52 2.42 1.32 3.20
4.95 1.15 3.64 1.28 1.95 1.85 1.46 2.72 1.29 3.60
2.06 1.71 1.51 2.39 1.33 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.07
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
3.95 1.22
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
2.95 1.36
3.25 1.31
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