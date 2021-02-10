Янг Бойз
1:0
Конец матча
Стадион: Стад де Суиз
Лозанна-Спорт
1:0
16' ГолСибачо Жордан
58' Желтая карточкаНгамале Муми
76' Желтая карточкаТомас Тразье
90' Желтая карточкаЭбишер Мишель
13
Нгамале
Муми
60
Ридер
Фабиан
15
Элиа
Мешак
20
Маю
Хишам
28
Сузуки
Тоити
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
-
60 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Февр ГийомВратарь
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Маю ХишамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Сузуки ТоитиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Диао МориВратарь
-
22 Тсонгуи МаркЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Бразау ПедруНападающий
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
Ход матча
16'
58'
76'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 4
-
7 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нсаме Жан-Пьер
|10 (2)
|0.53
|2.
|Сибачо Жордан
|8 (1)
|0.42
|3.
|Фасснахт Кристиан
|4
|0.21
|4.
|Элиа Мешак
|3
|0.16
|5.
|Мамбимби Феликс
|3
|0.16
|6.
|Лаупер Сандро
|2
|0.11
|7.
|Гарсия Улиссес
|1
|0.05
|8.
|Нгамале Муми
|1
|0.05
|9.
|Лефор Жордан
|1
|0.05
|10.
|Сулеймани Миралем
|0
|0
|11.
|Зесигер Седрик
|0
|0
|12.
|Эбишер Мишель
|0
|0
|13.
|Фон Балльмоос Давид
|0
|0
|14.
|Сьерро Венсан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Туркес Алдин
|6 (2)
|0.32
|2.
|Гессан Эванн
|4
|0.21
|3.
|Пуэртас Кэмерон
|2
|0.11
|4.
|Фло Пер-Эгиль
|2
|0.11
|5.
|Зехнини Рафик
|2
|0.11
|6.
|Шнойвли Кристиан
|1
|0.05
|7.
|Боранияшевич Никола
|1
|0.05
|8.
|Жейссманн Жоэль
|1
|0.05
|9.
|Монтейро Джоэл
|1
|0.05
|10.
|Лукембила Жозиас
|1
|0.05
|11.
|Brahima Ouattara
|1
|0.05
|12.
|Барес Габриэль
|0
|0
|13.
|Дженц Мориц
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эбишер Мишель
|5
|0
|2.
|Зесигер Седрик
|3
|1
|3.
|Али Мохамед
|4
|0
|4.
|Сьерро Венсан
|2
|1
|5.
|Нсаме Жан-Пьер
|2
|1
|6.
|Лефор Жордан
|3
|0
|7.
|Гарсия Улиссес
|3
|0
|8.
|Масейрас Кентен
|2
|0
|9.
|Нгамале Муми
|2
|0
|10.
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0
|11.
|Сулеймани Миралем
|1
|0
|12.
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|13.
|Хефти Сильван
|1
|0
|14.
|Элиа Мешак
|1
|0
|15.
|Бюрги Николас
|1
|0
|16.
|Сибачо Жордан
|1
|0
|17.
|Ридер Фабиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пуэртас Кэмерон
|8
|0
|2.
|Боранияшевич Никола
|6
|0
|3.
|Нанизаямо Микаэль
|3
|1
|4.
|Зехнини Рафик
|4
|0
|5.
|Кукурузович Степан
|2
|1
|6.
|Жейссманн Жоэль
|3
|0
|7.
|Дженц Мориц
|3
|0
|8.
|Монтейру Элтон
|1
|1
|9.
|Шнойвли Кристиан
|2
|0
|10.
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0
|11.
|Диао Мори
|1
|0
|12.
|Лоосли Ноа
|1
|0
|13.
|Туркес Алдин
|1
|0
|14.
|Маю Хишам
|1
|0
|15.
|Бразау Педру
|1
|0
|16.
|Барес Габриэль
|1
|0
|17.
|Зохури Армель
|1
|0
|18.
|Томас Тразье
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Янг Бойз
|9.09% (3)
|33.33% (11)
|18.18% (6)
|9.09% (3)
|24.24% (8)
|6.06% (2)
|Лозанна-Спорт
|9.09% (2)
|9.09% (2)
|13.64% (3)
|31.82% (7)
|9.09% (2)
|27.27% (6)
Предыдущие игры
Янг Бойз Последние 20 матчей: +15 =3 -2Янг Бойз 4:2 Лозанна-Спорт Цюрих 1:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Сьон Вадуц 0:0 Янг Бойз
Лугано 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Арау Янг Бойз 5:1 Стад Лозанна-Уши Янг Бойз 4:1 Кьяссо Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:2 Лугано Базель 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Серветт Янг Бойз 2:1 ЧФР Клуж Люцерн 2:3 Янг Бойз Рома 3:1 Янг Бойз Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз ЦСКА София 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Базель Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 ЦСКА София
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +6 =6 -8Янг Бойз 4:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:3 Базель Серветт 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Сьон
Тун 1:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Нёвшатель Ксамакс Лугано 0:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз Базель 2:1 Лозанна-Спорт Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Грасcхоппер 1:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Лозанна-Спорт: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Янг Бойз 4:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:4 Янг Бойз Суперлига Лозанна-Спорт 2:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:0 Лозанна-Спорт Суперлига Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:0 Янг Бойз Суперлига Лозанна-Спорт 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 7:2 Лозанна-Спорт Суперлига Янг Бойз 2:1 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Янг Бойз 0:0 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 5:3 Лозанна-Спорт Суперлига Янг Бойз 3:2 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Лозанна-Спорт Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|33 - 14
|44
|2.
|Базель
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|31 - 27
|31
|3.
|Лугано
|Заявка
|18
|5
|11
|2
|19 - 17
|26
|4.
|Цюрих
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|29 - 27
|25
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|20 - 20
|24
|6.
|Серветт
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|20 - 22
|24
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 27
|20
|8.
|Сьон
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|23 - 29
|20
|9.
|Люцерн
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|26 - 28
|17
|10.
|Вадуц
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|16 - 28
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 10
|23
|2.
|Базель
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 17
|16
|3.
|Серветт
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|14 - 12
|15
|4.
|Сьон
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 11
|13
|5.
|Лугано
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|6.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 11
|12
|7.
|Цюрих
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
|8.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|9.
|Люцерн
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|14 - 11
|11
|10.
|Вадуц
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|16 - 4
|21
|2.
|Базель
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|14 - 10
|15
|3.
|Цюрих
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 17
|14
|4.
|Лугано
|Заявка
|10
|2
|8
|0
|12 - 10
|14
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|6.
|Серветт
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 10
|9
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 16
|8
|8.
|Вадуц
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|9.
|Сьон
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 18
|7
|10.
|Люцерн
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|12 - 17
|6
Победитель
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