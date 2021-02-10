Люцерн
0:1
Второй тайм: 50'
Стадион: Свисспорарена
Лугано
14' Желтая карточкаКнежевич Стефан
24' Желтая карточкаБурч Марко
0:1
25' ПенальтиКустодио Оливье
44' Желтая карточкаГерреро Адрия
17
Гретер
Симон
46
Бурч
Марко
15
Шульц
Марвин
16
Ташар
Варол
10
Шауб
Луис
46
Бауман
Ноам
25
Ошс
Марцис
16
Лаванши
Нума
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Гретер СимонЗащитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
-
16 Ташар ВаролПолузащитник
-
10 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
71 Ланг ЛиноНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
-
46 Бауман НоамВратарь
- Защитник
-
25 Ошс МарцисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Опара ЛакиПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Мацек РоманПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Maurizio Jacobacci
Ход матча
14'
24'
25'
0:1
44'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
68 Владение мячом, % 32
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соргич Деян
|6
|0.35
|2.
|Шульц Марвин
|5 (3)
|0.29
|3.
|Шауб Луис
|3
|0.18
|4.
|Шюрпф Паскаль
|3
|0.18
|5.
|Кнежевич Стефан
|1
|0.06
|6.
|Угриниц Филип
|1
|0.06
|7.
|Лукао II
|1
|0.06
|8.
|Ташар Варол
|1
|0.06
|9.
|Ндиайе Ибраима
|1
|0.06
|10.
|Алунга Иван
|1
|0.06
|11.
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|12.
|Сидлер Сильван
|0
|0
|13.
|Баларубан Ашвин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Герндт Александр
|3
|0.17
|2.
|Боттани Маттиа
|3
|0.17
|3.
|Лаванши Нума
|2
|0.11
|4.
|Марич Мият
|2 (2)
|0.11
|5.
|Дапрела Фабио
|2
|0.11
|6.
|Гвидотти Стефано
|2
|0.11
|7.
|Ловрич Санди
|1
|0.06
|8.
|Лунгой Кристофер
|1
|0.06
|9.
|Ошс Марцис
|1
|0.06
|10.
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0.06
|11.
|Кустодио Оливье
|1 (1)
|0.06
|12.
|Саббатини Хонатан
|0
|0
|13.
|Човило Мирослав
|0
|0
|14.
|Кечкеш Акош
|0
|0
|15.
|Одгор Йенс
|0
|0
|16.
|Герреро Адрия
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Карбонель Алекс
|3
|1
|2.
|Кнежевич Стефан
|4
|0
|3.
|Эмини Лорик
|4
|0
|4.
|Соргич Деян
|3
|0
|5.
|Мюллер Мариус
|3
|0
|6.
|Сидлер Сильван
|3
|0
|7.
|Ташар Варол
|3
|0
|8.
|Угриниц Филип
|3
|0
|9.
|Лукао II
|1
|1
|10.
|Швеглер Кристиан
|2
|0
|11.
|Шауб Луис
|2
|0
|12.
|Бюрки Марко
|2
|0
|13.
|Нденге Тсии-Виллиам
|2
|0
|14.
|Алунга Иван
|2
|0
|15.
|Цибунг Давид
|1
|0
|16.
|Гретер Симон
|1
|0
|17.
|Шульц Марвин
|1
|0
|18.
|Вока Идриз
|1
|0
|19.
|Ндиайе Ибраима
|1
|0
|20.
|Бурч Марко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ловрич Санди
|5
|1
|2.
|Лаванши Нума
|5
|0
|3.
|Кустодио Оливье
|5
|0
|4.
|Саббатини Хонатан
|3
|1
|5.
|Герндт Александр
|4
|0
|6.
|Герреро Адрия
|4
|0
|7.
|Кечкеш Акош
|3
|0
|8.
|Марич Мият
|2
|0
|9.
|Дапрела Фабио
|2
|0
|10.
|Боттани Маттиа
|2
|0
|11.
|Мацек Роман
|2
|0
|12.
|Лунгой Кристофер
|0
|1
|13.
|Човило Мирослав
|1
|0
|14.
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0
|15.
|Бауман Ноам
|1
|0
|16.
|Осигве Себастьян
|1
|0
|17.
|Гвидотти Стефано
|1
|0
|18.
|Монцьяло Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Люцерн
|8.7% (2)
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|30.43% (7)
|17.39% (4)
|Лугано
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|5.56% (1)
|11.11% (2)
|38.89% (7)
Предыдущие игры
Люцерн Последние 20 матчей: +7 =4 -9Серветт 4:2 Люцерн Люцерн 3:0 Серветт Цюрих 3:1 Люцерн Люцерн 1:2 Базель
Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Люцерн 0:0 Цюрих Сьон 1:2 Люцерн Люцерн 2:3 Янг Бойз Люцерн 2:0 Сьон Серветт 1:3 Люцерн Люцерн 1:1 Вадуц Цюрих 2:0 Люцерн Янг Бойз 2:1 Люцерн Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Люцерн 3:2 Кринс Базель 3:2 Люцерн Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лугано 2:1 Люцерн Тун 0:1 Люцерн Люцерн 6:1 Волен
Лугано Последние 20 матчей: +7 =10 -3Лугано 1:1 Вадуц Базель 2:2 Лугано Санкт-Галлен 0:1 Лугано Лугано 0:2 Янг Бойз
Сьон 1:1 Лугано Лугано 3:0 Кьяссо Лугано 0:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:2 Лугано Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лугано 0:1 Цюрих Лугано 1:0 Базель Серветт 1:1 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен Вадуц 1:1 Лугано Лугано 2:2 Сьон Цюрих 2:2 Лугано Лугано 2:1 Люцерн Интер Милан 5:0 Лугано Шаффхаузен 1:2 Лугано
Последние игры между собой
Люцерн: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Лугано: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Лугано 1:1 Люцерн Суперлига Лугано 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 0:3 Лугано Суперлига Лугано 1:4 Люцерн Суперлига Люцерн 4:2 Лугано Суперлига Люцерн 2:0 Лугано Суперлига Лугано 1:2 Люцерн Суперлига Лугано 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 1:0 Лугано Суперлига Лугано 0:1 Люцерн Суперлига Люцерн 0:2 Лугано Суперлига Люцерн 2:1 Лугано Суперлига Лугано 1:2 Люцерн Суперлига Лугано 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:1 Лугано Суперлига Люцерн 1:2 Лугано Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|18
|12
|5
|1
|32 - 14
|41
|2.
|Базель
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|31 - 27
|31
|3.
|Лугано
|1:0 Заявка
|18
|6
|10
|2
|19 - 16
|28
|4.
|Цюрих
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|29 - 27
|25
|5.
|Санкт-Галлен
|1:1 Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 19
|24
|6.
|Серветт
|1:1 Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 21
|24
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|22 - 26
|20
|8.
|Сьон
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|23 - 29
|20
|9.
|Люцерн
|0:1 Заявка
|17
|4
|4
|9
|25 - 28
|16
|10.
|Вадуц
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|16 - 28
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 10
|20
|2.
|Базель
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 17
|16
|3.
|Серветт
|1:1 Заявка
|10
|3
|6
|1
|13 - 11
|15
|4.
|Сьон
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 11
|13
|5.
|Лугано
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|6.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 11
|12
|7.
|Цюрих
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
|8.
|Санкт-Галлен
|1:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|9.
|Люцерн
|0:1 Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 11
|10
|10.
|Вадуц
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|16 - 4
|21
|2.
|Лугано
|1:0 Заявка
|10
|3
|7
|0
|12 - 9
|16
|3.
|Базель
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|14 - 10
|15
|4.
|Цюрих
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 17
|14
|5.
|Санкт-Галлен
|1:1 Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 8
|13
|6.
|Серветт
|1:1 Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 10
|9
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 15
|8
|8.
|Вадуц
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|9.
|Сьон
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 18
|7
|10.
|Люцерн
|0:1 Заявка
|8
|2
|0
|6
|12 - 17
|6
Победитель
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