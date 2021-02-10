  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
Люцерн
1:1
Конец матча

Стадион:
Лугано
0'
14' Желтая карточка
Кнежевич Стефан
24' Желтая карточка
Бурч Марко
0:1
25' Пенальти
Кустодио Оливье
43' Желтая карточка
Герреро Адрия
1:1
53' Гол
Соргич Деян
59' Желтая карточка
Ндиайе Ибраима
90' Желтая карточка
Саббатини Хонатан
90' Желтая карточка
Лунгой Кристофер
90' Желтая карточка
Шюрпф Паскаль
90'+5
32
Мюллер
Мариус
17
Гретер
Симон
46
Бурч
Марко
4
Кнежевич
Стефан
13
Фрыдек
Мартин
19
Угриниц
Филип
15
Шульц
Марвин
16
Ташар
Варол
10
Шауб
Луис
7
Ндиайе
Ибраима
9
Соргич
Деян
46
Бауман
Ноам
4
Кечкеш
Акош
25
Ошс
Марцис
30
Дапрела
Фабио
6
Човило
Мирослав
16
Лаванши
Нума
20
Кустодио
Оливье
14
Саббатини
Хонатан
3
Герреро
Адрия
8
Лунгой
Кристофер
17
Абубакар-Анкра
Асума
Люцерн
4-2-3-1
Лугано
3-1-4-2

Ход матча

14'
Кнежевич Стефан
 
24'
Бурч Марко
 
25'
0:1
Кустодио Оливье
43'
 
Герреро Адрия
53'
Соргич Деян
(Угриниц Филип)
1:1
59'
Ндиайе Ибраима
 
60'
Шюрпф Паскаль
Шауб Луис
 
60'
Верманн Йорди
Угриниц Филип
 
74'
 
Герндт Александр
Лунгой Кристофер
90'
 
Фаччинетти Микаэль
Герреро Адрия
90'
 
Саббатини Хонатан
90'
 
Лунгой Кристофер
90'
Шюрпф Паскаль
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 22
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 65 Владение мячом, % 35

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соргич Деян 7 0.41
2. Шульц Марвин 5 (3) 0.29
3. Шауб Луис 3 0.18
4. Шюрпф Паскаль 3 0.18
5. Угриниц Филип 1 0.06
6. Кнежевич Стефан 1 0.06
7. Лукао II 1 0.06
8. Ташар Варол 1 0.06
9. Ндиайе Ибраима 1 0.06
10. Алунга Иван 1 0.06
11. Фрыдек Мартин 0 0
12. Сидлер Сильван 0 0
13. Баларубан Ашвин 0 0
Лугано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Герндт Александр 3 0.17
2. Боттани Маттиа 3 0.17
3. Лаванши Нума 2 0.11
4. Марич Мият 2 (2) 0.11
5. Дапрела Фабио 2 0.11
6. Гвидотти Стефано 2 0.11
7. Ловрич Санди 1 0.06
8. Лунгой Кристофер 1 0.06
9. Ошс Марцис 1 0.06
10. Абубакар-Анкра Асума 1 0.06
11. Кустодио Оливье 1 (1) 0.06
12. Саббатини Хонатан 0 0
13. Човило Мирослав 0 0
14. Кечкеш Акош 0 0
15. Одгор Йенс 0 0
16. Герреро Адрия 0 0

Карточки

Люцерн
# Игрок      
1. Карбонель Алекс 3 1
2. Кнежевич Стефан 4 0
3. Эмини Лорик 4 0
4. Соргич Деян 3 0
5. Мюллер Мариус 3 0
6. Сидлер Сильван 3 0
7. Ташар Варол 3 0
8. Угриниц Филип 3 0
9. Лукао II 1 1
10. Швеглер Кристиан 2 0
11. Шауб Луис 2 0
12. Бюрки Марко 2 0
13. Нденге Тсии-Виллиам 2 0
14. Ндиайе Ибраима 2 0
15. Алунга Иван 2 0
16. Цибунг Давид 1 0
17. Шюрпф Паскаль 1 0
18. Гретер Симон 1 0
19. Шульц Марвин 1 0
20. Вока Идриз 1 0
21. Бурч Марко 1 0
Лугано
# Игрок      
1. Ловрич Санди 5 1
2. Саббатини Хонатан 4 1
3. Лаванши Нума 5 0
4. Кустодио Оливье 5 0
5. Герндт Александр 4 0
6. Герреро Адрия 4 0
7. Кечкеш Акош 3 0
8. Лунгой Кристофер 1 1
9. Марич Мият 2 0
10. Дапрела Фабио 2 0
11. Боттани Маттиа 2 0
12. Мацек Роман 2 0
13. Човило Мирослав 1 0
14. Абубакар-Анкра Асума 1 0
15. Бауман Ноам 1 0
16. Осигве Себастьян 1 0
17. Гвидотти Стефано 1 0
18. Монцьяло Кевин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Люцерн 8.33% (2) 8.33% (2) 16.67% (4) 20.83% (5) 29.17% (7) 16.67% (4)
 Лугано 10.53% (2) 26.32% (5) 10.53% (2) 5.26% (1) 10.53% (2) 36.84% (7)

Предыдущие игры

Люцерн Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Серветт 4:2 Люцерн Люцерн 3:0 Серветт Цюрих 3:1 Люцерн Люцерн 1:2 Базель
Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Люцерн 0:0 Цюрих Сьон 1:2 Люцерн Люцерн 2:3 Янг Бойз Люцерн 2:0 Сьон Серветт 1:3 Люцерн Люцерн 1:1 Вадуц Цюрих 2:0 Люцерн Янг Бойз 2:1 Люцерн Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Люцерн 3:2 Кринс Базель 3:2 Люцерн Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лугано 2:1 Люцерн Тун 0:1 Люцерн Люцерн 6:1 Волен
Лугано Последние 20 матчей: +7 =10 -3
Лугано 1:1 Вадуц Базель 2:2 Лугано Санкт-Галлен 0:1 Лугано Лугано 0:2 Янг Бойз
Сьон 1:1 Лугано Лугано 3:0 Кьяссо Лугано 0:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:2 Лугано Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лугано 0:1 Цюрих Лугано 1:0 Базель Серветт 1:1 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен Вадуц 1:1 Лугано Лугано 2:2 Сьон Цюрих 2:2 Лугано Лугано 2:1 Люцерн Интер Милан 5:0 Лугано Шаффхаузен 1:2 Лугано

Последние игры между собой

Люцерн: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Лугано: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Лугано 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 3:3 Лугано Суперлига Лугано 2:0 Люцерн Суперлига Люцерн 1:2 Лугано Суперлига
Лугано 1:1 Люцерн Суперлига Лугано 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 0:3 Лугано Суперлига Лугано 1:4 Люцерн Суперлига Люцерн 4:2 Лугано Суперлига Люцерн 2:0 Лугано Суперлига Лугано 1:2 Люцерн Суперлига Лугано 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 1:0 Лугано Суперлига Лугано 0:1 Люцерн Суперлига Люцерн 0:2 Лугано Суперлига Люцерн 2:1 Лугано Суперлига Лугано 1:2 Люцерн Суперлига Лугано 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:1 Лугано Суперлига Люцерн 1:2 Лугано Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1:0 Заявка 19 13 5 1 33 - 14 44
2. Базель Заявка 19 9 4 6 31 - 27 31
3. Лугано Заявка 18 5 11 2 19 - 17 26
4. Цюрих Заявка 19 7 4 8 29 - 27 25
5. Санкт-Галлен Заявка 18 6 6 6 20 - 20 24
6. Серветт Заявка 18 6 6 6 20 - 22 24
7. Лозанна-Спорт 0:1 Заявка 19 5 5 9 22 - 27 20
8. Сьон Заявка 19 4 8 7 23 - 29 20
9. Люцерн Заявка 17 4 5 8 26 - 28 17
10. Вадуц Заявка 18 3 6 9 16 - 28 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1:0 Заявка 10 7 2 1 17 - 10 23
2. Базель Заявка 10 4 4 2 17 - 17 16
3. Серветт Заявка 10 3 6 1 14 - 12 15
4. Сьон Заявка 9 3 4 2 13 - 11 13
5. Лугано Заявка 8 3 3 2 7 - 7 12
6. Лозанна-Спорт 0:1 Заявка 9 4 0 5 12 - 11 12
7. Цюрих Заявка 9 3 2 4 11 - 10 11
8. Санкт-Галлен Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
9. Люцерн Заявка 9 2 5 2 14 - 11 11
10. Вадуц Заявка 9 2 2 5 9 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1:0 Заявка 9 6 3 0 16 - 4 21
2. Базель Заявка 9 5 0 4 14 - 10 15
3. Цюрих Заявка 10 4 2 4 18 - 17 14
4. Лугано Заявка 10 2 8 0 12 - 10 14
5. Санкт-Галлен Заявка 9 3 4 2 10 - 9 13
6. Серветт Заявка 8 3 0 5 6 - 10 9
7. Лозанна-Спорт 0:1 Заявка 10 1 5 4 10 - 16 8
8. Вадуц Заявка 9 1 4 4 7 - 13 7
9. Сьон Заявка 10 1 4 5 10 - 18 7
10. Люцерн Заявка 8 2 0 6 12 - 17 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Герреро Адрия получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Кустодио Оливье из команды Лугано забивает с точки!
  • Желтая карточка
    24'
    Marco Burch получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Кнежевич Стефан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swissporarena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.05 1.45 7.90
Бонус: 10 000 ₽ 2.08 3.40 3.35
Бонус: 5 000 ₽ 2.19 3.32 3.40
Бонус: 5 000 ₽ 5.00 1.32 8.20
  8.56 1.15 14.74

Самый высокий коэффициент на матч «Люцерн» – «Лугано» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Люцерн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лугано» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Люцерн» – «Лугано», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.60 1.27 2.80 1.41 1.90 1.84 1.51 2.45 1.35 3.05 1.12 5.60
8.80 1.03 7.50 1.06 3.18 1.33 2.45 1.55 1.84 2.10 1.41 2.91 1.28 3.50 1.10 6.00 1.07 6.75 1.01 10.75
5.90 1.10 4.50 1.18 4.05 1.20 2.42 2.05 2.00 1.81 1.35 3.05 1.73 2.11 1.03 10.00 1.02 11.00 1.02 11.00 1.03 10.00 1.01 11.00 1.02 10.00 0.00 18.00
2.79 1.46 2.21 1.70 2.89 1.43 2.26 1.67 1.74 2.16 1.16 5.52 1.70 2.20 1.32 3.48 1.30 3.61 1.12 7.04
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.92 1.82 1.42 2.75 1.10 6.40
2.77 1.44 1.81 2.00 1.38 3.04 1.10 6.75 1.07 8.10
1.80 1.95 1.20 4.20 1.13 5.40 1.08 7.00 1.05 8.50
1.68 2.23 1.41 2.96 1.15 5.70 1.35 3.27 1.37 3.17
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.10 1.21 1.73 2.03 1.20 4.30
3.85 1.26 2.62 1.49 1.67 2.21 1.27 3.76 1.18 4.90
2.50 1.49 1.62 2.21 1.23 3.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.71 2.06
1.58 2.30
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
3.40 1.29
Где смотреть матч Люцерн 1:1 Лугано онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 