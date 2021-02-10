Люцерн
1:1
Конец матча
Стадион: Свисспорарена
Лугано
14' Желтая карточкаКнежевич Стефан
24' Желтая карточкаБурч Марко
0:1
25' ПенальтиКустодио Оливье
43' Желтая карточкаГерреро Адрия
1:1
53' ГолСоргич Деян
59' Желтая карточкаНдиайе Ибраима
90' Желтая карточкаСаббатини Хонатан
90' Желтая карточкаЛунгой Кристофер
90' Желтая карточкаШюрпф Паскаль
17
Гретер
Симон
46
Бурч
Марко
15
Шульц
Марвин
16
Ташар
Варол
10
Шауб
Луис
46
Бауман
Ноам
25
Ошс
Марцис
16
Лаванши
Нума
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Гретер СимонЗащитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
-
16 Ташар ВаролПолузащитник
-
10 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
71 Ланг ЛиноНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
-
46 Бауман НоамВратарь
- Защитник
-
25 Ошс МарцисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Опара ЛакиПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Мацек РоманПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Maurizio Jacobacci
Ход матча
14'
24'
25'
0:1
43'
53'
1:1
59'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 3
-
8 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 22
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
65 Владение мячом, % 35
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соргич Деян
|7
|0.41
|2.
|Шульц Марвин
|5 (3)
|0.29
|3.
|Шауб Луис
|3
|0.18
|4.
|Шюрпф Паскаль
|3
|0.18
|5.
|Угриниц Филип
|1
|0.06
|6.
|Кнежевич Стефан
|1
|0.06
|7.
|Лукао II
|1
|0.06
|8.
|Ташар Варол
|1
|0.06
|9.
|Ндиайе Ибраима
|1
|0.06
|10.
|Алунга Иван
|1
|0.06
|11.
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|12.
|Сидлер Сильван
|0
|0
|13.
|Баларубан Ашвин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Герндт Александр
|3
|0.17
|2.
|Боттани Маттиа
|3
|0.17
|3.
|Лаванши Нума
|2
|0.11
|4.
|Марич Мият
|2 (2)
|0.11
|5.
|Дапрела Фабио
|2
|0.11
|6.
|Гвидотти Стефано
|2
|0.11
|7.
|Ловрич Санди
|1
|0.06
|8.
|Лунгой Кристофер
|1
|0.06
|9.
|Ошс Марцис
|1
|0.06
|10.
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0.06
|11.
|Кустодио Оливье
|1 (1)
|0.06
|12.
|Саббатини Хонатан
|0
|0
|13.
|Човило Мирослав
|0
|0
|14.
|Кечкеш Акош
|0
|0
|15.
|Одгор Йенс
|0
|0
|16.
|Герреро Адрия
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Карбонель Алекс
|3
|1
|2.
|Кнежевич Стефан
|4
|0
|3.
|Эмини Лорик
|4
|0
|4.
|Соргич Деян
|3
|0
|5.
|Мюллер Мариус
|3
|0
|6.
|Сидлер Сильван
|3
|0
|7.
|Ташар Варол
|3
|0
|8.
|Угриниц Филип
|3
|0
|9.
|Лукао II
|1
|1
|10.
|Швеглер Кристиан
|2
|0
|11.
|Шауб Луис
|2
|0
|12.
|Бюрки Марко
|2
|0
|13.
|Нденге Тсии-Виллиам
|2
|0
|14.
|Ндиайе Ибраима
|2
|0
|15.
|Алунга Иван
|2
|0
|16.
|Цибунг Давид
|1
|0
|17.
|Шюрпф Паскаль
|1
|0
|18.
|Гретер Симон
|1
|0
|19.
|Шульц Марвин
|1
|0
|20.
|Вока Идриз
|1
|0
|21.
|Бурч Марко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ловрич Санди
|5
|1
|2.
|Саббатини Хонатан
|4
|1
|3.
|Лаванши Нума
|5
|0
|4.
|Кустодио Оливье
|5
|0
|5.
|Герндт Александр
|4
|0
|6.
|Герреро Адрия
|4
|0
|7.
|Кечкеш Акош
|3
|0
|8.
|Лунгой Кристофер
|1
|1
|9.
|Марич Мият
|2
|0
|10.
|Дапрела Фабио
|2
|0
|11.
|Боттани Маттиа
|2
|0
|12.
|Мацек Роман
|2
|0
|13.
|Човило Мирослав
|1
|0
|14.
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0
|15.
|Бауман Ноам
|1
|0
|16.
|Осигве Себастьян
|1
|0
|17.
|Гвидотти Стефано
|1
|0
|18.
|Монцьяло Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Люцерн
|8.33% (2)
|8.33% (2)
|16.67% (4)
|20.83% (5)
|29.17% (7)
|16.67% (4)
|Лугано
|10.53% (2)
|26.32% (5)
|10.53% (2)
|5.26% (1)
|10.53% (2)
|36.84% (7)
Предыдущие игры
Люцерн Последние 20 матчей: +7 =4 -9Серветт 4:2 Люцерн Люцерн 3:0 Серветт Цюрих 3:1 Люцерн Люцерн 1:2 Базель
Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Люцерн 0:0 Цюрих Сьон 1:2 Люцерн Люцерн 2:3 Янг Бойз Люцерн 2:0 Сьон Серветт 1:3 Люцерн Люцерн 1:1 Вадуц Цюрих 2:0 Люцерн Янг Бойз 2:1 Люцерн Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Люцерн 3:2 Кринс Базель 3:2 Люцерн Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лугано 2:1 Люцерн Тун 0:1 Люцерн Люцерн 6:1 Волен
Лугано Последние 20 матчей: +7 =10 -3Лугано 1:1 Вадуц Базель 2:2 Лугано Санкт-Галлен 0:1 Лугано Лугано 0:2 Янг Бойз
Сьон 1:1 Лугано Лугано 3:0 Кьяссо Лугано 0:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:2 Лугано Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лугано 0:1 Цюрих Лугано 1:0 Базель Серветт 1:1 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен Вадуц 1:1 Лугано Лугано 2:2 Сьон Цюрих 2:2 Лугано Лугано 2:1 Люцерн Интер Милан 5:0 Лугано Шаффхаузен 1:2 Лугано
Последние игры между собой
Люцерн: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Лугано: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Лугано 1:1 Люцерн Суперлига Лугано 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 0:3 Лугано Суперлига Лугано 1:4 Люцерн Суперлига Люцерн 4:2 Лугано Суперлига Люцерн 2:0 Лугано Суперлига Лугано 1:2 Люцерн Суперлига Лугано 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 1:0 Лугано Суперлига Лугано 0:1 Люцерн Суперлига Люцерн 0:2 Лугано Суперлига Люцерн 2:1 Лугано Суперлига Лугано 1:2 Люцерн Суперлига Лугано 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:1 Лугано Суперлига Люцерн 1:2 Лугано Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|1:0 Заявка
|19
|13
|5
|1
|33 - 14
|44
|2.
|Базель
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|31 - 27
|31
|3.
|Лугано
|Заявка
|18
|5
|11
|2
|19 - 17
|26
|4.
|Цюрих
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|29 - 27
|25
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|20 - 20
|24
|6.
|Серветт
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|20 - 22
|24
|7.
|Лозанна-Спорт
|0:1 Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 27
|20
|8.
|Сьон
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|23 - 29
|20
|9.
|Люцерн
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|26 - 28
|17
|10.
|Вадуц
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|16 - 28
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|1:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 10
|23
|2.
|Базель
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 17
|16
|3.
|Серветт
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|14 - 12
|15
|4.
|Сьон
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 11
|13
|5.
|Лугано
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|6.
|Лозанна-Спорт
|0:1 Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 11
|12
|7.
|Цюрих
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
|8.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|9.
|Люцерн
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|14 - 11
|11
|10.
|Вадуц
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|1:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|16 - 4
|21
|2.
|Базель
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|14 - 10
|15
|3.
|Цюрих
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 17
|14
|4.
|Лугано
|Заявка
|10
|2
|8
|0
|12 - 10
|14
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|6.
|Серветт
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 10
|9
|7.
|Лозанна-Спорт
|0:1 Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 16
|8
|8.
|Вадуц
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|9.
|Сьон
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 18
|7
|10.
|Люцерн
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|12 - 17
|6
Победитель
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