Санкт-Галлен
2:1
Конец матча
Стадион: АФГ Арена
Люцерн
0:1
14' ГолСоргич Деян
19' Желтая карточкаТраоре Бубакар
56' Красная карточкаФрыдек Мартин
1:1
58' ПенальтиРуис Виктор III
61' Желтая карточкаШауб Луис
70' Желтая карточкаШвеглер Кристиан
2:1
72' ГолДуа Квадво
86' Желтая карточкаГёртлер Лукас
3
Нуу
Муса
23
Фазлии
Бетим
24
Дуа
Квадво
46
Бурч
Марко
15
Шульц
Марвин
10
Шауб
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Нуу МусаЗащитник
-
23 Фазлии БетимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Дуа КвадвоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
98 Летар ЯннисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Бабич БорисНападающий
-
20 Йуан ЭльеНападающий
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
-
17 Гретер СимонПолузащитник
-
16 Ташар ВаролПолузащитник
-
Главный тренер: Челестини Фабио
Ход матча
14'
0:1
19'
56'
58'
1:1
61'
62'
70'
72'
2:1
86'
88'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
10 Удары в створ 4
-
9 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
59 Владение мячом, % 41
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дуа Квадво
|6
|0.3
|2.
|Руис Виктор III
|3 (1)
|0.15
|3.
|Стильхарт Базиль
|3
|0.15
|4.
|Гийемено Джереми
|3
|0.15
|5.
|Йуан Элье
|2
|0.1
|6.
|Кинтилья Хорди
|1
|0.05
|7.
|Бабич Борис
|1
|0.05
|8.
|Штаубли Тим
|1
|0.05
|9.
|Фазлии Бетим
|1
|0.05
|10.
|Рибейру Андре
|1
|0.05
|11.
|Гёртлер Лукас
|0
|0
|12.
|Кройхи Алессандро
|0
|0
|13.
|Стеригу Леонидас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соргич Деян
|9
|0.47
|2.
|Шульц Марвин
|5 (3)
|0.26
|3.
|Шюрпф Паскаль
|4
|0.21
|4.
|Шауб Луис
|3
|0.16
|5.
|Угриниц Филип
|2
|0.11
|6.
|Ндиайе Ибраима
|2
|0.11
|7.
|Кнежевич Стефан
|1
|0.05
|8.
|Лукао II
|1
|0.05
|9.
|Ташар Варол
|1
|0.05
|10.
|Алунга Иван
|1
|0.05
|11.
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|12.
|Сидлер Сильван
|0
|0
|13.
|Баларубан Ашвин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кинтилья Хорди
|5
|0
|2.
|Траоре Бубакар
|3
|1
|3.
|Стильхарт Базиль
|4
|0
|4.
|Гёртлер Лукас
|4
|0
|5.
|Рюфли Венсан
|3
|0
|6.
|Фазлии Бетим
|3
|0
|7.
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|8.
|Кройхи Алессандро
|2
|0
|9.
|Стеригу Леонидас
|2
|0
|10.
|Рибейру Андре
|1
|0
|11.
|Бабич Борис
|1
|0
|12.
|Гийемено Джереми
|1
|0
|13.
|Штаубли Тим
|1
|0
|14.
|Летар Яннис
|1
|0
|15.
|Нуу Муса
|1
|0
|16.
|Йуан Элье
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Карбонель Алекс
|3
|1
|2.
|Швеглер Кристиан
|4
|0
|3.
|Кнежевич Стефан
|4
|0
|4.
|Эмини Лорик
|4
|0
|5.
|Соргич Деян
|3
|0
|6.
|Мюллер Мариус
|3
|0
|7.
|Шауб Луис
|3
|0
|8.
|Сидлер Сильван
|3
|0
|9.
|Ташар Варол
|3
|0
|10.
|Угриниц Филип
|3
|0
|11.
|Фрыдек Мартин
|1
|1
|12.
|Лукао II
|1
|1
|13.
|Гретер Симон
|2
|0
|14.
|Бюрки Марко
|2
|0
|15.
|Нденге Тсии-Виллиам
|2
|0
|16.
|Ндиайе Ибраима
|2
|0
|17.
|Алунга Иван
|2
|0
|18.
|Цибунг Давид
|1
|0
|19.
|Шюрпф Паскаль
|1
|0
|20.
|Шульц Марвин
|1
|0
|21.
|Вока Идриз
|1
|0
|22.
|Бурч Марко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Санкт-Галлен
|31.82% (7)
|4.55% (1)
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|22.73% (5)
|13.64% (3)
|Люцерн
|10.34% (3)
|10.34% (3)
|17.24% (5)
|20.69% (6)
|24.14% (7)
|17.24% (5)
Предыдущие игры
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +6 =8 -6Сьон 1:1 Санкт-Галлен Серветт 2:2 Санкт-Галлен Сьон 3:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:3 Цюрих
Санкт-Галлен 0:1 Лугано Санкт-Галлен 2:0 Вадуц Санкт-Галлен 2:0 Альтах Виль 1:4 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Базель 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Базель Лугано 1:0 Санкт-Галлен Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Дорнбирн 1:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт
Люцерн Последние 20 матчей: +6 =5 -9Люцерн 4:0 Вадуц Люцерн 1:1 Лугано Серветт 4:2 Люцерн Люцерн 3:0 Серветт
Цюрих 3:1 Люцерн Люцерн 1:2 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Люцерн 0:0 Цюрих Сьон 1:2 Люцерн Люцерн 2:3 Янг Бойз Люцерн 2:0 Сьон Серветт 1:3 Люцерн Люцерн 1:1 Вадуц Цюрих 2:0 Люцерн Янг Бойз 2:1 Люцерн Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Люцерн 3:2 Кринс Базель 3:2 Люцерн Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лугано 2:1 Люцерн
Последние игры между собой
Санкт-Галлен: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Люцерн: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Санкт-Галлен 0:2 Люцерн Суперлига Санкт-Галлен 1:2 Люцерн Суперлига Люцерн 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Люцерн 2:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:1 Люцерн Суперлига Санкт-Галлен 2:3 Люцерн Суперлига Люцерн 3:1 Санкт-Галлен Суперлига Люцерн 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Люцерн Суперлига Люцерн 2:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:0 Люцерн Суперлига Санкт-Галлен 1:4 Люцерн Суперлига Люцерн 0:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:0 Люцерн Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|20
|14
|5
|1
|36 - 15
|47
|2.
|Базель
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|31 - 29
|31
|3.
|Цюрих
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|31 - 27
|28
|4.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|23 - 22
|28
|5.
|Лугано
|Заявка
|20
|5
|12
|3
|21 - 21
|27
|6.
|Серветт
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|22 - 26
|25
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|25 - 28
|23
|8.
|Сьон
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|24 - 30
|21
|9.
|Люцерн
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|31 - 30
|20
|10.
|Вадуц
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|16 - 32
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 10
|23
|2.
|Базель
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 17
|16
|3.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|15 - 12
|15
|4.
|Серветт
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|14 - 12
|15
|5.
|Цюрих
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 10
|14
|6.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|7.
|Люцерн
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|18 - 11
|14
|8.
|Сьон
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|14 - 12
|14
|9.
|Лугано
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 11
|13
|10.
|Вадуц
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|19 - 5
|24
|2.
|Базель
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|14 - 12
|15
|3.
|Цюрих
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 17
|14
|4.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 10
|14
|5.
|Лугано
|Заявка
|10
|2
|8
|0
|12 - 10
|14
|6.
|Серветт
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 14
|10
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 16
|8
|8.
|Сьон
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 18
|7
|9.
|Вадуц
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|7 - 17
|7
|10.
|Люцерн
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|13 - 19
|6
Победитель
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