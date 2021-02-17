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  3. Швейцария
Санкт-Галлен
2:1
Конец матча

Стадион:
Люцерн
0'
0:1
14' Гол
Соргич Деян
19' Желтая карточка
Траоре Бубакар
56' Красная карточка
Фрыдек Мартин
1:1
58' Пенальти
Руис Виктор III
61' Желтая карточка
Шауб Луис
70' Желтая карточка
Швеглер Кристиан
2:1
72' Гол
Дуа Квадво
86' Желтая карточка
Гёртлер Лукас
90'+6
1
Ати-Зиги
Лоуренс
4
Стеригу
Леонидас
3
Нуу
Муса
23
Фазлии
Бетим
25
Траоре
Бубакар
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
10
Руис
Виктор
III
6
Стильхарт
Базиль
9
Гийемено
Джереми
24
Дуа
Квадво
32
Мюллер
Мариус
27
Швеглер
Кристиан
4
Кнежевич
Стефан
46
Бурч
Марко
13
Фрыдек
Мартин
15
Шульц
Марвин
3
Верманн
Йорди
19
Угриниц
Филип
10
Шауб
Луис
11
Шюрпф
Паскаль
9
Соргич
Деян
Санкт-Галлен
4-3-1-2
Люцерн
4-2-3-1

Ход матча

14'
0:1
Соргич Деян
(Угриниц Филип)
19'
Траоре Бубакар
 
52'
 
Ндиайе Ибраима
Шюрпф Паскаль
56'
 
Фрыдек Мартин
58'
Руис Виктор III
1:1
61'
 
Шауб Луис
62'
 
Эмини Лорик
Шауб Луис
62'
 
Ташар Варол
Соргич Деян
65'
Кройхи Алессандро
Нуу Муса
 
65'
Бабич Борис
Гийемено Джереми
 
70'
 
Швеглер Кристиан
72'
Дуа Квадво
(Бабич Борис)
2:1
76'
Euclides Cabral
Траоре Бубакар
 
78'
 
Гретер Симон
Верманн Йорди
78'
 
Сидлер Сильван
Шульц Марвин
86'
Гёртлер Лукас
 
88'
Йуан Элье
Дуа Квадво
 
88'
Летар Яннис
Руис Виктор III
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 5
  • 10 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 59 Владение мячом, % 41

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дуа Квадво 6 0.3
2. Руис Виктор III 3 (1) 0.15
3. Стильхарт Базиль 3 0.15
4. Гийемено Джереми 3 0.15
5. Йуан Элье 2 0.1
6. Кинтилья Хорди 1 0.05
7. Бабич Борис 1 0.05
8. Штаубли Тим 1 0.05
9. Фазлии Бетим 1 0.05
10. Рибейру Андре 1 0.05
11. Гёртлер Лукас 0 0
12. Кройхи Алессандро 0 0
13. Стеригу Леонидас 0 0
Люцерн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соргич Деян 9 0.47
2. Шульц Марвин 5 (3) 0.26
3. Шюрпф Паскаль 4 0.21
4. Шауб Луис 3 0.16
5. Угриниц Филип 2 0.11
6. Ндиайе Ибраима 2 0.11
7. Кнежевич Стефан 1 0.05
8. Лукао II 1 0.05
9. Ташар Варол 1 0.05
10. Алунга Иван 1 0.05
11. Фрыдек Мартин 0 0
12. Сидлер Сильван 0 0
13. Баларубан Ашвин 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
# Игрок      
1. Кинтилья Хорди 5 0
2. Траоре Бубакар 3 1
3. Стильхарт Базиль 4 0
4. Гёртлер Лукас 4 0
5. Рюфли Венсан 3 0
6. Фазлии Бетим 3 0
7. Ати-Зиги Лоуренс 2 0
8. Кройхи Алессандро 2 0
9. Стеригу Леонидас 2 0
10. Рибейру Андре 1 0
11. Бабич Борис 1 0
12. Гийемено Джереми 1 0
13. Штаубли Тим 1 0
14. Летар Яннис 1 0
15. Нуу Муса 1 0
16. Йуан Элье 1 0
Люцерн
# Игрок      
1. Карбонель Алекс 3 1
2. Швеглер Кристиан 4 0
3. Кнежевич Стефан 4 0
4. Эмини Лорик 4 0
5. Соргич Деян 3 0
6. Мюллер Мариус 3 0
7. Шауб Луис 3 0
8. Сидлер Сильван 3 0
9. Ташар Варол 3 0
10. Угриниц Филип 3 0
11. Фрыдек Мартин 1 1
12. Лукао II 1 1
13. Гретер Симон 2 0
14. Бюрки Марко 2 0
15. Нденге Тсии-Виллиам 2 0
16. Ндиайе Ибраима 2 0
17. Алунга Иван 2 0
18. Цибунг Давид 1 0
19. Шюрпф Паскаль 1 0
20. Шульц Марвин 1 0
21. Вока Идриз 1 0
22. Бурч Марко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санкт-Галлен 31.82% (7) 4.55% (1) 9.09% (2) 18.18% (4) 22.73% (5) 13.64% (3)
 Люцерн 10.34% (3) 10.34% (3) 17.24% (5) 20.69% (6) 24.14% (7) 17.24% (5)

Предыдущие игры

Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Сьон 1:1 Санкт-Галлен Серветт 2:2 Санкт-Галлен Сьон 3:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:3 Цюрих
Санкт-Галлен 0:1 Лугано Санкт-Галлен 2:0 Вадуц Санкт-Галлен 2:0 Альтах Виль 1:4 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Базель 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Базель Лугано 1:0 Санкт-Галлен Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Дорнбирн 1:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт
Люцерн Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Люцерн 4:0 Вадуц Люцерн 1:1 Лугано Серветт 4:2 Люцерн Люцерн 3:0 Серветт
Цюрих 3:1 Люцерн Люцерн 1:2 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Люцерн 0:0 Цюрих Сьон 1:2 Люцерн Люцерн 2:3 Янг Бойз Люцерн 2:0 Сьон Серветт 1:3 Люцерн Люцерн 1:1 Вадуц Цюрих 2:0 Люцерн Янг Бойз 2:1 Люцерн Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Люцерн 3:2 Кринс Базель 3:2 Люцерн Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лугано 2:1 Люцерн

Последние игры между собой

Санкт-Галлен: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Люцерн: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 4:1 Люцерн Суперлига Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Суперлига Люцерн 1:4 Санкт-Галлен Суперлига
Санкт-Галлен 0:2 Люцерн Суперлига Санкт-Галлен 1:2 Люцерн Суперлига Люцерн 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Люцерн 2:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:1 Люцерн Суперлига Санкт-Галлен 2:3 Люцерн Суперлига Люцерн 3:1 Санкт-Галлен Суперлига Люцерн 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Люцерн Суперлига Люцерн 2:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:0 Люцерн Суперлига Санкт-Галлен 1:4 Люцерн Суперлига Люцерн 0:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:0 Люцерн Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 20 14 5 1 36 - 15 47
2. Базель Заявка 20 9 4 7 31 - 29 31
3. Цюрих Заявка 20 8 4 8 31 - 27 28
4. Санкт-Галлен Заявка 20 7 7 6 23 - 22 28
5. Лугано Заявка 20 5 12 3 21 - 21 27
6. Серветт Заявка 20 6 7 7 22 - 26 25
7. Лозанна-Спорт Заявка 20 6 5 9 25 - 28 23
8. Сьон Заявка 20 4 9 7 24 - 30 21
9. Люцерн Заявка 19 5 5 9 31 - 30 20
10. Вадуц Заявка 19 3 6 10 16 - 32 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 10 7 2 1 17 - 10 23
2. Базель Заявка 10 4 4 2 17 - 17 16
3. Лозанна-Спорт Заявка 10 5 0 5 15 - 12 15
4. Серветт Заявка 10 3 6 1 14 - 12 15
5. Цюрих Заявка 10 4 2 4 13 - 10 14
6. Санкт-Галлен Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
7. Люцерн Заявка 10 3 5 2 18 - 11 14
8. Сьон Заявка 10 3 5 2 14 - 12 14
9. Лугано Заявка 10 3 4 3 9 - 11 13
10. Вадуц Заявка 9 2 2 5 9 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 10 7 3 0 19 - 5 24
2. Базель Заявка 10 5 0 5 14 - 12 15
3. Цюрих Заявка 10 4 2 4 18 - 17 14
4. Санкт-Галлен Заявка 10 3 5 2 11 - 10 14
5. Лугано Заявка 10 2 8 0 12 - 10 14
6. Серветт Заявка 10 3 1 6 8 - 14 10
7. Лозанна-Спорт Заявка 10 1 5 4 10 - 16 8
8. Сьон Заявка 10 1 4 5 10 - 18 7
9. Вадуц Заявка 10 1 4 5 7 - 17 7
10. Люцерн Заявка 9 2 0 7 13 - 19 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    19'
    Траоре Бубакар получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Соргич Деян бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.09 7.30 95.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.84 3.84 2.29
Бонус: 5 000 ₽ 1.08 7.50 50.00
  2.34 2.30 5.07

Самый высокий коэффициент на матч «Санкт-Галлен» – «Люцерн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Санкт-Галлен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Люцерн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Санкт-Галлен» – «Люцерн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.01 4.65 1.14 3.80 1.23 2.43 1.53 1.97 1.84 1.62 2.48 1.30 3.52 1.22 4.10 1.08 6.60 1.05 7.60
11.50 1.01 5.90 1.10 4.50 1.18 3.15 1.33 2.12 1.72 2.05 1.72 1.76 2.07 1.44 2.65 1.08 7.00 1.04 9.00 1.02 11.00 1.02 11.00 1.01 11.00
5.20 1.18 3.31 1.34 2.27 1.66 2.92 1.41 2.38 1.59 1.83 2.02 1.50 2.62 1.35 3.21 1.60 2.39 1.21 4.58
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.68 1.28 2.48 1.54 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.00
3.55 1.27 2.35 1.55 1.17 4.70 1.40 2.80 1.20 4.20 1.03 10.00 1.02 11.00
3.23 1.36 2.67 1.49 2.10 1.77 1.67 2.26 2.02 1.84 1.66 2.28 1.30 3.59
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.05 1.16 3.60 1.29 2.00 1.81 1.48 2.65 1.30 3.52
3.45 1.28 2.05 1.72 1.53 2.41 1.32 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.35
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
2.55 1.48
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