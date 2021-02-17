9' Желтая карточкаЛаванши Нума
1:0
18' ГолАбубакар-Анкра Асума
22' Желтая карточкаОшс Марцис
45' Желтая карточкаСтеванович Мирослав
60' Желтая карточкаКонья Тимоте
80' Желтая карточкаСаббатини Хонатан
86' Желтая карточкаМацек Роман
1:0
87' Не забитый пенальтиСхалк Алекс
46
Бауман
Ноам
25
Ошс
Марцис
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
32
Фрик
Джереми
33
Вуйоз
Николя
23
Сассо
Венсан
15
Валь
Тео
24
Менди
Ариал
18
Коне
Коро
- Основной состав
-
46 Бауман НоамВратарь
- Защитник
-
25 Ошс МарцисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Мацек РоманНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Maurizio Jacobacci
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Менди АриалПолузащитник
-
18 Коне КороНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Киэ ГрежонНападающий
-
10 Схалк АлексНападающий
-
Главный тренер: Гейгер Ален
Ход матча
9'
18'
22'
60'
67'
86'
87'
1:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 10
-
6 Удары в створ 4
-
1 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
38 Владение мячом, % 62
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Герндт Александр
|4
|0.2
|2.
|Боттани Маттиа
|3
|0.15
|3.
|Лаванши Нума
|2
|0.1
|4.
|Марич Мият
|2 (2)
|0.1
|5.
|Дапрела Фабио
|2
|0.1
|6.
|Абубакар-Анкра Асума
|2
|0.1
|7.
|Гвидотти Стефано
|2
|0.1
|8.
|Ловрич Санди
|1
|0.05
|9.
|Лунгой Кристофер
|1
|0.05
|10.
|Ошс Марцис
|1
|0.05
|11.
|Кустодио Оливье
|1 (1)
|0.05
|12.
|Саббатини Хонатан
|0
|0
|13.
|Човило Мирослав
|0
|0
|14.
|Кечкеш Акош
|0
|0
|15.
|Одгор Йенс
|0
|0
|16.
|Герреро Адрия
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Киэ Грежон
|8 (2)
|0.4
|2.
|Схалк Алекс
|4 (1)
|0.2
|3.
|Фофана Бубакар II
|2
|0.1
|4.
|Руй Стив
|2
|0.1
|5.
|Стеванович Мирослав
|1
|0.05
|6.
|Валь Тео
|1
|0.05
|7.
|Конья Тимоте
|1
|0.05
|8.
|Сеспедес Борис
|1
|0.05
|9.
|Клиши Гаэль
|0
|0
|10.
|Сассо Венсан
|0
|0
|11.
|Диалло Мусса
|0
|0
|12.
|Имери Кастриот
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Саббатини Хонатан
|5
|1
|2.
|Ловрич Санди
|5
|1
|3.
|Лаванши Нума
|6
|0
|4.
|Кустодио Оливье
|5
|0
|5.
|Герндт Александр
|4
|0
|6.
|Мацек Роман
|4
|0
|7.
|Герреро Адрия
|4
|0
|8.
|Кечкеш Акош
|3
|0
|9.
|Лунгой Кристофер
|1
|1
|10.
|Марич Мият
|2
|0
|11.
|Дапрела Фабио
|2
|0
|12.
|Човило Мирослав
|2
|0
|13.
|Боттани Маттиа
|2
|0
|14.
|Ошс Марцис
|1
|0
|15.
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0
|16.
|Бауман Ноам
|1
|0
|17.
|Осигве Себастьян
|1
|0
|18.
|Гвидотти Стефано
|1
|0
|19.
|Монцьяло Кевин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сеспедес Борис
|8
|0
|2.
|Сотье Антони
|5
|0
|3.
|Ондуа Гаэль
|5
|0
|4.
|Киэ Грежон
|5
|0
|5.
|Фофана Бубакар II
|3
|1
|6.
|Имери Кастриот
|2
|1
|7.
|Стеванович Мирослав
|3
|0
|8.
|Коне Коро
|2
|0
|9.
|Руй Стив
|2
|0
|10.
|Конья Тимоте
|2
|0
|11.
|Диалло Мусса
|2
|0
|12.
|Севрен Йоан
|2
|0
|13.
|Менди Ариал
|2
|0
|14.
|Сассо Венсан
|1
|0
|15.
|Фрик Джереми
|1
|0
|16.
|Азеведо Рикардо
|1
|0
|17.
|Вуйоз Николя
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лугано
|10% (2)
|25% (5)
|10% (2)
|10% (2)
|10% (2)
|35% (7)
|Серветт
|5% (1)
|20% (4)
|5% (1)
|20% (4)
|25% (5)
|25% (5)
Предыдущие игры
Лугано Последние 20 матчей: +6 =11 -3Лугано 1:3 Янг Бойз Люцерн 1:1 Лугано Лугано 1:1 Вадуц Базель 2:2 Лугано
Санкт-Галлен 0:1 Лугано Лугано 0:2 Янг Бойз Сьон 1:1 Лугано Лугано 3:0 Кьяссо Лугано 0:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:2 Лугано Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лугано 0:1 Цюрих Лугано 1:0 Базель Серветт 1:1 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен Вадуц 1:1 Лугано Лугано 2:2 Сьон Цюрих 2:2 Лугано Лугано 2:1 Люцерн
Серветт Последние 20 матчей: +6 =6 -8Лозанна-Спорт 3:1 Серветт Серветт 2:2 Санкт-Галлен Серветт 4:2 Люцерн Люцерн 3:0 Серветт
Серветт 1:1 Лозанна-Спорт Серветт 0:1 Стад Лозанна-Уши Серветт 1:1 Вадуц Цюрих 0:1 Серветт Серветт 1:1 Сьон Янг Бойз 1:2 Серветт Вадуц 0:2 Серветт Базель 1:0 Серветт Серветт 2:1 Цюрих Серветт 1:3 Люцерн Сьон 2:0 Серветт Серветт 1:1 Лугано Серветт 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 1:0 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Серветт
Последние игры между собой
Лугано: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Серветт: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Серветт 0:0 Лугано Суперлига Лугано 4:0 Серветт Товарищеские матчи Лугано 2:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 2:0 Лугано Челлендж Лига Лугано 2:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 1:1 Лугано Челлендж Лига Серветт 1:0 Лугано Челлендж Лига Лугано 2:0 Серветт Челлендж Лига Лугано 0:2 Серветт Челлендж Лига Серветт 4:1 Лугано Челлендж Лига Лугано 0:6 Серветт Челлендж Лига Серветт 0:2 Лугано Челлендж Лига Серветт 2:0 Лугано Челлендж Лига Лугано 2:1 Серветт Челлендж Лига Лугано 0:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 1:4 Лугано Челлендж Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|20
|14
|5
|1
|36 - 15
|47
|2.
|Базель
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|31 - 29
|31
|3.
|Лугано
|1:0 Заявка
|20
|6
|11
|3
|21 - 20
|29
|4.
|Цюрих
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|31 - 27
|28
|5.
|Санкт-Галлен
|2:1 Заявка
|20
|7
|7
|6
|23 - 22
|28
|6.
|Серветт
|0:1 Заявка
|20
|6
|6
|8
|21 - 26
|24
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|25 - 28
|23
|8.
|Сьон
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|24 - 30
|21
|9.
|Люцерн
|1:2 Заявка
|19
|5
|5
|9
|31 - 30
|20
|10.
|Вадуц
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|16 - 32
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 10
|23
|2.
|Базель
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 17
|16
|3.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|15 - 12
|15
|4.
|Лугано
|1:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 10
|15
|5.
|Серветт
|0:1 Заявка
|10
|3
|6
|1
|14 - 12
|15
|6.
|Цюрих
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 10
|14
|7.
|Санкт-Галлен
|2:1 Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|8.
|Люцерн
|1:2 Заявка
|10
|3
|5
|2
|18 - 11
|14
|9.
|Сьон
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|14 - 12
|14
|10.
|Вадуц
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|19 - 5
|24
|2.
|Базель
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|14 - 12
|15
|3.
|Цюрих
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 17
|14
|4.
|Санкт-Галлен
|2:1 Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 10
|14
|5.
|Лугано
|1:0 Заявка
|10
|2
|8
|0
|12 - 10
|14
|6.
|Серветт
|0:1 Заявка
|10
|3
|0
|7
|7 - 14
|9
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 16
|8
|8.
|Сьон
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 18
|7
|9.
|Вадуц
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|7 - 17
|7
|10.
|Люцерн
|1:2 Заявка
|9
|2
|0
|7
|13 - 19
|6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лугано» – «Серветт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лугано» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Серветт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лугано» – «Серветт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров