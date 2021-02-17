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  3. Швейцария
Лугано
1:1
Конец матча

Стадион:
Серветт
0'
9' Желтая карточка
Лаванши Нума
1:0
18' Гол
Абубакар-Анкра Асума
22' Желтая карточка
Ошс Марцис
45' Желтая карточка
Стеванович Мирослав
60' Желтая карточка
Конья Тимоте
80' Желтая карточка
Саббатини Хонатан
86' Желтая карточка
Мацек Роман
1:0
87' Не забитый пенальти
Схалк Алекс
88' Желтая карточка
Боттани Маттиа
1:1
90' Гол
Схалк Алекс
90'+4
46
Бауман
Ноам
4
Кечкеш
Акош
25
Ошс
Марцис
30
Дапрела
Фабио
20
Кустодио
Оливье
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
14
Саббатини
Хонатан
3
Герреро
Адрия
10
Боттани
Маттиа
17
Абубакар-Анкра
Асума
32
Фрик
Джереми
2
Сотье
Антони
33
Вуйоз
Николя
23
Сассо
Венсан
3
Клиши
Гаэль
8
Конья
Тимоте
15
Валь
Тео
9
Стеванович
Мирослав
17
Имери
Кастриот
24
Менди
Ариал
18
Коне
Коро
Лугано
3-1-4-2
Серветт
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Герндт Александр 4 0.2
2. Боттани Маттиа 3 0.15
3. Лаванши Нума 2 0.1
4. Марич Мият 2 (2) 0.1
5. Дапрела Фабио 2 0.1
6. Абубакар-Анкра Асума 2 0.1
7. Гвидотти Стефано 2 0.1
8. Ловрич Санди 1 0.05
9. Лунгой Кристофер 1 0.05
10. Ошс Марцис 1 0.05
11. Кустодио Оливье 1 (1) 0.05
12. Саббатини Хонатан 0 0
13. Човило Мирослав 0 0
14. Кечкеш Акош 0 0
15. Одгор Йенс 0 0
16. Герреро Адрия 0 0
Серветт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киэ Грежон 8 (2) 0.4
2. Схалк Алекс 5 (1) 0.25
3. Фофана Бубакар II 2 0.1
4. Руй Стив 2 0.1
5. Стеванович Мирослав 1 0.05
6. Валь Тео 1 0.05
7. Конья Тимоте 1 0.05
8. Сеспедес Борис 1 0.05
9. Клиши Гаэль 0 0
10. Сассо Венсан 0 0
11. Диалло Мусса 0 0
12. Имери Кастриот 0 0

Карточки

Лугано
# Игрок      
1. Саббатини Хонатан 5 1
2. Ловрич Санди 5 1
3. Лаванши Нума 6 0
4. Кустодио Оливье 5 0
5. Герндт Александр 4 0
6. Мацек Роман 4 0
7. Герреро Адрия 4 0
8. Боттани Маттиа 3 0
9. Кечкеш Акош 3 0
10. Лунгой Кристофер 1 1
11. Марич Мият 2 0
12. Дапрела Фабио 2 0
13. Човило Мирослав 2 0
14. Ошс Марцис 1 0
15. Абубакар-Анкра Асума 1 0
16. Бауман Ноам 1 0
17. Осигве Себастьян 1 0
18. Гвидотти Стефано 1 0
19. Монцьяло Кевин 1 0
Серветт
# Игрок      
1. Сеспедес Борис 8 0
2. Сотье Антони 5 0
3. Ондуа Гаэль 5 0
4. Киэ Грежон 5 0
5. Фофана Бубакар II 3 1
6. Имери Кастриот 2 1
7. Стеванович Мирослав 3 0
8. Коне Коро 2 0
9. Руй Стив 2 0
10. Конья Тимоте 2 0
11. Диалло Мусса 2 0
12. Севрен Йоан 2 0
13. Менди Ариал 2 0
14. Сассо Венсан 1 0
15. Фрик Джереми 1 0
16. Азеведо Рикардо 1 0
17. Вуйоз Николя 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лугано 9.52% (2) 28.57% (6) 9.52% (2) 9.52% (2) 9.52% (2) 33.33% (7)
 Серветт 4.76% (1) 19.05% (4) 4.76% (1) 19.05% (4) 23.81% (5) 28.57% (6)

Предыдущие игры

Лугано Последние 20 матчей: +6 =11 -3
Лугано 1:3 Янг Бойз Люцерн 1:1 Лугано Лугано 1:1 Вадуц Базель 2:2 Лугано
Санкт-Галлен 0:1 Лугано Лугано 0:2 Янг Бойз Сьон 1:1 Лугано Лугано 3:0 Кьяссо Лугано 0:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:2 Лугано Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лугано 0:1 Цюрих Лугано 1:0 Базель Серветт 1:1 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен Вадуц 1:1 Лугано Лугано 2:2 Сьон Цюрих 2:2 Лугано Лугано 2:1 Люцерн
Серветт Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Лозанна-Спорт 3:1 Серветт Серветт 2:2 Санкт-Галлен Серветт 4:2 Люцерн Люцерн 3:0 Серветт
Серветт 1:1 Лозанна-Спорт Серветт 0:1 Стад Лозанна-Уши Серветт 1:1 Вадуц Цюрих 0:1 Серветт Серветт 1:1 Сьон Янг Бойз 1:2 Серветт Вадуц 0:2 Серветт Базель 1:0 Серветт Серветт 2:1 Цюрих Серветт 1:3 Люцерн Сьон 2:0 Серветт Серветт 1:1 Лугано Серветт 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 1:0 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Серветт

Последние игры между собой

Лугано: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Серветт: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Серветт 1:1 Лугано Суперлига Лугано 3:1 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Лугано Суперлига Лугано 1:0 Серветт Суперлига
Серветт 0:0 Лугано Суперлига Лугано 4:0 Серветт Товарищеские матчи Лугано 2:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 2:0 Лугано Челлендж Лига Лугано 2:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 1:1 Лугано Челлендж Лига Серветт 1:0 Лугано Челлендж Лига Лугано 2:0 Серветт Челлендж Лига Лугано 0:2 Серветт Челлендж Лига Серветт 4:1 Лугано Челлендж Лига Лугано 0:6 Серветт Челлендж Лига Серветт 0:2 Лугано Челлендж Лига Серветт 2:0 Лугано Челлендж Лига Лугано 2:1 Серветт Челлендж Лига Лугано 0:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 1:4 Лугано Челлендж Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 20 14 5 1 36 - 15 47
2. Базель Заявка 20 9 4 7 31 - 29 31
3. Цюрих Заявка 20 8 4 8 31 - 27 28
4. Санкт-Галлен Заявка 20 7 7 6 23 - 22 28
5. Лугано Заявка 20 5 12 3 21 - 21 27
6. Серветт Заявка 20 6 7 7 22 - 26 25
7. Лозанна-Спорт Заявка 20 6 5 9 25 - 28 23
8. Сьон Заявка 20 4 9 7 24 - 30 21
9. Люцерн Заявка 19 5 5 9 31 - 30 20
10. Вадуц Заявка 19 3 6 10 16 - 32 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 10 7 2 1 17 - 10 23
2. Базель Заявка 10 4 4 2 17 - 17 16
3. Лозанна-Спорт Заявка 10 5 0 5 15 - 12 15
4. Серветт Заявка 10 3 6 1 14 - 12 15
5. Цюрих Заявка 10 4 2 4 13 - 10 14
6. Санкт-Галлен Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
7. Люцерн Заявка 10 3 5 2 18 - 11 14
8. Сьон Заявка 10 3 5 2 14 - 12 14
9. Лугано Заявка 10 3 4 3 9 - 11 13
10. Вадуц Заявка 9 2 2 5 9 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 10 7 3 0 19 - 5 24
2. Базель Заявка 10 5 0 5 14 - 12 15
3. Цюрих Заявка 10 4 2 4 18 - 17 14
4. Санкт-Галлен Заявка 10 3 5 2 11 - 10 14
5. Лугано Заявка 10 2 8 0 12 - 10 14
6. Серветт Заявка 10 3 1 6 8 - 14 10
7. Лозанна-Спорт Заявка 10 1 5 4 10 - 16 8
8. Сьон Заявка 10 1 4 5 10 - 18 7
9. Вадуц Заявка 10 1 4 5 7 - 17 7
10. Люцерн Заявка 9 2 0 7 13 - 19 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.20 4.60 43.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.33 3.25 3.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.59 3.36 2.72
Бонус: 5 000 ₽ 1.15 5.50 38.00
  1.36 4.10 12.52

Самый высокий коэффициент на матч «Лугано» – «Серветт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лугано» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Серветт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лугано» – «Серветт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
8.20 1.05 3.30 1.30 2.55 1.48 1.79 1.96 1.43 2.70 1.30 3.30 1.10 6.20
8.50 1.03 7.60 1.06 3.20 1.33 2.48 1.54 1.83 2.08 1.42 2.88 1.28 3.54 1.10 6.10 1.07 6.70 1.00 11.25
6.30 1.09 4.70 1.17 1.44 2.65 1.05 8.50 2.02 1.76 1.03 10.00 1.73 2.11 1.07 7.50 1.05 8.50 1.07 7.50 1.02 11.00 1.01 11.50 0.00 18.00
1.25 3.99 2.01 1.85 1.53 2.56 1.34 3.32 1.58 2.44 1.39 3.05 1.72 2.18 1.53 2.56 1.29 3.74 1.10 7.76
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.70 1.42 1.81 1.93 1.38 2.90 1.08 6.80
2.83 1.43 1.87 1.93 1.39 3.00 1.11 6.40 1.08 7.70
1.92 1.82 1.27 3.55 1.18 4.50 1.09 6.25 1.07 7.50
2.54 1.54 2.08 1.79 1.61 2.37 1.40 3.04 1.78 2.09 1.48 2.72 1.18 4.95
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.80 1.24 2.65 1.44 1.66 2.13 1.17 4.60
3.64 1.28 2.50 1.53 1.62 2.30 1.24 4.05 1.16 5.20
2.50 1.49 1.63 2.17 1.25 3.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.76 1.99
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
3.40 1.29
Где смотреть матч Лугано 1:1 Серветт онлайн

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