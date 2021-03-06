Денизлиспор
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Денизли Ататюрк
Малатьяспор
19
Гёнен
Дженк
76
Оздемир
Озер
22
Юмлу
Мустафа
20
Нияз
Реджеп
25
Озбир
Эртач
57
Шебаке
Иссам
45
Хафез
Карим
61
Явру
Зеки
99
Бюйюк
Адем
- Основной состав
-
19 Гёнен ДженкВратарь
-
76 Оздемир ОзерЗащитник
- Защитник
-
22 Юмлу МустафаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нияз РеджепПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Айтач СакыбЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Йылмаз ОгузЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Кол Али ЯвузНападающий
-
25 Veton Tusha
-
Главный тренер: Хакан Кутлу
- Основной состав
-
25 Озбир ЭртачВратарь
-
57 Шебаке ИссамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Хафез КаримЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Явру ЗекиПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Бюйюк АдемПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
67 Ишкан ЭрайВратарь
-
26 Кайя СемихЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Йылдыз АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Топали ЕтмирНападающий
-
12 Малле АлиНападающий
-
Главный тренер: Hakan Caliskan
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
69 Владение мячом, % 31
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Родальега Уго
|9 (1)
|0.35
|2.
|Мешанович Мурис
|4
|0.15
|3.
|Нияз Реджеп
|3
|0.12
|4.
|Сако Хади
|1
|0.04
|5.
|Оздемир Озер
|1
|0.04
|6.
|Муравски Радослав
|1 (1)
|0.04
|7.
|Суботич Невен
|1
|0.04
|8.
|Дискеруд Миккел
|1
|0.04
|9.
|Йылмаз Огуз
|1
|0.04
|10.
|Veton Tusha
|1
|0.04
|11.
|Сагаль Анхело
|0
|0
|12.
|Лопеш Тьягу
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бюйюк Адем
|10 (7)
|0.37
|2.
|Канатсизкуш Кубилай
|4
|0.15
|3.
|Тетте Бенджамин
|3
|0.11
|4.
|Булут Умут
|2
|0.07
|5.
|Явру Зеки
|2
|0.07
|6.
|Аскуа Африйе
|2
|0.07
|7.
|Ндайишимийе Юссуф
|2
|0.07
|8.
|Эскихеллач Мустафа
|1
|0.04
|9.
|Кайя Семих
|1
|0.04
|10.
|Фофана Морике
|1
|0.04
|11.
|Маллан Стефен
|1
|0.04
|12.
|Йылдыз Ахмед
|1
|0.04
|13.
|Топали Етмир
|1
|0.04
|14.
|Хафез Карим
|0
|0
|15.
|Куэва Кристиан
|0
|0
|16.
|Лукоки Джоди
|0
|0
|17.
|Шебаке Иссам
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Муравски Радослав
|8
|1
|2.
|Родальега Уго
|7
|0
|3.
|Сако Хади
|4
|1
|4.
|Бакалорц Марвин
|5
|0
|5.
|Фабиано Лейсманн
|5
|0
|6.
|Бергдич Закария
|4
|0
|7.
|Лопеш Тьягу
|4
|0
|8.
|Сагаль Анхело
|4
|0
|9.
|Мешанович Мурис
|3
|0
|10.
|Юмлу Мустафа
|3
|0
|11.
|Айтач Сакыб
|2
|0
|12.
|Нияз Реджеп
|2
|0
|13.
|Йылмаз Огуз
|2
|0
|14.
|Дискеруд Миккел
|1
|0
|15.
|Пантилимон Костел
|1
|0
|16.
|Гёнен Дженк
|1
|0
|17.
|Акташ Кубилай
|1
|0
|18.
|Оздемир Озер
|1
|0
|19.
|Озкал Мухаммет
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аскуа Африйе
|8
|0
|2.
|Бюйюк Адем
|6
|0
|3.
|Тетте Бенджамин
|6
|0
|4.
|Хафез Карим
|4
|1
|5.
|Шебаке Иссам
|5
|0
|6.
|Хадебе Тинейдж
|5
|0
|7.
|Кайя Семих
|2
|1
|8.
|Лукоки Джоди
|3
|0
|9.
|Сантос Уоллес
|3
|0
|10.
|Йылдыз Ахмед
|3
|0
|11.
|Топали Етмир
|3
|0
|12.
|Канатсизкуш Кубилай
|1
|1
|13.
|Булут Умут
|2
|0
|14.
|Шахан Олджай
|2
|0
|15.
|Фофана Морике
|1
|0
|16.
|Сукуи Фернандо
|1
|0
|17.
|Озбир Эртач
|1
|0
|18.
|Дамлу Абдулсамед
|1
|0
|19.
|Эскихеллач Мустафа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Денизлиспор
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|8.7% (2)
|8.7% (2)
|39.13% (9)
|Малатьяспор
|9.68% (3)
|19.35% (6)
|12.9% (4)
|29.03% (9)
|16.13% (5)
|12.9% (4)
Предыдущие игры
Денизлиспор Последние 20 матчей: +4 =4 -12Бешикташ 3:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Коньяспор 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Антальяспор
Трабзонспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:1 Гёзтепе Денизлиспор 1:2 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 6:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Хатайспор Ризеспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Сивасспор 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Аланьяспор Касымпаша 3:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче Истанбул Башакшехир 3:3 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Тургутлуспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп
Малатьяспор Последние 20 матчей: +5 =7 -8Малатьяспор 0:1 Бешикташ Генчлербирлиги 1:1 Малатьяспор Малатьяспор 2:3 Коньяспор Антальяспор 1:1 Малатьяспор
Малатьяспор 0:2 Трабзонспор Гёзтепе 2:2 Малатьяспор Малатьяспор 0:0 Фатих Карагюмрюк Малатьяспор 0:1 Галатасарай Хатайспор 1:2 Малатьяспор Малатьяспор 4:1 Ризеспор Малатьяспор 1:1 Галатасарай Кайсериспор 1:0 Малатьяспор Малатьяспор 2:2 Сивасспор Анкарагюджю 3:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:3 Эрзурумспор Аланьяспор 1:1 Малатьяспор Малатьяспор 2:0 Касымпаша Малатьяспор 5:0 Хекимоглу Трабзон Фенербахче 0:3 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Истанбул Башакшехир
Последние игры между собой
Денизлиспор: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Малатьяспор: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|Заявка
|26
|18
|3
|5
|57 - 26
|57
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|27
|18
|3
|6
|53 - 21
|57
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|27
|17
|4
|6
|49 - 28
|55
|4.
|Трабзонспор
|Заявка
|27
|15
|6
|6
|34 - 26
|51
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|27
|13
|7
|7
|47 - 32
|46
|6.
|Аланьяспор
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|42 - 27
|43
|7.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|27
|11
|10
|6
|39 - 30
|43
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|43 - 36
|41
|9.
|Гёзтепе
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|37 - 32
|36
|10.
|Антальяспор
|Заявка
|27
|7
|14
|6
|25 - 30
|35
|11.
|Сивасспор
|Заявка
|26
|7
|12
|7
|29 - 31
|33
|12.
|Коньяспор
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|33 - 31
|32
|13.
|Малатьяспор
|0:0 Заявка
|28
|7
|11
|10
|33 - 36
|32
|14.
|Касымпаша
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|30 - 43
|29
|15.
|Кайсериспор
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|19 - 31
|28
|16.
|Ризеспор
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|31 - 44
|28
|17.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|29 - 45
|26
|18.
|Эрзурумспор
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|26 - 43
|26
|19.
|Анкарагюджю
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|30 - 45
|23
|20.
|Денизлиспор
|0:0 Заявка
|27
|5
|7
|15
|23 - 46
|22
|21.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|22 - 48
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|30 - 7
|31
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 7
|30
|3.
|Аланьяспор
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|30 - 12
|30
|4.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|25 - 13
|29
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|25 - 14
|26
|6.
|Фенербахче
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 17
|23
|7.
|Трабзонспор
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|17 - 16
|22
|8.
|Гёзтепе
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|24 - 14
|22
|9.
|Хатайспор
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 13
|22
|10.
|Коньяспор
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|11.
|Ризеспор
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 18
|20
|12.
|Антальяспор
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|14 - 15
|20
|13.
|Касымпаша
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 22
|20
|14.
|Малатьяспор
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 16
|19
|15.
|Анкарагюджю
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 19
|17
|16.
|Кайсериспор
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 13
|16
|17.
|Сивасспор
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|12 - 13
|15
|18.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 21
|15
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 23
|13
|20.
|Денизлиспор
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|9 - 15
|13
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|27 - 11
|32
|2.
|Трабзонспор
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|17 - 10
|29
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|14
|9
|0
|5
|22 - 14
|27
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 19
|26
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|6.
|Сивасспор
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|17 - 18
|18
|7.
|Эрзурумспор
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|13 - 22
|16
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 22
|15
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|14
|2
|9
|3
|11 - 15
|15
|10.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 17
|14
|11.
|Гёзтепе
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 18
|14
|12.
|Аланьяспор
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 15
|13
|13.
|Малатьяспор
|0:0 Заявка
|14
|2
|7
|5
|15 - 20
|13
|14.
|Коньяспор
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 18
|12
|15.
|Кайсериспор
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 18
|12
|16.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 24
|11
|17.
|Касымпаша
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 21
|9
|18.
|Денизлиспор
|0:0 Заявка
|13
|2
|3
|8
|14 - 31
|9
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 25
|8
|20.
|Ризеспор
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|12 - 26
|8
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 26
|6
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
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