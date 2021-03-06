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Денизлиспор
3:2
Конец матча

Стадион:
Малатьяспор
0'
0:1
16' Гол
Маллан Стефен
1:1
31' Гол
Родальега Уго
2:1
44' Гол
Нияз Реджеп
61' Желтая карточка
Нияз Реджеп
2:2
77' Гол
Тетте Бенджамин
3:2
80' Гол
Сако Хади
81' Желтая карточка
Мешанович Мурис
90' Желтая карточка
Явру Зеки
90' Желтая карточка
Сукуи Фернандо
90' Желтая карточка
Муравски Радослав
90'+5
19
Гёнен
Дженк
76
Оздемир
Озер
91
Фабиано
Лейсманн
22
Юмлу
Мустафа
30
Бен
Мохамед
Айман
8
Муравски
Радослав
9
Сако
Хади
42
Дискеруд
Миккел
20
Нияз
Реджеп
11
Мешанович
Мурис
7
Родальега
Уго
25
Озбир
Эртач
57
Шебаке
Иссам
13
Сантос
Уоллес
17
Хадебе
Тинейдж
45
Хафез
Карим
61
Явру
Зеки
77
Эскихеллач
Мустафа
4
Маллан
Стефен
6
Аскуа
Африйе
99
Бюйюк
Адем
19
Тетте
Бенджамин
Денизлиспор
4-1-4-1
Малатьяспор
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Денизлиспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Родальега Уго 10 (1) 0.37
2. Мешанович Мурис 4 0.15
3. Нияз Реджеп 4 0.15
4. Сако Хади 2 0.07
5. Оздемир Озер 1 0.04
6. Муравски Радослав 1 (1) 0.04
7. Суботич Невен 1 0.04
8. Дискеруд Миккел 1 0.04
9. Йылмаз Огуз 1 0.04
10. Veton Tusha 1 0.04
11. Сагаль Анхело 0 0
12. Лопеш Тьягу 0 0
Малатьяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бюйюк Адем 10 (7) 0.36
2. Тетте Бенджамин 4 0.14
3. Канатсизкуш Кубилай 4 0.14
4. Булут Умут 2 0.07
5. Явру Зеки 2 0.07
6. Аскуа Африйе 2 0.07
7. Маллан Стефен 2 0.07
8. Ндайишимийе Юссуф 2 0.07
9. Эскихеллач Мустафа 1 0.04
10. Кайя Семих 1 0.04
11. Фофана Морике 1 0.04
12. Йылдыз Ахмед 1 0.04
13. Топали Етмир 1 0.04
14. Хафез Карим 0 0
15. Куэва Кристиан 0 0
16. Лукоки Джоди 0 0
17. Шебаке Иссам 0 0

Карточки

Денизлиспор
# Игрок      
1. Муравски Радослав 9 1
2. Родальега Уго 7 0
3. Сако Хади 4 1
4. Бакалорц Марвин 5 0
5. Фабиано Лейсманн 5 0
6. Мешанович Мурис 4 0
7. Бергдич Закария 4 0
8. Лопеш Тьягу 4 0
9. Сагаль Анхело 4 0
10. Юмлу Мустафа 3 0
11. Нияз Реджеп 3 0
12. Айтач Сакыб 2 0
13. Йылмаз Огуз 2 0
14. Дискеруд Миккел 1 0
15. Пантилимон Костел 1 0
16. Гёнен Дженк 1 0
17. Акташ Кубилай 1 0
18. Оздемир Озер 1 0
19. Озкал Мухаммет 1 0
Малатьяспор
# Игрок      
1. Аскуа Африйе 8 0
2. Бюйюк Адем 6 0
3. Тетте Бенджамин 6 0
4. Хафез Карим 4 1
5. Шебаке Иссам 5 0
6. Хадебе Тинейдж 5 0
7. Кайя Семих 2 1
8. Лукоки Джоди 3 0
9. Сантос Уоллес 3 0
10. Йылдыз Ахмед 3 0
11. Топали Етмир 3 0
12. Канатсизкуш Кубилай 1 1
13. Булут Умут 2 0
14. Шахан Олджай 2 0
15. Сукуи Фернандо 2 0
16. Явру Зеки 1 0
17. Фофана Морике 1 0
18. Озбир Эртач 1 0
19. Дамлу Абдулсамед 1 0
20. Эскихеллач Мустафа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Денизлиспор 11.54% (3) 11.54% (3) 23.08% (6) 7.69% (2) 7.69% (2) 38.46% (10)
 Малатьяспор 9.09% (3) 21.21% (7) 12.12% (4) 27.27% (9) 15.15% (5) 15.15% (5)

Предыдущие игры

Денизлиспор Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Бешикташ 3:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Коньяспор 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Антальяспор
Трабзонспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:1 Гёзтепе Денизлиспор 1:2 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 6:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Хатайспор Ризеспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Сивасспор 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Аланьяспор Касымпаша 3:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче Истанбул Башакшехир 3:3 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Тургутлуспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп
Малатьяспор Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Малатьяспор 0:1 Бешикташ Генчлербирлиги 1:1 Малатьяспор Малатьяспор 2:3 Коньяспор Антальяспор 1:1 Малатьяспор
Малатьяспор 0:2 Трабзонспор Гёзтепе 2:2 Малатьяспор Малатьяспор 0:0 Фатих Карагюмрюк Малатьяспор 0:1 Галатасарай Хатайспор 1:2 Малатьяспор Малатьяспор 4:1 Ризеспор Малатьяспор 1:1 Галатасарай Кайсериспор 1:0 Малатьяспор Малатьяспор 2:2 Сивасспор Анкарагюджю 3:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:3 Эрзурумспор Аланьяспор 1:1 Малатьяспор Малатьяспор 2:0 Касымпаша Малатьяспор 5:0 Хекимоглу Трабзон Фенербахче 0:3 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Истанбул Башакшехир

Последние игры между собой

Денизлиспор: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Малатьяспор: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Малатьяспор 2:0 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 2:0 Малатьяспор Суперлига Малатьяспор 5:1 Денизлиспор Суперлига Малатьяспор 1:0 Денизлиспор Товарищеские матчи
Малатьяспор 3:1 Денизлиспор Первая лига Турции Денизлиспор 1:1 Малатьяспор Первая лига Турции Денизлиспор 2:0 Малатьяспор Первая лига Турции Малатьяспор 1:2 Денизлиспор Первая лига Турции
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ Заявка 26 18 3 5 57 - 26 57
2. Галатасарай Заявка 27 18 3 6 53 - 21 57
3. Фенербахче Заявка 27 17 4 6 49 - 28 55
4. Трабзонспор Заявка 27 15 6 6 34 - 26 51
5. Хатайспор Заявка 27 13 7 7 47 - 32 46
6. Аланьяспор Заявка 27 12 7 8 42 - 27 43
7. Газишехир Газиантеп Заявка 27 11 10 6 39 - 30 43
8. Фатих Карагюмрюк Заявка 27 11 8 8 43 - 36 41
9. Гёзтепе Заявка 27 9 9 9 37 - 32 36
10. Антальяспор Заявка 27 7 14 6 25 - 30 35
11. Сивасспор Заявка 26 7 12 7 29 - 31 33
12. Коньяспор Заявка 26 8 8 10 33 - 31 32
13. Малатьяспор Заявка 28 7 10 11 35 - 39 31
14. Касымпаша Заявка 27 8 5 14 30 - 43 29
15. Кайсериспор Заявка 26 7 7 12 19 - 31 28
16. Ризеспор Заявка 27 6 10 11 31 - 44 28
17. Истанбул Башакшехир Заявка 27 6 8 13 29 - 45 26
18. Эрзурумспор Заявка 27 6 8 13 26 - 43 26
19. Денизлиспор Заявка 27 6 6 15 26 - 48 24
20. Анкарагюджю Заявка 26 6 5 15 30 - 45 23
21. Генчлербирлиги Заявка 26 5 6 15 22 - 48 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ Заявка 13 10 1 2 30 - 7 31
2. Галатасарай Заявка 13 9 3 1 31 - 7 30
3. Аланьяспор Заявка 14 9 3 2 30 - 12 30
4. Газишехир Газиантеп Заявка 14 8 5 1 25 - 13 29
5. Фатих Карагюмрюк Заявка 13 8 2 3 25 - 14 26
6. Фенербахче Заявка 14 7 2 5 22 - 17 23
7. Трабзонспор Заявка 13 7 1 5 17 - 16 22
8. Гёзтепе Заявка 13 6 4 3 24 - 14 22
9. Хатайспор Заявка 13 6 4 3 22 - 13 22
10. Коньяспор Заявка 13 5 5 3 19 - 13 20
11. Ризеспор Заявка 13 5 5 3 19 - 18 20
12. Антальяспор Заявка 13 5 5 3 14 - 15 20
13. Касымпаша Заявка 14 6 2 6 18 - 22 20
14. Малатьяспор Заявка 14 5 4 5 18 - 16 19
15. Анкарагюджю Заявка 13 5 2 6 18 - 19 17
16. Кайсериспор Заявка 13 4 4 5 10 - 13 16
17. Сивасспор Заявка 13 3 6 4 12 - 13 15
18. Денизлиспор Заявка 14 4 3 7 12 - 17 15
19. Истанбул Башакшехир Заявка 14 3 6 5 18 - 21 15
20. Генчлербирлиги Заявка 13 3 4 6 15 - 23 13
21. Эрзурумспор Заявка 14 1 7 6 13 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 13 10 2 1 27 - 11 32
2. Трабзонспор Заявка 14 8 5 1 17 - 10 29
3. Галатасарай Заявка 14 9 0 5 22 - 14 27
4. Бешикташ Заявка 13 8 2 3 27 - 19 26
5. Хатайспор Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
6. Сивасспор Заявка 13 4 6 3 17 - 18 18
7. Эрзурумспор Заявка 13 5 1 7 13 - 22 16
8. Фатих Карагюмрюк Заявка 14 3 6 5 18 - 22 15
9. Антальяспор Заявка 14 2 9 3 11 - 15 15
10. Газишехир Газиантеп Заявка 13 3 5 5 14 - 17 14
11. Гёзтепе Заявка 14 3 5 6 13 - 18 14
12. Аланьяспор Заявка 13 3 4 6 12 - 15 13
13. Коньяспор Заявка 13 3 3 7 14 - 18 12
14. Кайсериспор Заявка 13 3 3 7 9 - 18 12
15. Малатьяспор Заявка 14 2 6 6 17 - 23 12
16. Истанбул Башакшехир Заявка 13 3 2 8 11 - 24 11
17. Касымпаша Заявка 13 2 3 8 12 - 21 9
18. Денизлиспор Заявка 13 2 3 8 14 - 31 9
19. Генчлербирлиги Заявка 13 2 2 9 7 - 25 8
20. Ризеспор Заявка 14 1 5 8 12 - 26 8
21. Анкарагюджю Заявка 13 1 3 9 12 - 26 6
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.89 3.08 2.62
Бонус: 5 000 ₽ 1.25 4.70 29.00
  1.23 4.92 32.30

Самый высокий коэффициент на матч «Денизлиспор» – «Малатьяспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Денизлиспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Малатьяспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Денизлиспор» – «Малатьяспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5
7.20 1.05 6.15 1.09 2.90 1.39 2.24 1.65 1.71 2.26 1.37 3.10 1.26 3.70 1.08 6.65 1.05 7.20 1.01 10.50
8.90 1.03 6.60 1.09 2.90 1.38 2.25 1.65 1.87 1.93 5.30 1.15 1.75 2.07 3.90 1.25 1.75 2.05 1.18 4.75 1.35 6.80 1.09 7.20 1.07 8.40 1.04 10.00 1.03 12.00
3.15 1.39 2.72 1.49 2.32 1.65 1.93 1.95 2.41 1.61 2.11 1.77 3.09 1.40 2.24 1.69 2.51 1.56 2.05 1.83 1.58 2.47 1.38 3.19 1.75 2.15 1.53 2.60 1.61 2.41 1.35 3.31
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.56 1.51 1.72 2.12 1.36 3.15 1.09 7.20 1.07 8.60
1.68 2.18 1.31 3.25 1.07 7.20 1.42 2.85 1.04 10.00 1.03 12.00
2.73 1.47 2.24 1.68 1.74 2.15 1.47 2.75 1.83 2.04 1.51 2.61 1.21 4.56 1.20 4.67
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.29 2.32 1.61 1.59 2.36 1.23 4.20 1.15 5.50
2.35 1.55 1.57 2.33 1.21 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.83 1.91
Букмекер Да Нет
5.10 1.14
Букмекер Да Нет
3.60 1.29
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