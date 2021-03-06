Денизлиспор
3:2
Конец матча
Стадион: Денизли Ататюрк
Малатьяспор
0:1
16' ГолМаллан Стефен
1:1
31' ГолРодальега Уго
2:1
44' ГолНияз Реджеп
61' Желтая карточкаНияз Реджеп
2:2
77' ГолТетте Бенджамин
3:2
80' ГолСако Хади
81' Желтая карточкаМешанович Мурис
90' Желтая карточкаЯвру Зеки
90' Желтая карточкаСукуи Фернандо
90' Желтая карточкаМуравски Радослав
19
Гёнен
Дженк
76
Оздемир
Озер
22
Юмлу
Мустафа
20
Нияз
Реджеп
25
Озбир
Эртач
57
Шебаке
Иссам
45
Хафез
Карим
61
Явру
Зеки
99
Бюйюк
Адем
- Основной состав
-
19 Гёнен ДженкВратарь
-
76 Оздемир ОзерЗащитник
- Защитник
-
22 Юмлу МустафаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нияз РеджепПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Айтач СакыбЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Йылмаз ОгузЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Кол Али ЯвузНападающий
-
25 Veton Tusha
-
Главный тренер: Хакан Кутлу
- Основной состав
-
25 Озбир ЭртачВратарь
-
57 Шебаке ИссамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Хафез КаримЗащитник
-
61 Явру ЗекиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Бюйюк АдемПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
67 Ишкан ЭрайВратарь
-
26 Кайя СемихЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Йылдыз АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Топали ЕтмирНападающий
-
12 Малле АлиНападающий
-
Главный тренер: Hakan Caliskan
Ход матча
16'
31'
1:1
44'
2:1
61'
77'
2:2
80'
3:2
81'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 6
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Родальега Уго
|10 (1)
|0.37
|2.
|Мешанович Мурис
|4
|0.15
|3.
|Нияз Реджеп
|4
|0.15
|4.
|Сако Хади
|2
|0.07
|5.
|Оздемир Озер
|1
|0.04
|6.
|Муравски Радослав
|1 (1)
|0.04
|7.
|Суботич Невен
|1
|0.04
|8.
|Дискеруд Миккел
|1
|0.04
|9.
|Йылмаз Огуз
|1
|0.04
|10.
|Veton Tusha
|1
|0.04
|11.
|Сагаль Анхело
|0
|0
|12.
|Лопеш Тьягу
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бюйюк Адем
|10 (7)
|0.36
|2.
|Тетте Бенджамин
|4
|0.14
|3.
|Канатсизкуш Кубилай
|4
|0.14
|4.
|Булут Умут
|2
|0.07
|5.
|Явру Зеки
|2
|0.07
|6.
|Аскуа Африйе
|2
|0.07
|7.
|Маллан Стефен
|2
|0.07
|8.
|Ндайишимийе Юссуф
|2
|0.07
|9.
|Эскихеллач Мустафа
|1
|0.04
|10.
|Кайя Семих
|1
|0.04
|11.
|Фофана Морике
|1
|0.04
|12.
|Йылдыз Ахмед
|1
|0.04
|13.
|Топали Етмир
|1
|0.04
|14.
|Хафез Карим
|0
|0
|15.
|Куэва Кристиан
|0
|0
|16.
|Лукоки Джоди
|0
|0
|17.
|Шебаке Иссам
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Муравски Радослав
|9
|1
|2.
|Родальега Уго
|7
|0
|3.
|Сако Хади
|4
|1
|4.
|Бакалорц Марвин
|5
|0
|5.
|Фабиано Лейсманн
|5
|0
|6.
|Мешанович Мурис
|4
|0
|7.
|Бергдич Закария
|4
|0
|8.
|Лопеш Тьягу
|4
|0
|9.
|Сагаль Анхело
|4
|0
|10.
|Юмлу Мустафа
|3
|0
|11.
|Нияз Реджеп
|3
|0
|12.
|Айтач Сакыб
|2
|0
|13.
|Йылмаз Огуз
|2
|0
|14.
|Дискеруд Миккел
|1
|0
|15.
|Пантилимон Костел
|1
|0
|16.
|Гёнен Дженк
|1
|0
|17.
|Акташ Кубилай
|1
|0
|18.
|Оздемир Озер
|1
|0
|19.
|Озкал Мухаммет
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аскуа Африйе
|8
|0
|2.
|Бюйюк Адем
|6
|0
|3.
|Тетте Бенджамин
|6
|0
|4.
|Хафез Карим
|4
|1
|5.
|Шебаке Иссам
|5
|0
|6.
|Хадебе Тинейдж
|5
|0
|7.
|Кайя Семих
|2
|1
|8.
|Лукоки Джоди
|3
|0
|9.
|Сантос Уоллес
|3
|0
|10.
|Йылдыз Ахмед
|3
|0
|11.
|Топали Етмир
|3
|0
|12.
|Канатсизкуш Кубилай
|1
|1
|13.
|Булут Умут
|2
|0
|14.
|Шахан Олджай
|2
|0
|15.
|Сукуи Фернандо
|2
|0
|16.
|Явру Зеки
|1
|0
|17.
|Фофана Морике
|1
|0
|18.
|Озбир Эртач
|1
|0
|19.
|Дамлу Абдулсамед
|1
|0
|20.
|Эскихеллач Мустафа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Денизлиспор
|11.54% (3)
|11.54% (3)
|23.08% (6)
|7.69% (2)
|7.69% (2)
|38.46% (10)
|Малатьяспор
|9.09% (3)
|21.21% (7)
|12.12% (4)
|27.27% (9)
|15.15% (5)
|15.15% (5)
Предыдущие игры
Денизлиспор Последние 20 матчей: +4 =4 -12Бешикташ 3:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Коньяспор 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Антальяспор
Трабзонспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:1 Гёзтепе Денизлиспор 1:2 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 6:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Хатайспор Ризеспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Сивасспор 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Аланьяспор Касымпаша 3:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче Истанбул Башакшехир 3:3 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Тургутлуспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп
Малатьяспор Последние 20 матчей: +5 =7 -8Малатьяспор 0:1 Бешикташ Генчлербирлиги 1:1 Малатьяспор Малатьяспор 2:3 Коньяспор Антальяспор 1:1 Малатьяспор
Малатьяспор 0:2 Трабзонспор Гёзтепе 2:2 Малатьяспор Малатьяспор 0:0 Фатих Карагюмрюк Малатьяспор 0:1 Галатасарай Хатайспор 1:2 Малатьяспор Малатьяспор 4:1 Ризеспор Малатьяспор 1:1 Галатасарай Кайсериспор 1:0 Малатьяспор Малатьяспор 2:2 Сивасспор Анкарагюджю 3:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:3 Эрзурумспор Аланьяспор 1:1 Малатьяспор Малатьяспор 2:0 Касымпаша Малатьяспор 5:0 Хекимоглу Трабзон Фенербахче 0:3 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Истанбул Башакшехир
Последние игры между собой
Денизлиспор: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Малатьяспор: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|Заявка
|26
|18
|3
|5
|57 - 26
|57
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|27
|18
|3
|6
|53 - 21
|57
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|27
|17
|4
|6
|49 - 28
|55
|4.
|Трабзонспор
|Заявка
|27
|15
|6
|6
|34 - 26
|51
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|27
|13
|7
|7
|47 - 32
|46
|6.
|Аланьяспор
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|42 - 27
|43
|7.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|27
|11
|10
|6
|39 - 30
|43
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|43 - 36
|41
|9.
|Гёзтепе
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|37 - 32
|36
|10.
|Антальяспор
|Заявка
|27
|7
|14
|6
|25 - 30
|35
|11.
|Сивасспор
|Заявка
|26
|7
|12
|7
|29 - 31
|33
|12.
|Коньяспор
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|33 - 31
|32
|13.
|Малатьяспор
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|35 - 39
|31
|14.
|Касымпаша
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|30 - 43
|29
|15.
|Кайсериспор
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|19 - 31
|28
|16.
|Ризеспор
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|31 - 44
|28
|17.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|29 - 45
|26
|18.
|Эрзурумспор
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|26 - 43
|26
|19.
|Денизлиспор
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|26 - 48
|24
|20.
|Анкарагюджю
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|30 - 45
|23
|21.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|22 - 48
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|30 - 7
|31
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 7
|30
|3.
|Аланьяспор
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|30 - 12
|30
|4.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|25 - 13
|29
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|25 - 14
|26
|6.
|Фенербахче
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 17
|23
|7.
|Трабзонспор
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|17 - 16
|22
|8.
|Гёзтепе
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|24 - 14
|22
|9.
|Хатайспор
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 13
|22
|10.
|Коньяспор
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|11.
|Ризеспор
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 18
|20
|12.
|Антальяспор
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|14 - 15
|20
|13.
|Касымпаша
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 22
|20
|14.
|Малатьяспор
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 16
|19
|15.
|Анкарагюджю
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 19
|17
|16.
|Кайсериспор
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 13
|16
|17.
|Сивасспор
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|12 - 13
|15
|18.
|Денизлиспор
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 17
|15
|19.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 21
|15
|20.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 23
|13
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|27 - 11
|32
|2.
|Трабзонспор
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|17 - 10
|29
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|14
|9
|0
|5
|22 - 14
|27
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 19
|26
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|6.
|Сивасспор
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|17 - 18
|18
|7.
|Эрзурумспор
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|13 - 22
|16
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 22
|15
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|14
|2
|9
|3
|11 - 15
|15
|10.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 17
|14
|11.
|Гёзтепе
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 18
|14
|12.
|Аланьяспор
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 15
|13
|13.
|Коньяспор
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 18
|12
|14.
|Кайсериспор
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 18
|12
|15.
|Малатьяспор
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|17 - 23
|12
|16.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 24
|11
|17.
|Касымпаша
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 21
|9
|18.
|Денизлиспор
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|14 - 31
|9
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 25
|8
|20.
|Ризеспор
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|12 - 26
|8
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 26
|6
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
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