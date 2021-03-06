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ОФИ
1:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Лариса
0'
1:0
2' Гол
Стаикос Пасхалис
6'
32
Сотириу
Димитриос
2
Ус
Абдул
Рахман
15
Диамантис
Апостолос
18
Яннулис
Костас
34
Коровесис
Никос
29
Мельядо
Мигель
33
Де
Гузман
Джонатан
26
Стаикос
Пасхалис
7
Стургеон
Фабиу
28
Гривас
Фриксос
22
Сардинеро
Адриан
1
Надь
Гергей
25
Бертос
Манолис
16
Жижич
Никола
27
Максименко
Максим
11
Якимовски
Никола
88
Николиас
Александрос
30
Adrian
Colombino
10
Бен-Хатира
Энис
29
Matias
Acuna
I
17
Пинакас
Димитрис
9
Дурмишай
Фиорин
ОФИ
4-3-3
Лариса
4-4-2

Ход матча

2'
Стаикос Пасхалис
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стургеон Фабиу 5 0.21
2. Сардинеро Адриан 4 0.17
3. Нейра Хуан 3 (2) 0.13
4. Стаикос Пасхалис 2 (1) 0.08
5. Де Гузман Джонатан 1 0.04
6. Кастаньос Люк 1 0.04
7. Мельядо Мигель 1 0.04
8. Вафеас Никос 1 0.04
9. Яннулис Костас 0 0
10. Наби Адил 0 0
11. Ваш Рикарду 0 0
12. Коровесис Никос 0 0
13. Селимович Вахид 0 0
14. Ус Абдул Рахман 0 0
Лариса
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пинакас Димитрис 7 (1) 0.3
2. Matias Acuna I 2 0.09
3. Спарв Тим 1 0.04
4. Николиас Александрос 1 0.04
5. Юнес Хамза 1 0.04
6. Мужек Матео 1 0.04
7. Филип Стелиано 0 0
8. Торже Андрей-Габриэль 0 0
9. Бен-Хатира Энис 0 0
10. Муканджо Бенжамин 0 0
11. Михаил Алексиос 0 0
12. Дурмишай Фиорин 0 0
13. Максименко Максим 0 0
14. Глинос Спиридон 0 0

Карточки

ОФИ
# Игрок      
1. Нейра Хуан 8 1
2. Мельядо Мигель 8 1
3. Селимович Вахид 5 1
4. Вурос Праксителис 5 0
5. Коровесис Никос 4 0
6. Лимперакис Одиссеас 4 0
7. Сакор Важебах 3 0
8. Стаикос Пасхалис 3 0
9. Ус Абдул Рахман 3 0
10. Ватерман Бой 1 1
11. Яннулис Костас 2 0
12. Сардинеро Адриан 2 0
13. Сотириу Димитриос 2 0
14. Вафеас Никос 2 0
15. Диамантис Апостолос 2 0
16. Гривас Фриксос 2 0
17. Де Гузман Джонатан 1 0
18. Маринакис Никос 1 0
19. Фигейредо Жоау 1 0
20. Балояннис Константинос 1 0
21. Соуза Фелипе 1 0
Лариса
# Игрок      
1. Филип Стелиано 7 0
2. Милосавлевич Радомир 7 0
3. Дурмишай Фиорин 7 0
4. Спарв Тим 6 0
5. Жижич Никола 5 0
6. Труич Никола 5 0
7. Михаил Алексиос 4 0
8. Плателлас Вангелис 4 0
9. Торже Андрей-Габриэль 3 0
10. Сецерович Аднан 3 0
11. Илиадис Теохарис 3 0
12. Бертос Манолис 2 0
13. Якимовски Никола 2 0
14. Adrian Colombino 2 0
15. Юнес Хамза 2 0
16. Matias Acuna I 2 0
17. Пинакас Димитрис 2 0
18. Бен-Хатира Энис 1 0
19. Штифлер Мануэль 1 0
20. Чосич Урош 1 0
21. Николиас Александрос 1 0
22. Граур Дини 1 0
23. Надь Гергей 1 0
24. Мужек Матео 1 0
25. Глинос Спиридон 1 0
26. Кости Иоаннис 1 0
27. Джузино Эдриан 1 0
28. Майданос Георгиос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ОФИ 5.56% (1) 11.11% (2) 16.67% (3) 22.22% (4) 16.67% (3) 27.78% (5)
 Лариса 0 0 23.08% (3) 7.69% (1) 30.77% (4) 38.46% (5)

Предыдущие игры

ОФИ Последние 20 матчей: +4 =2 -14
Аполлон Смирнис 2:1 ОФИ ПАС Янина 1:0 ОФИ ОФИ 1:2 Волос Олимпиакос 3:0 ОФИ
ОФИ 1:1 Волос ОФИ 0:2 АЕК ОФИ 0:1 Астерас Панатинаикос 2:0 ОФИ Волос 2:0 ОФИ ОФИ 0:3 ПАОК Атромитос 0:0 ОФИ ОФИ 2:0 Ламия Панетоликос 2:1 ОФИ ОФИ 0:3 Арис Салоники Лариса 0:1 ОФИ ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис ОФИ 2:1 ПАС Янина Волос 1:4 ОФИ ОФИ 0:2 Олимпиакос АЕК 2:1 ОФИ
Лариса Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Лариса 1:0 Панетоликос Лариса 0:1 Ламия Атромитос 1:1 Лариса Лариса 2:4 АЕК
Лариса 1:2 ПАОК Лариса 0:0 Волос Арис Салоники 1:0 Лариса Астерас 1:0 Лариса ПАОК 5:0 Лариса Лариса 0:1 Аполлон Смирнис Панатинаикос 2:0 Лариса Лариса 0:0 ПАС Янина Лариса 1:1 ПАОК Олимпиакос 5:1 Лариса Лариса 0:1 ОФИ Панетоликос 2:1 Лариса Лариса 0:3 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос АЕК 4:1 Лариса ПАС Янина 1:2 Лариса

Последние игры между собой

ОФИ: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Лариса: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Лариса 0:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:0 Лариса Суперлига Лариса 3:2 ОФИ Суперлига ОФИ 0:0 Лариса Суперлига
Лариса 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:2 Лариса Суперлига Лариса 4:3 ОФИ Суперлига Лариса 5:1 ОФИ Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 24 19 4 1 58 - 12 61
2. Арис Салоники Заявка 24 14 5 5 31 - 14 47
3. ПАОК Заявка 24 13 7 4 46 - 22 46
4. АЕК Заявка 24 13 6 5 39 - 28 45
5. Панатинаикос Заявка 24 12 6 6 28 - 17 42
6. Астерас Заявка 24 11 8 5 26 - 23 41
7. Волос Заявка 24 7 9 8 25 - 31 30
8. Атромитос Заявка 24 6 8 10 23 - 34 26
9. Аполлон Смирнис Заявка 24 7 4 13 25 - 33 25
10. ПАС Янина Заявка 24 6 7 11 21 - 26 25
11. Ламия Заявка 23 4 7 12 12 - 34 19
12. ОФИ Заявка 24 5 4 15 20 - 39 19
13. Панетоликос Заявка 24 3 8 13 12 - 31 17
14. Лариса Заявка 23 2 7 14 13 - 35 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 12 11 1 0 32 - 3 34
2. ПАОК Заявка 12 8 4 0 28 - 9 28
3. Астерас Заявка 12 7 3 2 13 - 9 24
4. Арис Салоники Заявка 12 7 2 3 15 - 7 23
5. Панатинаикос Заявка 12 6 4 2 13 - 6 22
6. АЕК Заявка 12 5 4 3 19 - 15 19
7. Атромитос Заявка 12 4 4 4 15 - 16 16
8. Волос Заявка 12 3 4 5 9 - 13 13
9. Панетоликос Заявка 12 3 3 6 10 - 15 12
10. Аполлон Смирнис Заявка 12 3 1 8 14 - 21 10
11. ПАС Янина Заявка 12 2 4 6 8 - 13 10
12. Ламия Заявка 11 2 3 6 7 - 17 9
13. ОФИ Заявка 12 2 3 7 10 - 21 9
14. Лариса Заявка 12 1 5 6 6 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 12 8 3 1 26 - 9 27
2. АЕК Заявка 12 8 2 2 20 - 13 26
3. Арис Салоники Заявка 12 7 3 2 16 - 7 24
4. Панатинаикос Заявка 12 6 2 4 15 - 11 20
5. ПАОК Заявка 12 5 3 4 18 - 13 18
6. Астерас Заявка 12 4 5 3 13 - 14 17
7. Волос Заявка 12 4 5 3 16 - 18 17
8. ПАС Янина Заявка 12 4 3 5 13 - 13 15
9. Аполлон Смирнис Заявка 12 4 3 5 11 - 12 15
10. ОФИ Заявка 12 3 1 8 10 - 18 10
11. Атромитос Заявка 12 2 4 6 8 - 18 10
12. Ламия Заявка 12 2 4 6 5 - 17 10
13. Лариса Заявка 11 1 2 8 7 - 20 5
14. Панетоликос Заявка 12 0 5 7 2 - 16 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Vardinogiannis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ОФИ
Ничья
Лариса
1.78
3.52
5.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.78 3.40 5.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.74 3.45 5.00
  1.77 3.52 4.98

Самый высокий коэффициент на матч «ОФИ» – «Лариса» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ОФИ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лариса» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ОФИ» – «Лариса», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.85 1.06 6.20 1.10 2.78 1.42 2.26 1.64 1.72 2.24 1.33 3.30 1.26 3.70 1.07 6.75 1.06 7.10
9.30 1.06 6.90 1.08 2.75 1.36 2.23 1.66 2.31 1.61 1.92 1.88 1.71 2.14 1.28 3.05 1.20 3.80 1.09 6.60 1.05 7.40 1.01 14.00 0.00 12.50 0.00 20.00
3.05 1.38 2.68 1.48 2.30 1.63 1.92 1.92 1.69 2.19 1.52 2.57 1.24 4.07
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
2.62 1.49 1.73 2.20 1.33 3.30
1.74 2.10 1.35 3.05 1.09 6.80
2.73 1.47 2.24 1.66 1.74 2.13 1.47 2.73 1.34 3.32
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.45 1.31 2.34 1.60 1.58 2.38 1.23 4.20
2.20 1.65 1.50 2.48 1.23 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.12 1.67
Букмекер Да Нет
5.60 1.15
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Где смотреть матч ОФИ 1:0 Лариса онлайн

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