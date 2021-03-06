ОФИ
2:3
Конец матча
Стадион: Теодорос Вардинояннис
Лариса
1:0
2' ГолСтаикос Пасхалис
1:1
29' ПенальтиДурмишай Фиорин
38' Желтая карточкаМаксименко Максим
1:2
63' ГолMatias Acuna I
66' Желтая карточкаДурмишай Фиорин
2:2
74' ПенальтиДе Гузман Джонатан
76' Желтая карточкаДе Гузман Джонатан
78' Красная карточкаСолис Насарено
79' Желтая карточкаИлиадис Теохарис
79' Желтая карточкаМельядо Мигель
2:3
84' ГолДурмишай Фиорин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
-
13 Вафеас НикосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Georgios Simos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Жижич НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
66 Граур ДиниЗащитник
- Защитник
-
15 Чосич УрошЗащитник
-
33 Нунич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Феста Джанлука
Ход матча
2'
29'
1:1
63'
66'
74'
78'
79'
79'
84'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 5
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 24
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стургеон Фабиу
|5
|0.2
|2.
|Сардинеро Адриан
|4
|0.16
|3.
|Стаикос Пасхалис
|3 (1)
|0.12
|4.
|Нейра Хуан
|3 (2)
|0.12
|5.
|Де Гузман Джонатан
|2 (1)
|0.08
|6.
|Кастаньос Люк
|1
|0.04
|7.
|Мельядо Мигель
|1
|0.04
|8.
|Вафеас Никос
|1
|0.04
|9.
|Яннулис Костас
|0
|0
|10.
|Наби Адил
|0
|0
|11.
|Ваш Рикарду
|0
|0
|12.
|Коровесис Никос
|0
|0
|13.
|Селимович Вахид
|0
|0
|14.
|Ус Абдул Рахман
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пинакас Димитрис
|7 (1)
|0.29
|2.
|Matias Acuna I
|3
|0.13
|3.
|Дурмишай Фиорин
|2 (1)
|0.08
|4.
|Спарв Тим
|1
|0.04
|5.
|Николиас Александрос
|1
|0.04
|6.
|Юнес Хамза
|1
|0.04
|7.
|Мужек Матео
|1
|0.04
|8.
|Филип Стелиано
|0
|0
|9.
|Торже Андрей-Габриэль
|0
|0
|10.
|Бен-Хатира Энис
|0
|0
|11.
|Муканджо Бенжамин
|0
|0
|12.
|Михаил Алексиос
|0
|0
|13.
|Максименко Максим
|0
|0
|14.
|Глинос Спиридон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мельядо Мигель
|9
|1
|2.
|Нейра Хуан
|8
|1
|3.
|Селимович Вахид
|5
|1
|4.
|Вурос Праксителис
|5
|0
|5.
|Коровесис Никос
|4
|0
|6.
|Лимперакис Одиссеас
|4
|0
|7.
|Сакор Важебах
|3
|0
|8.
|Стаикос Пасхалис
|3
|0
|9.
|Ус Абдул Рахман
|3
|0
|10.
|Ватерман Бой
|1
|1
|11.
|Де Гузман Джонатан
|2
|0
|12.
|Яннулис Костас
|2
|0
|13.
|Сардинеро Адриан
|2
|0
|14.
|Сотириу Димитриос
|2
|0
|15.
|Вафеас Никос
|2
|0
|16.
|Диамантис Апостолос
|2
|0
|17.
|Гривас Фриксос
|2
|0
|18.
|Солис Насарено
|0
|1
|19.
|Маринакис Никос
|1
|0
|20.
|Фигейредо Жоау
|1
|0
|21.
|Балояннис Константинос
|1
|0
|22.
|Соуза Фелипе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дурмишай Фиорин
|8
|0
|2.
|Филип Стелиано
|7
|0
|3.
|Милосавлевич Радомир
|7
|0
|4.
|Спарв Тим
|6
|0
|5.
|Жижич Никола
|5
|0
|6.
|Труич Никола
|5
|0
|7.
|Михаил Алексиос
|4
|0
|8.
|Плателлас Вангелис
|4
|0
|9.
|Илиадис Теохарис
|4
|0
|10.
|Торже Андрей-Габриэль
|3
|0
|11.
|Сецерович Аднан
|3
|0
|12.
|Бертос Манолис
|2
|0
|13.
|Якимовски Никола
|2
|0
|14.
|Adrian Colombino
|2
|0
|15.
|Юнес Хамза
|2
|0
|16.
|Matias Acuna I
|2
|0
|17.
|Пинакас Димитрис
|2
|0
|18.
|Бен-Хатира Энис
|1
|0
|19.
|Штифлер Мануэль
|1
|0
|20.
|Чосич Урош
|1
|0
|21.
|Николиас Александрос
|1
|0
|22.
|Граур Дини
|1
|0
|23.
|Надь Гергей
|1
|0
|24.
|Максименко Максим
|1
|0
|25.
|Мужек Матео
|1
|0
|26.
|Глинос Спиридон
|1
|0
|27.
|Кости Иоаннис
|1
|0
|28.
|Джузино Эдриан
|1
|0
|29.
|Майданос Георгиос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ОФИ
|5.56% (1)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|27.78% (5)
|Лариса
|0
|0
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|38.46% (5)
Предыдущие игры
ОФИ Последние 20 матчей: +4 =2 -14Аполлон Смирнис 2:1 ОФИ ПАС Янина 1:0 ОФИ ОФИ 1:2 Волос Олимпиакос 3:0 ОФИ
Лариса Последние 20 матчей: +2 =5 -13Лариса 1:0 Панетоликос Лариса 0:1 Ламия Атромитос 1:1 Лариса Лариса 2:4 АЕК
Лариса 1:2 ПАОК Лариса 0:0 Волос Арис Салоники 1:0 Лариса Астерас 1:0 Лариса ПАОК 5:0 Лариса Лариса 0:1 Аполлон Смирнис Панатинаикос 2:0 Лариса Лариса 0:0 ПАС Янина Лариса 1:1 ПАОК Олимпиакос 5:1 Лариса Лариса 0:1 ОФИ Панетоликос 2:1 Лариса Лариса 0:3 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос АЕК 4:1 Лариса ПАС Янина 1:2 Лариса
Последние игры между собой
ОФИ: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Лариса: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|24
|19
|4
|1
|58 - 12
|61
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|31 - 14
|47
|3.
|ПАОК
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|46 - 22
|46
|4.
|АЕК
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|39 - 28
|45
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|28 - 17
|42
|6.
|Астерас
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|26 - 23
|41
|7.
|Волос
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|25 - 31
|30
|8.
|Атромитос
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|23 - 34
|26
|9.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|25 - 33
|25
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|21 - 26
|25
|11.
|Ламия
|Заявка
|23
|4
|7
|12
|12 - 34
|19
|12.
|ОФИ
|Заявка
|25
|5
|4
|16
|22 - 42
|19
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|24
|3
|8
|13
|12 - 31
|17
|14.
|Лариса
|Заявка
|24
|3
|7
|14
|16 - 37
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|32 - 3
|34
|2.
|ПАОК
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|28 - 9
|28
|3.
|Астерас
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|13 - 9
|24
|4.
|Арис Салоники
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 7
|23
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|13 - 6
|22
|6.
|АЕК
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 15
|19
|7.
|Атромитос
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|15 - 16
|16
|8.
|Волос
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 13
|13
|9.
|Панетоликос
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 15
|12
|10.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|14 - 21
|10
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|12.
|Ламия
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 17
|9
|13.
|ОФИ
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 24
|9
|14.
|Лариса
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|6 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|26 - 9
|27
|2.
|АЕК
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 13
|26
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|16 - 7
|24
|4.
|Панатинаикос
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|5.
|ПАОК
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 13
|18
|6.
|Астерас
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 14
|17
|7.
|Волос
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 18
|17
|8.
|ПАС Янина
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 13
|15
|9.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 12
|15
|10.
|ОФИ
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 18
|10
|11.
|Атромитос
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 18
|10
|12.
|Ламия
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|5 - 17
|10
|13.
|Лариса
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 22
|8
|14.
|Панетоликос
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|2 - 16
|5
Победитель
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