Специя
0:1
Второй тайм: 54'
Стадион: Альберто Пиччи
Беневенто
0:1
24' ГолГайч Адольфо
25' Желтая карточкаБастони Симоне
44' Желтая карточкаИмпрота Риккардо
88
Сена
Лео
18
Нзола
М'Бала
15
Глик
Камил
29
Ионице
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Сена ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
69 Виньяли ЛукаЗащитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
-
22 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Фариас ДиегоНападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Защитник
-
25 Сау МаркоПолузащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Диамбо АмадуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
24'
0:1
25'
44'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
76 Владение мячом, % 24
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нзола М'Бала
|9 (3)
|0.35
|2.
|Гьяси Эммануэль
|4
|0.15
|3.
|Галабинов Андрей
|3
|0.12
|4.
|Фариас Диего
|3
|0.12
|5.
|Побега Томмазо
|3
|0.12
|6.
|Верде Даниэле
|2
|0.08
|7.
|Пикколи Роберто
|2
|0.08
|8.
|Бастони Симоне
|1
|0.04
|9.
|Терци Клаудио
|1
|0.04
|10.
|Маджоре Джулио
|1
|0.04
|11.
|Шабо Юлиан
|1
|0.04
|12.
|Эрлич Мартин
|1
|0.04
|13.
|Агудело Кевин
|1
|0.04
|14.
|Риччи Матео
|0
|0
|15.
|Эстевес Науэль
|0
|0
|16.
|Рафаэл Биттенкур
|0
|0
|17.
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|18.
|Исмайли Ардиан
|0
|0
|19.
|Феррер Сальвадор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капрари Джанлука
|5
|0.19
|2.
|Лападула Джанлука
|4
|0.15
|3.
|Сау Марко
|3 (1)
|0.12
|4.
|Летиция Гаэтано
|3
|0.12
|5.
|Инсинье Роберто
|2
|0.08
|6.
|Виола Николас
|2 (1)
|0.08
|7.
|Кальдирола Лука
|2
|0.08
|8.
|Скьяттарелла Паскуале
|1
|0.04
|9.
|Туиа Алессандро
|1
|0.04
|10.
|Фальке Яго
|1
|0.04
|11.
|Импрота Риккардо
|1
|0.04
|12.
|Гайч Адольфо
|1
|0.04
|13.
|Хетемай Перпарим
|0
|0
|14.
|Глик Камил
|0
|0
|15.
|Барба Федерико
|0
|0
|16.
|Фулон Дам
|0
|0
|17.
|Пастина Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шабо Юлиан
|8
|1
|2.
|Терци Клаудио
|7
|1
|3.
|Бастони Симоне
|6
|0
|4.
|Эрлич Мартин
|5
|0
|5.
|Эстевес Науэль
|5
|0
|6.
|Побега Томмазо
|5
|0
|7.
|Виньяли Лука
|3
|1
|8.
|Гьяси Эммануэль
|4
|0
|9.
|Риччи Матео
|4
|0
|10.
|Феррер Сальвадор
|4
|0
|11.
|Марчицца Риккардо
|3
|0
|12.
|Сапонара Риккардо
|1
|1
|13.
|Исмайли Ардиан
|1
|1
|14.
|Фариас Диего
|2
|0
|15.
|Акампора Дженнаро
|2
|0
|16.
|Нзола М'Бала
|2
|0
|17.
|Маджоре Джулио
|2
|0
|18.
|Агум Люсьен
|2
|0
|19.
|Агудело Кевин
|2
|0
|20.
|Зут Йерун
|1
|0
|21.
|Сала Джакопо
|1
|0
|22.
|Проведель Иван
|1
|0
|23.
|Дейола Алессандро
|1
|0
|24.
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|25.
|Верде Даниэле
|1
|0
|26.
|Рамос Хуан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Скьяттарелла Паскуале
|8
|1
|2.
|Глик Камил
|6
|1
|3.
|Импрота Риккардо
|6
|0
|4.
|Ионице Артур
|5
|0
|5.
|Барба Федерико
|5
|0
|6.
|Капрари Джанлука
|3
|1
|7.
|Дабо Брайан
|4
|0
|8.
|Фулон Дам
|4
|0
|9.
|Хетемай Перпарим
|3
|0
|10.
|Туиа Алессандро
|3
|0
|11.
|Кальдирола Лука
|3
|0
|12.
|Маджио Кристиан
|2
|0
|13.
|Лападула Джанлука
|2
|0
|14.
|Инсинье Роберто
|2
|0
|15.
|Монтипо Лоренцо
|2
|0
|16.
|Депаоли Фабио
|2
|0
|17.
|Сау Марко
|0
|1
|18.
|Летиция Гаэтано
|1
|0
|19.
|Тельо Андрес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Специя
|3.13% (1)
|25% (8)
|15.63% (5)
|9.38% (3)
|28.13% (9)
|18.75% (6)
|Беневенто
|8% (2)
|4% (1)
|28% (7)
|32% (8)
|8% (2)
|20% (5)
Предыдущие игры
Специя Последние 20 матчей: +6 =4 -10Ювентус 3:0 Специя Специя 2:2 Парма Фиорентина 3:0 Специя Специя 2:0 Милан
Беневенто Последние 20 матчей: +4 =7 -9Беневенто 0:3 Верона Наполи 2:0 Беневенто Беневенто 0:0 Рома Болонья 1:1 Беневенто
Беневенто 1:1 Сампдория Интер Милан 4:0 Беневенто Беневенто 2:2 Торино Кротоне 4:1 Беневенто Беневенто 1:4 Аталанта Кальяри 1:2 Беневенто Беневенто 0:2 Милан Удинезе 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Дженоа Беневенто 1:1 Лацио Сассуоло 1:0 Беневенто Парма 0:0 Беневенто Беневенто 1:1 Ювентус Фиорентина 0:1 Беневенто Беневенто 0:3 Специя Верона 3:1 Беневенто
Последние игры между собой
Специя: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 5
Беневенто: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|62 - 25
|59
|2.
|Милан
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|48 - 30
|53
|3.
|Ювентус
|Заявка
|24
|14
|7
|3
|48 - 20
|49
|4.
|Аталанта
|Заявка
|25
|14
|7
|4
|60 - 32
|49
|5.
|Рома
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|50 - 38
|47
|6.
|Наполи
|Заявка
|24
|14
|2
|8
|52 - 28
|44
|7.
|Лацио
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|38 - 32
|43
|8.
|Верона
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|34 - 27
|38
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|40 - 37
|36
|10.
|Сампдория
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|34 - 37
|31
|11.
|Удинезе
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|27 - 34
|29
|12.
|Болонья
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|32 - 38
|28
|13.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|26
|7
|7
|12
|26 - 47
|28
|14.
|Дженоа
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|27 - 37
|27
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|26 - 38
|25
|16.
|Специя
|0:1 Заявка
|26
|6
|7
|13
|32 - 47
|25
|17.
|Кальяри
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|27 - 41
|21
|18.
|Торино
|Заявка
|23
|3
|11
|9
|33 - 41
|20
|19.
|Парма
|Заявка
|25
|2
|9
|14
|20 - 49
|15
|20.
|Кротоне
|Заявка
|25
|3
|3
|19
|24 - 62
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|35 - 14
|31
|2.
|Рома
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|32 - 15
|30
|3.
|Ювентус
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|26 - 8
|29
|4.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|30 - 10
|25
|5.
|Аталанта
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|35 - 19
|24
|6.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 14
|23
|7.
|Милан
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|25 - 19
|22
|8.
|Верона
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 12
|21
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 13
|19
|10.
|Болонья
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 20
|18
|11.
|Сампдория
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|19 - 19
|16
|12.
|Дженоа
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|13.
|Удинезе
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 12
|15
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|18 - 18
|15
|15.
|Кальяри
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 21
|12
|16.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 24
|11
|17.
|Кротоне
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|14 - 24
|10
|18.
|Специя
|0:1 Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 22
|10
|19.
|Парма
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|6 - 22
|8
|20.
|Торино
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|23 - 11
|31
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|27 - 11
|28
|3.
|Аталанта
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 13
|25
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 19
|21
|5.
|Лацио
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 18
|20
|6.
|Ювентус
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 12
|20
|7.
|Наполи
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|22 - 18
|19
|8.
|Рома
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 23
|17
|9.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 23
|17
|10.
|Верона
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|16 - 15
|17
|11.
|Сампдория
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 18
|15
|12.
|Специя
|0:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 25
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 22
|14
|14.
|Торино
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 22
|13
|15.
|Дженоа
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|8 - 17
|11
|16.
|Болонья
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 18
|10
|17.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 20
|9
|18.
|Парма
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|14 - 27
|7
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 25
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|10 - 38
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Специя» – «Беневенто» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Специя» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Беневенто» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Специя» – «Беневенто», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Специя 0:1 Беневенто
Исход игры
Специя
73.1% (106)
Ничья
24.1% (35)
Беневенто
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
41.26% (59)
Меньше
58.74% (84)
Обе команды забьют
Да
62.94% (90)
Нет
37.06% (53)
Популярный счёт
2:1 Специя
36.6% (53)
1:0 Специя
29.7% (43)
1:1 Ничья
21.4% (31)
2:0 Специя
4.1% (6)
1:2 Беневенто
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
0:1 Беневенто
1.4% (2)
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