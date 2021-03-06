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  3. Италия
Специя
0:1
Второй тайм: 54'

Стадион:
Беневенто
0'
0:1
24' Гол
Гайч Адольфо
25' Желтая карточка
Бастони Симоне
44' Желтая карточка
Импрота Риккардо
54'
1
Зут
Йерун
21
Феррер
Сальвадор
34
Исмайли
Ардиан
19
Терци
Клаудио
20
Бастони
Симоне
88
Сена
Лео
8
Риччи
Матео
24
Эстевес
Науэль
31
Верде
Даниэле
18
Нзола
М'Бала
11
Гьяси
Эммануэль
1
Монтипо
Лоренцо
13
Туиа
Алессандро
15
Глик
Камил
93
Барба
Федерико
8
Тельо
Андрес
56
Хетемай
Перпарим
10
Виола
Николас
29
Ионице
Артур
16
Импрота
Риккардо
7
Гайч
Адольфо
17
Капрари
Джанлука
Специя
4-3-3
Беневенто
3-5-2

Ход матча

24'
0:1
Гайч Адольфо
(Виола Николас)
25'
Бастони Симоне
 
44'
 
Импрота Риккардо
46'
Марчицца Риккардо
Терци Клаудио
 
46'
Эрлич Мартин
Бастони Симоне
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 76 Владение мячом, % 24

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нзола М'Бала 9 (3) 0.35
2. Гьяси Эммануэль 4 0.15
3. Галабинов Андрей 3 0.12
4. Фариас Диего 3 0.12
5. Побега Томмазо 3 0.12
6. Верде Даниэле 2 0.08
7. Пикколи Роберто 2 0.08
8. Бастони Симоне 1 0.04
9. Терци Клаудио 1 0.04
10. Маджоре Джулио 1 0.04
11. Шабо Юлиан 1 0.04
12. Эрлич Мартин 1 0.04
13. Агудело Кевин 1 0.04
14. Риччи Матео 0 0
15. Эстевес Науэль 0 0
16. Рафаэл Биттенкур 0 0
17. Бартоломей Паоло 0 0
18. Исмайли Ардиан 0 0
19. Феррер Сальвадор 0 0
Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капрари Джанлука 5 0.19
2. Лападула Джанлука 4 0.15
3. Сау Марко 3 (1) 0.12
4. Летиция Гаэтано 3 0.12
5. Инсинье Роберто 2 0.08
6. Виола Николас 2 (1) 0.08
7. Кальдирола Лука 2 0.08
8. Скьяттарелла Паскуале 1 0.04
9. Туиа Алессандро 1 0.04
10. Фальке Яго 1 0.04
11. Импрота Риккардо 1 0.04
12. Гайч Адольфо 1 0.04
13. Хетемай Перпарим 0 0
14. Глик Камил 0 0
15. Барба Федерико 0 0
16. Фулон Дам 0 0
17. Пастина Кристиан 0 0

Карточки

Специя
# Игрок      
1. Шабо Юлиан 8 1
2. Терци Клаудио 7 1
3. Бастони Симоне 6 0
4. Эрлич Мартин 5 0
5. Эстевес Науэль 5 0
6. Побега Томмазо 5 0
7. Виньяли Лука 3 1
8. Гьяси Эммануэль 4 0
9. Риччи Матео 4 0
10. Феррер Сальвадор 4 0
11. Марчицца Риккардо 3 0
12. Сапонара Риккардо 1 1
13. Исмайли Ардиан 1 1
14. Фариас Диего 2 0
15. Акампора Дженнаро 2 0
16. Нзола М'Бала 2 0
17. Маджоре Джулио 2 0
18. Агум Люсьен 2 0
19. Агудело Кевин 2 0
20. Зут Йерун 1 0
21. Сала Джакопо 1 0
22. Проведель Иван 1 0
23. Дейола Алессандро 1 0
24. Бартоломей Паоло 1 0
25. Верде Даниэле 1 0
26. Рамос Хуан 1 0
Беневенто
# Игрок      
1. Скьяттарелла Паскуале 8 1
2. Глик Камил 6 1
3. Импрота Риккардо 6 0
4. Ионице Артур 5 0
5. Барба Федерико 5 0
6. Капрари Джанлука 3 1
7. Дабо Брайан 4 0
8. Фулон Дам 4 0
9. Хетемай Перпарим 3 0
10. Туиа Алессандро 3 0
11. Кальдирола Лука 3 0
12. Маджио Кристиан 2 0
13. Лападула Джанлука 2 0
14. Инсинье Роберто 2 0
15. Монтипо Лоренцо 2 0
16. Депаоли Фабио 2 0
17. Сау Марко 0 1
18. Летиция Гаэтано 1 0
19. Тельо Андрес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Специя 3.13% (1) 25% (8) 15.63% (5) 9.38% (3) 28.13% (9) 18.75% (6)
 Беневенто 8% (2) 4% (1) 28% (7) 32% (8) 8% (2) 20% (5)

Предыдущие игры

Специя Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Ювентус 3:0 Специя Специя 2:2 Парма Фиорентина 3:0 Специя Специя 2:0 Милан
Сассуоло 1:2 Специя Специя 0:1 Удинезе Наполи 4:2 Специя Рома 4:3 Специя Рома 2:4 Специя Торино 0:0 Специя Специя 2:1 Сампдория Наполи 1:2 Специя Специя 0:1 Верона Специя 1:2 Дженоа Интер Милан 2:1 Специя Специя 2:2 Болонья Кротоне 4:1 Специя Специя 1:2 Лацио Кальяри 2:2 Специя Болонья 2:4 Специя
Беневенто Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Беневенто 0:3 Верона Наполи 2:0 Беневенто Беневенто 0:0 Рома Болонья 1:1 Беневенто
Беневенто 1:1 Сампдория Интер Милан 4:0 Беневенто Беневенто 2:2 Торино Кротоне 4:1 Беневенто Беневенто 1:4 Аталанта Кальяри 1:2 Беневенто Беневенто 0:2 Милан Удинезе 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Дженоа Беневенто 1:1 Лацио Сассуоло 1:0 Беневенто Парма 0:0 Беневенто Беневенто 1:1 Ювентус Фиорентина 0:1 Беневенто Беневенто 0:3 Специя Верона 3:1 Беневенто

Последние игры между собой

Специя: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 5
Беневенто: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 3
Беневенто 0:3 Специя Серия A Беневенто 3:1 Специя Серия B Специя 0:1 Беневенто Серия B Беневенто 2:3 Специя Серия B
Специя 3:1 Беневенто Серия B Беневенто 2:1 Специя Серия B Специя 1:3 Беневенто Серия B Беневенто 1:0 Специя Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 25 18 5 2 62 - 25 59
2. Милан Заявка 25 16 5 4 48 - 30 53
3. Ювентус Заявка 24 14 7 3 48 - 20 49
4. Аталанта Заявка 25 14 7 4 60 - 32 49
5. Рома Заявка 25 14 5 6 50 - 38 47
6. Наполи Заявка 24 14 2 8 52 - 28 44
7. Лацио Заявка 24 13 4 7 38 - 32 43
8. Верона Заявка 25 10 8 7 34 - 27 38
9. Сассуоло Заявка 24 9 9 6 40 - 37 36
10. Сампдория Заявка 25 9 4 12 34 - 37 31
11. Удинезе Заявка 25 7 8 10 27 - 34 29
12. Болонья Заявка 25 7 7 11 32 - 38 28
13. Беневенто 1:0 Заявка 26 7 7 12 26 - 47 28
14. Дженоа Заявка 25 6 9 10 27 - 37 27
15. Фиорентина Заявка 25 6 7 12 26 - 38 25
16. Специя 0:1 Заявка 26 6 7 13 32 - 47 25
17. Кальяри Заявка 25 5 6 14 27 - 41 21
18. Торино Заявка 23 3 11 9 33 - 41 20
19. Парма Заявка 25 2 9 14 20 - 49 15
20. Кротоне Заявка 25 3 3 19 24 - 62 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 10 1 1 35 - 14 31
2. Рома Заявка 13 9 3 1 32 - 15 30
3. Ювентус Заявка 12 9 2 1 26 - 8 29
4. Наполи Заявка 12 8 1 3 30 - 10 25
5. Аталанта Заявка 13 7 3 3 35 - 19 24
6. Лацио Заявка 12 7 2 3 18 - 14 23
7. Милан Заявка 13 6 4 3 25 - 19 22
8. Верона Заявка 12 6 3 3 18 - 12 21
9. Фиорентина Заявка 13 5 4 4 15 - 13 19
10. Болонья Заявка 12 5 3 4 21 - 20 18
11. Сампдория Заявка 12 5 1 6 19 - 19 16
12. Дженоа Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
13. Удинезе Заявка 12 4 3 5 10 - 12 15
14. Сассуоло Заявка 12 3 6 3 18 - 18 15
15. Кальяри Заявка 13 3 3 7 14 - 21 12
16. Беневенто 1:0 Заявка 13 2 5 6 12 - 24 11
17. Кротоне Заявка 12 3 1 8 14 - 24 10
18. Специя 0:1 Заявка 13 2 4 7 14 - 22 10
19. Парма Заявка 13 1 5 7 6 - 22 8
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 12 10 1 1 23 - 11 31
2. Интер Милан Заявка 13 8 4 1 27 - 11 28
3. Аталанта Заявка 12 7 4 1 25 - 13 25
4. Сассуоло Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
5. Лацио Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
6. Ювентус Заявка 12 5 5 2 22 - 12 20
7. Наполи Заявка 12 6 1 5 22 - 18 19
8. Рома Заявка 12 5 2 5 18 - 23 17
9. Беневенто 1:0 Заявка 13 5 2 6 14 - 23 17
10. Верона Заявка 13 4 5 4 16 - 15 17
11. Сампдория Заявка 13 4 3 6 15 - 18 15
12. Специя 0:1 Заявка 13 4 3 6 18 - 25 15
13. Удинезе Заявка 13 3 5 5 17 - 22 14
14. Торино Заявка 12 3 4 5 19 - 22 13
15. Дженоа Заявка 12 2 5 5 8 - 17 11
16. Болонья Заявка 13 2 4 7 11 - 18 10
17. Кальяри Заявка 12 2 3 7 13 - 20 9
18. Парма Заявка 12 1 4 7 14 - 27 7
19. Фиорентина Заявка 12 1 3 8 11 - 25 6
20. Кротоне Заявка 13 0 2 11 10 - 38 2
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Специя 73.1% (106)
X 24.1% (35)
Беневенто 2.8% (4)
Все прогнозы
2.11 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Специя
Ничья
Беневенто
8.00
3.56
3.50
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.23 3.56 3.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.10 3.54 3.48
Бонус: 5 000 ₽ 6.50 3.10 1.65
  6.92 3.31 1.68

Самый высокий коэффициент на матч «Специя» – «Беневенто» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Специя» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Беневенто» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Специя» – «Беневенто», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.50 1.04 4.66 1.19 3.06 1.38 2.21 1.78 1.66 2.27 1.39 3.01 1.24 4.06 1.11 6.55
8.90 1.03 7.90 1.05 3.40 1.30 2.65 1.48 1.90 2.00 1.47 2.68 1.32 3.26 1.12 5.50 1.08 6.05 1.00 10.75
7.50 1.08 5.80 1.13 5.55 1.14 2.50 1.23 2.14 1.76 1.60 2.33 1.72 2.20 1.22 4.20 1.15 5.30 1.04 12.00 1.03 14.00 1.01 17.00 1.01 17.00 0.00 19.00
2.53 1.55 3.33 1.35 2.60 1.53 1.89 1.99 1.60 2.42 1.42 2.99 1.49 2.73 1.34 3.46 1.13 7.05
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.40 1.57 1.59 2.36 1.28 3.68 1.11 6.60
2.91 1.41 1.92 1.88 1.43 2.83 1.13 5.90 1.09 7.30
2.22 1.65 1.42 2.85 1.48 2.63 1.08 7.77 1.05 10.50
1.97 1.91 1.62 2.38 1.27 3.89 1.58 2.53 1.30 3.67 1.16 5.59
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.26 1.34 1.97 1.84 1.48 2.65 1.22 4.28
3.85 1.26 2.65 1.48 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.85
2.60 1.45 1.65 2.14 1.25 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 1.96
1.65 2.22
Букмекер Да Нет
4.44 1.21
3.90 1.25
Букмекер Да Нет
3.38 1.32
3.35 1.29
Где смотреть матч Специя 0:1 Беневенто онлайн

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Прогнозы на матч Специя 0:1 Беневенто

Исход игры
Специя
73.1% (106)
Ничья
24.1% (35)
Беневенто
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
41.26% (59)
Меньше
58.74% (84)
Обе команды забьют
Да
62.94% (90)
Нет
37.06% (53)
Популярный счёт
2:1 Специя
36.6% (53)
1:0 Специя
29.7% (43)
1:1 Ничья
21.4% (31)
2:0 Специя
4.1% (6)
1:2 Беневенто
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
0:1 Беневенто
1.4% (2)
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