14
Муньис
Хуан
11
Агайев
Амир
15
Суарес
Дани
12
Мунафо
Хуан
23
Риера
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Муньис ХуанНападающий
- Нападающий
-
11 Агайев АмирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Гало РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Матич БоянНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Savvas Pantelidis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Суарес ДаниЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Мунафо ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Milan Rastavac
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манусос Йоргос
|5 (4)
|0.2
|2.
|Муньис Хуан
|3
|0.12
|3.
|Гутас Димитрис
|3
|0.12
|4.
|Агайев Амир
|3
|0.12
|5.
|Христодулопулос Лазарос
|3 (2)
|0.12
|6.
|Саломон Патрик
|1
|0.04
|7.
|Харисис Харилаос
|1
|0.04
|8.
|Нацос Спиридон
|1
|0.04
|9.
|Коцопулос Костас
|1
|0.04
|10.
|Мавроматис Теофанис
|1
|0.04
|11.
|Гало Родриго
|0
|0
|12.
|Матич Боян
|0
|0
|13.
|Н'Сикулу Кларк
|0
|0
|14.
|Эдомвоньи Брайт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барралес Джеронимо
|10 (4)
|0.4
|2.
|Фернандес Луис
|6
|0.24
|3.
|Риера Адриан
|3
|0.12
|4.
|Рехис Франсеск
|2
|0.08
|5.
|Мунафо Хуан
|2
|0.08
|6.
|Суарес Дани
|1
|0.04
|7.
|Паскуаль Андрес
|1
|0.04
|8.
|Цимас Панайотис
|1
|0.04
|9.
|Альварес Федерико
|0
|0
|10.
|Тилика Лео
|0
|0
|11.
|Котсирас Яннис
|0
|0
|12.
|Фернандес Борха II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Саломон Патрик
|7
|0
|2.
|Муньис Хуан
|3
|2
|3.
|Томашевич Йосип III
|6
|0
|4.
|Рисванис Спирос
|3
|1
|5.
|Гутас Димитрис
|4
|0
|6.
|Галвао Лукас
|4
|0
|7.
|Матич Боян
|2
|1
|8.
|Гало Родриго
|3
|0
|9.
|Струнгис Стефанос
|3
|0
|10.
|Коцопулос Костас
|3
|0
|11.
|Рабельо Бриан
|2
|0
|12.
|Харисис Харилаос
|2
|0
|13.
|Агайев Амир
|2
|0
|14.
|Нацос Спиридон
|2
|0
|15.
|Нтавиотис Георгиос
|2
|0
|16.
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0
|17.
|Манусос Йоргос
|1
|0
|18.
|Бусуладжич Азер
|1
|0
|19.
|Умбидес Хавьер
|1
|0
|20.
|Эдомвоньи Брайт
|1
|0
|21.
|Янниотис Андреас
|1
|0
|22.
|Кивракидис Кириакос
|1
|0
|23.
|Мандас Христос
|1
|0
|24.
|Мавроматис Теофанис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Барралес Джеронимо
|8
|0
|2.
|Мунафо Хуан
|5
|0
|3.
|Суарес Дани
|5
|0
|4.
|Вальенте Хосе
|5
|0
|5.
|Альварес Федерико
|4
|0
|6.
|Христос Тасулис
|4
|0
|7.
|Тилика Лео
|4
|0
|8.
|Котсирас Яннис
|4
|0
|9.
|Иглесиас Матиас
|3
|0
|10.
|Фернандес Борха II
|2
|0
|11.
|Гарсия Рубен II
|2
|0
|12.
|Паскуаль Андрес
|2
|0
|13.
|Костаньо Хосе
|2
|0
|14.
|Фернандес Луис
|1
|0
|15.
|Пападопулос Никос
|1
|0
|16.
|Бельок Франко
|1
|0
|17.
|Рехис Франсеск
|1
|0
|18.
|Пасалидис Триантафиллос
|1
|0
|19.
|Цифцис Антонис
|1
|0
|20.
|Риера Адриан
|1
|0
|21.
|Антцулас Георгиос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атромитос
|9.09% (2)
|4.55% (1)
|22.73% (5)
|13.64% (3)
|9.09% (2)
|40.91% (9)
|Астерас
|7.69% (2)
|23.08% (6)
|23.08% (6)
|7.69% (2)
|23.08% (6)
|15.38% (4)
Предыдущие игры
Атромитос Последние 20 матчей: +4 =7 -9Арис Салоники 3:0 Атромитос Атромитос 1:1 Лариса Аполлон Смирнис 2:1 Атромитос Атромитос 2:3 Панатинаикос
Атромитос 2:3 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Атромитос Панетоликос 1:1 Атромитос Атромитос 0:1 Олимпиакос ПАС Янина 2:2 Атромитос АЕК 2:1 Атромитос Атромитос 2:1 Ламия Атромитос 0:0 ОФИ Атромитос 3:2 ПАОК Волос 1:0 Атромитос Астерас 2:0 Атромитос Атромитос 2:2 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Атромитос Атромитос 0:2 ПАС Янина
Астерас Последние 20 матчей: +8 =7 -5Астерас 2:1 ПАОК АЕК 2:2 Астерас Астерас 0:0 Ламия Волос 0:1 Астерас
Астерас 0:2 Арис Салоники Астерас 2:1 Арис Салоники ОФИ 0:1 Астерас Астерас 1:0 Лариса Арис Салоники 2:0 Астерас Астерас 2:0 Панетоликос Аполлон Смирнис 0:1 Астерас Астерас 0:4 Олимпиакос Панатинаикос 0:0 Астерас ПАС Янина 2:2 Астерас Астерас 2:0 Атромитос Астерас 1:1 Волос ПАОК 2:0 Астерас Астерас 1:2 АЕК Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Ламия 2:2 Астерас
Последние игры между собой
Атромитос: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Астерас: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Астерас 2:1 Атромитос Суперлига Астерас 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 3:2 Астерас Суперлига Астерас 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Астерас Кубок Астерас 0:1 Атромитос Кубок Атромитос 1:0 Астерас Суперлига Астерас 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Астерас Суперлига Атромитос 2:1 Астерас Суперлига Астерас 1:0 Атромитос Суперлига Астерас 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Астерас Суперлига Астерас 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 4:3 Астерас Суперлига Атромитос 3:2 Астерас Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|24
|19
|4
|1
|58 - 12
|61
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|31 - 14
|47
|3.
|ПАОК
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|46 - 22
|46
|4.
|АЕК
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|39 - 28
|45
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|28 - 17
|42
|6.
|Астерас
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|26 - 23
|41
|7.
|Волос
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|25 - 31
|30
|8.
|Атромитос
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|23 - 34
|26
|9.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|25 - 33
|25
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|21 - 26
|25
|11.
|Ламия
|Заявка
|23
|4
|7
|12
|12 - 34
|19
|12.
|ОФИ
|Заявка
|25
|5
|4
|16
|22 - 42
|19
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|24
|3
|8
|13
|12 - 31
|17
|14.
|Лариса
|Заявка
|24
|3
|7
|14
|16 - 37
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|32 - 3
|34
|2.
|ПАОК
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|28 - 9
|28
|3.
|Астерас
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|13 - 9
|24
|4.
|Арис Салоники
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 7
|23
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|13 - 6
|22
|6.
|АЕК
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 15
|19
|7.
|Атромитос
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|15 - 16
|16
|8.
|Волос
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 13
|13
|9.
|Панетоликос
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 15
|12
|10.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|14 - 21
|10
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|12.
|Ламия
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 17
|9
|13.
|ОФИ
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 24
|9
|14.
|Лариса
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|6 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|26 - 9
|27
|2.
|АЕК
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 13
|26
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|16 - 7
|24
|4.
|Панатинаикос
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|5.
|ПАОК
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 13
|18
|6.
|Астерас
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 14
|17
|7.
|Волос
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 18
|17
|8.
|ПАС Янина
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 13
|15
|9.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 12
|15
|10.
|ОФИ
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 18
|10
|11.
|Атромитос
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 18
|10
|12.
|Ламия
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|5 - 17
|10
|13.
|Лариса
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 22
|8
|14.
|Панетоликос
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|2 - 16
|5
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Атромитос» – «Астерас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атромитос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астерас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атромитос» – «Астерас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров