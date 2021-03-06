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Атромитос
1:1
Конец матча

Стадион:
Астерас
0'
1:0
19' Гол
Манусос Йоргос
72' Желтая карточка
Иглесиас Матиас
75' Желтая карточка
Томашевич Йосип III
76' Желтая карточка
Нацос Спиридон
1:1
77' Гол
Али Баба Судайс
77' Желтая карточка
Али Баба Судайс
87' Желтая карточка
Барралес Джеронимо
90' Вторая желтая карточка
Иглесиас Матиас
90'+4
13
Теодоракис
Христос
16
Нацос
Спиридон
4
Гутас
Димитрис
24
Мавроматис
Теофанис
50
Томашевич
Йосип
III
8
Умбидес
Хавьер
21
Саломон
Патрик
6
Харисис
Харилаос
14
Муньис
Хуан
9
Манусос
Йоргос
11
Агайев
Амир
99
Цифцис
Антонис
27
Котсирас
Яннис
45
Христопулос
Яннис
15
Суарес
Дани
29
Альварес
Федерико
12
Мунафо
Хуан
6
Вальенте
Хосе
11
Рехис
Франсеск
23
Риера
Адриан
40
Паскуаль
Андрес
9
Барралес
Джеронимо
Атромитос
4-3-3
Астерас
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манусос Йоргос 6 (4) 0.24
2. Муньис Хуан 3 0.12
3. Гутас Димитрис 3 0.12
4. Агайев Амир 3 0.12
5. Христодулопулос Лазарос 3 (2) 0.12
6. Саломон Патрик 1 0.04
7. Харисис Харилаос 1 0.04
8. Нацос Спиридон 1 0.04
9. Коцопулос Костас 1 0.04
10. Мавроматис Теофанис 1 0.04
11. Гало Родриго 0 0
12. Матич Боян 0 0
13. Н'Сикулу Кларк 0 0
14. Эдомвоньи Брайт 0 0
Астерас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барралес Джеронимо 10 (4) 0.4
2. Фернандес Луис 6 0.24
3. Риера Адриан 3 0.12
4. Рехис Франсеск 2 0.08
5. Мунафо Хуан 2 0.08
6. Суарес Дани 1 0.04
7. Паскуаль Андрес 1 0.04
8. Цимас Панайотис 1 0.04
9. Али Баба Судайс 1 0.04
10. Альварес Федерико 0 0
11. Тилика Лео 0 0
12. Котсирас Яннис 0 0
13. Фернандес Борха II 0 0

Карточки

Атромитос
# Игрок      
1. Саломон Патрик 7 0
2. Томашевич Йосип III 7 0
3. Муньис Хуан 3 2
4. Рисванис Спирос 3 1
5. Гутас Димитрис 4 0
6. Галвао Лукас 4 0
7. Матич Боян 2 1
8. Гало Родриго 3 0
9. Нацос Спиридон 3 0
10. Струнгис Стефанос 3 0
11. Коцопулос Костас 3 0
12. Рабельо Бриан 2 0
13. Харисис Харилаос 2 0
14. Агайев Амир 2 0
15. Нтавиотис Георгиос 2 0
16. Христодулопулос Лазарос 1 0
17. Манусос Йоргос 1 0
18. Бусуладжич Азер 1 0
19. Умбидес Хавьер 1 0
20. Эдомвоньи Брайт 1 0
21. Янниотис Андреас 1 0
22. Кивракидис Кириакос 1 0
23. Мандас Христос 1 0
24. Мавроматис Теофанис 1 0
Астерас
# Игрок      
1. Барралес Джеронимо 9 0
2. Иглесиас Матиас 4 1
3. Мунафо Хуан 5 0
4. Суарес Дани 5 0
5. Вальенте Хосе 5 0
6. Альварес Федерико 4 0
7. Христос Тасулис 4 0
8. Тилика Лео 4 0
9. Котсирас Яннис 4 0
10. Фернандес Борха II 2 0
11. Гарсия Рубен II 2 0
12. Паскуаль Андрес 2 0
13. Костаньо Хосе 2 0
14. Фернандес Луис 1 0
15. Пападопулос Никос 1 0
16. Бельок Франко 1 0
17. Рехис Франсеск 1 0
18. Пасалидис Триантафиллос 1 0
19. Цифцис Антонис 1 0
20. Риера Адриан 1 0
21. Антцулас Георгиос 1 0
22. Али Баба Судайс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атромитос 8.7% (2) 8.7% (2) 21.74% (5) 13.04% (3) 8.7% (2) 39.13% (9)
 Астерас 7.41% (2) 22.22% (6) 22.22% (6) 7.41% (2) 22.22% (6) 18.52% (5)

Предыдущие игры

Атромитос Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Арис Салоники 3:0 Атромитос Атромитос 1:1 Лариса Аполлон Смирнис 2:1 Атромитос Атромитос 2:3 Панатинаикос
Атромитос 2:3 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Атромитос Панетоликос 1:1 Атромитос Атромитос 0:1 Олимпиакос ПАС Янина 2:2 Атромитос АЕК 2:1 Атромитос Атромитос 2:1 Ламия Атромитос 0:0 ОФИ Атромитос 3:2 ПАОК Волос 1:0 Атромитос Астерас 2:0 Атромитос Атромитос 2:2 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Атромитос Атромитос 0:2 ПАС Янина
Астерас Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Астерас 2:1 ПАОК АЕК 2:2 Астерас Астерас 0:0 Ламия Волос 0:1 Астерас
Астерас 0:2 Арис Салоники Астерас 2:1 Арис Салоники ОФИ 0:1 Астерас Астерас 1:0 Лариса Арис Салоники 2:0 Астерас Астерас 2:0 Панетоликос Аполлон Смирнис 0:1 Астерас Астерас 0:4 Олимпиакос Панатинаикос 0:0 Астерас ПАС Янина 2:2 Астерас Астерас 2:0 Атромитос Астерас 1:1 Волос ПАОК 2:0 Астерас Астерас 1:2 АЕК Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Ламия 2:2 Астерас

Последние игры между собой

Атромитос: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Астерас: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Астерас 2:0 Атромитос Суперлига Астерас 1:0 Атромитос Товарищеские матчи Астерас 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 2:1 Астерас Суперлига
Астерас 2:1 Атромитос Суперлига Астерас 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 3:2 Астерас Суперлига Астерас 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Астерас Кубок Астерас 0:1 Атромитос Кубок Атромитос 1:0 Астерас Суперлига Астерас 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Астерас Суперлига Атромитос 2:1 Астерас Суперлига Астерас 1:0 Атромитос Суперлига Астерас 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Астерас Суперлига Астерас 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 4:3 Астерас Суперлига Атромитос 3:2 Астерас Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 24 19 4 1 58 - 12 61
2. Арис Салоники Заявка 24 14 5 5 31 - 14 47
3. ПАОК Заявка 24 13 7 4 46 - 22 46
4. АЕК Заявка 24 13 6 5 39 - 28 45
5. Панатинаикос 0:0 Заявка 25 12 7 6 28 - 17 43
6. Астерас Заявка 25 11 9 5 27 - 24 42
7. Волос Заявка 24 7 9 8 25 - 31 30
8. Атромитос Заявка 25 6 9 10 24 - 35 27
9. ПАС Янина 0:0 Заявка 25 6 8 11 21 - 26 26
10. Аполлон Смирнис Заявка 24 7 4 13 25 - 33 25
11. Ламия Заявка 23 4 7 12 12 - 34 19
12. ОФИ Заявка 25 5 4 16 22 - 42 19
13. Панетоликос Заявка 24 3 8 13 12 - 31 17
14. Лариса Заявка 24 3 7 14 16 - 37 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 12 11 1 0 32 - 3 34
2. ПАОК Заявка 12 8 4 0 28 - 9 28
3. Астерас Заявка 12 7 3 2 13 - 9 24
4. Арис Салоники Заявка 12 7 2 3 15 - 7 23
5. Панатинаикос 0:0 Заявка 12 6 4 2 13 - 6 22
6. АЕК Заявка 12 5 4 3 19 - 15 19
7. Атромитос Заявка 13 4 5 4 16 - 17 17
8. Волос Заявка 12 3 4 5 9 - 13 13
9. Панетоликос Заявка 12 3 3 6 10 - 15 12
10. ПАС Янина 0:0 Заявка 13 2 5 6 8 - 13 11
11. Аполлон Смирнис Заявка 12 3 1 8 14 - 21 10
12. Ламия Заявка 11 2 3 6 7 - 17 9
13. ОФИ Заявка 13 2 3 8 12 - 24 9
14. Лариса Заявка 12 1 5 6 6 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 12 8 3 1 26 - 9 27
2. АЕК Заявка 12 8 2 2 20 - 13 26
3. Арис Салоники Заявка 12 7 3 2 16 - 7 24
4. Панатинаикос 0:0 Заявка 13 6 3 4 15 - 11 21
5. ПАОК Заявка 12 5 3 4 18 - 13 18
6. Астерас Заявка 13 4 6 3 14 - 15 18
7. Волос Заявка 12 4 5 3 16 - 18 17
8. ПАС Янина 0:0 Заявка 12 4 3 5 13 - 13 15
9. Аполлон Смирнис Заявка 12 4 3 5 11 - 12 15
10. ОФИ Заявка 12 3 1 8 10 - 18 10
11. Атромитос Заявка 12 2 4 6 8 - 18 10
12. Ламия Заявка 12 2 4 6 5 - 17 10
13. Лариса Заявка 12 2 2 8 10 - 22 8
14. Панетоликос Заявка 12 0 5 7 2 - 16 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 3.24 2.82 2.58
Бонус: 5 000 ₽ 8.00 1.38 4.30
  9.23 1.28 5.36

Самый высокий коэффициент на матч «Атромитос» – «Астерас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атромитос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астерас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атромитос» – «Астерас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.10 1.08 4.90 1.15 2.60 1.47 1.98 1.83 1.59 2.51 1.27 3.76 1.19 4.45 1.05 8.10 1.04 8.70
5.00 1.15 3.75 1.25 2.75 1.42 1.72 2.05 1.69 2.17 1.33 3.15 1.07 7.50 1.05 10.50 1.03 14.00 1.03 14.00 0.00 15.00 0.00 15.50 0.00 20.00
6.72 1.11 2.40 1.57 1.97 1.86 1.51 2.55 1.33 3.26 1.31 3.37 1.16 5.02 1.56 2.43 1.41 2.87 1.17 5.16
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.31 1.61 1.57 2.40 1.32 3.38
1.77 1.97 1.22 4.00 1.17 4.70 1.02 17.00 1.01 21.00
2.20 1.66 1.81 2.00 1.40 2.87 1.26 3.64 1.64 2.23 1.38 2.97 1.12 5.74
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.20 1.35 2.11 1.73 1.51 2.56
2.08 1.70 1.47 2.60 1.15 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.90
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Где смотреть матч Атромитос 1:1 Астерас онлайн

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