1:0
19' ГолМанусос Йоргос
72' Желтая карточкаИглесиас Матиас
75' Желтая карточкаТомашевич Йосип III
76' Желтая карточкаНацос Спиридон
1:1
77' ГолАли Баба Судайс
77' Желтая карточкаАли Баба Судайс
87' Желтая карточкаБарралес Джеронимо
90' Вторая желтая карточкаИглесиас Матиас
14
Муньис
Хуан
11
Агайев
Амир
15
Суарес
Дани
12
Мунафо
Хуан
23
Риера
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Муньис ХуанНападающий
- Нападающий
-
11 Агайев АмирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Гало РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Матич БоянНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Savvas Pantelidis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Суарес ДаниЗащитник
- Защитник
-
12 Мунафо ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Milan Rastavac
Ход матча
19'
1:0
72'
76'
77'
1:1
77'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 6
-
1 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манусос Йоргос
|6 (4)
|0.24
|2.
|Муньис Хуан
|3
|0.12
|3.
|Гутас Димитрис
|3
|0.12
|4.
|Агайев Амир
|3
|0.12
|5.
|Христодулопулос Лазарос
|3 (2)
|0.12
|6.
|Саломон Патрик
|1
|0.04
|7.
|Харисис Харилаос
|1
|0.04
|8.
|Нацос Спиридон
|1
|0.04
|9.
|Коцопулос Костас
|1
|0.04
|10.
|Мавроматис Теофанис
|1
|0.04
|11.
|Гало Родриго
|0
|0
|12.
|Матич Боян
|0
|0
|13.
|Н'Сикулу Кларк
|0
|0
|14.
|Эдомвоньи Брайт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барралес Джеронимо
|10 (4)
|0.4
|2.
|Фернандес Луис
|6
|0.24
|3.
|Риера Адриан
|3
|0.12
|4.
|Рехис Франсеск
|2
|0.08
|5.
|Мунафо Хуан
|2
|0.08
|6.
|Суарес Дани
|1
|0.04
|7.
|Паскуаль Андрес
|1
|0.04
|8.
|Цимас Панайотис
|1
|0.04
|9.
|Али Баба Судайс
|1
|0.04
|10.
|Альварес Федерико
|0
|0
|11.
|Тилика Лео
|0
|0
|12.
|Котсирас Яннис
|0
|0
|13.
|Фернандес Борха II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Саломон Патрик
|7
|0
|2.
|Томашевич Йосип III
|7
|0
|3.
|Муньис Хуан
|3
|2
|4.
|Рисванис Спирос
|3
|1
|5.
|Гутас Димитрис
|4
|0
|6.
|Галвао Лукас
|4
|0
|7.
|Матич Боян
|2
|1
|8.
|Гало Родриго
|3
|0
|9.
|Нацос Спиридон
|3
|0
|10.
|Струнгис Стефанос
|3
|0
|11.
|Коцопулос Костас
|3
|0
|12.
|Рабельо Бриан
|2
|0
|13.
|Харисис Харилаос
|2
|0
|14.
|Агайев Амир
|2
|0
|15.
|Нтавиотис Георгиос
|2
|0
|16.
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0
|17.
|Манусос Йоргос
|1
|0
|18.
|Бусуладжич Азер
|1
|0
|19.
|Умбидес Хавьер
|1
|0
|20.
|Эдомвоньи Брайт
|1
|0
|21.
|Янниотис Андреас
|1
|0
|22.
|Кивракидис Кириакос
|1
|0
|23.
|Мандас Христос
|1
|0
|24.
|Мавроматис Теофанис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Барралес Джеронимо
|9
|0
|2.
|Иглесиас Матиас
|4
|1
|3.
|Мунафо Хуан
|5
|0
|4.
|Суарес Дани
|5
|0
|5.
|Вальенте Хосе
|5
|0
|6.
|Альварес Федерико
|4
|0
|7.
|Христос Тасулис
|4
|0
|8.
|Тилика Лео
|4
|0
|9.
|Котсирас Яннис
|4
|0
|10.
|Фернандес Борха II
|2
|0
|11.
|Гарсия Рубен II
|2
|0
|12.
|Паскуаль Андрес
|2
|0
|13.
|Костаньо Хосе
|2
|0
|14.
|Фернандес Луис
|1
|0
|15.
|Пападопулос Никос
|1
|0
|16.
|Бельок Франко
|1
|0
|17.
|Рехис Франсеск
|1
|0
|18.
|Пасалидис Триантафиллос
|1
|0
|19.
|Цифцис Антонис
|1
|0
|20.
|Риера Адриан
|1
|0
|21.
|Антцулас Георгиос
|1
|0
|22.
|Али Баба Судайс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атромитос
|8.7% (2)
|8.7% (2)
|21.74% (5)
|13.04% (3)
|8.7% (2)
|39.13% (9)
|Астерас
|7.41% (2)
|22.22% (6)
|22.22% (6)
|7.41% (2)
|22.22% (6)
|18.52% (5)
Предыдущие игры
Атромитос Последние 20 матчей: +4 =7 -9Арис Салоники 3:0 Атромитос Атромитос 1:1 Лариса Аполлон Смирнис 2:1 Атромитос Атромитос 2:3 Панатинаикос
Атромитос 2:3 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Атромитос Панетоликос 1:1 Атромитос Атромитос 0:1 Олимпиакос ПАС Янина 2:2 Атромитос АЕК 2:1 Атромитос Атромитос 2:1 Ламия Атромитос 0:0 ОФИ Атромитос 3:2 ПАОК Волос 1:0 Атромитос Астерас 2:0 Атромитос Атромитос 2:2 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Атромитос Атромитос 0:2 ПАС Янина
Астерас Последние 20 матчей: +8 =7 -5Астерас 2:1 ПАОК АЕК 2:2 Астерас Астерас 0:0 Ламия Волос 0:1 Астерас
Астерас 0:2 Арис Салоники Астерас 2:1 Арис Салоники ОФИ 0:1 Астерас Астерас 1:0 Лариса Арис Салоники 2:0 Астерас Астерас 2:0 Панетоликос Аполлон Смирнис 0:1 Астерас Астерас 0:4 Олимпиакос Панатинаикос 0:0 Астерас ПАС Янина 2:2 Астерас Астерас 2:0 Атромитос Астерас 1:1 Волос ПАОК 2:0 Астерас Астерас 1:2 АЕК Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Ламия 2:2 Астерас
Последние игры между собой
Атромитос: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Астерас: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Астерас 2:1 Атромитос Суперлига Астерас 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 3:2 Астерас Суперлига Астерас 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Астерас Кубок Астерас 0:1 Атромитос Кубок Атромитос 1:0 Астерас Суперлига Астерас 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Астерас Суперлига Атромитос 2:1 Астерас Суперлига Астерас 1:0 Атромитос Суперлига Астерас 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Астерас Суперлига Астерас 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 4:3 Астерас Суперлига Атромитос 3:2 Астерас Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|24
|19
|4
|1
|58 - 12
|61
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|31 - 14
|47
|3.
|ПАОК
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|46 - 22
|46
|4.
|АЕК
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|39 - 28
|45
|5.
|Панатинаикос
|0:0 Заявка
|25
|12
|7
|6
|28 - 17
|43
|6.
|Астерас
|Заявка
|25
|11
|9
|5
|27 - 24
|42
|7.
|Волос
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|25 - 31
|30
|8.
|Атромитос
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|24 - 35
|27
|9.
|ПАС Янина
|0:0 Заявка
|25
|6
|8
|11
|21 - 26
|26
|10.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|25 - 33
|25
|11.
|Ламия
|Заявка
|23
|4
|7
|12
|12 - 34
|19
|12.
|ОФИ
|Заявка
|25
|5
|4
|16
|22 - 42
|19
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|24
|3
|8
|13
|12 - 31
|17
|14.
|Лариса
|Заявка
|24
|3
|7
|14
|16 - 37
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|32 - 3
|34
|2.
|ПАОК
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|28 - 9
|28
|3.
|Астерас
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|13 - 9
|24
|4.
|Арис Салоники
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 7
|23
|5.
|Панатинаикос
|0:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|13 - 6
|22
|6.
|АЕК
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 15
|19
|7.
|Атромитос
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|16 - 17
|17
|8.
|Волос
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 13
|13
|9.
|Панетоликос
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 15
|12
|10.
|ПАС Янина
|0:0 Заявка
|13
|2
|5
|6
|8 - 13
|11
|11.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|14 - 21
|10
|12.
|Ламия
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 17
|9
|13.
|ОФИ
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 24
|9
|14.
|Лариса
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|6 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|26 - 9
|27
|2.
|АЕК
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 13
|26
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|16 - 7
|24
|4.
|Панатинаикос
|0:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 11
|21
|5.
|ПАОК
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 13
|18
|6.
|Астерас
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 15
|18
|7.
|Волос
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 18
|17
|8.
|ПАС Янина
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 13
|15
|9.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 12
|15
|10.
|ОФИ
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 18
|10
|11.
|Атромитос
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 18
|10
|12.
|Ламия
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|5 - 17
|10
|13.
|Лариса
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 22
|8
|14.
|Панетоликос
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|2 - 16
|5
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Атромитос» – «Астерас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атромитос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астерас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атромитос» – «Астерас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров